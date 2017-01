ΤV ΑΛ ΚΑΪΝΤΑ

@ Όταν περισσεύουν τα λόγια και τελειώνουν τα επιχειρήματα τα πράγματα δυσκολεύουν… Θυμηθείτε μόνο τι σας έγραφα, όταν άρχισαν τα πρώτα παρατράγουδα, με την δεξιόστροφη πολιτική του Αλέξη…



@ Με τη λογική της παράγκας του Μητρόπουλου, η κυβέρνηση να είναι καλά και όλοι οι άλλοι να πάνε να… κλπ κλπ…



@ Δε μπορείτε να φανταστείτε με πόσους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ έβαλα στοίχημα, ότι ο Αλέξης θα υπογράψει νέο μνημόνιο. Το τι άκουσα δε λέγεται. Που είσαι κακοπροαίρετος, που επηρεάζεσαι από τους άσχετους, που δεν είναι έτσι τα πράγματα κι ότι άλλο μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου…



@ Φανταστείτε ότι εγώ μιλούσα με επιχειρήματα τότε. Πως ήταν δυνατόν η Ιγγλέση, να υπογράφει ως γεωπόνος σύμβαση με την προηγούμενη εταιρεία χρυσού στη Χαλκιδική, για έργο κάποιων εκατομμυρίων και με την επόμενη εταιρεία, να ανακαλύπτει ως βουλευτής πλέον, την οικολογική καταστροφή και να πρωτοστατεί στις πορείες δίπλα στους πολίτες;



@ Πως ήταν δυνατόν ο Μητρόπουλος να παραμένει βουλευτής του κόμματος, με τόσο βαριές κατηγορίες και την αμετάκλητη απόφαση εναντίον του, για εξαπάτηση του πελάτη του και των συνεργατών του;



@ Τέλος πάντων έχασαν τα στοιχήματα έφυγαν και από τον Σύριζα, κάποιοι είχαν την δύναμη να έρθουν και να μου πουν δίκιο είχες πάλι, αλλά τέτοιου είδους δικαιώσεις δεν προάγουν ούτε τον διάλογο, ούτε την έξοδο από την κρίση.



@ Το αποτέλεσμα ήταν να ρεζιλευτεί κάθε έννοια του οράματος της Αριστεράς, η πλουτοκρατία της Βόρειας Ευρώπης να επιβάλει τους όρους της και το χειρότερο, να περάσει το μήνυμα στον Ελληνικό λαό ότι, είτε δεξιά ψηφίσετε είτε αριστερά τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει.



@ Το κακό είναι ότι μέσα στην κρεατομηχανή των μνημονίων μαζί με το ψαχνό και το υγιές κομμάτι του κόσμου, αλέθουν και όλους αυτούς τους βρικόλακες της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, οι οποίοι για ένα κομμάτι ψωμί ή λίγο παντεσπάνι τέλος πάντων, προδίδουν κάθε έννοια αξιοπρέπειας και γίνονται ένα μαζί μας.



Αηδία…



@ Πεθαίνω για τις ανακοινώσεις από το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη: Ο Πρόεδρος θα δει την κα Ντόρα Μπακογιάννη και τον κ. Τζιτζικώστα... Ούτε με τον Ομπάμα να επρόκειτο να συναντηθεί... Δηλαδή, εάν δει τον ράφτη του, τον κουρέα και τον ταχυδρόμο, θα βγει ανακοίνωση; Να το ξέρουμε, μη μας έρθει απότομο και πάθουμε κανένα εγκεφαλικό... Είπαμε, αλλά όχι κι έτσι. Είδε τον μπαμπά του, είδε την αδελφή του, είδε τους κολλητούς του, τώρα ήρθε η ώρα να δει και τη σκληρή πραγματικότητα...



@ Κυριάκο, πρόσεχε, σε παρακαλώ, γιατί η κοινωνία της πολιτικής είναι πολύ σκληρή και η Μαρέβα πολυσυλλεκτική...



@ Εσύ συγχωρείς και καλά κάνεις, οι άλλοι όμως ποτέ. Θα με θυμηθείς...



@ Θα μου πείτε τώρα εδώ γίνονται όργια κι εσύ ασχολείσαι με τον Κυριάκο και τη Μαρέβα; Σωστά... Εδώ ο ανθρωποδιώκτης Σκουρλέτης κατόρθωσε να διώξει και την ELDORADO από την Ελλάδα και καμαρώνει γι' αυτό... Απίστευτο αλλά αληθινό ότι, αφού έγινε η μαλακία με τη μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία στη χώρα, έβγαλαν τα πρόστιμα επικαλούμενοι το περιβάλλον. Ποιοι; Ο Σκουρλέτης και η Ιγγλέση, η οποία, αφού ολοκλήρωσε το συμβόλαιό της με την προηγούμενη εταιρεία χρυσού ως γεωπόνος (εκείνη η εταιρεία ήταν οικολογική βλέπετε επειδή την πλήρωνε), αμέσως μετά σήκωσε το λάβαρο της επανάστασης και ξεσήκωσε τον κόσμο, σε μια περιοχή η οποία έβγαζε χρυσό από την εποχή του Φιλίππου...



@ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Υπομονή, άλλα 40 χρόνια για να αποκτήσει εμπειρία ο Κυριάκος...



@ Μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα σας πείσει, ποιοι σέρνονται πίσω από το τζάκι της οικογένειας Μητσοτάκη...



@ Οι εκδότες γενικότερα έχουν μία αδυναμία τόσο στα παραδοσιακά πολιτικά τζάκια όσο και στα σύγχρονα... ενεργειακά.



@ Σίγουρα ο Κούλης ήταν η καλύτερη λύση από τις προτεινόμενες κι αυτό είναι το δράμα...



@ Μεταξύ μας κι εγώ εάν ήμουν Ντόρα, θα ένιωθα άβολα να πετύχει ο μικρός εκείνο που δεν πέτυχα εγώ, με το σπρώξιμο όχι μόνον του Ψυχάρη, αλλά και της μεγαλύτερης μερίδας των εκδοτών-επιχειρηματιών...



@ Πάντως, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, ο κυρ Σταύρος την είχε προειδοποιήσει ότι πρέπει να τα παρατήσει για να ασχοληθεί με τα οικιακά και τις επιχειρήσεις της...



@ Εδώ έσβησε το "ΟΧΙ", το tweet σας πείραξε;



@ Ο πόλεμος άρχισε. Μετά τους δίδυμους πύργους του Μανχάταν ο κόσμος ήταν διαφορετικός...

@ Φθηνά δημοσιογραφικά κόλπα χρησιμοποιεί η Σπυράκη ως εκπρόσωπος της Ν.Δ. Μόνο που τα κόλπα αυτά στην πολιτική δεν πιάνουν και επικοινωνιακά μπορούν να αποβούν μπούμερανγκ...



@ Η ανοησία του να πάρει θέση ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Ξηρό και τους αστυνομικούς που διακινδύνεψαν τη ζωή τους δεν έχει προηγούμενο...

Διαβάστε το απίστευτο που είχε συμβεί:

@ Μεγάλη επιτυχία! Η Ινδία εκτόξευσε το πρώτο της διαστημόπλοιο Μαγκαλιάν με προορισμό τον Άρη την ώρα που εμείς εκτοξεύουμε μόνον ύβρεις και απειλές μεταξύ μας… Και εις ανώτερα!

@ Ο Ρουπακιάς είναι ο δολοφόνος που αφαίρεσε μία ζωή καθοδηγούμενος από την άγνοια και την άθλια εθνικιστική ιδεολογία του συνθήματος «αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή» και πράσινα άλογα… Οι εθνοπατέρες, όταν το ασθενοφόρο χρειάζεται σχεδόν μισή ώρα για να φθάσει με έναν άνθρωπο να ξεψυχάει αργά και βασανιστικά στον δρόμο από αιμορραγία, είναι λιγότερο δολοφόνοι; Στην Ευρώπη δικάζεσαι για τόσο μεγάλη καθυστέρηση, το έχουν πληροφορηθεί οι Έλληνες αυτό; Γιατί οι αρμόδιοι το γνωρίζουν και κάνουν τον μαλάκα…



@ Όπως τον μαλάκα κάνει και η αστυνομία, η οποία ήδη γνωρίζει ότι πιθανόν κάποια παλληκαράκια της εκεί να ήταν αυτόπτες μάρτυρες χωρίς να κουνηθούν από τη σέλα της μηχανής τους…



@ Εάν συνέβη όντως κάτι τέτοιο, τότε μαζί με τον Ρουπακιά, τους αστυνομικούς και τους νοσηλευτές, πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί ο υπεύθυνος του ΕΚΑΒ και ο προϊστάμενος των… αδιάφορων αστυνομικών.



@ Κοιτώντας απόψε προς τον ουρανό, δεν θα βρείτε ούτε έναν πολιτικό αστέρα. Για άλλη μια φορά έχουν όλοι ήδη «πέσει από τα σύννεφα»...



@ Σαν να βλέπεις τη «Στέλλα» ξανά και ξανά, ελπίζοντας πως «αυτή τη φορά» θα αστοχήσει ο Φούντας... Οι «Φούντες» όμως δεν αστοχούν ποτέ. (ειδικά οι Καλαματιανές)

