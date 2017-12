Διαδικτυώτες και Διαδικτυώτισσες...Να ’μαστε πάλι μαζί, με την αγαπημένη σας στήλη «Τα Τουϊτέρατα» (το «αγαπημένη σας» είναι δική μου αυθαιρεσία, προκειμένου να δημιουργήσω εντυπώσεις).Το σοσιαλ-μιντιακό «Κορυφαίο Δέκα» είναι και σήμερα κοντά σας, λοιπόν, αποτελούμενο από ατάκες που σταχυολόγησα γύρω από το θέμα που κατά το τελευταίο 24ωρο κυριαρχεί στην επικαιρότητα και δεν είναι άλλο από την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σταύρο Κοντoνή, και στον πρόεδρο τού Συμβουλίου Επικρατείας, κ. Νίκο Σακελλαρίου.Για όσους δεν γνωρίζετε τι έχει συμβεί, θα σάς πω τηλεγραφικώς ότι στην ομιλία του, ενώπιον τής Γενικής Συνέλευσης τής Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ο Σταύρος Κοντoνής μέμφθηκε τούς μηχανισμούς τής Δικαιοσύνης για την πρωτόγνωρη καθυστέρηση στην έκδοση τού βουλεύματος για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ποδόσφαιρο (με βασικό εμπλεκόμενο τον Βαγγέλη Μαρινάκη), καθώς και για την πρόσφατη απόφαση τού Σ.τ.Ε. που ακυρώνει τον έλεγχο τού «πόθεν έσχες» των δικαστικών λειτουργών. Ο, δε, Νίκος Σακελλαρίου επιτέθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για «ωμή παρέμβαση στον χώρο τής Δικαιοσύνης».Όπως ήταν φυσικό, τα πληκτρολόγια πήραν φωτιά και οι διαδικτυακές τοποθετήσεις έδωσαν και πήραν (φωτιά).Πάμε να πάρουμε μία μικρή γεύση...Χαχαχα κρυώσαμε...Σε λίγο θα μας πεις κι ότι η Ελλάδα είναι «Μπανανία». Δηλαδή έλεος κάπου...Αρ-Ι-Ες-Πι-Ι-Σι-Τι, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μάς οδηγεί,Αρ-Ι-Ες-Πι-Ι-Σι-Τι, θέλου-μ’ Αλλαγή...(Oh… Pasock it to me, Pasock it to me, Pasock it to me, Pasock it to me…)Γατόσκυλό μου, πολύ καλά τα λες,αλλά πρόσεχε μη σού ρίξουν καμιά πορτο-φόλα.Είναι γνωστό τοις πάσι ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη πάσχει από υπογλυκαιμία και τα θέλει τα «μπινελίκια» της...Αυτούς τούς δικαστές έχουμε και ούτε μπορούμε, ούτε θέλουμε να τούς αλλάξουμε...Σωκράτης Κόκκαλης 1939 μ.Χ.-...Από τα αθωωτικά βουλεύματα...Ναι, ρε, αυτό εννοούμε. Υπάρχει κάνα πρόβλημα; Πρόβλημα; Α, πρόβλημα...Ε, άντε δωροδοκηθείτε, ρε...«Τσιπριστάν» ονομάζεται το μέρος όπου κυβερνάει κάποιος «Τσίπρας»και οι ψηφοφόροι τού αντίπαλου τού Τσίπρα δεν βρίζουν τον Τσίπρα, αλλά τον αντίπαλο τού Τσίπρα...(φαίνεται μπερδεμένο, αλλά δεν είναι)!Αυτό το υπέροχο απόσπασμα ανήκει σε ηθογράφημα που είχε δημιουργηθεί μεν πριν από τη σύρραξη Κοντονή-Σακελλαρίου, αλλά -για λόγους που ο καθένας δύναται να αντιληφθεί- άξιζε τον κόπο να βρίσκεται εδώ.Μετά από έρευνα που έκανα, ανακάλυψα την πνευματική ιδιοκτήτριά του: ονομάζεται Στεύη Τσούτση και είναι μία πολυτάλαντη γυναίκα, ένας πολυτάλαντος άνθρωπος.Ψάξτε την...ΥστερόΓιωργο..: Διαδικτυώτες και Διαδικτυώτισσες, το «Κορυφαίο Δέκα» έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε τη σκέψη σας και την ψυχή σας.Και να θυμάστε πως, Δικαιοσύνη είναι ό,τι ΔΕΝ μάς συμφέρει.Φωτίστε το βλέμμα σας με την πόλη που φλέγεται. Γεια Χαρά...