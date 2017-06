Συμμαχία του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ με τη New Media Studies

Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ και η New Media Studies ενώνουν τις δυνάμεις τους! Δύο δυναμικές σχολές, εξειδικευμένες στα mass media με μεγάλη πορεία και εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, ενώθηκαν για να δημιουργήσουν μια υπερδύναμη που θα μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των επαγγελμάτων της τηλεόρασης, του δικτύου, του ραδιοφώνου και του εντύπου. Καθοδηγούνται από τους κορυφαίους του χώρου: Σταμάτη Μαλέλη και Χρήστο Σωτηρακόπουλο.



Η Νew Μedia studies με ιδρυτή τον Σταμάτη Μαλέλη, καταρτίζει και εξειδικεύει στα επαγγέλματα τηλεόρασης και γενικότερης δημοσιογραφίας και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος , δημιουργός και διευθυντής του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, της παλαιότερης και της πλέον εξειδικευμένης σχολής, που ασχολείται αποκλειστικά με την Αθλητική Σύνταξη.



Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να σπουδάσει, σε πραγματικές συνθήκες, τα επαγγέλματα των mass media και να γίνει κομμάτι τους πρέπει να επιλέξει ΚΑΡ- ΝMS.



Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ συνεργάζεται με καταξιωμένους δημοσιογραφικούς ομίλους σε Ελλάδα και Κύπρο και βάζει ψηλά τον πήχη του εργασιακού ανταγωνισμού πιστοποιώντας τις ειδικότητές του. Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές του ΚΑΡ προτιμούνται, με αποτέλεσμα το σύνολο των αποφοίτων να εργάζεται στο αντικείμενο της επιλογής του.



Εάν θέλει να γίνει κάποιος Δημοσιογράφος, Αθλητικός Συντάκτης η καλύτερη επιλογή είναι το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ.



Απευθύνεται σε όσους θέλουν να γίνουν επαγγελματίες Δημοσιογράφοι του Αθλητικού Ρεπορτάζ.

Διευθύνεται και στελεχώνεται από επώνυμους και καταξιωμένους επαγγελματίες Αθλητικούς Συντάκτες της χώρας με επικεφαλής τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο.



Κάνοντας χρήση όλων των σύγχρονων εποπτικών μέσων και με την πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας, το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ οδηγεί στον κόσμο των mass media.



Καλύπτοντας όλο το φάσμα τεχνογνωσίας και θεωρίας σε έντυπο, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό και διαδικτυακό Tύπο, οι απόφοιτοι γίνονται αποδέκτες εξειδικευμένης εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας.



Η πρακτική άσκηση στον ΣΚΑΙ, τον Sport Fm, αλλά και σε άλλους οργανισμούς ΜΜΕ, εκτός από την εμπειρία, αποτελεί και επαγγελματική εργασία με αποτέλεσμα να συνεπάγεται σημαντικό εφόδιο στο βιογραφικό των αποφοίτων.





Η New Media Studies Διευθύνεται από τον Σταμάτη Μαλέλη και στελεχώνεται από τους πλέον καταξιωμένους του χώρου της τηλεόρασης.



Στη New Media Studies αποκτά o σπουδαστής ισχυρές γνώσεις και διαφορετικό τρόπο σκέψης. Εξοικειώνεται με όλα τα είδη δημοσιογραφίας και αποκτώντας τριβή στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το internet και τον Τύπο γίνεται ικανός να δουλέψει αργότερα στο μέσο που επιθυμεί.



Τρία εξάμηνα γεμάτα έμπνευση και φρέσκια γνώση. Πάνω από 25 ενότητες που αφορούν στη δημοσιογραφία, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον Τύπο, το internet και τα social media, ώστε να γνωρίσουν ολοκληρωμένα το χώρο των media και της δημοσιογραφίας.



Νέες ειδικότητες:



• Τεχνικός τηλεόρασης

• Διευθυντής παραγωγής

• Ραδιόφωνο

• Ενδυματολογία

• Φωτορεπορτάζ

Η φοίτηση στο ΚΑΡ είναι διετής για αποφοίτους Λυκείου και τριών εξαμήνων για τελειόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ, καθώς και για άλλο συναφές με το αντικείμενο πτυχίο, ενώ η φοίτηση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι δύο εξαμήνων.



Για την NMS το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί τρία εξάμηνα και στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δύο.



Έναρξη εγγραφών και στις δύο σχολές από 1η Ιουλίου!