@ Συγχαρητήρια στην αριστερή κυβέρνηση του Αλέξη. Το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1 ευρώ το λίτρο με τη χώρα στον καταψύκτη.@ Ας πάει μια βόλτα στο χωριό του ο πρωθυπουργός, να περάσει κι από την κεντρική Μακεδονία για να καταλάβει πώς τη βγάζουν οι χριστιανοί μάρτυρες της παγωμένης άλλης Ελλάδας.@ Ένας παπαγάλος είχε μάθει πολλά κόλπα. Τόσα, που κάποια στιγμή άρχισε να δίνει παραγγελίες από το τηλέφωνο. Μία ημέρα χτυπάει το κουδούνι, ανοίγει ο ιδιοκτήτης του παπαγάλου την πόρτα και βλέπει το βυτίο της γειτονιάς.«Σας φέραμε έναν τόνο πετρέλαιο που παραγγείλατε το πρωί» του λέει ο υπάλληλος.«Δεν παραγγείλαμε πετρέλαιο» του λέει αιφνιδιασμένος ο άνθρωπος. «Αυτό το κωλοπούλι φταίει» προσθέτει και του δείχνει τον παπαγάλο ζητώντας συγγνώμη.Μόλις φεύγει ο υπάλληλος τροφοδοσίας, πιάνει τον παπαγάλο, τον δένει από τα φτερά και τον κατεβάζει στο υπόγειο του σπιτιού. Όταν ξημέρωσε, ανοίγει ο παπαγάλος τα μάτια, βλέπει την εικόνα του Χριστού στον σταυρό και τον ρωτάει έντρομος:-«Πόσον καιρό είσαι εδώ μέσα»;-«Πάνω από δύο χιλιάδες δεκαπέντε χρόνια» του λέει ο Ιησούς.«Καλά ρε μπαγάσα πόσο πετρέλαιο παρήγγειλες» ρωτάει έκπληκτος ο παπαγάλος…@ Μεγάλη υπόθεση να παραμένεις ελεύθερος και ανεπηρέαστος από εξαρτήσεις που επιβάλλει η λιτότητα… Μαρινακιοποιούνται οι πάντες. Πρώτος και καλύτερος ο Χατζηνικολάου, ο οποίος με το πρόσχημα του… Ολυμπιακού πνεύματος είχε διπλαρώσει τον πρόεδρο τα τελευταία χρόνια στις παραλίες της Μυκόνου, προλειαίνοντας το έδαφος για τη σωτήρια συνεργασία. Οι τελευταίες αποχωρήσεις και απολύσεις από τη «REAL» μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Αγνόησε τον μεγάλο ευεργέτη του Βαρδή πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις και κατέβηκε τρέχοντας στον Πειραιά. Τον Κουρή δεν τον πούλησε ακόμα φανερά, αυτό θα συμβεί με μαθηματική ακρίβεια δοθείσης ευκαιρίας, κι όχι μόνον δεν τον πούλησε, αλλά έσπευσε προχθές σε δικαστήριο να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισής του για τα διεκδικούμενα των εργαζομένων, που φυσικά οι τελευταίοι δεν πρόκειται να τα εισπράξουν ποτέ… Χαρακτηριστικό του… ευγενούς χαρακτήρα του η συμπεριφορά προς τον Κώστα Γιαννίκο, τον οποίο παρέκαμψε επιδεικτικά δίχως να χαιρετήσει. Τον Γιαννίκο που είπε το ναι για να πάει στο ΑΛΤΕΡ και να δημιουργήσει τα πάντα;Βέβαια, η ιδέα να πάει εκεί ήταν του Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος του άλλαξε τα μυαλά λίγο πριν υπογράψει στον ΣΚΑΪ και τον πήγε σηκωτό στον Γιαννίκο. Περασμένα ξεχασμένα, θα μου πείτε, όμως για μεγάλο διάστημα, την εποχή των ευτραφών αγελάδων, ο Νίκος επαναλάμβανε συχνά ότι ο ευεργέτης Μάκης ήταν αιτία όλων των καλών.Δεν θα ρωτήσουμε ωστόσο τον «Ταρζάν» τι γνώμη έχει για όλα αυτά. Εάν την εκφράσει δημόσια, μπορεί και να κλάψουν μανούλες…@ Άλλωστε, σε ερώτηση κατά την εξέτασή του στην επιτροπή της Βουλής πού πήγαιναν εκείνες οι 100 χιλιάδες ευρώ από τις οποίες είχε σβηστεί με μπλάνκο το όνομα του παραλήπτη, ο Κουρής είχε τονίσει με έμφαση: «Δεν μπορώ να σας πω, είναι φίλος μου…» Μανούλα σε τέτοιες συμπεριφορές ο Γιώργος. Ήξερε πάντοτε να δένει καλά τους δικούς του ανθρώπους…Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος, ιδίως όταν ο ευεργετηθείς είναι και χέστης…@ Ειδήσεις στο «Ε» και ο Ευαγγελάτος με σπόνσορα τον εφοπλιστή του Πειραιά. Εκείνος χρηματοδοτούσε την ομάδα του άλλου Νίκου, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα νικητών και οι Νίκοι έχουν πάντοτε θέση…@ Τα του Πρώτου Θέματος δάνεια και εγγυήσεις για χρηματοδότηση από τον Μαρινάκη δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε.Εκεί ο Καραμήτσος είχε κάνει καλή δουλειά, αφού φρόντιζε και για τα βιβλία που θα.. διάβαζε ο Τσίπρας.@ Στην ουρά πλέον μετά την αναβάθμιση των τηλεοπτικών αστέρων ο Κουρτάκης, ο οποίος έχει αρχίσει να ανησυχεί -δικαίως- για τη θέση του στην ιεραρχία. Για κάτι παρελκόμενα τύπου Ράπτη δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί ιδιαίτερη μνεία. Αυτά ακολουθούν αντί πινακίου φακής. Τα απομεινάρια από το πάρτι των λεόντων…Μεγάλη υπόθεση να παραμένεις ελεύθερος και αξιοπρεπής στην εποχή της φτώχειας...@ Εάν θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει στη δημοσιογραφική πιάτσα, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τη συνταγή της μύγας με την κοπριά. Όπου κοπριά, εκεί κι οι μύγες…@ Όπου χρήμα, εκεί και οι δημοσιογραφικές αλογόμυγες. Παραδίδονται η μία μετά την άλλη αλλάζοντας στάβλο. Δεν χρειάζεται να το φωνάξουμε, αφού οι ίδιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνει γνωστό χωρίς να τηρούν πλέον ούτε τα προσχήματα…@ Δύσκολα τα χρόνια, λίγα τα λεφτά, όπου δουν ότι μυρίζει χαρτζιλίκι, σπεύδουν ολοταχώς και όχι βραδέως…@ Ο Νίκος αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, αυτό λέει η πιάτσα και δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, εφόσον οι επιταγές μιλάνε από μόνες τους, όπως επίσης οι κυκλοφορίες και οι καθυστερήσεις…@ Βεβαίως, η τελευταία του μετακίνηση εξόργισε το μεγάλο αφεντικό, σε βαθμό που έχει αρχίσει να τον ανησυχεί σοβαρά. Αυτήν τη φορά δεν κατόρθωσε να κρατήσει τις ισορροπίες και ο ψυχισμός του αδυνατεί να διαχειριστεί κρίσεις τέτοιου βεληνεκούς. Το παρελθόν των Γερμανών και Κρητικών ευεργετών έχει περάσει δυστυχώς ανεπιστρεπτί. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό κάτω από τον Αττικό ήλιο…@ Για την κάθοδο των μυρίων στο αφεντικό του Πειραιά και των εκατομμυρίων μιλάμε φυσικά και το μέτωπο των μισθοφόρων, στο οποίο πέραν των αστέρων του Πρώτου Θέματος και του Νικολάκη (ετερόκλητο το πλήθος), έχει προστεθεί και ο Χρήστος της «εφημερίδας»… Άσος στις μετακινήσεις και τις εφήμερες συμμαχίες, μοναδικός στο βόλεμα και τις υπόγειες διαδρομές…@ Ας είναι καλά τα παιδιά. Υλικό θα έχουμε για να γράφουμε και πολλά ράμματα για τη γούνα τους…@ Τι βραδιά κι αυτή… Περιμένοντας τον Τραμπ.@ Τον «έφτυνε» η μισή Αμερική, η Ευρώπη και η ελληνική πολιτική διανόηση, θεωρώντας δεδομένη τη νίκη της Χίλαρι. Μέχρι που βάρυνε ο τηλεοπτικός ορίζοντας πρώτα στα αμερικανικά κανάλια και αργότερα στους δικούς μας, που άργησαν να το πάρουν χαμπάρι.@ Ξέρετε τώρα εσείς… Η ΕΡΤ, ο ΣΚΑΪ και η «Ζούγκλα» έπαιζαν τις εκλογές… Στην ΕΡΤ οι Συριζαίοι που περιμένουν και τον Ομπάμα ήταν έτοιμοι να υπερθεματίσουν για το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους και στον ΣΚΑΪ όλο το σκηνικό στημένο πάνω στον Παπαχελά και τη συμπαθή Cia Κοσιώνη…@ Όπου κατά τις 03,00 τα ξημερώματα ο μεν Παπαχελάς έπεσε να κοιμηθεί, αφού οι δικοί του έχαναν, η δε Cia βγήκε μέσω SKYPE από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, σχεδόν αναμαλλιασμένη, τόσο που είχες την εντύπωση ότι από πίσω θα σκάσει μύτη με τις πιτζάμες και ο Κώστας Μπακογιάννης (άντε με το καλό, παιδιά, να φάμε κουφέτα)…@ Έβγαινε και ένας σχολιαστής-δημοσιογράφος, ο οποίος δεν είχε ανακαλύψει ότι η ψήφος είναι γένους θηλυκού, γνώριζε όμως όλα τα άλλα και αναφερόταν στους… εναπομείναντες ψήφους. Στις εναπομείνασες την επόμενη φορά κύριε, για να είστε περισσότερο πειστικός… Ο ανταποκριτής από τη Νέα Υόρκη θεωρούσε ότι όλοι είχαν κάνει την ίδια γκάφα (τρομάρα του), να θεωρούν δεδομένο ότι θα νικήσει η κα Κλίντον, και προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβη κι έπεσαν έξω όλοι οι έμπειροι σχολιαστές και δημοσκόποι… Πώς να το καταλάβεις άραγε, εάν μέσα στην κρίση κατορθώνεις (όχι ότι είναι κακό) να πίνεις τον καφέ σου στην Times Square και την Πέμπτη Λεωφόρο;@ Τι αντίθεση, οι ίδιοι άνθρωποι που σε διαβεβαίωναν ότι βγαίνει η Χίλαρι, να καταπίνουν τη γλώσσα τους έπειτα από παρέλευση κάποιων ωρών… Στο FOX τα χαμόγελα μέχρι τα αφτιά, ενώ στο CNN οι πλερέζες μέχρι το πάτωμα…@ Η κρίση όμως δεν είναι μόνον ελληνική, υπάρχει παντού κι όπως είπε ο Dr. Trump, εάν συνεχίσουμε έτσι με το χρέος των 21 τρις, σύντομα θα γίνουμε Ελλάδα.@ Το σκάνδαλο του δικαστή που βοηθούσε την ερωμένη-συνάδελφό του στις εξετάσεις για να καταλάβει μια θέση στο ΣτΕ δεν το βλέπετε στραβάδια (πολιτικοί, δικαστές, δημοσιογράφοι);@ Αξιοκρατικά είσαστε για κλάματα όλοι μαζί... Μα όλοι... Το "ζεύγος" των συγκεκριμένων δικαστών αποφασίζει σήμερα για τις τηλεοπτικές άδειες! Αξιοκρατικά...@ Μόνο που το θέμα δεν πρόκειται να μείνει αδέσποτο... Θα αναγκαστείτε να το αντιμετωπίσετε σύντομα...σύντομα.@ Καναλάρχες χωρίς άδεια και αδειούχοι χωρίς κανάλια. Αθάνατη Ελλάδα…@ Πρόταση: Να δεσμευτούν οι μισθοί των βουλευτών επί διετία για την αδειοδότηση του καναλιού τηςΒουλής…@Έχουν βάλει στη μέση τον Καλογρίτσα και τον πυροβολούν ομαδικά! Μα ακόμα και ο χειρότερος εργολάβος να ήταν, όταν η επίθεση γίνεται οργανωμένα αφήνει άσχημη μυρωδιά...@ Κι έπειτα τόσα χρόνια, τσακάλια της ενημέρωσης, δεν είχατε πάρει χαμπάρι τα δάνειά του και τα ανακαλύψατε μόλις πήρε συχνότητα;@ Είπαμε την πέφτουμε για την πίτα αλλά κρατάμε και τα προσχήματα... Στο τέλος θα κατορθώσετε να τον καταστήσετε συμπαθή, γιατί στη ζωή όπως και στο θέατρο ο θεατής (τηλεθεατής στην περίπτωσή μας) ταυτίζεται με το θύμα ποτέ με τον θύτη κι εσείς τείνετε να συμπεριφερθείτε ως θύτες...@Καμπουράκης - Οικονομέας ξέσπασαν για τα εργασιακά χάλια του MEGA στο 90', με την ηρωική φράση "ας μας διώξουν"!@ Σιγά τα καλσόν παλικάρια... Λυπηρό να κλείνει οποιοσδήποτε χώρος εργασίας, αλλά και οι ηρωισμοί κατόπιν εορτής, μετά από προπαγάνδα ετών, εξ ίσου λυπηροί...@ Στην Κίνα ο πρωθυπουργός μετά το φιάσκο με την Cosco. Τη μόνη χώρα με τους αξιωματούχους της οποίας θα μπορεί να συνεννοείται άνετα, αφού εδώ και αρκετό διάστημα μας μιλάει κινέζικα...@ Εάν τέτοιες βρομοδουλειές επιχειρούν να τις διαπράξουν με τους Κινέζους, την ώρα που καίγεται ο κώλος τους για επενδύσεις, φανταστείτε τι σκαρώνουν σ' εμάς, που θεωρούν ότι μας έχουν στο χέρι.@ Δηλαδή τώρα δε θα τη λέμε Μεγάλη Βρετανία αλλά Άλλη; Μεταξύ μας και Έξω δεν πέφτει άσχημα. G. Brexit...@ Να αλλάξει και η ονομασία του ξενοδοχείου στο Σύνταγμα παρακαλώ. BREXIT. Θα γράψει ιστορία...@ Προς κοινοβουλευτική εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ κα Φωτεινή Βάκη: όταν ο κόσμος πεινάει και ακολουθείτε μνημονιακή πολιτική, πρέπει τουλάχιστον να το βουλώνετε αντί να αυθαδιάζετε από το κρατικό κανάλι.@ Οι δύο του "Γιούρο Γιούρο όλοι" σου δίνουν την αίσθηση ότι λειτουργούν με μπαταρία. Πιο ψυχρή παρουσίαση δεν έχω δει. Ίσως φταίει η ηλικία, αλλά δεν θα ήταν κακό να γυρίσουν μερικά χρόνια πίσω, στο αρχείο της ΕΡΤ... Λίγος Διακογιάννης θα τους έκανε καλό...Λίγη ρέτσιτα, λίγο χρώμα, λίγη χάρη και χιούμορ ρε παιδιά. Συνταγές να διαβάζατε, θα ήσασταν πιο χαριτωμένοι!...@ Έβλεπα προ ημερών την εκπομπή της ΕΡΤ «Αθήνα- Θεσσαλονίκη» με παρουσιαστές την Μάριον Μιχελουδάκη και τον Χρήστο Γιαννούλη.Έμπειρη και ικανή η συνάδελφος είναι γνωστή. Άγνωστος μου ήταν ο κ. Γιαννούλης που αναγκάστηκα να τον γκουγκλάρω, για να πληροφορηθώ ότι ήταν υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να κατανοήσω την απαράδεκτη, αντιτηλεοπτική- υστερική συμπεριφορά του.Όταν προσπαθούσε να πάρει τον λόγο και να μιλήσει η συμπαρουσιάστριά του, εκείνος μόμφαζε, δυστροπούσε δημόσια, ενώ κάποια στιγμή χτυπιόταν κιόλας.Απίστευτη συμπεριφορά, που απορρέει από την πολιτική του προστασία κυρίως και τον αντιτηλεοπτικό του χαρακτήρα εν μέρει.Τι άλλο θα δούμε άραγε;@ «Η όζουσα υπόθεση Μαυρίκου, δεν επιλύθηκε όπως πρέπει, μέσω της δικαστικής οδού, αλλά μέσω της Αττικής Οδού. Τον έκαψαν για να μην τους κάψει», ήταν το επίμαχο tweet του κ. Παπαδημούλη που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Τάδε έφη Παπαδημούλης. Τα ανάρτησε δηλαδή στο twitter. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνον απαράδεκτος ως πολιτικός και μάλιστα αριστερός. Ο άνθρωπος είναι κυριολεκτικά βλάκας!..@ Ούτε Απόκριες να είχαμε. Μέχρι κι ο Πα... λιάτσος στην εκπομπή του με φιλοξενούμενο τον αντιπρόεδρο Άδωνι, απεφάνθη ότι δεν υφίσταται ζήτημα από τον διάλογο Μαρινάκη- Καραμήτσου και πως το θέμα δεν ενδιαφέρει τους πολίτες!.. Το θαυμαστικό μπήκε για τις μαλακίες του παρουσιαστή και όχι για να εκφράσει την έκπληξη του γράφοντος...@ Γέμισε καθίκια η αγορά. Θα αργήσει να ξεβρομίσει ο τόπος αυτός. Υποψιάζομαι ότι οι επί χρήμασι και αντί πινακίου φακής μισθοφόροι τους, ξημεροβραδιάζονται στο ημίφως με ένα τηλέφωνο στο χέρι για να γράφουν μαλακίες στο facebook και το twitter...@ Όχι δεν είναι αριστερή παρένθεση. Είναι αριστερή παπάτζα... Δεν είναι κατάσταση, είναι σύμπτωμα. Το βλέπαμε και λέγαμε υπομονή μπορεί να κάνουμε λάθος. Πολλοί σκεφτήκατε το ίδιο πράγμα. Κουράγιο, μαζί μαλακιστήκαμε!..@ Η προπαγάνδα είναι η χυδαιότερη μορφή επικοινωνίας. Κάποτε στην τηλεόραση έβγαινε η δημοσιογράφος Σπυράκη για να πει πολιτικές μαλακίες και να στηρίξει τη ΝΔ που της έδωσε αργότερα έναν ευρωβουλευτικό μισθό.Σήμερα βγαίνει η κ. Ακριβοπούλου και κάνει τα ίδια για τον Σύριζα. Άντε και βουλευτής Κατερίνα…@ Κι εγώ συμπαθώ τον Πούτιν παρά τις ακρότητες του (κυνήγι στους ομοφιλόφιλους κλπ), συμπονώ όμως και τον Τσίπρα, για ότι πρόκειται να ακολουθήσει, μετά την επίσκεψη του Ρώσου. Σίγουρα οι Αμερικανοί θα αντιδράσουν άμεσα και το κακό είναι ότι το Δ.