Το «Your Face Sounds Familiar» αλλάζει μέρα προβολής λόγω Survivor

Αλλαγές που θα φέρουν τα πάνω κάτω φαίνεται πως ετοιμάζει ο ΑΝΤ1, καθώς το Your Face Sounds Familiar μετακομίζει σε άλλη μέρα λόγω Survivor!Το πιο ξεχωριστό και ανατρεπτικό show του ΑΝΤ1, «Your Face Sounds Familiar», έρχεται με το 5ο live στις 25 Μαΐου, στις 21.00, για να «μεταμορφώσει».. μοναδικά το βράδυ της Πέμπτης μας.Την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε ποιες προσωπικότητες θα ενσαρκώσει η 10άδα των διαγωνιζομένων. Παρακάτω και τα τραγούδια στα οποία θα διαγωνιστούν οι παίχτες (με αλφαβητική σειρά):Δημήτρης Μακαλιάς: Γιάννης Βογιατζής ( Ένας ουρανός μ’ αστέρια)Άρης Μακρής: Nancy Sinatra (These boots are made for walkin’)Ησαΐας Ματιάμπα: Joe Cocker (You are so beautiful)Κόνυ Μεταξά: Κατερίνα Στανίση (Σ’ έχω κάνει Θεό)Αντώνης Δόμινος: Τom Jones (It’s not unusual)Σαμπρίνα: Adele (Skyfall)Ιρένε Τροστ: James Blunt (Goodbye my lover)Γιάννης Χατζηγεωργίου: Joe Jonas (Cake by the ocean)Γιάννης Χατζόπουλος: Άντζελα Δημητρίου (Ποια θυσία)Παρθένα Χοροζίδου: Gloria Gaynor (I will survive)Η συνέχεια με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις, την Πέμπτη 25 Μαΐου, στις 21.00, μόνο στον ΑΝΤ1!Πηγή: govastileto.gr