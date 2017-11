Ποικιλία σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο στο πρόγραμμα της COSMOTE TV

Ποικιλία σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο υπάρχει και αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα της COSMOTE TV.



Στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ξεχωρίζει το παιχνίδι της Γουότφορντ του Ορέστη Καρνέζη με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ζοσέ Μουρίνιο, για την 14η αγωνιστική της Premier League (Τρίτη 28/11, 22.00, COSMOTE SPORT 1HD). Το Σάββατο 2/12 στις 19.30, ξεχωρίζει στο COSMOTE SPORT 1HD ένα ντέρμπι από τα παλιά, και δεν είναι άλλο από το Άρσεναλ -Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



Την Παρασκευή 1/12, στις 21.45 (COSMOTE SPORT 1HD), θα δοθεί στο “Stadio San Paolo” η σέντρα του αγώνα μεταξύ των Νάπολι – Γιουβέντους, φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, στη Serie A TIM. Οι "παρτενοπέι" βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης, τέσσερις βαθμούς μακριά από τους “μπιανκονέρι”, ενώ μεταξύ τους υπάρχει η Ίντερ. Την ίδια ημέρα στις 22.30, η Πόρτο θα υποδεχθεί την Μπενφίκα, για την 13η ημέρα της Liga NOS. Πρόκειται για το "O Clássico" της χώρας, το οποίο θα μεταδοθεί αποκλειστικά από το COSMOTE SPORT 2HD. Οι “Δράκοι” έχουν πέντε βαθμούς διαφορά από τους “Αετούς” του Ανδρέα Σάμαρη και στη συνάντηση του “Ντραγκάο” θα διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό, το μέλλον αυτού του τίτλου.



Το Σάββατο 2/12, στις 16.30, μας περιμένει στο COSMOTE SPORT 6HD το Χόφενχαϊμ-Λειψία (14η αγωνιστική Bundesliga). Πρόκειται για τις δυο ομάδες-έκπληξη της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, οι οποίες διαγράφουν εξαιρετικές πορείες, ενώ φέτος και διεκδικούν ένα εισιτήριο για το UEFA Champions League της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Την ίδια ημέρα, στις 21.45 (COSMOTE SPORT 2HD), η Μπιλμπάο θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (14η αγωνιστική, LaLiga Santander).



Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, ξεχωρίζουν ταινίες και σειρές σε Α’ τηλεοπτική προβολή.



Στο κανάλι των σειρών, COSMOTE CINEMA 4HD, δύο νέες σειρές έρχονται σε Α’ τηλεοπτική προβολή. Την Τετάρτη 29/11, στις 23.00 κάνει πρεμιέρα το μίνι αστυνομικό δράμα του BBC In the Dark, με την Μιάνα Μπέρινγκ στον ρόλο μιας μαχητικής ντετέκτιβ που βλέπει τα πάντα στη ζωή της να αλλάζουν όταν επιστρέφει στη γενέτειρά της. Την Παρασκευή 1/12 στις 22.00, μέσα από τη σειρά The Heart Guy, θα γνωρίσουμε έναν ανερχόμενο χειρουργό ο οποίος αν και έχει ήδη μια αξιοζήλευτη πορεία στον χώρο της ιατρικής, μετά από ένα αναπάντεχο περιστατικό αναγκάζεται να βρει δουλειά στην μικρή πόλη απ’ όπου κατάγεται.



Στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζουν σε Α’ τηλεοπτική προβολή το δραματικό θρίλερ Οι Εξομολογήσεις του Ιταλού Ρομπέρτο Άντο, ο οποίος εδώ σκηνοθετεί τον πολυβραβευμένο Τόνι Σερβίλο στον ρόλο ενός μοναχού (Πέμπτη 30/11, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres), αλλά και η κομεντί της NBC Universal, Almost Christmas (Παρασκευή 1/12, 21.00). Την Δευτέρα 4/12, οι φαν της περιπέτειας, δεν χάνουν την πρεμιέρα της ταινίας Επιχείρηση Φαβέλα (Rio Siege) (21.00, ζώνη Action). Στο ίδιο κανάλι, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την μεγάλη επιτυχία της Disney, The Muppets (Σάββατο 2/12, 21.00, ζώνη Family), ενώ την Κυριακή 3/12, θα απολαύσουμε το blockbuster Jason Bourne, με τον Ματ Ντέιμον (21.00, ζώνη Blockbuster).Την Τρίτη 28/11στις 21.00 οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν την δραματική ταινία επιστημονικής φαντασίας Η Πηγή Της Ζωής (The Fountain), την τρίτη ταινία του υποψήφιου για OSCAR® σκηνοθέτη, Ντάρεν Αρονόφσκι.



Στο COSMOTE CINEMA 2HD, συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα το αφιέρωμα στον Τζιμ Τζάρμους με το μουσικό ντοκιμαντέρ, Gimme Danger, σε Α’ τηλεοπτική προβολή, μέσα από το οποίο θα παρακολουθήσουμε τη δημιουργία και την εξέλιξη του συγκροτήματος που διέγραψε λαμπρή πορεία στον χώρο της rock μουσικής σκηνής, The Stooges (Τρίτη 28/11, 22.00). Στη ζώνη Ladies First του καναλιού, ξεχωρίζει την Τετάρτη 29/11, στις 22.00 η πρεμιέρα της υποψήφιας για OSCAR® δραματικής ταινίας, Loving, με την Ρουθ Νέγκα και τον Τζόελ Έτζερτον. Σε Ά τηλεοπτική προβολή θα απολαύσουμε ακόμα την ταινία του Πολωνού σκηνοθέτη Tomasz Wasilewski (Floating Scyscrapers), Ηνωμένες Πολιτείες της Αγάπης (United States of Love), η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου, αποσπώντας το Βραβείο Σεναρίου (Παρασκευή 1/12, 00:30), αλλά και το βιογραφικό δράμα Ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα (Smoke and Mirrors) του Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ (Σάββατο 2/12, 22.00). Στο κανάλι, ξεχωρίζει ακόμα η πρεμιέρα της περιπέτειας Το Τρένο των Μαχητών (Railroad Tigers) με τον Τζάκι Τσαν (Κυριακή 31/12, 22.00), αλλά και η πρεμιέρα της ταινίας Επιχείρηση Εσκομπάρ για την αληθινή ιστορία του άντρα που πολέμησε το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών (Δευτέρα 4/12, 22.00).



Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών στο site της COSMOTE TV: https://www.cosmote.gr/cosmotetv