Ν.Τ. δεν ανήκει στους Ρώσους…@Την έκανε στριφογυριστή πάντως, κατά το κοινώς λεγόμενο, ο Βλαδίμηρος στους Τούρκους. Υπενθύμισε την κατάρριψη του πολεμικού αεροσκάφους, αναβάθμισε την σχέση της Ρωσίας με την Ελλάδα και κατηύθυνε τους Ρώσους τουρίστες προς την χώρα μας, αφήνοντας τους Τούρκους να ξοδεύουν κηροζίνη πάνω από το Αιγαίο. Λέτε να σταθούμε τόσο τυχεροί; Γιατί απ’ ότι φαίνεται μόνον οι συγκυρίες μπορούν πλέον να μας σώσουν…@ Μιχάλης Κουινέλης: «Θέλω να γίνω πατέρας». Ε άντε... να τελειώνουμε.@ Περίμεναν μαζί με την Ανάσταση να σκίσει τα μνημόνια, αλλά ο κύριος έκανε το κορόιδο γιατί τον έλεγαν... Αλέξη!@ Τα είπε όλα για τα αμαρτωλά Μέσα ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέρης Κρέτσος.Θα ήταν πέρα για πέρα σωστός, εάν γνώριζε πόσες συχνότητες χωράει το τηλεοπτικό φάσμα και φυσικά εάν μας εξηγούσε, πως μία κυβέρνηση η οποία κόπτεται για την αντικειμενική ενημέρωση και τον κοινωνικό ρόλο της τηλεόρασης, αποφασίζει να πουλήσει τις συχνότητες των αμαρτωλών ολιγαρχών σε άλλους ολιγάρχες. Φαντάζεται ότι οι κροίσοι οι οποίοι θα αγοράσουν τις συχνότητες, θα ασχοληθούν με τον λαογραφικό πλούτο της χώρας στον οποίο αναφέρθηκε και την πολιτισμική μας κληρονομιά; Τόσο αφελείς σκέψεις μόνο από κυβερνητικά στελέχη του Σύριζα μπορεί να ακούσει κανείς και να φρίξει με την έως και βλακώδη αθωότητά τους.Αποφάσισαν λοιπόν να χαρίσουν τις συχνότητες σε κεφαλαιοκράτες, για να δημιουργήσουν νέους μισθοφόρους από τον στρατό των άνεργων και απελπισμένων δημοσιογράφων, Εύγε!Ας σκεφθούν τη σοφή ρήση της γιαγιάς μου: Όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι…Βεβαίως ο κ. Κρέτσος δεν μας είπε τι σχέσεις είχε η ηγεσία του Σύριζα- πολλές διατηρούνται μέχρι σήμερα- με τους ολιγάρχες των μέσων και τα τσιράκια τους. Εάν θέλει δεν έχω αντίρρηση να τον ενημερώσω από πρώτο χέρι και να διαπιστώσει ότι όντως λειτουργεί αφελώς ή τέλος πάντων είναι επικίνδυνα ανενημέρωτος.Τα ραντεβού με Ψυχάρη-Μπόμπολα κατά το παρελθόν και τα αιτήματα της ηγεσίας του κόμματος για αλλαγές διευθυντών και προσλήψεις ημετέρων στα μέσα τους, φαντάζομαι ότι δεν έχουν καμία σχέση με την λύτρωση των μέσων από τους ολιγάρχες…Όσο για τις ελάχιστες άδειες που θέλουν να μοιράσουν ας σκεφθούν ότι μπορεί κάποια μέρα να γυρίσουν μπούμεραγκ εναντίον τους και να αισθανθούν τραγικά μόνοι…@ Ο Πάπας στη Μυτιλήνη, ο Αλέξης στο Παρίσι, οι μετανάστες στην Ελλάδα κι οι υπόλοιποι στην κοσμάρα τους. Καλά πάμε...@ Όσο σκέφτομαι ότι μετά τον Αλέξη φιλοδοξεί να με σώσει ο Κυριάκος, αντιλαμβάνομαι τη σοβαρότητα της νόσου μου...@ Μη στέλνετε τους μαλάκες να πάνε να γ.... Και καλά περνάνε και πολλαπλασιάζονται!@ Δε θα με υποχρεώσει κανείς να υποταχτώ στα καθίκια, φώναξε ο Λάκης από την εκπομπή του και ένα ρίγος συγκίνησης διαπέρασε το κορμί μου.@Είναι ομολογουμένως ηρωικό να λές τις μαλακίες επί πληρωμή και να μην υποτάσσεσαι…@ Είναι τέτοιος ο οίστρος της οίησης, που ούτε ο χαρισματικός Λαζόπουλος μπορεί να καταλάβει, ότι οφείλεις να ζητήσεις συγνώμη όταν έχεις κάνει μια τόσο χοντρή γκάφα, να βγάλεις τον σκασμό και να καθίσεις λίγο στην άκρη... Μπάς και καταλάβεις τι έκανες. Τι να πει κι ο Μουζάλας δηλαδή;@ Τώρα που το σκέφτομαι μου έρχεται ωραία ιδέα. Να κάνουν μία εκπομπή μαζί με τίτλο «Οι γκαφατζήδες»…@Ρε παιδιά κορίτσια-αγόρια εκεί στο Lifestyle της εφημερίδας. Είπαμε αλλά όχι κι έτσι! Θα μας εξηγήσει η Μενεγάκη για ποιο λόγο άργησε μία ημέρα στη Νέα Υόρκη; Χεστήκαμε! Πέρασε απλά καλά και δεν ήθελε να επιστρέψει. Άλλο τώρα εάν εμείς τα νούμερα μιας άλλης εποχής, αντί να προβληματιζόμαστε τι συμβαίνει με την οικονομία, το μεταναστευτικό, την τρόικα και την ανεργία, είχαμε κρεμαστεί από την TV και περιμέναμε να επιστρέψει η Ελένη… @ Πάμε καλά;@ Η Αντζελίνα Τζολί διώχνει την νταντά γιατί την έπιασε να φλερτάρει με τον Μπραντ Πιτ, η Κατερίνα Γκαγκάκη αποκαλύπτει γιατί ερωτεύεται άνδρες με ισχύ, ο Γκλέτσος αναρωτιέται στον Κωστόπουλο εάν είναι ο μοναδικός που πήγε με άνδρες και οι πρόσφυγες συνάνθρωποί μας βιώνουν την απόλυτη κόλαση.@ Έτσι είναι η ζωή ή μάλλον ο θάνατός σου η ζωή μου. Εκατοντάδες επιτήδειοι σχεδιάζουν ήδη πώς θα κερδοσκοπήσουν εις βάρος ανθρώπων που βρίσκονται στο όριο της επιβίωσης. Κάποιοι αγωνίζονται να επιβιώσουν στα παγωμένα νερά της θάλασσας και τους βούρκους της Ειδομένης και κάποιοι άλλοι… κωλοβαράνε…@ Μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα μαύρα εκατομμυριάκια του Αναστασιάδη αναμένεται αυτόν τον καιρό... Πολύ δεν τράβηξε αυτό το ανέκδοτο;@Κι επειδή άλλαξε η ηγεσία, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πως αποδίδεται η Δικαιοσύνη σε μια υπόθεση για την οποία, η δικαστική, η εκτελεστική και η άτυπη του Τύπου, δεν θα έπρεπε να αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανες...@ Το όχι στα αγγλικά είναι νόου, στα ιταλικά νο, στα γαλλικά νο, στα γερμανικά νάιν και στα Συριζαίικα ΝΑΙ.@ Δεν μπορεί θα σπάσει ο διάβολος το πόδι του, κάποιο καθεστώς, κάποιος κερατάς από αυτούς που γίνονται υπουργοί, μόνο και μόνο για να αποτελούν τον κακόγουστο διάκοσμο ενός γραφείου, να αναλάβει δράση και να συλληφθούν οι πραγματικοί λήσταρχοι της δημοσιογραφίας...@ Εάν τους είχαν κόψει τα πόδια νωρίς, τώρα δεν θα κυκλοφορούσαν παριστάνοντας τους εκδότες, με συνοδεία και απαστράπτουσες ξανθές στα κανάλια...@ Μισή δουλειά αυτή με τους περιθωριακούς της παραδημοσιογραφίας, οι οποίοι πιθανόν να δούλευαν και για λογαριασμό τους...@ Ο Ψυχάρης δεν είναι Τσοχατζόπουλος, ούτε πρόκειται να πάει στον Κορυδαλλό μόνος του, εάν χρειαστεί βεβαίως...@ Τώρα κούρνιασαν όλοι εν όψει των τηλεοπτικών αδειοδοτήσεων. Κάποιοι συμφώνησαν κάτω από το τραπέζι, σωστά κ. Τσίπρα; Κάποιοι άλλοι προσπαθούν από πάνω. Πολύ σωστά. Τέλος, υπάρχουν κι εκείνοι οι οποίοι δεν προσπαθούν καθόλου, επειδή έχουν την άδεια στο τσεπάκι. Διάβολε, τέσσερις άδειες θέλουν να μοιράσουν, εύκολο να καταλάβετε ποιοι είναι...@ Θυμηθείτε, η απαράδεκτα αντιδημοκρατική αδειοδότηση των καναλιών θα αποτελέσει και το κύκνειο άσμα της κυβέρνησης...@ Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσε να είναι μία καλύτερη κυβέρνηση ακόμα και στη χειρότερη εκδοχή της... Δεν το προσπάθησε ή δεν το μπορεί;@ Τι ωραίοι οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ!..@ Υπόσχονται να σκίσουν τα μνημόνια και υπογράφουν νέα. Αποχωρούν η Κωνσταντοπούλου, ο Λαφαζάνης και τα υπόλοιπα στελέχη τους, αντιλαμβανόμενα ότι η παραμονή στην εξουσία των μνημονίων ισοδυναμεί με δημόσιο εξευτελισμό.@ Μετατρέποντας το "ΟΧΙ" ενός λαού σε "ΝΑΙ" ακυρώνεις την ιδεολογία, τα πιστεύω και τις υποσχέσεις στους ψηφοφόρους σου. Γυρίζεις την πλάτη στην αξιοπιστία και την αξιοπρέπειά σου.@ Τώρα ο κόσμος στις πλατείες μαζεύεται για να σε αποδοκιμάσει κι εκείνοι που σιωπούν, δεν το κάνουν επειδή συμφωνούν μαζί σου, αλλά επειδή διαφωνούν με τον εαυτό τους που σε πίστεψε και σε ακολούθησε.@ Τι ωραίοι οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ...@ Πάνε περίπατο οι ωραίες εποχές που ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε στις πορείες της πλατείας Συντάγματος, ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές. Τώρα ο Τσίπρας παρακολουθεί τις πορείες πίσω από κάποια κουρτίνα της Βουλής, υπογράφοντας τον έναν μετά τον άλλον, τους μνημονιακούς νόμους της Τρόικας…@ Η μετεξέλιξη του τίποτα. Γιατί ο θησαυρός της επανάστασης ήταν όνειρο απατηλό. Τα παραμύθια κάποτε τελειώνουν και δεν έχoυν πάντοτε happy end...@ Ο κόσμος φωνάζει κλέφτες- κλέφτες, ανάμεσα στους κλέφτες όμως συμπεριλαμβάνει και τους μέχρι πρότινος συνοδοιπόρους του που ανέβαιναν στα τρακτέρ και έταζαν λαγούς με πετραχήλια.@ Οδυνηρή εικόνα για την Αριστερά της οποίας το όνομα και τη φήμη αμαυρώνουν μία παρέα προχειρολόγων ατζαμήδων…@ Κάποτε οι πλατείες γέμιζαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα γεμίζουν εναντίον της κυβέρνησης του και των αποφάσεων της.@ Είναι κι εκείνος ο αχαρακτήριστος αναπληρωτής υπουργός, που διανοήθηκε να χαρακτηρίσει ακροδεξιούς τους αγρότες της Πελοποννήσου που συνεπλάκησαν με τα ΜΑΤ στο Χαϊδάρι… Από το κακό στο χειρότερο με λίγα λόγια…@ Ε, λοιπόν κύριοι της κυβέρνησης, αφού θέλετε τέσσερα τα κανάλια, κάνετε τέσσερις και τους αγρότες, τους δικηγόρους, τους γιατρούς και τους δημοσιογράφους. Έτσι, για να μην τραβάτε κανένα ζόρι με τις συντεχνίες…@ Δημοκρατική συνείδηση κάτω του μηδενός…@ Εντυπωσιακή η διοργάνωση της παρουσίας του Ευρωπαικού κινήματος του Βαρουφάκη στο Βερολίνο...@ Μόνο που ξέχασε την ελληνική γλώσσα και τους εκφραστές της, (οι έλληνες ας μάθουν τελευταίοι τι συμβαίνει)...@ Αγωνίστηκε να μην κατεβάσει τον γιακά από το σακάκι του. Ξεπερασμένη μόδα, σακάκι μπλουζάκι με όρθιο γιακά. Στην Ελλάδα το είχε λανσάρει ο Ρέμος, τώρα όμως ο Αντώνης κυκλοφορεί φυσιολογικά (τον είδα το μεσημέρι στο Κολωνάκι), ενώ ο Γιάννης κρατάει τον γιακά στο ύψος του...@ Τελικά όταν λείπεις καιρό από την Ελλάδα επικοινωνείς με όλον τον κόσμο εκτός από τους Έλληνες...@ Καλά τα ευρωπαϊκά προοδευτικά κινήματα και οι εκπρόσωποί τους άκρως ενδιαφέροντες, χωρίς όμως άμεση επιρροή και φυσικά δίχως ίχνος εξουσίας στην... καπιταλοκρατούμενη Ευρώπη...@ Μαζευόμαστε, τα χώνουμε, συζητάμε μεταξύ μας και την επόμενη μέρα μας ξεχνάει η μάνα μας...@ Γιάννη Βαρουφάκη στην Αθήνα όφειλες να διοργανώσεις την εκδήλωση, δίνοντας το στίγμα της χώρας που έγινε το πειραματόζωο, στις αιμοβόρες προθέσεις των σκληρών καπιταλιστών...@ Τα επικοινωνιακά κόλπα, συζητάμε με τους ξένους για να την ακούσουν οι Έλληνες, είναι ξεπερασμένα...@ Λυπάμαι αλλά έχω την εντύπωση ότι επικοινωνιακά αστόχησες εντελώς...@ Τώρα η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τι αλλάζει όμως και προς το συμφέρον ποιων; Αυτό είναι το ζήτημα που έπρεπε να μας απασχολεί και δυστυχώς ασχολούνται πολύ λίγοι μαζί του...@ Το πιο σύντομο ποντιακό ανέκδοτο: Φίλης@ Λίγο ακόμα να στήριζαν από το «Πρώτο Θέμα» τον Θεοδωράκη και θα τον κατέβαζαν κάτω από το 3%...@ Ο μεγάλος ηγέτης στενοχωρήθηκε για το αποτέλεσμα και ανέλαβε τις ευθύνες της ήττας...@ Βρε, δεν πάτε για μπάνιο σε κανένα δροσερό ποτάμι να δροσιστείτε, λέω τώρα εγώ, για να μην ξεστομίσω τίποτα χειρότερο...@ Όσο και να σπρώξετε το μουλάρι, δεν γίνεται άλογο κούρσας...@ Κι εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ κρατήστε λίγο τα προσχήματα... Δεν πήρατε το παγκόσμιο. Χάσατε πολλούς ψηφοφόρους για να αναλογιστείτε τι κάνατε λάθος και όχι να πανηγυρίζετε. Εκτός κι αν η εξουσία αποτελεί αυτοσκοπό και το κρατάτε μυστικό... Στη θέση σας, πάντως, δεν θα χαμογελούσα καθόλου αναλογιζόμενος τους εφαρμοστικούς νόμους και το κυνηγητό που πρόκειται να ακολουθήσει από τους δικαιολογημένα πέρα για πέρα αγανακτισμένους πολίτες....@ Χώρια που πήγατε να πάρετε στον λαιμό σας και τον «σύντροφο» Καμμένο, ο οποίος διασώθηκε την τελευταία στιγμή από την κρυολουσία...@ Μαζέψατε κόσμο με το «ΟΧΙ» και κυβερνάτε με το «ΝΑΙ». Για να μην ξεχνιόμαστε...@ Debate 2015. Ο Τσίπρας αερολογεί, ο Μειμαράκης πετάει την μπάλα στην εξέδρα, ο Κουτσούμπαςτην πέφτει στον… Λαφαζάνη κι ο Θεοδωράκης στον κόσμο του...@ Ισχυρή εντολή από μηδενική βάση το πρωτοσέλιδο του Νίκου για τον φίλο του Αλέξη Τσίπρα. Όνειρο θερινής νυχτός φυσικά γιατί ούτε ισχυρή εντολή διαφαίνεται στον ορίζοντα, ούτε κατ' εντολή.@Δίπλα η σχετική πάσα -αβάντα για τον Μεϊμαράκη. Χάλασαν τα σχέδια του Χατζηνικολάου για την ιερή συμμαχία με τους τσιπροσυριζαίους και οι αναμνήσεις του παρελθόντος για τις σχέσεις του με τον Μεϊμαράκη δεν είναι οι καλύτερες. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Βαγγέλης του τη φυλάει για εκείνες τις επιθέσεις περί διαφθοράς που τον είχαν αναγκάσει να δηλώσει παραίτηση και τον έκαναν έξαλλο!..@ Παρακολουθείτε από τώρα τις δημοσκοπήσεις για να διαπιστώσετε ποσό γρήγορα θα πλησιάσουν στα ποσοστά της διαδικτυακής ψηφοφορίας του zougla.gr...@ Έτσι κι αλλιώς έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα κατά το παρελθόν στη συνείδηση του κόσμου και είναι ευνόητο να μην τους απασχολεί τόσο η αξιοπιστία τους. Θα φανεί στις επόμενες ημέρες αφού έτσι κι αλλιώς η προεκλογική περίοδος είναι πολύ μικρή, για το φόβο του Λαφαζάνη... Κάθε μέρα που περνάει αυξάνει τα ποσοστά του εις βάρος των πρώην συντρόφων του...@ Λίγη τσίπ(ρ)α εκεί στο "ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ" δεν βλάπτει... Παίξατε με τον Καραμανλή, ακολουθήσατε τον Γιωργάκη, πήγατε με τον Σαμαρά, τώρα τρέχετε πίσω από τον Τσίπρα, έλεος!@ Μόνο ο Κουρής τα έκανε τόσο άγαρμπα αυτά. Είπαμε ότι χρωστάτε αλλά όχι κι έτσι. Μιλάμε για κατάντια και σα να μην έφτανε αυτό εξελίσσεστε και σε πολιτικούς γενίτσαρους. Παρακρατική δημοσιογραφία...@ Βουτήξατε τον Βαρουφάκη και τον εμφανίζετε σαν τον αρχηγό της δραχμικής καμόρα. Τόσο λέρες... Μπορεί οι ανυποψίαστοι να σας ακολουθούν και η προπαγάνδα έναντι του όποιου τιμήματος να πιάνει τόπο, αλλά στο τέλος θα φάτε τόσο γιαούρτι που δε θα μπορείτε να κυκλοφορείτε στους δρόμους...