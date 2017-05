Τηλεθέαση: Μάχη στήθος με στήθος για So you think you can dance και X Factor

Τι τηλεθέαση πέτυχε το βράδυ της Παρασκευής το πρώτο live του So you think you can dance; Τι ποσοστά συγκέντρωσε ο Μπάμπης Στόκας με τα γκρουπ στο X Factor; Και πόσοι τηλεθεατές προτίμησαν τον διαγωνισμό μαγειρικής του MasterChef και τη σειρά «Παραμύθι αλλιώς»;Αναλυτικά οι μετρήσεις της τηλεθέασης:So you think you can dance: 17,6%X Factor: 17,4%Παραμύθι… αλλιώς: 13,2%MasterChef: 12,9%X Factor: 19,4%So you think you can dance: 16,2%MasterChef: 15,4%Παραμύθι… αλλιώς: 10,1%.Πηγή: govastileto.gr