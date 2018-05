Παιδιά όλων των ηλικιών,καλό βράδυ Τετάρτης 2 Μαΐου να έχουμε...Να ’μαστε πάλι μαζί, με την αγαπημένη σας στήλη «Τουϊτέρατα»,την οποία διαβάζετε μανιωδώς καθημερινάκαι νοσταλγείτε μανιωδώς τα Σαββατοκύριακα...Η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου αθωώθηκε σήμερααπό την κατηγορία για παραβίαση τού αντιρατσιστικού νόμου.Η αιτία που την οδήγησε στις δικαστικές αίθουσεςήταν ένα άρθρο που είχε δημοσιεύσει στις 14 Νοεμβρίου 2015(στην εφημερίδα «Athens Voice»),με τίτλο «Rock and Roll Will Never Die»•το «Ελληνικό Παρατηρητήριο τού Ελσίνκι»είχε υποβάλει αναφορά εναντίον της,για τοποθετήσεις της που αναφέρονταν στους πιστούς τού «Ισλάμ»(στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε το επίμαχο άρθρο).Όπως ήταν φυσικό, το Διαδίκτυο τοποθετήθηκε επί τού θέματος,και εγώ, ως ο «Επίσημος Σταχυολογητής τού Twitter»,ήμουν για μία ακόμη φορά ακροβολισμένος,προκειμένου να συλλάβω τις απόψειςμαςκαι να τις οδηγήσω στα ενδότερα τής «Ζούγκλας».Πάμε, λοιπόν, να δούμε το «Κορυφαίο Δέκα»,και τα ξαναλέμε στο ΥστερόΓιωργο..!...Ματιασμένοι θα ’ναι.Γι’ αυτό τα κάνει η Δικαιοσύνη• για να καταλάβουμε.Είμεθα «δυτικοί» επειδή οδεύουμε προς τη «δύση» μας.Και μετά θα δημιουργηθεί το «Κορυδαλλός TV»•εκεί να δεις τηλεθέαση.Τα παιδιά είναι άπληστα.Εισαγγελιότητες.Αν υπάρχει ο Θεός, υπάρχει κι ο Ποπάϊ. (σύνθημα σε τοίχο)Δεν εκδηλώνονταν υπέρ τού «Παστίτσιου»,επειδή τούς αρέσει περισσότερο ο μουσακάς.Ο Τοτός νοιώθει αθέμιτο ανταγωνισμόστην τοποθεσία «Ελληνική Δικαιοσύνη».Να διαβάζεις και «Μίκι-Μάο»....Παιδιά (όλων των ηλικιών),ανέγνωσα επί αρκετή ώρατις τοποθετήσεις που υπήρχαν στο Twitter για το σημερινό μας θέμα•πιστεύω ακράδανταότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι πανηγυρίζοντες για την αθώωσηδεν έχουν διαβάσει ολόκληρο το άρθρο•απλά,τούς αρκούσε το γεγονός ότι στα αποσπάσματα που κυκλοφορούνεκπέμπεται ένας σαφέστατος «αντιμουσουλμανισμός».Πάμε να αναγνώσουμε τι ακριβώς έγραψε η κυρία Σώτη Τριανταφύλλουκαι αμέσως μετά θα πάρουμε θέση......«Tυφλότητα» είναι ο τίτλοςτου καινούργιου βιβλίου του ιστορικού Μαρκ Φερρό:τυφλότητα των ηγεσιών, τυφλότητα των μαζών.Ο Φερρό περιγράφει πώς δεν μπορούμε – και δεν θέλουμε –να αναγνωρίσουμε τα συνταρακτικά, συχνά τραγικά, φαινόμεναπου οδηγούν σε ομοίως συνταρακτικά και τραγικά γεγονότα.Ο ισλαμοφασισμός δεν είναι καινούργιο φαινόμενο:τον έχουμε εκθρέψει στη Δύσηκαι παρά τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις,ηγεσίες και μάζες κοιμούνται τον ύπνο των δικαίων.Ψυχική ευρυχωρία;Ενοχές για ένα φαντασματικό παρελθόν;Έξαλλη αισιοδοξία;Χριστιανο-αριστερή πίστη στην ανθρώπινη καλοσύνη;Απύθμενη βλακεία της πολιτικής ορθότητας;Φόβος μπροστά στις ισχυρές ισλαμικές χώρες;Όλα αυτά μαζί με την ιστορική τυφλότητα που αναλύει ο Μαρκ Φερρό.Δεν θα επεκταθώ εδώ στο χονδροειδές σφάλμα της πολυπολιτισμικότητας: όποιος ενδιαφέρεται για το ζήτημαας αναζητήσει παλιότερα άρθρα και βιβλία.