@ Έρημε Καραμήτσο μάζεψέ τον πριν έρθει κι η δική σου η σειρά, γιατί απ' ότι θυμάμαι δεν αντέχεις τις έντονες συγκινήσεις...@ Είναι εύκολο να λες στις παρεούλες ο μαλάκας το έγραψε, αλλά εκείνους που γνωρίζουν θα δυσκολευτείς να τους πείσεις...@ Κι έπειτα είναι κρίμα για κάποιους εργαζόμενους να αισθάνονται ότι δουλεύουν σε πλυντήριο κι όχι σε εφημερίδα...@ Δεν αντέχεται η ελαφρότητα της lifestyle ειδησεογραφίας κάποιες φορές. Πέρα από το στημένο ρεπορτάζ (και το πληρωμένο), δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται με όλους αυτούς τους τζιτζιφιόγκους και τα τσόκαρα που κυκλοφορούν, μόνο και μόνο για να μπουν στην ειδησεογραφία επειδή άλλαξαν μαγιό ή κατούρησαν στραβά.@ Το κακό είναι ότι μπαίνουν και στη ζωή ανυποψίαστων ανθρώπων, που τους έχουν αναγάγει υποσυνείδητα σε προσωπικότητες της καθημερινότητας των Ελλήνων.@ Γιατί το να είσαι ο Σταλόνε ή η Αλαμουντίν με τον σύζυγό της και να γίνεται θόρυβος κάθε φορά που εμφανίζεσαι στην παραλία οικογενειακώς, εξάπτοντας τη φαντασία του φιλοθεάμονος κοινού το αντιλαμβάνομαι. Να είσαι όμως το ξανθό ή μελαχρινό τηλεοπτικό απόβρασμα, που πέρασες από τα κρεβάτια των καναλαρχών και των διευθυντικών τους στελεχών για να αποκτήσεις δημοσιότητα και να σε τρώω καθημερινά στη μάπα δεν μπορώ να το καταλάβω.@ Οι περισσότεροι από δαύτους-τες μόνο εάν σκότωναν τη μάνα τους θα πέρναγαν στα ψιλά των ειδήσεων και το γνωρίζουν, γι’ αυτό κάνουν ό,τι μπορούν για να ενισχύσουν το... προφίλ τους.Είναι με το κινητό στο χέρι προκειμένου να ενημερώνουν τα άλλα αποβράσματα, εκείνα της κατά σύμπτωση λεγόμενης δημοσιογραφίας -περί παραδημοσιογραφίας πρόκειται- πότε θα κολυμπήσουν, πώς θα ντυθούν, πού θα γευματίσουν και πότε θα πιουν τον καφέ τους. Πότε θα περάσουν από την τουαλέτα ευτυχώς ακόμα δεν έχουν αποφασίσει να μας το καταστήσουν γνωστό.@ Φοράνε το μαύρο γυαλί τους, παίρνουν τον μέχρι χθες γκόμενο ή γκόμενα της διπλανής τους και σκάνε μύτη δηλώνοντας ταυτόχρονα τα νούμερα ότι ενοχλήθηκαν σφόδρα από την παρουσία παπαράτσι και... δημοσιογράφων.Το μελαγχολικό ελληνικό stars system που φυλλοροεί ευτυχώς, λόγω της οικονομικής κρίσης των Ελλήνων δυστυχώς...@ Aν σας ξαναπεί ο Μιχελογιαννάκης «είμαι μαλάκας», μη δίνετε σημασία, έχει πάψει να αποτελεί είδηση...@ Πώς ακούγεται έτσι η ΕΡΤ; Σαν πλυντήριο χωρίς απορρυπαντικό...@ Ρε παιδιά εκείνος ο Λαζόπουλος που βρίσκεται; Δεν πιστεύω να είναι στη συγκέντρωση της πλατείας Συντάγματος;@ Που περίμενε ο Ομπάμα να ακούσει ευχαριστώ από τον αριστερό Δραγασάκη...@Τι κακό μας έχει βρει! Από τον μεγάλο συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, πέσαμε στον μικρό και φάλτσο Σταύρο Θεοδωράκη. Έλεος!@ Ένθερμο μήνυμα υποστήριξης της Ζωής Λάσκαρη στον Αλέξη Τσίπρα. Καρμικό!!! Μόλις έχασε τη μία Ζωή βρήκε την άλλη...@ Τελικά, προαπαιτούμενα για πρωθυπουργούς και υπουργούς εκτός από το χαρτί ψυχικής υγείας πρέπει να είναι και τα ένσημα!@ Εξίσωση: Μνημόνιο Τσίπρα = Μνημόνιο Παπανδρέου + Μνημόνιο Παπαδήμου + Μνημόνιο Σαμαρά (Βενιζέλου)...@ Επαναλαμβάνω; Η Ζωή σου (Κωνσταντοπούλου) ο θάνατός μου (Αλέξης)...@ Επιτέλους κατάλαβα. Υπέγραψαν τη συμφωνία μέχρι να αποκτήσω συνειδητότητα...@ Δεν υπάρχει Παπαδημούλης. Παπαδεξιούλης υπάρχει!@ Η εξουσία πηγαίνει άλλοτε δεξιά και ενίοτε αριστερά. Το χρέος πηγαίνει πάντοτε στον λαό...@ Ο Βαρουφάκης δεν του κάνει, η Βαλαβάνη δεν της κάνει, η Κωνσταντοπούλου δεν κάνει σε κανέναν κι ο Τσίπρας κάνει ότι του κατέβει! Μια χαρά... https://twitter.com/Makis_Tr @ Τι είπε ο Θεός Ντάισελμπλουμ: Την ελληνική κυβέρνηση δεν τη συμπαθώ, συμπονώ τους Έλληνες. Ουστ παλιόφλωρε...@ Ο Θεοδωράκης ανακουφίστηκε που επετεύχθη η συμφωνία με τους δανειστές... Γιατί έχω την εντύπωση ότι στο *Αλάτσι είχε περισσότερα άγχη;*Αλάτσι: Εκπληκτικό εστιατόριο του Θεοδωράκη με κρητική κουζίνα (για τους λίγους που τυχαίνει να μην το γνωρίζουν)...@ Ζωή μη στενοχωριέσαι η θέση της προέδρου του Παναθηναϊκού, είναι μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τηλεοπτικό σόου. Στα βήματα του μπαμπά...@ Ώστε έτσι Αλέξη περίμενες να βγει το "ΝΑΙ" για να υπογράψεις με τη βούλα του λαού το μνημόνιο και να μας πεις “εσείς το αποφασίσατε εγώ το εκτέλεσα". Γι’ αυτό είχες μούτρα όταν πανηγύριζε ο κόσμος... Ξέρεις πώς λέγεται αυτό στη γλώσσα του πεζοδρομίου έτσι; Δε νομίζω ότι χρειάζεται να το αναφέρω... Έτσι κι αλλιώς με το θέμα θα ασχοληθούμε εν καιρώ... Όλη σου η αποφασιστικότητα εξαντλήθηκε στην προστασία του Σακελλαρίδη για τις ιντερνετικές μαλακίες που έκανε...@ Η άτιμη η ενημέρωση πόσο ψευδείς εικόνες δημιουργεί. Γι’ αυτό έλεγε ο μπαμπάς μου "τα παιδιά δεν πρέπει να βλέπουν πολύ τηλεόραση". Την είχε πατήσει κι ο ίδιος πολλές φορές...@ Ο κόσμος έξω να πανηγυρίζει και η ηγέτης να θρηνεί...@ Είναι κι η αντιπολίτευση που έχει τα μαύρα της τα χάλια. Η Γεννηματά φωνάζει αλλά δεν πείθει. Πρόεδρος ειδικού σκοπού μου μοιάζει περισσότερο, ενώ και στη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Ο Μεϊμαράκης πολύ θα ήθελε να ισχύσει το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Είναι τόσο χάλια τα πράγματα που βαριούνται να βγάλουν πρόεδρο εκεί μέσα. Αυτή την εντύπωση μου δίνουν. Άσε που είναι και καλομαθημένοι τέτοια εποχή να περιφέρονται στα σοκάκια της Μυκόνου και όχι στη Συγγρού...@ Η Ζωή εδώ τελειώνει. Η Λάσκαρη μια χαρά είναι την Κωνσταντοπούλου εννοώ φυσικά της οποίας η καριέρα ως προέδρου της Βουλής κλείνει κάπου εδώ...@ Τέρμα τα ακροβατικά νούμερα με πρόταση μομφής ή οικειοθελή παραίτηση... @ Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις οδηγούν τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει μία τελειωτική απόφαση για τον βραχνά που ακούει στο όνομα Ζωή...@ Έτσι το πιθανότερο είναι να της ανακοινώσει την απομάκρυνσή της από το συγκεκριμένο πόστο, με το φόβο ότι μπορεί, λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα της, να μπλοκάρει τις διαδικασίες και να τινάξει στον αέρα τα πάντα εν όψει ψήφισης του επάρατου 3ου μνημονίου... @ Βρε πως αλλάζουν οι καιροί...@ Αναμένουμε με αγωνία την αντίδρασή της αφού είναι σίγουρο ότι έχει αποφασίσει να μην πέσει αμαχητί...@ Το μόνο μαγαζί που δεν κινδυνεύει να κλείσει είναι ο ΣΚΑΪ. Διαθέτει μεγάλη γκάμα από ρόμπες (δημοσιογραφικές)...@ Οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι του ΣΥΡΙΖΑ στην καμπάνια υπέρ του "ΟΧΙ", οι πολιτικοί βρικόλακες του παρελθόντος. Μέχρι κι ο Καραμανλής έσκασε μύτη. Όσο βγαίνουν στα κανάλια φρενάρει το "ΝΑΙ"...@ Μεγαλύτεροι αντίπαλοι οι δικοί του άνθρωποι. Κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους η Κωνσταντοπούλου κι ο Σκουρλέτης, εκείνο το κύμα εμπάθειας που εκπέμπουν διώχνει και τον πιο καλοπροαίρετο άνθρωπο. Έχουν τον ανθρωποδιώκτη μέσα τους...@ Έπειτα είναι και τα κωλόπαιδα της ενημέρωσης. Πιο εμετικά δε γίνεται...@ Απροκάλυπτα και ανερυθρίαστα πλέον αποκαλύπτουν το αποκρουστικό τους πρόσωπο...@ Ρεσιτάλ αντικειμενικότητας από το μαλακισμένο του MEGA που έπεσε επάνω στον ανθρωπάκο και τον έσπρωξε, επειδή δεν έλεγε αυτά που ήθελε, για να επανορθώσει το λάθος του στα... αφεντικά. Ρε σεις εκεί στην Ένωση Συντακτών και στα Πειθαρχικά της δεν τα βλέπετε αυτά;@ Ο πιο άτυχος Έλληνας είναι ο τυχερός του Τζόκερ. Θα τρέχει στα ΑΤΜ...@ Οι Έλληνες το διασκεδάζουν, όπως πάντοτε, με ανεκδοτολογία: Θα πήγαινα κι εγώ διακοπές αλλά μέχρι να σηκώσω τα λεφτά μου από το ΑΤΜ θα είναι χειμώνας. Βαρέθηκα μόνος εδώ, πάω στα ΑΤΜ να δω λίγο κόσμο. Τα μνημόνια είναι μία συνωμοσία της μάνας μου, για να μείνουμε μαζί για πάντα. Ψυχραιμία παιδιά, τοίχο τοίχο και προ πάντων μη σκύβετε. Όπου δουν σχισμή χώνουν την κάρτα ανάληψης.@ Από τα ΜΑΤ στα ΑΤΜ...@Τρελή αντίφαση. Για να πτωχεύσουμε πρέπει να γίνουμε φραγκάτοι!...@ Να αποτελεί είδηση ότι τα ΑΤΜ είναι ακόμα ανοικτά! Φανταστείτε που φθάσαμε...@ Κάνετε κάτι με εκείνον τον Μπογδάνο εκεί στον ΣΚΑΙ... Εκτός από αγράμματος είναι και αγεωγράφητος: Αναφερόμενος στους τζιχαντιστές διανοήθηκε να πει ότι η Αθήνα από την Τυνησία απέχει όσο και από την Κομοτηνή. Η διαφορά είναι κάπου χίλια χιλιόμετρα χάριν της ενημέρωσης αλλά το πράγμα έγινε χειρότερο όταν τον ενημέρωσαν από το ακουστικό για την γκάφα του και έσπευσε να διευκρινίσει ότι μπερδεύτηκε με τη... Λιβύη! Ουάου...@ Θεοδωράκης: "Θέλουμε συμφωνία κι ας είναι κακή και όχι ρήξη." Πόσο λίγος ήσουν και πόσο υπάλληλος έγινες...@ Μπράβο ρε Σαμαρά το χειρότερο μνημόνιο το άφησες για την Aριστερά...@ Είναι θέμα να σε λένε Καραμανλή και να σε φωνάζουν Κωστάκη... Τουλάχιστον ο έτερος γόνος είναι Λιάπης με το όνομα...@ Ή να σε λένε Παπανδρέου και να σου μείνει το Γιωργάκης. Όπως συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες. Το προβληματικό παιδί όταν μεγαλώσει το φωνάζουν με υποκοριστικό. Το καημένο το παιδί εν ολίγοις...@ Άτυχος τόπος, με μεγάλα προβλήματα και μικρούς ηγέτες...Τοσοδούληδες...@ Δεν φοράνε και γραβάτες να πιαστούμε από κάπου...@ Όχι, αγαπητέ και σεβαστέ συνάμα Μανώλη Γλέζο. Δεν θα συμφωνήσω με την άποψή σου «Ο Πρωθυπουργός να συναντήσει τον λαό στις πλατείες»... Η εντολή του λαού είναι νωπή και επομένως δεν μπορώ να συμμεριστώ τη θέση σου. Ο λαός σάς εμπιστεύτηκε την εξουσία και ως εκ τούτου τη διαχείριση των προβλημάτων του. Η συνάντηση, επομένως, στις πλατείες τι σκοπό μπορεί να έχει. Να αναβαπτιστεί η λαϊκή εντολή; Τι διάβολο ανασφάλεια είναι αυτή που σας έχει πιάσει...@ Ο λαός περιμένει λύση από εσάς κι όχι αποφάσεις από τον ίδιο. Εάν επρόκειτο να αποφασίζουν οι πολίτες για τα κρίσιμα θέματα, θα ψήφιζαν τον εαυτό τους, όχι εσάς...@ Αυτοί δεν είναι δανειστές, σατανιστές είναι, με την ευλογία της απρονοησίας και της απύθμενης βλακείας μας... κι επειδή τη βλακεία δεν τη χρεώνονται απευθείας οι ψηφοφόροι, αλλά εμμέσως διά των εκάστοτε κυβερνώντων που ασφαλώς οι ίδιοι επέλεγαν, καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι συμμετείχαμε κι εμείς, με τον τρόπο μας, στα σατανιστικά όργια των δανειστών μας...@ Ελάχιστοι συνειδητοποιούν ότι ο χρόνος που χάνεται σε ατέρμονες συζητήσεις και πολιτικές φλυαρίες φορτώνεται στην πλάτη μας κι όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να πέσουν οι υπογραφές, οι μήνες που κουβεντιάζαμε θα καταστήσουν το επόμενο μνημόνιο σκληρότερο!...@ Ο χρόνος είναι χρήμα κι αυτός ο κανόνας είναι απαραβίαστος για τη λογιστική πρακτική των δανειστών... Με λίγα λόγια, κάθε μέρα διαπραγματεύσεων κοστίζει κάτι εκατομμύρια ευρώ και αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση έπρεπε να έχει κλείσει τους πρώτους δύο μήνες. Όχι, δεν είμαι υπέρμαχος της παραμονής στο ευρώ, ούτε πολέμιος όμως. Ούτε καν σίγουρος για το τι μας συμφέρει και τι όχι... Για ένα πράγμα, όμως, μπορώ να μιλήσω με σιγουριά κι αυτό είναι η ταχύτητα των αποφάσεων και των πράξεων. Και λάθος να κάνουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε επιτέλους, για να τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα...@ Όχι, δεν πρέπει να τους αφήσουμε να μας αγοράσουν στη χειρότερη διαπραγματευτικά περίοδο της πραγματικής μας αξίας. Εάν είναι να πουληθούμε, ας πουληθούμε τουλάχιστον ακριβά, διαφορετικά ας βρούμε το κουράγιο να τραβήξουμε εμείς τον δύσκολο δρόμο της αξιοπρέπειας κι εκείνοι τον δικό τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται...@ Εκτός κι αν παίζεται θέατρο. Κουβέντα για τη μάχη των εντυπώσεων και όχι για την ουσία, της οποίας η τύχη είναι προδιαγεγραμμένη... Μέχρι να φθάσουμε στο αμήν, να πέσουν οι υπογραφές και να μας πουν: «Εμείς δώσαμε τη μάχη, εσείς τώρα μπορείτε να πεθάνετε ένδοξα»...@ Ρεσιτάλ Βενιζέλου στην τηλεοπτική εκπομπή του άλαλου (από αμηχανία;) δημοσιογράφου, όταν επιχειρηματίας πολίτης τον ρώτησε πώς είναι δυνατόν φόρος, Φ.Π.Α., παρακράτηση του 50% κ.λπ. να φθάνουν το 62% επί του τιμολογίου μίας επιχείρησης. Έκανε τέχνη πετώντας την μπάλα στην κερκίδα, ψιθυρίζοντας κάτι για τη σωτηρία της πατρίδας...@ Άσε που άφησε τους πάντες άφωνους, όταν υπολόγισε τα δικηγορικά και ακαδημαϊκά του ένσημα σε 80 χρόνια... εργασίας...@ Είπαμε, ο άνθρωπος είναι ανθρωποδιώκτης. Μιλάει και κατρακυλάνε τα ποσοστά του εναπομείναντος ΠΑΣΟΚ...@ Όταν μάλιστα αποθρασύνθηκε, άρχισε να κάνει αναφορές στην άνοδο του ΑΕΠ επί των ημερών των σοσιαλιστικών-δεξιών κυβερνήσεων, για να μας πείσει ότι η χώρα γνώρισε την απίστευτη ανάπτυξη που οδήγησε περιέργως στη σημερινή κατάντια...@ Είπαμε ότι σε αυτόν τον τόπο ευημερούν μόνον οι αριθμοί, αλλά όχι κι έτσι...@ Οι Παναθηναϊκοί δεν ξέρουν να χάνουν, (οι αστείες δηλώσεις Γιαννακόπουλου για τον Σπανούλη) και οι Ολυμπιακοί δεν ξέρουν να κερδίζουν,( η απίστευτη εικόνα του Μαρινάκη να ανέβει στο βάθρο, σηκώνοντας πρώτος το κύπελλο των πρωταθλητών στον αέρα)...@ Μιλάμε για επίπεδο κάτω του μετρίου για να μην πω του τίποτα...@ Το χειρότερο; Ότι τα φερέφωνά και οι αυλικοί τους δεν τόλμησαν ούτε ένα σχόλιο να κάνουν...@ Σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία θα τους είχαν πάρει με τα γιαούρτια...