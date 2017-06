Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν YFSF, X Factor και Πάμε Πακέτο;

Μάχη με την τηλεθέαση έδωσαν την Πέμπτη το Your Face Sounds Familiar, το The X Factor 2 και το Πάμε Πακέτο. Όμως, φαίνεται πως δεν είχαν υπολογίσει το San Andreas…Η ξένη ταινία καταστροφής έφερε το Star στην κορυφή της τηλεθέασης, στις ηλικίες 15-44. Στο γενικό σύνολο, η Βίκυ Χατζηβασιλείου και το Πάμε Πακέτο έπιασαν την πρώτη θέση. Το πρώτο live του The X Factor 2 κράτησε τη δεύτερη θέση και στο γενικό και στο δυναμικό και ακολούθησε το YFSF με τη Μαρία Μπεκατώρου.Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασηςΓΕΝΙΚΟΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ – 22,6%THE X FACTOR – 17,2%SAN ANDREAS – 15,4%YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR – 14,8%ΔΥΝΑΜΙΚΟSAN ANDREAS – 22%THE X FACTOR – 20,1%YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR – 13,4%ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ – 9,6%ΠΗΓΗ: govastileto.gr