Άλλωστε,μολονότι η αντίθεσή μου στη πολυπολιτισμικότητα– στη μη αφομοίωση των μεταναστών και στην εξύμνηση του ισλάμ –είναι μειονοτική,δεν είμαι η μόνη που τη διατυπώνω.Προσθέτω ωστόσο ότι όσα υφιστάμεθα από τους ισλαμιστές(όχι μόνον την τρομοκρατίααλλά την καθημερινή πίεση, τη συμπεριφορά μίσους)δεν οφείλονται στις «επεμβάσεις» της Δύσης στις χώρες της Ανατολής,αλλά στην πολεμοχαρή και φθονερή φύση του ισλάμ:το ισλάμ δεν είναι μια θρησκεία σαν τις άλλες, αγαπητοί συμπολίτες°είναι πολιτικό πρόγραμμα, είναι ιδεολογία εκβαρβαρισμού.Θα θίξω τρία σημεία:πρώτον, την ανεπάρκεια, τη θλιβερή αναπηρία,των σημερινών ευρωπαϊκών ηγεσιών.Αν στη θέση του Φρανσουά Ολάντ και της εύθυμης παρέας τουήταν ο Ντε Γκολ, ο Πομπιντού ή ο Μιτεράν,η Γαλλία θα είχε κηρύξει πόλεμο στο Ισλαμικό Kράτοςκαι, πιθανότατα, θα τον είχε κερδίσει.Επίσης,θα λειτουργούσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι δυνάμεις ασφαλείας,δηλαδή ό,τι προασπίζει τους πολίτες από τη βία και την αυθαιρεσία.Ακόμα και οι επίσημες δηλώσεις μετά την πρόσφατη σφαγήακούγονται χλιαρές:οι φοβισμένοι και οκνηροί υπάλληλοι της γαλλικής γραφειοκρατίαςπασχίζουν να μην εξερεθίσουν τον μουσουλμανικό πληθυσμόπου τρώει και πίνει με κρατικές παροχέςπαραβιάζοντας τους νόμους της γαλλικής δημοκρατίας.Οι νόμοι αυτοί κερδήθηκαν με αγώνες:σήμερα τσαλαπατάμε τους κοινωνικούς αγώνεςπου δημιούργησαν τα φιλελεύθερα καθεστώτα– η αχαριστία του σύγχρονου ανθρώπου είναι πρωτοφανής°και ο συνδυασμός με την προαναφερθείσα τυφλότητακλονίζει τα θεμέλια του πολιτισμού μας.Το πρόβλημα πάντως, σύμφωνα με τους Γάλλους σοσιαλιστές,είναι η άνοδος της ισλαμοφοβίας,ενός φυσικού και αυτονόητου αντανακλαστικού,που, ωστόσο,μπορεί να οδηγήσει τους Γάλλους πολίτεςστον αριστεροδεξιό συνασπισμό της Μαρίν Λε Πεν.Σε τελική ανάλυση,ο στόχος του Σοσιαλιστικού κόμματοςδεν είναι η ανάσχεση του ισλαμοφασισμούαλλά η απόσπαση ψήφων – παλιά ιστορία αυτή.Δεύτερο σημείο:αν οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι(που, σας διαβεβαιώ,είναι λιγοστοί και αμήχανοι μέσα στο αγριεμένο ισλαμικό πλήθος),θέλουν να αποφύγουν τον στιγματισμό,πρέπει να κατέβουν μαζικά στους δρόμoυς –σήμερα, τώρα--και να διαμαρτυρηθούν για τα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότηταςπου διαπράττονται στο όνομα του Αλλάχ.Όμως, θα επιμείνω:όπως έλεγε ο Μάρκο Πόλο,«φανατικός μουσουλμάνος είναι αυτός που σου κόβει το κεφάλι,ενώ μετριοπαθής είναι εκείνοςπου σε κρατάει για να σου κόψουν το κεφάλι».Πολύ λίγα έχουν αλλάξει στο ισλάμ από τον ύστερο Μεσαίωνα.Σήμερα, μετριοπαθείς μουσουλμάνοι είναι μόνον οι εκκοσμικευμένοι, τουτέστιν όσοι έχουν εγκαταλείψει την ισλαμική τους ανατροφή– όπως έχουν κάνει πολλοί χριστιανοί στη Δύση.Περιμένω λοιπόν να κατεβούν στους δρόμουςόλοι οι καλοί άνθρωποι της Ανατολήςκαι να στηρίξουν τη δυτική δημοκρατία που τους προστατεύει και τους ταΐζει:αν δεν το κάνουν ή αν το κάνουν με μισή καρδιάθα επιβεβαιωθεί η υποψία της ρητής, υπόρρητηςή διφορούμενης στήριξης στον ισλαμοφασισμό.