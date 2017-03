Star Academy: Όλα όσα θα δούμε λίγο πριν την πρεμιέρα του μεγάλου show

Star Academy of Greece kick off live την Πέμπτη 16 Μαρτίου στις 21:00 και η μεγάλη πρεμιέρα του πιο φαντασμαγορικού σόου την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 20:00.



Λίγες ώρες πριν την λαμπερή πρεμιέρα του Star Academy of Greece το τηλεοπτικό κοινό παίρνει την κατάσταση στα χέρια του.



Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Θέμης Μάλλης παρουσιάζουν 3 υποψήφιους σπουδαστές της Μουσικής Ακαδημίας οι οποίοι θα παλέψουν «μελωδικά» τραγουδώντας κατά την διάρκεια του Kick-off live και θα δώσουν την ευκαιρία στους τηλεθεατές να επιλέξουν τον 1ο σπουδαστή του Star Academy of Greece.



Οι δύο παρουσιαστές θα ξεναγήσουν τους τηλεθεατές για πρώτη φορά στο σπίτι που θα φιλοξενήσει, για τους επόμενους 4 μήνες, τα μελλοντικά αστέρια της Ελληνικής μουσικής βιομηχανίας.



Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής του Star Academy και όλα όσα θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες μέχρι την ανάδειξη του μεγάλου νικητή θα είναι ένα μέρος όλων όσων θα δούμε στο Star Academy of Greece Kick-off live. Το ταξίδι μόλις ξεκινάει, μείνετε συντονισμένοι στους δέκτες σας, αύριο Πέμπτη 16 Μαρτίου στις 21:00.



Την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 20:00 τη σκυτάλη παίρνει το πιο φαντασμαγορικό σόου της Ελληνικής τηλεόρασης, το Star Academy of Greece στην συχνότητα του Epsilon.