@ Το λέει το ξαναλέει ο Φαλτσιάνι αλλά μερικοί κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι αυτή (η λίστα Λαγκάρντ) η αυθεντική λίστα των Ελλήνων μεγαλοφοροφυγάδων! Το επανέλαβε επανειλημμένως στη συνέντευξή του στο zougla.gr. Για όσους το αγνοούν, τη λίστα Φαλτσιάνι παρέδωσε η Λαγκάρντ στις ελληνικές αρχές και έτσι πήρε το όνομά της. Όμως o Φαλτσιάνι είπε και κάτι άλλο. Ότι οι Γαλλικές αρχές Σαρκοζί-Λαγκάρντ έπαιζαν παιχνίδια με τις λίστες, ασκώντας πιέσεις σε διάφορους φοροκλέπτες ηγέτες!!! Φανταστείτε τώρα εάν μετά τη μαϊμού λίστα Λαγκάρντ που δημοσίευσε ο Βαξεβάνης, από την οποία έλειπαν τα ονόματα των συγγενών Παπακωνσταντίνου (προφανώς ο ίδιος του την ενεχείρισε για να θολώσει τα νερά) και τη δεύτερη λίστα που εστάλη από τη Γαλλία, δεν κατορθώσαμε να μάθουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί Έλληνες φοροκλέφτες, πόσο καλά ήταν οργανωμένα τα πράγματα...@ Αντί να καλέσουν τον Φαλτσιάνι επειγόντως και να συνεργαστούν μαζί του, ακόμα και οι σημερινοί κυβερνώντες, δίνουν την αίσθηση ότι σφυρίζουν αδιάφορα. Γιατί;@ Αλήθεια ο Γιώργος Παπανδρέου υπέβαλε μήνυση στον Φαλτσιάνι, για τα 500 εκατομμύρια ευρώ που υποστήριξε ότι διαθέτει η μητέρα Μαργαρίτα; Όταν πάρουμε την πραγματική λίστα και δημοσιοποιήσουμε τα ονόματα θα ανακαλύψετε πολλούς φίλους σας... Ίσως και δικούς μας...@ Το ψάρι κρέας το είπε ο Γλέζος... Τον καροτοπαραγωγό υπουργό το είπαμε εμείς και σιωπήσαμε εφ' όσον κατά την κρίση μας προείχε η εντολή του ελληνικού λαού και η προσδοκία για το καλύτερο... Ωστόσο η χειρονομία του τσαμπουκά, να υπουργοποιηθεί ένα άτομο με μειωμένο αίσθημα ευθύνης, σε ότι αφορά στη δημόσια συμπεριφορά του, ήταν το πρώτο κακό δείγμα γραφής κι επειδή τα περί ομοφοβικής συμπεριφοράς δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τις προθέσεις μας, ούτε με τη συμπεριφορά του κυρίου υπουργού, για εμάς κριτήριο θα αποτελεί η πολιτική και μόνο συμπεριφορά. Εάν δηλαδή θα είναι του καρότου ή του μαστίγιου... Ακούγεται παράδοξο να τσαλακώνει κομψά ένας Σακελλαρίδης τον Μανώλη Γλέζο για την πολιτική του τοποθέτηση...@ A propo θλιβερή και η επίθεση Φλαμπουράρη στον σύντροφο Γλέζο... Κρίμα Αλέκο. Η πολιτικάντικη συμπεριφορά δεν σου ταιριάζει. Ας το βουλώνατε ακόμα και εάν καθ' υπερβολή ο Μανώλης έλεγε μία κουβέντα παραπάνω... Η γιαγιά μου κάτι ήξερε όταν έλεγε, ότι όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι...@ Η χθεσινή θλιβερή τηλεοπτική παρέα του Νίκου Χατζηνικολάου, με ανάγκασε να γυρίσω το κουμπί της τηλεόρασης. Από τις κακότητες με το πατρινό νι και λι του Στάθη (τώρα που δε μιμείται τον Ιωάννου τσακώνεται με πανελίστριες), μέχρι το επαναλαμβανόμενο μέχρι κοπώσεως από τον παρουσιαστή: "το ξένο δημοσίευμα ανέβηκε στο enikos θα δούμε αργότερα τη μετάφραση", λες και η είδηση δεν ήταν το περιεχόμενο του δημοσιεύματος αλλά το εάν ανέβηκε στο enikos για να το διαφημίσουμε και τα πονηρά άνευ ευφυΐας χαμόγελα του Λοβέρδου, ο οποίος αποδυναμωμένος από τις παλιές πιένες του ΠΑΣΟΚ έμοιαζε με κάτι ξεπεσμένες παλιές δόξες του πενταγράμμου που κάνουν αρπαχτές σε επαρχιακό σκυλάδικο δίπλα στο ποτάμι... Α, ναι να μην ξεχάσω ήταν εκεί και ο ζωηρούλης του κόμματος έτσι για να παρίσταται. Εγώ μ’ αυτόν τρελαίνομαι όταν εμβαθύνει σε νοήματα δια της σιωπής κουνώντας το κεφάλι του συγκαταβατικά... Για τον σύντροφο Μπογιόπουλο δε θα πω κουβέντα. Γράφουμε και καμιά μαλακία που δεν πιστεύουμε όταν είμαστε στο κόμμα για το μεροκάματο, όπως είπε κι ο Κοτζιάς...Τίποτα πιο φρέσκο για να μην πλήξουμε;@ Τι την ήθελε τη Βουλή ο Θεοδωράκης; Μια χαρά ήταν στη Δημόσια τηλεόραση. Εικοσιπέντε με τριάντα χιλιάδες ευρώ την εκπομπή επί τέσσερις εκπομπές το μήνα, καταλαβαίνετε πόσα έπαιρνε το παιδί για ένα πρόγραμμα με μέτρια ακροαματικότητα. Κι επειδή στον ιδιωτικό τομέα αυτά δεν περνάνε -θα είχε φύγει τον δεύτερο μήνα -ανέλαβε τον ρόλο του καθεστωτικού βολέματος, το οποίο βεβαίως αμείβεται γενναία από τους κρατούντες...@ Γενικά σε δύσκολες περιόδους όταν έχεις μικρόφωνο και δε μιλάς επιβραβεύεσαι δια της αμοιβής. Γι’ αυτό όταν τον πήρε σβάρνα ο Καμένος και του τα 'χωσε, έχασε τη φωνή του και ψέλλισε κάτι ακαταλαβίστικα. Δεν είχε και το autocue της τηλεόρασης μπροστά του να τα διαβάζει...@ Οι εξελίξεις καταγράφονται σε διεθνές επίπεδο με εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που βιώνουμε όλοι εμείς, ως κάτοικοι της χώρας που ακούει στο όνομα Ελλάδα. Η ιταλική «Ρεπούμπλικα» δίνει ένα πρώτο δείγμα αυτής της γεύσης.@ Αναφερόμενη στους Βαρουφάκη - Καμμένο, περιγράφει μ' έναν ξεχωριστό τρόπο τις διακριτές λεπτομέρειες και των δύο. Άριστο γνώστη της ιστορίας της οικονομίας θεωρεί τον υπουργό Οικονομικών, μέσα από την οποία αντλεί επιχειρήματα για να φέρει σε δύσκολη θέση τους συνομιλητές του στο Γιούρογκρουπ. Με όψη πυγμάχου, συνεχίζει, ο λέκτορας του πανεπιστημίου του Τέξας δεν διστάζει να αυτοπροσδιοριστεί κομμουνιστής, κάτι που λίγοι αποτολμούν. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ο συντάκτης του δημοσιεύματος, ο Βαρουφάκης είναι έτοιμος να ρίξει νερό στο κρασί του.@ Διαμετρικά αντίθετοι είναι οι χαρακτηρισμοί για τον Πάνο Καμμένο, τον οποίο χαρακτηρίζει απρόβλεπτο. Αστειεύεται με χαρακτηρισμούς εναντίον των Εβραίων και των Γερμανών γράφει χαρακτηριστικά, αναστατώνοντας την εβραϊκή κοινότητα στην Ελλάδα. Προσφωνεί ανεπιθύμητο τον Σόιμπλε, ενώ τα ψέλνει και στη Μέρκελ καθημερινά, χαρακτηρίζοντας τους δανειστές νεοναζί. Μέχρι και το κίνημα των ψεκασμένων υποστηρίζει, συνεχίζει ο αρθρογράφος, θεωρώντας δεδομένο ότι οι μυστικές υπηρεσίες ψεκάζουν τους Έλληνες για να κάμψουν το εθνικό τους φρόνημα...@ Ο Ολάντ στην κηδεία του βασιλιά Αμπντάλα, ο Κάρολος επίσης όπως και ο Κάμερον. Ο δικός μας αδυνατεί. Την Κυριακή έχει μνημόσυνο...@ Θεοδωράκης: Εγώ υπουργός του Τσίπρα δε γίνομαι... Σωστά. Μπορείς να συνεχίσεις τη λαμπρή καριέρα σου ως εστιάτορας στο Αλάτσι...@ Στην Ιταλία το ομοφοβικό σύνδρομο έγινε αιτία να αφαιρέσουν οι αρχές το δίπλωμα οδήγησης από γκέι! Εάν εφαρμοστεί κι εδώ θα προτάξουν το... κυκλοφοριακό πρόβλημα του ιστορικού κέντρου...@ Άλλαξαν επιτέλους τον επί σειρά ετών λάθος τίτλο της Σπυράκη, στις ειδήσεις του ΜΕΓΚΑ. Αντί για δημοσιογράφος έβαλαν εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ... Κάλλιο αργά παρά ποτέ...@ Ο Άδωνις πήρε τα τρενάκια του γιου του και γύρισε βίντεο για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι πρέπει να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία... Ελπίζω να έχει ετοιμάσει και τις βαλίτσες του για μία θέση στην αξιωματική αντιπολίτευση... Θα έχει πλέον όλο τον χρόνο να παίζει ό,τι θέλει...@ Αλήθεια ο Πάγκαλος θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία όπως είπε ή θα το ξεχάσει και θα πάει για ούζα στην Ελευσίνα;@ Είδα τον εκπρόσωπο των Poderemos στην ομιλία του Τσίπρα και σιγουρεύτηκα ότι πάμε καλά. Με τόσο δυνατές συμμαχίες είναι σίγουρο ότι θα κατατροπώσουμε τους καπιταλιστές του Βορρά...@ Φαντάζομαι ότι θα τον πάρει μαζί του και στην ΕΚΤ ως εγγυητή για τα του δανείου που θα διεκδικήσουμε... Τους poderemos τούς βλέπει και κατουριέται επάνω της η καπιταλιστική Ευρώπη του Νταβός...@ Siriza Podemos venceremos! ole! ole! Αυτή είναι εκλογική αρένα. Φέρτε μας και τους ταύρους τώρα να τελειώνουμε...@ Παντρεύτηκε την μις Ρωσία Τζούλια Λεμίγκοβα και τρίτη μις Κόσμος, η μεγάλη τενίστρια Μαρτίνα Ναβρατίλοβα!.. Εντάξει, νομίζω ότι ως άντρες μπορούμε να πάρουμε τη ρακέτα μας και να πάμε για νάνι...@ Ήδη στη Ρηγίλλης υπάρχει σκεπτικισμός ως προς το ανεξέλεγκτο του χαρακτήρα της.@ Έκαναν το σταυρό τους να γλυτώσουν από την πολυλογία της Βούλτεψη και τώρα αντιλαμβάνονται, όπως μας εκμυστηρεύτηκε άνθρωπος του περιβάλλοντος, ότι έβαλαν μεγαλύτερο μπελά στο κεφάλι τους...@ Κρίμα που δεν πέρασε από το μυαλό τους η ιδέα, το νέο κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου να το ονομάσουν ΣΟΚΙΝ (σοσιαλιστικό κίνημα). Ως shocking θα έμενε ευκολότερα στη μνήμη. Έτσι κι αλλιώς για τον Βενιζέλο θα είναι shokcking οπωσδήποτε...@ Πετσάλνικος, Καρχιμάκης πάντως ούτε νέο αίμα είναι, ούτε νεωτεριστές μπορούν να θεωρηθούν. Με το συμπάθιο δηλαδή...@ Έκπληξη το προεκλογικό διαφημιστικό σποτ του Πάνου Καμμένου. Γυρίζεται σήμερα και το κεντρικό θέμα είναι ένα παιχνίδι πολύ αγαπητό στους πιτσιρικάδες με σύνθημα «Αναγκαίο καλό»... Περισσότερα επί της οθόνης.@ Η καινούργια μόδα των δουλεμπόρων είναι να εγκαταλείπουν τα πλοία με τον κόσμο μεσοπέλαγα και να την κοπανάνε. Η καινούργια μόδα της ακτοφυλακής μας ελπίζουμε να μη γίνει «κάνουμε ότι δεν είδαμε τίποτα» και αφήνουμε τον κόσμο στην τύχη του...@ Ο παρουσιαστής του Bloomberg με απίστευτα ωμό τρόπο παρουσίαζε την κατάσταση στην Ελλάδα, αναφερόμενος στο οικονομικό πρόβλημα της χώρας. «Η Ελλάδα σε κρίση» είπε κάποια στιγμή, με τρόπο απόλυτα περιφρονητικό! «Αναφερόμαστε στην ελληνική κρίση λες και μας αφορά. Κανένας Ευρωπαίος δεν πρέπει να ανησυχεί για ό,τι συμβαίνει εκεί. Πριν από κάποια χρόνια θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για κρίση ευρωπαϊκού επιπέδου. Τώρα η κρίση ανήκει μόνον σ' εκείνους (τους Έλληνες), καθ' όσον η ευρωπαϊκή οικονομία έχει απεμπλακεί από τις συνέπειες»!... Τελικά είμαστε μεγάλα κορόιδα που δεν επιμείναμε τότε στο κούρεμα του χρέους μας, που δεν απαιτήσαμε επιτόπου τις γερμανικές αποζημιώσεις και, φυσικά, που δεν σηκώσαμε τον κόσμο στο πόδι για να επιστρέψουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στη θέση τους. Εάν βλέπατε το απαξιωτικό ύφος του τύπου στο γυαλί, θα βγαίνατε από τα ρούχα σας.@ Το ακούτε, κύριοι διαχειριστές της εξουσίας και του χρέους μας από δω μεριά;ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ!@ Είναι η τελευταία λύση που απομένει προκειμένου να αποφύγουμε την επερχόμενη κατάρρευση από μια πιθανή προσφυγή σε εκλογές. Τραβήξτε με τρόπο την υποψηφιότητα Δήμα, αφού την κάψατε με τις αδεξιότητες των υποτακτικών σας, και βάλτε μπροστά έναν ικανό άνθρωπο, τον Γιώργο Αποστολόπουλο. Έτσι κι αλλιώς, κατά διαστήματα όλοι τον χρησιμοποιήσατε ως σύμβουλο (Παπανδρέου, Σαμαράς, Καμμένος) και ως εκ τούτου είναι φυσικό να τον εμπιστεύεστε. Πέραν της εμπιστοσύνης, θεωρείται δεδομένο ότι εκτιμάτε και τις αρετές του. Είναι ο εφευρέτης του εντιμόμετρου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατόρθωσε με τη βούλα του νόμου να αποκτήσει το δικαίωμα μέτρησης της ηθικής αντίστασης των κοινοβουλευτικών ανδρών με πακέτα. Το ΑΠ τεστ κατά το ΠΑΠ τεστ. Κοστίζει κάτι παραπάνω από τα υπόλοιπα γνωστά τεστ, αλλά φαίνεται ότι αξίζει τον κόπο.@ Λεβαδειακός-Παναγία 1-2@ Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές. Αδέσποτοι υπάρχουν, που αναζητούν μαντρί για να επανεκλεγούν... Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί όποιος διεκδικεί την ανεξαρτησία του δεν μαντρώνεται σε στάνη, ούτε αριστερά ούτε δεξιά...@ Για 2-3 εκατομμύρια ο Άκης δεν θα πήγαινε ούτε στο ραντεβού... Πώς αλλάζουν οι καιροί!@ Μόλις άκουσε τη λέξη «χρηματισμός» ο ψηλός, σηκώθηκε από τον καναπέ, άρχισε να κάνει δηλώσεις και πήγε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας! Το άτιμο το κουσούρι δεν κρύβεται τελικά, γιατί, όπως έλεγε κι η γιαγιά μου, πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι!...@ Οντισιόν για στελέχη ανά την επικράτεια κάνει ο Απόστολος Γκλέτσος. Όσοι πιστοί επιθυμείτε να απιστήσετε και να βάλετε τελεία στον κομματικό σας χώρο, προσέλθετε. Ο Απόστολος σας περιμένει. Επιλέγει, αν και καθυστερημένα, γιατί οι εξελίξεις υπάρχει ενδεχόμενο να τον προλάβουν, τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την... Τελεία. Τέλειος δεν υπήρξε ποτέ κανείς.@ Ο Απόστολος ανεβαίνει τον Γολγοθά την ίδια ώρα που φαίνεται να τον κατεβαίνει ο Θεοδωράκης με το Ποτάμι του. Χαμηλά βαρομετρικά δείχνουν οι μετρήσεις.@ Προς δημοσκόπους: Είσαστε σίγουροι ότι η πλειοψηφία του κόσμου θέλει πρόεδρο και όχι εκλογές; Δεν λέμε ποιo είναι το σωστό και το πρέπον τούτη την ώρα. Ερώτηση κάνουμε, σε σχέση με την εγκυρότητα στην καταμέτρηση της λαϊκής βούλησης. Εντυπωσιακή πάντως η ταύτιση του «Πρώτου Θέματος» με το «Βήμα». Τελικά ο βουλιμικός εκδότης, όταν έρθει η ώρα να κατεβάσει τα παντελόνια, το κάνει χωρίς έλεος... Τα βρίσκει και με τον Μπόμπολα και με τον Ψυχάρη. Άντε μετά να κυκλοφορήσεις στον δρόμο χωρίς να σε φτύνει ο κόσμος...@ Αυτό το καθίκι, που θέλει να λέγεται αστυνομικός και γρονθοκόπησε συλληφθέντα με δεμένα τα χέρια πισθάγκωνα, είναι δυνατόν να υπηρετεί ακόμα στο αστυνομικό σώμα; Κύριε Κικίλια, πού είναι τα αθλητικά αντανακλαστικά σου; Στείλτε τον για μπράβο σε έναν από τους φίλους σας επιχειρηματίες, που τους έχουν πέντε πέντε μαζεμένους ο καθένας. Ας τον πάρει ο Θέμος, τέλος πάντων, που έχει καμιά δεκαριά να τον φυλάνε.@ Δεν κάνουν βήμα πίσω οι δανειστές μας από τις απαιτήσεις τους. Ικανοποιήσαμε το 99% των στόχων μας, λέει ο Χαρδούβελης, αλλά εκείνοι απαιτούν και το 1%! Πιο σκληρό στις θέσεις του το ΔΝΤ...