Με το τρίτο σημείο απευθύνομαι στους ισλαμιστέςκαι στους ποικίλους φίλους τους –μεταξύ των οποίων στους συμπατριώτες μας που πιστεύουν,όπως ο Γεννάδιος Β’,ότι «κάλλιον ειδέναι φακιόλιον τούρκικον παρά καλύπτρα λατινική»:ό,τι και να κάνετε,όσους και σκοτώσετε,συκοφαντήσετε και φιμώσετε,ο δυτικός πολιτισμός θα επιζήσει°είναι απείρως ισχυρότερος°εξάλλου, η εναλλακτική πρόταση ήταν και παραμένει η βαρβαρότητα.Όσον αφορά δε την καταστροφή του Bataclanόπου έχουμε δει μερικές από τις καλύτερες ροκ συναυλίες της ζωής μας,είμαι εδώ να σας θυμίζω ότι το ροκ δεν θα πεθάνει ποτέ,ότι ποτέ δεν θα αντικατασταθεί από προσευχές κι από αμανέδες....Μόλις αναγνώσαμε αυτούσιο το κείμενο τής κυρίας Σώτης Τριανταφύλλου.Ένας αγράμματος, αμόρφωτος και ήδη απεχθανόμενος το Ισλάμ,θα έβρισκε υπέροχο το ανωτέρω άρθρο•προσωπικά, το βρήκα άκρως λαϊκίστικο, επιδερμικό και αποσπασματικό.Κατ’ αρχάς και κατ’ αρχήν,ως λογοτέχνης, έχω απαιτήσεις από τούς λογοτέχνες•ε, λοιπόν,σε γραμματικό επίπεδο αντίκρισα ένα πόνηματο οποίο βρίθει προχειροτήτων στη γραφή,ενώ χρησιμοποιεί συμβολισμούς και σχήματαπου απευθύνονται σε φοβικούς μικροαστούς.Δεν θα μπω καν στη διαδικασία τής Ανάλυσης,διότι ήδη αισθάνομαι πλήξη από όσα διάβασα•θα πω μόνο ότι το Ισλάμ, ο Μωαμεθανισμός,δεν μού είναι συμπαθής θρησκεία,όπως -συν τω χρόνω- παύουν να μού είναι συμπαθείς άπασες οι θρησκείες•δεν τις αντέχω,διότι δεν αντέχω τόσην ανθρώπινη ανοησία συσσωρευμένη σε έναν «χώρο»(στον εκάστοτε «χώρο», στην εκάστοτε θρησκεία).Θα πω μόνον τα εξής..:Η Χριστιανική Θρησκεία έχει εγγεγραμμένες στο ιστορικό της,τις Σταυροφορίες•με ό,τι συνεπάγεται αυτό.Επίσης, αφού μιλάμε για πολιτική υπόσταση των θρησκειών,η Χριστιανική Θρησκεία είχε θεσμοθετήσει την «Ιερά Εξέταση»•ένα «όργανο»που παρέπεμπε στον «φιλελευθερισμό» τής 21ης Απριλίου 1967.Χαρακτηριστικά θα αναφέρω,ότι κατά τον Μεσαίωνα η «Ιερά Εξέταση»είχε αφορίσει ολόκληρο το Ολλανδικό Έθνος (...;;;),διότι οι Ολλανδοί είχαν αποσκιρτήσει από τον Καθολικισμό,επιλέγοντας τον Προτεσταντισμό.Τα ίδια, φυσικά, γίνονταν και εις βάρος των Πανεπιστημόνων,οι οποίοι πήγαιναν κόντραστον πάντοτε συμφέροντα θρησκευτικό παγανισμό.Επίσης,θα αναπαραγάγω την αποστροφή που λέει το εξής:«Το πρόβλημα πάντως, σύμφωνα με τους Γάλλους σοσιαλιστές,είναι η άνοδος της ισλαμοφοβίας,ενός φυσικού και αυτονόητου αντανακλαστικού,που, ωστόσο,μπορεί να οδηγήσει τους Γάλλους πολίτεςστον αριστεροδεξιό συνασπισμό της Μαρίν Λε Πεν.».Η Λε Πεν έχει «αριστεροδεξιό συνασπισμό»•μιλάμε για καραμπινάτο ξέπλυμα τού Φασισμού και τού Ναζισμού,μέσα από ψευτο-έντεχνη διατύπωση.Δεν εκπλησσόμαστε•τα έχουμε ξανακούσει σε σεσημασμένους τηλεοπτικούς σταθμούςπου έχουν μετατρέψει την Ξευτίλα σε Επιστήμη.Και κάτι τελευταίο..:Μόνο ιλαρότητα προκαλεί η επίκληση τού Ροκ στο τέλος.Το Ροκ δύναται να είναι Αναρχικό, το Ροκ δύναται να είναι Αριστερό,μα ουδέποτε θα γίνει Δεξιό.Το Ροκ δεν είναι λαϊκίστικο. Το Ροκ είναι Λαϊκό!Και οι νοούντες νοήτωσαν....Όμως, για μία ακόμη φορά φτάσαμε στην Αρχή Μας,που για όλους τούς υπόλοιπους είναι το «τέλος».Και το μόνο που απομένει,είναι η στερεότυπη και -πάνω απ’ όλα- αγαπημένη προτροπή..:Φωτίστε το βλέμμα σας με την πόλη που φλέγεται.Γεια Χαρά...(Twitter: @GeorgeMihalakas)