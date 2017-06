Τηλεθέαση: Τι προτίμησαν να δουν οι τηλεθεατές το βράδυ της Παρασκευής;

Στην μάχη της τηλεθέασης πέσανε για άλλο ένα βράδυ Παρασκευής ο ANT1, ο ΣΚΑΪ, ο Alpha και το Star. Τι τηλεθέαση πέτυχε το δεύτερο live του «So you think you can dance»; Τι ποσοστά συγκέντρωσε η ταινία «Οι Αναλώσιμοι»; Και πόσοι τηλεθεατές προτίμησαν το διαγωνισμό μαγειρικής του MasterChef και την σειρά Παραμύθι αλλιώς;Αναλυτικά η τηλεθέαση των προγραμμάτων…So you think you can dance – 20,1%Παραμύθι…αλλιώς – 17,2%Οι αναλώσιμοι 3 – 13,9%MasterChef – 13,2%MasterChef – 19,6%So you think you can dance 1ο live – 18,7%Οι αναλώσιμοι 3 – 18,6%Παραμύθι… αλλιώς – 15%Πηγή: govastileto.gr