@ Ερώτηση: Τι κάνουμε τώρα; Ένα βήμα μπροστά εμείς, αφού δεν κάνει πίσω η τρόικα; Ένα βήμα πίσω, με το γνωστό σενάριο της παρατεταμένης λιτότητας; Μπαίνουμε όλοι μαζί στον τάφο της Αμφίπολης, για να αναρωτιούνται ύστερα από 2.000 χρόνια οι μεταγενέστεροι για το μέγεθος του ταφικού μνημείου, ή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ, που έτσι κι αλλιώς, όπως δηλώνουν οι δανειστές, δεν τους ενδιαφέρει εάν θα γίνουν εκλογές και ποιος θα τις πάρει;@ Είναι κόλπο ή έρχεται μπόρα;@ Έτσι συμβαίνει όταν μεθάς με το νέκταρ της εξουσίας. Σου κλείνει ραντεβού η Αγγελοπούλου για το πρώτο συνέδριο του Clinton Global Initiative που θα γίνει στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2015 και βρίσκει την αφορμή να σε συναντήσει για 75 λεπτά... Έτσι συνάντησε τον Αλέξη Τσίπρα, μετά τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά φυσικά, και με αφορμή το συνέδριο, το οποίο σημειωτέον θα πραγματοποιηθεί παρουσία του φοβερού Μπιλ, κουβέντιασαν περί ανέμων και υδάτων. «Εγώ θα είμαι στο πλευρό σου όταν γίνεις πρωθυπουργός κι εσύ ξέρεις τι θα χρειαστεί να κάνεις»...@ Αυτή ήταν η αιτία της συνάντησης με αφορμή το συνέδριο του ιδρύματος, του οποίου η φοβερή Γιάννα εξασφάλισε την εκπροσώπηση, με το αζημίωτο, όπως καταλαβαίνετε, καθόσον τα αμερικανάκια αυτού του βεληνεκούς πληρώνονται αδρά για τη χρήση του ονόματός τους...@ Ό,τι πληρώνεις παίρνεις, που λέει κι ο λαός μας...@ Ο Τσίπρας δε μπορώ να καταλάβω γιατί μπήκε σε τέτοιο τρενάκι... Με τη λογική του υποψήφιου διαχειριστή της εξουσίας, ο οποίος εάν δε δώσει τα διαπιστευτήρια του στους επέκεινα του Ατλαντικού ισχυρούς, εξουσία δεν πρόκειται να δει ούτε με τα κιάλια; Λέω εγώ τώρα, μία υπόθεση εργασίας κάνω...@ Να τον χαίρεται ο Πρωθυπουργός τον υφυπουργό Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη. Εάν όντως -που δε μπορεί να είναι αλλιώς- οι δηλώσεις του περί συντόμευσης της γραφειοκρατίας για την υπόθεση της αποτυχημένης επένδυσης με τον Σεΐχη του Κατάρ στην Οξυά είναι δικές του. Αναφέρθηκε σε διαδικασία fast track αγνοώντας ότι σύμφωνα με την κοινοτική νόρμα εκεί υπάρχει NATURA και τέτοιες διαδικασίες δεν μπορούν να ισχύσουν...@ Περίεργη αντίληψη περί ανάπτυξης ο υφυπουργός εάν δεν πρόκειται περί παντελούς άγνοιας του αντικειμένου που πραγματεύεται...@ Τι είπε πάλι το στόμα του Άγγελου Αναστασιάδη μετά την ισοπαλία με την Φιορεντίνα! «Έτσι το ήθελε η Παναγία»! Με τη λογική αυτή επειδή η Παναγία δεν μπορεί να αντιπαθεί μόνον τον ΠΑΟΚ προφανώς το ίδιο ήθελε για τον Ολυμπιακό και πολύ χειρότερα για τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε… La Madonna που λένε και οι Ιταλοί. Τι άλλο θα ακούσουν τ’ αυτιά μας!@ Ένα φέρετρο έξω από τα γραφεία του ΣΚΑΪ, που κουβάλησαν κάποιοι ανεγκέφαλοι ολυμπιακοί, έγινε αιτία να αφηνιάσουν οι άνθρωποι του Αλαφούζου, μαζί με κάποιον κύριο ο οποίος μιλούσε εκ μέρους των εργαζομένων -αλήθεια όταν απολύεται κάποιος συνάδελφός του φωνάζει τόσο;- και έλεγε επί λέξη "οι εργαζόμενοι του σταθμού δε θα τρομοκρατηθούν και θα συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη"... Παιδιά κατεβάστε τα σπαθιά δεν έγινε κάτι φοβερό για να τσιρίζετε έτσι. Είναι παλιό το κόλπο με το φέρετρο από τις συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. Ρωτήστε και τον Μαλέλη κάτι περισσότερο γνωρίζει...@ Επίσης δεν είναι δυνατόν ο διευθυντής του ΣΚΑΪ να είναι βαμμένος γάβρος κι εσείς να την πέφτετε στους ολυμπιακούς... Δεν καταλαβαίνετε ότι τώρα θα κάνει το κορόιδο λόγω Γιάννη και μετά, με την πρώτη ευκαιρία, θα σας πάρει το κεφάλι για άλλη αιτία; Μην παίζετε με τη φωτιά και κυρίως με τον γάβρο Μαλέλη και προσπαθήστε να παίξετε μπάλα το βράδυ, γιατί εκεί όταν αρχίσουν να πέφτουν τα γκολ θα δείτε την απόλυτη τρομοκρατία.@ Εκτός και επαναλάβετε τον περσινό θρίαμβο του 3-0... Τότε πάρτε το φέρετρο και αφήστε το έξω από τα γραφεία του Μαρινάκη. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν εκείνοι που κουβάλησαν το φέρετρο στον ΣΚΑΪ! Οι ολυμπιακοί με δεύτερη ήττα από το τριφύλλι γίνονται χειρότεροι από τους τζιχαντιστές!@ Ζούμε στην εποχή του σουρεαλισμού. Μία πόλη με παράδοση και κουλτούρα σαν τον Βόλο εκλέγει δήμαρχο τον Μπέο, ο Λιάγκας, ο Λεβέντης κι ο Μπογδάνος έχουν εκπομπή στην τηλεόραση, οι φανατικοί τζιχαντιστές στη Συρία σκοτώνουν μοιχαλίδα με λιθοβολισμό, η Ρόμα τρώει από τους Γερμανούς εφτά γκολ, ο Τσίπρας είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και ο Βενιζέλος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με τα ρέστα του ιδίου κόμματος… Τι άλλο έμεινε άραγε να δούμε, τον Πανταζή υπουργό Πολιτισμού;@ Το ΣΤΕ έβαλε λουκέτο στο… οδοντιατρείο της Ιακωβίδου. Μάλλον περί παρεξήγησης πρόκειται. Στο στριπτιζάδικο είναι ο σωστός τίτλος. Σαν να λες στην… ενημερωτική εκπομπή του Λιάγκα… Ή θα ακριβολογούμε ή θα παίζουμε με τις λέξεις…@ Όλοι αυτοί που καταθέτουν στη δικαιοσύνη για τον κουμπαρά θα μπουν στον κόπο να εξηγήσουν πώς τον σπάνε όταν γεμίσει οι καλοί... αποταμιευτές;@ Ήταν και οι δύο συνεργάτες στον ΑΛΤΕΡ...@ Ήταν και οι δύο στα μουλωχτά έμμισθοι συνεργάτες του Λαυρεντιάδη, όχι του ιδίου βάρους...@ Παραμένουν και οι δύο συνεργάτες του μέχρι σήμερα, στα μουλωχτά βεβαίως βεβαίως, μέχρι να αποκαλυφθούν τα ονόματά τους, γιατί, όπως είναι γνωστό, τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό κάτω από το φως του ήλιου...@ Εμείς μάθαμε και ποιος μεσολαβούσε για να παίρνουν το δεκαχίλιαρο του μηνιαίου μισθού τους!... Ο δεύτερος, γιατί ο πρώτος έπαιρνε κάτι παραπάνω... επειδή έβγαζε το κάρο από τη λάσπη ή και το αντίθετο, τη λάσπη από το κάρο, για να την τοποθετεί στον ανεμιστήρα...@ Κάποια έρευνα θα τους ακουμπήσει σύντομα...@ Μα, θα αναρωτηθείτε, υπήρξαν και άλλοι του σιναφιού που τα πήραν θεσμικά και δεν τους ακούμπησε κανένας... Σωστά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί όταν ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη... Άλλωστε, όταν ο Λαυρεντιάδης αποφασίσει να μιλήσει και να πει τα μεγάλα ονόματα εκείνων που τον εκβίασαν για να τα αρπάξουν, τότε θα πάρει η μπάλα και τους μικρότερους...@ Κάνετε λίγη υπομονή...@ Δηλαδή, εάν είχα παντρευτεί τον Κλούνεϊ, θα με έβλεπε κι εμένα ο Σαμαράς; Λέω εγώ τώρα…@ Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι, εάν παντρευόταν ο Παπακαλιάτης μία δικηγόρο, ο Ομπάμα θα έβλεπε τη σύζυγό του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης; Αφού σας λέω δεν πάμε καθόλου καλά και δεν με πιστεύετε. Από όλη αυτή την παράτα μόνο ο Λαζάρου και το Βαρούλκο επωφελήθηκαν…@ Την ονομασία Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας που προτείνει ο Νίμιτς για τα Σκόπια την καταλαβαίνω. Τους κατοίκους της χώρας κατοίκους της Άνω Δημοκρατίας της Μακεδονίας επίσης. Να ονομάσουμε όμως τη γλώσσα Μακεδονική από πού κι ως πού; Ο Αλέξανδρος μιλούσε Σκοπιανά; Γιατί από όσο γνωρίζω συγκεκριμένη γλώσσα έχουν οι Σκοπιανοί και πρόκειται περί καθαρού σλαβικού ιδιώματος. Σλαβικό ιδίωμα λοιπόν να προτείνετε ως επίσημη γλώσσα, κ. Νίμιτς, εκτός και δεχθούμε ότι τα αγγλικά σας μπορεί να είναι και κινέζικα...@ Σκοτώνουν τα ιταλικά εκεί στη ΝΕΡΙΤ οι αθλητικοί συντάκτες! Ο προπονητής της Εθνικής λέγεται Κλάουντιο και όχι Κλαούντιο. Να το μάθετε επιτέλους... Το κακό είναι ότι σκοτώνουν και τα ελληνικά. Ρε σεις, δεν είναι η Βόρειο Ιρλανδία! Δύο επιλογές έχετε ή η Βόρεια ή η Βόρειος. Διαλέχτε...@ Πέθανε και ο Λουκάνικος, κατά κόσμον Θόδωρος, ο σκύλος σύμβολο των διαδηλώσεων. Εκείνοι που προκάλεσαν τις διαδηλώσεις ζουν ακόμα και χαίρουν άκρας υγείας. Δεν είναι άδικο;@ Όλη αυτή η παραφιλολογία για εκλογές έχει αρχίζει να κουράζει... Πόσο μυαλό χρειάζεται άραγε για να καταλάβει κανείς ότι οι τροϊκανοί όταν ακούνε για εκλογές βγάζουν σπυριά;@ Εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000) κοστίζουν το λιγότερο και εκείνοι δεν διατίθενται να εγκρίνουν ούτε δεκάρα τσακιστή για πρόωρες...@ Η οδηγία σε αυστηρούς τόνους είναι πολύ συγκεκριμένη: Κάθε τέσσερα χρόνια όπως όλοι οι άλλοι...@ Για να τηρούνται προφανώς τα προσχήματα και να καλλιεργείται η ψευδαίσθηση ότι ζούμε σε δημοκρατική χώρα...@ Ήταν αρκετή μία ήττα και μία κακή αρχή στο πρωτάθλημα, για να αρχίσουν να βάλλουν όλοι εναντίον του Αλαφούζου...@ Τρελό λάθος αν αναλογισθεί κανείς πως πήρε τον Παναθηναϊκό και που τον έφθασε σήμερα...@ Τέτοια στραβοπατήματα κάνουν όλες οι ομάδες και είναι νόμος στο ποδόσφαιρο το μη αναμενόμενο. Τι να πει δηλαδή η Ατλέτικο που έχασε με τέτοιο σκορ από τον Ολυμπιακό, όταν είχε νικήσει λίγο νωρίτερα τη Ρεάλ; Ποιoς να θυμηθεί θα μου πείτε τώρα τα γλέντια των Παναθηναϊκών μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού όταν δεν το περίμενε ούτε ο πλέον αισιόδοξος φίλαθλος...@ Η αχαριστία περισσεύει από τα μπατζάκια κυρίως στο χώρο των γηπέδων, γι αυτό ορισμένοι καλό είναι να σκεφθούν τι θα γίνει με την ομάδα εάν αγανακτήσει ο κυρ Γιάννης και τους παρατήσει σύξυλους.@ Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόεδρο ικανό και πεισματάρη και έναν εξαιρετικό προπονητή. Πάνω από κάθε προσδοκία για τα οικονομικά του χάλια και όλα όσα προηγήθηκαν. Το μόνο που χρειάζεται είναι υπομονή και σύνεση κυρίως από τους οπαδούς της...@Αυτά τα γράφει ένας που δεν τα έχει καλά με τον Αλαφούζο να εξηγούμεθα! Μην πάει ο νους σας αλλού...@ Ποιoς είπε ότι είμαστε ρατσιστές; Δεξίωση στον Ναυτικό όμιλο είχε εχθές γνωστή οικογένεια λαθρομεταναστών...@ Πότε θα βγούμε από την κρίση; Είναι το μόνιμο ερώτημα που ακούς όταν περπατάς στον δρόμο...@ Το κακό είναι ότι στις κρίσεις δεν γνωρίζεις πότε θα μπεις και πότε θα βγεις. Δεν είναι εκκλησίες. Άλλοι σε βάζουν και αφού σου βγάλουν το λάδι, αφήνουν κάποια στιγμή μία μικρή τρύπα για να την κοπανήσεις πανικόβλητος σαν κυνηγημένο ποντίκι...@ Το χειρότερο είναι ότι ο κάθε άσχετος εκφράζει άποψη ικανοποιούμενος να τρομοκρατεί το ακροατήριό του. Λίγοι είχαν προβλέψει το είδος και την ένταση αυτής της κρίσης. Ένας από αυτούς ο δημοσιογράφος Σπύρος Κομίνης. Το έγραψε δύο ολόκληρα χρόνια πριν ξεσπάσει με εκπληκτική ακρίβεια. Φυσικά, οι υπόλοιποι (παπαγάλοι) τον χαρακτήριζαν γραφικό. Ποιος να θυμάται τώρα τέτοιες λεπτομέρειες. Εάν σας πω ότι είναι έτοιμος να γράψει και πότε θα βγούμε, θα το πιστέψετε; Ελπίζω σύντομα να δούμε ανάλυσή του στο zougla.gr...@ Έρημε Χωμενίδη γιατί να μπεις στον κόπο μίας παραίτησης από τη ΝΕΡΙΤ, όταν εξ’ αρχής γνώριζες ότι τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ελέγχονται εξ’ ολοκλήρου; Αλλά σ’ έτρωγε κι εσένα ο κώλος σου να δημιουργήσεις, να μεγαλουργήσεις και να αφήσεις τη σφραγίδα σου στο ίδρυμα…Επειδή η αξιοπρέπεια της εξουσίας δεν είναι συνυφασμένη με τη σοβαρότητα της ενημέρωσης, το πιθανότερο που μπορεί να σου συμβεί όταν αναλαμβάνεις τέτοια πόστα, είναι να εμφανισθείς ως αφελής… Εάν φυσικά υποθέσουμε ότι λειτούργησες με την ανιδιοτέλεια και την αθωότητα του συγγραφέα…@ Είναι κάτι τύποι που νομίζεις ότι γεννήθηκαν για να υπηρετούν σε συγκεκριμένες θέσεις. Εκείνος ο Ροδόλφος της ΝΕΡΙΤ που παραιτήθηκε πρόσφατα, αναρωτιέμαι πόσες φορές έχει παραιτηθεί από παρόμοια πόστα; Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον όπως θα έλεγε ο Πίνδαρος ή επαγγελματίες… Νεριτιστές; Έλεος…@ Εάν κατάλαβα καλά το ταφικό μνημείο της Αμφίπολης κατασκευάστηκε προς τιμήν σημαίνουσας προσωπικότητας της Μακεδονίας, σωστά; Του Βενιζέλου, Μακεδόνα κατ’ ευφημισμόν, που… έσωσε την Ελλάδα από την χρεωκοπία τι θα του φτιάξουν, πυραμίδα;@ Υπερβολική η ανακοίνωση του Μαξίμου για το πρωτοσέλιδο του «Ποντικιού» αλλά και η αμετροέπεια του ιδιοκτήτη της εφημερίδας στην ανακοίνωσή του άνευ προηγουμένου: «Φαίνεται ότι οι συνεργάτες του πρωθυπουργού, εκτός των άλλων, έχουν απωλέσει την αίσθηση του χιούμορ και της πολιτικής σάτιρας που κάνει το «Ποντίκι» εδώ και 35 χρόνια.@ Η πολιτική σάτιρα που έκανε ο Παπαϊωάννου και οι συνεργάτες του πριν 35 χρόνια τι σχέση έχουν με την ποιότητα της συγκεκριμένης σάτιρας ρε παλικάρια; Επειδή αγοράσατε με ξένα κόλλυβα την εφημερίδα σημαίνει ότι αποκτήσατε και το κληρονομικό δικαίωμα στην ποιοτική σάτιρα; Λέω τώρα εγώ…@ Το άκουγα σε αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό και έτριβα τα μάτια μου. Ο παρουσιαστής είχε ανοίξει διάλογο με τους ακροατές κι εκεί πάνω που η κουβέντα είχε ανάψει για ένα θέμα, στο παράπονο του ακροατή ότι οι δημοσιογράφοι έχουν γίνει παπαγαλάκια της όποιας εξουσίας μεταδίδοντας αβασάνιστα ανακρίβειες, πετάγεται ο δημοσιογράφος (κατά δήλωσή του) και λέει το εξής... ακαταμάχητο επιχείρημα: «Μα φίλε μου, το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο διαμαρτύρεσαι είναι υπόθεση των δελτίων τύπου της αστυνομίας και των ανακοινώσεων της κυβέρνησης. Ο δημοσιογράφος μεταδίδει ό,τι του στέλνουν επίσημα οι αρχές και εκείνες έχουν την ευθύνη για το αληθές ή όχι του πράματος»! 2. @ Κόντεψε να μου φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Τι λέει ο άνθρωπος... Φανταστείτε στους δύσκολους καιρούς των διώξεων και των εξοριών οι δημοσιογράφοι να έλεγαν μόνο ό,τι τους έδιναν επισήμως η αστυνομία και οι αρχές.@ Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι δημοσιογράφοι μισθοφόροι του συστήματος έτοιμοι να πουλήσουν τη μάνα που τους γέννησε για ένα μεροκάματο της πείνας... Ρε ουστ ή όπως θα 'λεγε και ο ...ποιητής «έξω πούστη από την παράγκα»!