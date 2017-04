So you think you can dance: Τι τηλεθέαση έκανε το νέο show χορού του ΑΝΤ1;

Γεμάτη εκπλήξεις ήταν η πρεμιέρα του νέου show χορού του ΑΝΤ1, «So you think you can dance», καθώς παρακολουθήσαμε διαγωνιζόμενη να αντιδράει στην απόρριψη και να κοπανάει την πόρτα φεύγοντας, τον Πάνο Μεταξόπουλο να «λυγίζει», αλλά και τον Παναγιώτη Μπουγιούρη, που συνόδευσε στην οντισιόν την σύντροφό του, Κλέλια Μενελάου.Το SYTYCD σημείωσε 23,1% στο γενικό σύνολο με την υψηλότερη τιμή να φτάνει στο 28,8% στο τέταρτο 22:45-22:59. Όσον αφορά το δυναμικό κοινό, το show “χτύπησε” 23%, φτάνοντας μέχρι το 29,8% στο ίδιο τέταρτο.Πηγή: govastileto.gr