@ Το Άγιον Όρος επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και ζήτησε να μείνει μόνος του στο ιερό με την εφέστια εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί». Έμεινε 10 ολόκληρα λεπτά εκεί μέσα, λίγο λιγότερο από μία επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και η υπόθεση χρήζει έρευνας. Εάν μιλούσε εκείνος με την Παναγία, πάει καλά. Εάν νόμισε ότι του μιλάει η Παναγία, είναι θέμα...@ Εάν ο υπάλληλος του επιχειρηματία της φράουλας που πυροβόλησε κρίθηκε ένοχος (πολύ σωστά), γιατί δεν είναι ηθικός αυτουργός ο επιχειρηματίας που αθωώθηκε. Εκείνος δεν πλήρωνε τους εργαζόμενους μετανάστες, εκείνος ήταν η αιτία του ξεσηκωμού και της σύγκρουσης και φυσικά εκείνος είχε δώσει εντολές για σκληρή στάση των υπαλλήλων του απέναντι στις διεκδικήσεις των εργατών...@ Έχω την εντύπωση ότι η αθώωσή του ήταν τραγικό λάθος κύριοι δικαστές... Σκέτη πρόκληση.@ Κάποτε πέφτανε κυβερνήσεις Τώρα πέφτουν αεροπλάνα... Οι κυβερνήσεις βέβαια μπορεί να μην πέφτουν το γεγονός όμως ότι παραμένουν μετέωρες δεν είναι παρήγορο...@ Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταλάβετε ότι οι αριστεροί δεν περισσεύουν κι επειδή πολλοί από αυτούς που σας ψηφίζουν μόνον αριστεροί δεν αισθάνονται, μπείτε στον κόπο να λειτουργήσετε λογικά. Η μαγιά του λαϊκού κινήματος πρέπει να έχει βάση ιδεολογική κι αυτή δε μπορεί να αποτελέσει προϊόν παρθενογένεσης. Η συνένωση του αριστερού χώρου με δική σας ευθύνη, είναι πλέον ανάγκη επιτακτική και την αποτυχία εσείς μεν θα την χρεωθείτε, ο κόσμος όμως θα την υποφέρει...@ Πολύ απλά δεν περισσεύουν τα κουκιά.@ Η «Zούγκλα» είχε ανεπιβεβαίωτη την είδηση της σύλληψης της κόρης του Μ. Καψή και ήταν λογικό να μην την ανεβάσει πριν διασταυρωθούν τα στοιχεία. Σχετική αναφορά υπήρχε και από αναγνώστη στο blog του zougla.gr από χθες, αλλά άλλο το blog και άλλο η ηλεκτρονική εφημερίδα. Αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ δημοσιογράφου και αναγνώστη. Ωστόσο κάτι σαΐνια τύπου Χίου, ανέβασαν την είδηση στην ιστοσελίδα τους με φωτογραφία του Παντελή Καψή, ο οποίος βεβαίως ούτε κόρη έχει ούτε άμεση σχέση με την υπόθεση. Εάν ήθελαν να πλήξουν τον ίδιο μπορούσαν να γράψουν η ανιψιά του Παντελή και να γελοιοποιηθούν περισσότερο. Αυτά για τους σαλτιμπάγκους της ενημέρωσης...@ Μεταξύ των επαγγελμάτων που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν (ξυλοκόποι, ταχυδρόμοι κλπ.) λόγω τεχνολογικής εξέλιξης των site, σύμφωνα με έρευνα του αμερικανικού ιστότοπου Career Cast, αναφέρεται και εκείνο του ρεπόρτερ δημοσιογράφου των εφημερίδων. Αμερικανική παραδοξότητα, εάν σκεφθεί κανείς ότι και στον ηλεκτρονικό τύπο οι ρεπόρτερ δημοσιογράφοι κάνουν τη διαφορά. Εκτός και έλαβαν υπ' όψιν την ελληνική πραγματικότητα με τους... διαδικτυακούς μας ξυλοκόπους... (κακία ε;)@ Απομακρύνατε την Τρέμη για να κλαίνε οι τεχνικοί και δεν διώξατε τον Πρετεντέρη να πεθάνουν από τα γέλια… Αίσχος!@ Εδώ κυκλοφορούν γαϊδούρια στη ζωή, δεινόσαυροι στη Βουλή, παπαγάλοι στη δημοσιογραφία, κοράκια στην αγορά, ο κροκόδειλος του Ρεθύμνου σας εντυπωσίασε;@ Μεταξύ μας, Θέμος και Βαξεβάνης δεν διαφέρουν και πολύ σε μεθοδολογία. Διαλέγουν απλώς διαφορετικά μαγαζιά κι είναι έτοιμοι να δαγκώσουν με το που πέσει το αίτημα. Όχι η εντολή, προσέξτε, έχει σημασία, γιατί η εντολή προϋποθέτει ιεραρχία και πειθαρχία. Στη δική τους περίπτωση αυτά είναι εξασφαλισμένα λόγω σκληρής… προπόνησης. Αρκεί ένα απλό αίτημα για να μπουν στο παιχνίδι. Το γεγονός ότι κατά διαστήματα βρίζονται και αλληλομηνύονται είναι κι αυτό μέρος του παιχνιδιού. Επαγγελματίες του είδους 100%. Όχι, παίζουμε!@ Βλέπω κάτι όψιμους υποστηρικτές του αρχάγγελου Γαβριήλ και εντυπωσιάζομαι… Να προσεύχονται μην ξεφύγει κανένα βίντεο στο διαδίκτυο από εκείνους που τούς άνοιγε την κάμερα, γιατί δεν θα ξέρουν πού να πάνε να κρυφτούν…@ Κι εμείς με τον Γαβριήλ είμαστε, όχι όμως με τη μεθοδολογία και το θράσος του. Μένουν στα καρότα και όχι στην ουσία, όπως λέμε, βλέπουν το τυρί και όχι τη φάκα. Έτσι απλά…@ Καλό είναι να πούμε δυο κουβέντες και για τα παρατράγουδα της τηλεοπτικής κάλυψης του Μουντιάλ, σε επίπεδο μετάδοσης και σχολιασμού.Μετά τη μεγάλη πατάτα με το «δεν είναι πέναλτι» εις βάρος του Σαμαρά, αντί να ζητήσουν συγνώμη - ανθρώπινα τα λάθη - προσπάθησαν να στηρίξουν τον συνάδελφό τους, πλέκοντάς του το εγκώμιο.! Ο πιο έξαλλος από αυτούς έκανε την ακρότητα να τον χαρακτηρίσει διάδοχο του… Διακογιάννη! (αυτό κι αν είναι πέναλτι)…@ Μόνο που ο Διακογιάννης δεν έλεγε την Καραϊβική Καραβαϊκή…@ Χώρια που κάποια στιγμή έδωσαν την ημερομηνία γέννησης του Πλατινί και την ημερομηνία του πρώτου επίσημου αγώνα του, με αποτέλεσμα οι υπολογισμοί τους να πέφτουν 3 με 4 χρόνια έξω. Απλά μαθηματικά με απλά και ανθρώπινα λάθη, που όμως όταν τα δικαιολογείς γίνονται γαϊδουρινά…@ Οι πονηροί δικαιολογούνται, οι βλάκες επιμένουν και οι ευφυείς αποδέχονται…@ Αναρωτιέμαι εάν αυτοί οι φωστήρες της δημοσιογραφίας ντρέπονται όταν γράφουν ότι ο Χριστόδουλος Ξηρός κυκλοφορεί στα Εξάρχεια και επισκέπτεται γνωστό σουβλατζίδικο ντυμένος παπάς! Και πάει στο διάολο τον εαυτό τους δεν τον σέβονται, τους αναγνώστες ούτε αυτούς. Τι τους περνάνε εντελώς ηλίθιους;@ Φαντάζομαι τι θα σκέπτεται ο Χριστόδουλος…@Γιατί ρε παιδιά μόνο Σαμαράς ποδοσφαιριστής υπάρχει; Εάν θέλετε να κάνετε συγκρίσεις υπάρχει και ο κομμωτής που στο κάτω - κάτω πάει κουτί με το… κούρεμα!@Πειράζει που ξύπνησα το πρωί και δεν ήταν όνειρο;Πειράζει που τσιμπιέμαι και είναι αλήθεια;Πειράζει που επιτέλους ήμασταν περισσότερο άξιοι από τυχεροί;Πειράζει που έφυγαν Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία και το πειρατικό συνεχίζει;Πειράζει που κινδυνεύουν να τους ξανατρελάνει η Ελλαδίτσα μας;Το Ελλαδίτσα επειδή είναι ταλαιπωρημένη κι όχι επειδή είναι μικρή…@ Μετά μάλιστα το χθεσινό και το επόμενο, που είμαι σίγουρος ότι έρχεται, θα φαντάζει ακόμα μεγαλύτερη στον υπόλοιπο κόσμο…Είναι και το ταμπεραμέντο του Έλληνα. Πρώτα τους αμφισβητείς και μετά τους αποθεώνεις. Να σε κάψω Γιάννη να σ’ αλείψω λάδι λέει ο λαός μας κι έχει δίκιο…@ Γιατί ρε κωλοέλληνα ο Άγγλος χειροκροτεί τους δικούς του όταν χάνουν κι εσύ με την πρώτη στραβή αρχίζεις τις μαλακίες; Ή τους αγαπάς και τους εμπιστεύεσαι ή δεν τους γουστάρεις και το λες στα ίσια.Ήρωας ο Ρεχάγκελ αλλά λίγο πριν και λίγο μετά το Ευρωπαϊκό(!) άσχετος και ξεπερασμένος. Τα ίδια θα πάθει και ο Σάντος. Εγώ εάν ήμουν ομοσπονδία αυτούς τους δύο θα τους χρύσωνα να μείνουν ισόβια στην Ελληνική ομάδα, όχι μόνο για τη μπάλα αλλά για τη νοοτροπία ενός ολόκληρου λαού. Ας το σκεφθούν οι υπεύθυνοι.Αυτή η νοοτροπία πρέπει σιγά σιγά να εκλείψει για να πάμε ακόμα καλύτερα, χωρίς να αγχώνουμε και να στενοχωρούμε τα δικά μας παιδιά. Τα παιδιά του… κόσμου από σήμερα!@ Αλλά πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις, ο Μπουμπούκος πρόδωσε τα πιστεύω του και ζήτησε ταπεινά συγγνώμη από τον Σαμαρά για την ανώριμη συμπεριφορά του. Είχε πάρει -βλέπετε- τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, οπότε βρήκε την ευκαιρία να γίνει Ιούδας του καλού εαυτού του…@ Μπαρούτι έγινε ο Άδωνις όταν του ανακοινώθηκε η απομάκρυνσή του από το υπουργείο Υγείας…@ Σε έξαλλη κατάσταση έριχνε κοσμητικά επίθετα, μαζεύοντας τους φακέλους του από το υπουργικό γραφείο…@ «Αυτό που μου έκανε ήταν η μεγαλύτερη αχαριστία» έλεγε και ξανάλεγε, αλλά το Μαξίμου ήταν μακριά για να ακουστούν οι φωνές του…@ Εκείνο που μπορώ να σας πω με σιγουριά και μου το μετέφερε αυτήκοος μάρτυρας, ήταν ο διάλογος με τον Αντώνη όταν του πρότεινε τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου… «Εγώ δε χρειάζομαι παυσίπονα» απάντησε με εκείνη τη στριφνή φωνή ο μπουμπούκος και ο διάλογος έλαβε τέλος…@ Φεύγοντας μάλιστα ψιθύρισε σε κοντινό του «θα τα πούμε σε δύο μήνες»… Τι εννοούσε ο Θεός κι η ψυχή του εκτός… και εάν ήθελε να καρφώσει με τρόπο το πιο πιθανό χρονικό παράθυρο για τη διεξαγωγή εκλογών…@ Ο Άδωνις θα επανέλθει δριμύτερος. Δεν είμαι ο Νοστράδαμος αλλά γνωρίζω καλά το ταμπεραμέντο του. Αυτός και ο Κούγιας πεθαίνουν σαν το ψάρι έξω από το νερό χωρίς βαβούρα και δημοσιότητα…@ Λίγη υπομονή…@ Η Γιάννα πάντοτε ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική. Ήταν ένα απωθημένο που δεν κατόρθωσε ποτέ να πραγματοποιηθεί επιτυχώς και όταν λέμε επιτυχώς, δεν εννοούμε, φυσικά, βουλευτιλίκια και τέτοια. Αυτά είναι δουλειές για τους κοινούς θνητούς.@ Το όνειρο της Γιάννας ήταν μία θέση και μοναδική, στο Μαξίμου ή το πολύ πολύ στο Προεδρικό Μέγαρο…@ Τώρα, λοιπόν, που βλέπει εξελίξεις τύπου Μαρινάκη - θα ακολουθήσουν κι άλλες πιο εντυπωσιακές-, δεν το αντέχει και την πιάνει υστερία…@ Ε, όχι ρε συ, του πούστη, σκέφτεται το ατίθασο και φιλόδοξο θηλυκό, εμείς να πιάσουμε την ιδέα και οι άλλοι να την υλοποιήσουν…@ Με την ιδέα ότι ο στόχος της δεν θα γίνει πραγματικότητα, μπορεί να παραφρονήσει κι επειδή στην πολιτική όπως και στη ζωή πάντοτε υπάρχουν… πατριαρχικά στασίδια για να λιποθυμήσει, να δείτε ότι θα το επιχειρήσει επιτυχώς…@ Σ’ αυτά η Γιάννα δεν παίζεται…@ 6.5 Ρίχτερ πριν βγουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Φανταστείτε τι θα γίνει μετά…@ Γιατί θα γίνει να είσαστε σίγουροι…@ Δε θέλω να σας πω ποιος μένει και ποιος φεύγει επειδή τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές ο κόσμος ψηφίζει ακόμα…@ Ως τόσο ένας από τους υποψήφιους με τεράστια προβολή, παρ’ όλο που θα πάρει πολλές ψήφους θα φύγει εκ των πραγμάτων μόλις δει τη φωτογραφία του και τα βίντεο από τα καμώματά του (καρότα κλπ κλπ) στο διαδίκτυο…@ Μαζί θα βρει μπελάδες κι εκείνος που τον επέλεξε, όχι τόσο για την επιλογή του, όσο γιατί ενώ πληροφορήθηκε τι συμβαίνει έκανε το κορόιδο και δεν τον απέσυρε…@ Ναι σας λέω το επίπεδο της πολιτικής έπεσε πολύ χαμηλά…@ Με την επικρατούσα λογική, θα μπορούσαμε έχοντας ένα τέτοιο ντοκουμέντο στα χέρια να τα οικονομήσουμε για μια ζωή. Όταν το δείτε θα καταλάβετε…@ Αυτή είναι η συνήθης πρακτική της δημοσιογραφικής αλητείας…@ Άλλη πιθανή λύση να το παραλάβει με το αζημίωτο μία ξένη πρεσβεία και να τους έχει όμηρους για μια ζωή…@ Η ολιγότερο οδυνηρή εξέλιξη; Οι άμεσα εμπλεκόμενοι αντί να παραδώσουν το ντοκουμέντο στον δημοσιογράφο, να το διαπραγματεύονταν με το κόμμα του υποψήφιου ή με τον ίδιον προσωπικά, καθιστώντας τον όμηρο…@ Ε, λοιπόν τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί. Πολύ απλά οι πολίτες όπως δικαιούνται, θα πληροφορηθούν πόσο ανεύθυνα οι κομματικοί μηχανισμοί τοποθετούν ακατάλληλα, επικίνδυνα και άρρωστα άτομα σε σημαντικές θέσεις, για να εξυγιάνουν την πολιτική ζωή του τόπου…@ Καλή ψήφο κι ετοιμαστείτε για έντονες συγκινήσεις…@ Ώστε έτσι κυρία Δούρου, ενώπιον πενήντα ατόμων συναντηθήκατε τυχαία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στην ψαροταβέρνα του Πειραιά…@ Οι σωματοφύλακες που εμπόδιζαν τον συνεργάτη μας και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που δήλωνε ότι το μαγαζί του ήταν κλειστό για το κοινό, αποτελούν φαντασίωσή μας…@ Κρίμα γιατί θέλαμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ειλικρινή τόσο, που να μη θυμίζουν σε τίποτα πολιτικάντηδες του παρελθόντος…@ Και κάτι ακόμα εάν είσαστε τόσο κακοί στα μαθηματικά. Προσέξτε μήπως δεν μετρήσατε καλά και τα κουκιά των εκλογών…@ Ελεγχόμενη κινητικότητα στον χώρο του τύπου. Όλο το παιχνίδι αφορά στις κοινοβουλευτικές εκλογές εάν τα πράγματα κινήσουν ομαλά μετά από ένα χρόνο…@ Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνον εγχώριο… Έξω πάμε καλά με λίγα λόγια, γιατί όπως είναι παγκοίνως γνωστό τα εκδοτικά ενδιαφέροντα σέρνονται συνήθως πίσω από τα επιχειρηματικά…@ Ιδανική κατάσταση ο τύπος να παραμένει ανεξάρτητος δίχως να σέρνεται πίσω από κόμματα και επιχειρήσεις… Για ιδανικούς και δυσεύρετους ανθρώπους…@ Είναι και η γερμανική κατοχή που δυσκολεύει τα πράγματα… Επιχειρήσεις που κρίνονται μη βιώσιμες παύουν να δανειοδοτούνται. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με τα κανάλια και τα μέσα που επιβίωναν μέσω δανείων… Ετοιμαστείτε να αγοράσετε κοψοχρονιά τη δική σας εφημερίδα, το ραδιόφωνο και το κανάλι σας…@ Είπαμε τέλος εποχής επειδή είναι και όχι επειδή το είπαμε…@ “Ζούγκλα” και “Κίτρινος Τύπος” έκλεισαν νωρίτερα τη σεζόν λόγω εκλογών… Τα κανάλια μαζεύουν έσοδα από τους υποψήφιους για να ρεφάρουν τη χασούρα… Όπως είναι γνωστό τέτοιες πρακτικές είναι απαγορευμένες στον άγριο κόσμο της “ζούγκλας”… Η παρουσία και η συμμετοχή πληρώνονται με… αίμα και όχι με χρήμα…@ Αίμα που λέει ο λόγος για να μην παρεξηγηθούμε, εφ’ όσον στις συγκεκριμένες εκπομπές ξέρεις απλά πως θα μπεις. Πως θα βγεις το γνωρίζει μόνον ο Θεός και ο… Ταρζάν! Έτσι κι αλλιώς πάντοτε κάτι συνέβαινε και οι συγκεκριμένες εκπομπές έλειπαν από το προεκλογικό σκηνικό. Μεταξύ μας αυτό το προεκλογικό σούρτα φέρτα δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δηλαδή τόση πρεμούρα πριν τις εκλογές; Ότι έχετε να τους καταλογίσετε κάντε το στα τέσσερα χρόνια που συνήθως μεσολαβούν…@ Τέλος πάντων το ραντεβού ανανεώνεται για το Φθινόπωρο με περισσότερες πληροφορίες προσεχώς μέσω zougla.gr…@ Αυτό έλειπε να το πληροφορηθείτε από άλλα μέσα… Εκείνο που μπορώ να σας πω προς το παρόν με σιγουριά, είναι ότι η τηλεόραση του zougla.gr, θα παρουσιάσει εκτός από τα αποτελέσματα των εκλογών και τα… άλλα που οι περισσότεροι δεν θα ήθελαν να μάθετε ποτέ…Καταλαβαίνετε…@ Ξέρω ότι σου την έδωσε και γράφεις τρέλες. Σε λίγο θα αναγκαστείς να μας φορτώσεις και την ευθύνη για βομβιστικές επιθέσεις στη Βαγδάτη.@ Όσο περνάει ο καιρός θα τρελαίνεσαι περισσότερο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο μέχρι να καταλάβεις ότι δε μπορείς να εκβιάζεις τον κόσμο…@ Τους απατεώνες τους ξεσκίζουμε, δεν τους τα παίρνουμε κι επειδή είσαι γεννημένος αρπακτικό θα σε κυνηγάμε παντού…@ Από την Ελβετία μέχρι τους πόλους… Τον Βόρειο και τον Νότιο εάν χρειαστεί…@Από τη «Ζούγκλα» με αγάπη. Οι δικοί σου άνθρωποι…@ Προτείνω ο Μαρινάκης αντί του Πειραιά να βάλει υποψηφιότητα για τον Δήμο του Μάντσεστερ μετά την «επιτυχία» του Ολυμπιακού στο Old Trafford…@ Εάν μάλιστα τη Μεγάλη Τετάρτη χάσει την πρόκριση από τον ΠΑΟΚ, μπορεί να χτυπήσει με μεγάλες πιθανότητες τον Μπουτάρη στον Δήμο Θεσσαλονίκης…@ Εάν σου κακοφάνηκε η αποκάλυψη της διαμονής σου στην Ελβετία, γύρισε λίγο πίσω στον χρόνο το ελβετικό σου ρολόι και δες τι έχεις κάνει εσύ για τους άλλους. Πόσους αθώους έριξες στην πυρά χάριν… δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Χωρίς να κουβαλάνε κακουργήματα στην πλάτη τους. Μόνο και μόνο επειδή είχαν περισσότερες επιταγές στο μπλοκ τους από το δικό σου…@ Έτσι λένε οι κακές οι γλώσσες… Θυμήσου ποιος σου έδωσε τα μαύρα εκατομμύρια που κουβάλαγες σε σακούλες και για ποιον λόγο…@ Για να σου φρεσκάρω λίγο τη μνήμη, σκέψου ποιος έκλεψε και από ποιον το… μεγάλο θέμα και σε ποιο γραφείο το παρέδωσε…@ Αυτά εμείς τα ανακαλύψαμε κατόπιν εορτής και όταν τα πληροφορηθούν ΟΛΑ οι υπόλοιποι Έλληνες, θα γίνει μεγάλο πάρτι, ανεκδιήγητε…@ Ξέρεις ότι προσευχόμαστε έτσι κι αλλιώς για την ασφάλειά σου εμείς. Χωρίς εσένα η ζωή μας θα ήταν ανιαρή, σχεδόν μελαγχολική, γι' αυτό μάθε να συμπεριφέρεσαι. Να είσαι ακριβής στους υπαινιγμούς και στις αιτιολογίες σου. Σαν ελβετικό ρολόι και όχι σαν ελβετικό… τυρί.@ Σύναξη μεγαλοεπιχειρηματιών στο Εκάλη κλαμπ την εβδομάδα που πέρασε… Ήταν όλοι εκεί, με κατεβασμένες τις κουρτίνες, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα αδιάκριτα βλέμματα…@ Β.Β., Μαριάννα και Σπύρος Λάτσης, υιός Στασινόπουλος, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος και πληθώρα προσωπικοτήτων, γύρω στις δεκαπέντε συνολικά…@ Υποθέτω ότι η συγκέντρωση δεν είχε σχέση με την επένδυση του Ελληνικού και επρόκειτο για απλό γεύμα κοινωνικού ενδιαφέροντος…@ Γνωρίζετε ποια είναι τα θέματα με τα περισσότερα κλικ στο διαδίκτυο; Εκείνα που αφορούν στο THE VOICE και την εξέλιξη της υγείας του Σουμάχερ…@ Ποια είναι τα αίτια αυτών των προτιμήσεων; Ο καθένας μπορεί να δώσει τη δική του εκδοχή ένα όμως είναι το ζήτημα. Ότι ο κόσμος προτιμά ό,τι θεωρεί πιο αληθινό και ανθρώπινο…@ Φυσικά για το πόσο αληθινός είναι ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός ερμηνείας δεν παίρνω όρκο, γιατί είδα φοβερές φωνές να κόβονται και μέτριες να περνούν με άνεση και ενθουσιασμό…@ Σίγουρα η περιπέτεια του άτυχου Σουμάχερ είναι απόλυτα αληθινή και ο αγώνας να κρατηθεί στη ζωή πέρα για πέρα ανθρώπινος…@ Μπροστά στο υποκριτικό πολιτικό περιβάλλον, που επαναλαμβάνεται με εναλλασσόμενα ψέματα, άρρωστο και απομυθοποιημένο, όλα τα άλλα μοιάζουν αληθινά και έλκουν.@ Είδα τις δημοσκοπήσεις των κυριακάτικων εφημερίδων και το ευχαριστήθηκα. Κλαυσίγελος για την κατάντια της ενημέρωσης…@ Εκτός και εάν οι μετρήσεις που παίρνουμε εμείς στα χέρια μας είναι μαϊμού…@ Στο πρωτοσέλιδο του ΕΘΝΟΥΣ, τεκμήριο αντικειμενικότητας ήταν η εξαφάνιση του Κασιδιάρη από τους υποψήφιους για το Δήμο Αθηναίων…@ Όσο για το 20% που έδωσαν στον Καμίνη θεωρώ ότι αποτελεί την πλέον σαδιστική μέθοδο να τρελάνεις έναν ανυποψίαστο άνθρωπο. Ελπίζω ότι τον είχαν ειδοποιήσει νωρίτερα για τη φάρσα μην του ‘ρθει κόλπος από την έκπληξη…@ Καλά να τρως στη μάπα τον Μητρόπουλο μετά από όσα δημοσιεύσαμε για το βίο και την πολιτεία του, αλλά και τον Δασκαλόπουλο;@ Μικρέ αυτή η συμπεριφορά με τους κανόνες της πολιτικής ευπρέπειας χαρακτηρίζεται τουλάχιστον… αμοράλ!..@ Απίστευτο ένας Τριανταφυλλόπουλος να σώζει τον Αλαφούζο! Αυτό δε μπορεί να περάσει έτσι…@ Εντάξει πλάκα κάνω μπράβο στον παίκτη και τον Γιαννάκη…@ Παρά την πλάκα που κάναμε στην αρχή τα κατάφερε μια χαρά. Σας είχα πει είναι πεισματάρης και θα βρει την άκρη…@ Είναι δυνατόν να διευθύνω ένα site στο οποίο ο Σπυριδάκης γράφει ύμνους για τον Μαρινάκη του Ολυμπιακού; Τελικά πρέπει να έχω πέσει πολύ χαμηλά…@ Σκέπτομαι να του αναθέσω το ρεπορτάζ για τις εργασίες αποπεράτωσης στο γήπεδο της ΑΕΚ…@ Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν να μάθουν εάν η Ράπτη τα έχει με το Γιούρκα. Το κουτσομπολιό μετράει και όχι το ίδιο το γεγονός, το οποίο δεν θα είχε καμία αξία ως είδηση για τους υπόλοιπους, εκτός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.@ Πέρα από όλη αυτή την σαχλαμάρα της υποτιθέμενης gossip κουλτούρας που έχει αναπτυχθεί, υπάρχει και η κακομοιριά των ανάλογων τηλεοπτικών εκπομπών, οι οποίες καλούν επί πληρωμή διάφορους δυστυχείς για να τους αποσπάσουν από τις υπόλοιπες του είδους.@ Μία έρευνα θα παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον για να καταλάβει ο κόσμος πόσο χαμηλά έχει πέσει ο κόσμος της τηλεόρασης.@ Στην ανάκριση του Παναγιώτη Ευσταθίου για τις μίζες των εξοπλιστικών ακούστηκε το όνομα στενού συνεργάτη μεγκάλου επιχειρηματία… Λέτε να έχουμε τέτοια πανηγύρια;@ Μετά τα πρόστιμα που του έριξαν για φοροδιαφυγή εάν πάθει και τέτοια νίλα η κατάσταση θα γίνει περίπλοκη…@ Χώρια που φαίνεται ότι δεν απέδωσαν οι προσπάθειες μεγαλοδημοσιογράφου να πέσουν γέφυρες με τον ΣΥΡΙΖΑ και το αφεντικό αγχώθηκε… Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πάνε οι παλιοί καλοί καιροί που τα είχανε καλά με όλους και τους ενέγραφαν στο βιβλίο εσόδων- εξόδων με το αζημίωτο…@ Εάν υπάρχει απόθεμα στην παραγωγή, να το βάλουμε στο e-shop... Εκτός από το όνομα το cabernet fylakon ευρηματικότατο!@ Τι να πει κανείς από 'δώ και πέρα χωρίς να παρεξηγηθεί; Καλά κρασιά; Στην υγειά μας; Άσπρο πάτο;@ Τέλος πάντων, προς το παρόν απολαύστε το...@ Με τέτοιο έλλειμμα, δύσκολο να βρεθούν τέσσερα εκατομμύρια. Εκτός και κοπανήσουν κανέναν πρόσθετο φόρο...@ Προς επίδοξους πληροφοριοδότες (ρουφιάνους):Συμφωνήστε πρώτα την τιμή. Εάν δηλαδή τα τέσσερα εκατομμύρια είναι για τον καθένα ή για όλους, γιατί, εάν δώσετε τον έναν από τους τρεις, θα σας ρίξουν σίγουρα, χώρια που μπορεί να τα φορολογήσουν και να σας μείνει μόνο η ρουφιανιά...@Το να τηλεφωνείτε σε καναλάρχες και να τους εκλιπαρείτε ή να τους απειλείτε προκειμένου να μην βγουν από τα κανάλια τους οι παρανομίες σας, δεν βοηθάει σε τίποτα, ηγεμόνα…@ Τα έγγραφα που διαθέτει η «ζούγκλα» δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση και ως εκ τούτου θα δουν το φως της δημοσιότητας από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα… Εκεί ο λόγος σας δεν μπορεί να πιάσει τόπο είναι κατανοητό…@ Αντίθετα οι δικηγόροι σας που επικοινώνησαν μαζί μας καλό θα ήταν να πραγματοποιήσουν το ραντεβού, ούτως ώστε να έχετε κατά νου τι πρόκειται να δημοσιοποιηθεί… Φυσικά το γνωρίζετε από πρώτο χέρι αλλά καλό θα ήταν να το πληροφορηθείτε και από … δεύτερο!..@ Για μας η δημοσιογραφία είναι πάνω από όλα και εντολέας μας ένας και μοναδικός. Ο αναγνώστης…Αυτά τα ολίγα σήμερα, για το θέμα που θα κάνει τους Έλληνες λίαν προσεχώς να βγουν από τα ρούχα τους…@ Έτσι κι αλλιώς τα 5 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στον προδότη για την αποσιώπηση, τελικά όπως βλέπετε δεν έπιασαν τόπο και οι φάκελοι επέστρεψαν στον φυσικό τους χώρο. Στους δημοσιογράφους που δεν συναλλάσσονται ούτε διαπραγματεύονται θέματα κάτω από το τραπέζι…@ Ελπίζω να μη σας χαλάσαμε τη διάθεση όσο για την επίθεση που διατείνεστε ότι θα μας κάνετε καλό είναι να θυμάστε τα λόγια του φιλόσοφου: «Ποτέ μη δείξεις τη δύναμή σου υπάρχει κίνδυνος να φανεί λίγη»…Στην κορυφή η τηλεοπτική «Ζούγκλα»Τα νούμερα της τηλεοπτικής «Ζούγκλας» από την AGB στις ηλικίες plus 44 για τους άνδρες είναι ενδεικτικά του τι μπορεί να συμβεί μέσα σε δύο μήνες από μία αδιαφήμιστη εκπομπή με μοναδικό σύμμαχο το zougla.gr και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Όταν υπάρχει θέμα τα υπόλοιπα περιττεύουν όπως και τα πολλά λόγια…Η περιπέτεια συνεχίζεται τη Δευτέρα στις 23.30 από τον «Κίτρινο Τύπο»…* Υπ' όψιν ότι το ΕΧΤRA 3 εκπέμεπει μόνο σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, απο την ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΤΕ και διαδικτυακά απο το zougla.gr live.@Τσιμουδιά οι λεβέντες της εξουσίας για της αποκαλύψεις και τις καταγγελίες του πρώην αρχιλογιστή των Γουλανδρήδων!@ Εκείνο που δημιουργεί συναισθήματα απογοήτευσης στους πολίτες είναι το γεγονός ότι οι πολιτικοί κρατούντες και μη πλέον, δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα...@ Η σιωπή τους ισοδυναμεί με αποδοχή και το γνωρίζουν αλλά παρ όλα αυτά σιωπούν. Σκέφτονται... λογικά ότι εάν αφήσουν να περάσει η μπόρα το θέμα πιθανόν να ξεχαστεί! Ε, λοιπόν όχι μόνο δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση θα εξελιχθεί σε τσουνάμι αποκαλύψεων και θα τους πάρει σβάρνα... Με στοίχημα.@ Για να δείτε τι μποναμά μεθεόρτιο τους ετοιμάζει η «Ζούγκλα» θα χρειαστεί να κάνετε λίγη υπομονή...@ Κωνσταντίνε ευθέως σου λέω πως όταν ο Σφακιανάκης ρωτάει για τους Χρυσαυγήτες εάν είναι ναζί ή χιτλερικοί κάτι οφείλεις να ρωτήσεις κι εσύ… Τουλάχιστον σε τι διαφέρουν αυτά τα δύο, γιατί το παλικάρι ήταν μπερδεμένο και το έδειχνε… Έπειτα ήταν κι εκείνη η μπαρούφα με τον Παπαδόπουλο, ότι έφυγε ειρηνικά παραδίδοντας την εξουσία. Τον έριξε ο Ιωαννίδης αθεόφοβε και δεν έδειξες να το γνωρίζεις… Όσο για την απειλή σου “ θα δείτε τι θα πάθει” ή κάτι τέτοιο στον εκπρόσωπό του επειδή δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη, γιατί δεν την υλοποίησες όταν θέλησε; Έτσι για να ‘χεις και μούτρα να κυκλοφορείς στην κοινωνία… Κωνσταντίνε ευθέως σου λέω ότι τα έκανες θάλασσα και μία επιτυχία στο τσεπάκι την μετέτρεψες σε θλιβερή αποτυχία. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ήττα από την συντριβή απέχουν ελάχιστα. Να το θυμάσαι…@ Μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Ο Σφακιανάκης θα τα καταφέρει και χωρίς τη Βανδή…@ Εάν ο Σφακιανάκης δεν μίλαγε και ο Παπανδρέου δεν τραγουδούσε η ζωή μας θα ήταν καλύτερη. Φυσικά εάν δεν σφύριζαν αδιάφορα και οι υπόλοιποι ... @ Όταν η πολιτική κόντρα του Σαββατοκύριακου περιορίζεται σε Βανδή-Σφακιανάκη αντιλαμβάνεστε που έχει φθάσει ο πολιτικός πολιτισμός… @ Μόνο ο Κώστας Μητσοτάκης δεν έκανε δήλωση για το θέμα ακόμα, περίεργο. @ Αλήθεια όταν βγούμε από την Τρόικα που θα μπούμε; Κουίζ!@ Ήταν όλοι εκεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Σεραφείμ Κοτρώτσου. Σαν την καλή χαρά ή όπως λέει ο λαός μας, όπου γάμος και χαρά η Βασίλω πρώτη. Μέχρι που μπούκαραν οι εργαζόμενοι, απαιτώντας τα μεροκάματά τους από το εκδοτικό εγχείρημα του Σεραφείμ. Ποιοι την κοπάνισαν πρώτοι; Μα οι Συριζαίοι φυσικά σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους!..Δεν πάμε καθόλου καλά…@ Λάθη πολλά λάθη και μάλιστα επικοινωνιακού τύπου στον ΣΥΡΙΖΑ. Υποβάλλουν μία αψυχολόγητη πρόταση μομφής, χωρίς σημαντική αφορμή, που θα μπορούσε να αντιληφθεί ο πλέον ανενημέρωτος πολίτης κι αφού μεταφέρουν τον αγώνα στη Βουλή, πετάνε την μπάλα στις πάπιες του Εθνικού Κήπου με μία εξίσου ακατανόητη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Τι να προσέξει ο οπαδός, αυτά που συμβαίνουν μέσα στην αίθουσα από την τηλεόραση ή αυτά τα οποία δεν συνέβαιναν έξω. Μία μικρή συγκέντρωση άοσμη που αποδυνάμωνε την υποτιθέμενη σοβαρότητα της πρότασης. Πήγε ο Σαμαράς μέχρι το παράθυρο του γραφείου του, τράβηξε την κουρτίνα, είδε άδεια την πλατεία κι έσπευσε στο βήμα για να «αδειάσει» τον Τσίπρα. Τόσους Πασόκους μάζεψαν στην Κουμουνδούρου χάθηκε να αρπάξουν κι έναν συγκεντρωσιάρχη για τις εντυπώσεις;@ Ξέρω τι θα μου πείτε τώρα. Εμείς δίνουμε την μάχη για την ουσία και όχι για τις εντυπώσεις… Ε, λοιπόν κι εγώ θα σας απαντήσω ότι τις εντυπώσεις τις έκλεψε η Κωνσταντοπούλου όταν φώναζε «βοήθεια» δίχως να την ακουμπάει άνθρωπος, θυμίζοντας φεστιβάλ Επιδαύρου. Μόνο που ήταν αρνητικές… Τι τον ήθελε τον Άρειο Πάγο την επόμενη μέρα; Χάθηκε το Ηρώδειο;@ Εγώ γνώριζα ότι οι αριστεροί στις μάχες επιλέγουν το reale και όχι το teatrale…@ Τσίπρας: Nα σας αποκαλύψω γιατί πήγα στο Τέξας, για να μάθω να μονομαχώ στο Ελ Πάσο.Βενιζέλος: Πήγατε για αμερικανική βοήθεια, για ένα τρύπιο δολάριο.Γουέστερν σπαγγέτι με λίγα λόγια…@ Τα ευφυολογήματα έδωσαν και πήραν στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης μομφής που υπέβαλε ο Σύριζα. Επιθετικός αλλά νευρικός ο Τσίπρας, κεφάτος και ομολογουμένως σε καλύτερη φόρμα ο Σαμαράς. Εάν τα πράγματα στην οικονομία ήταν ομαλά θα τολμούσε να πει κανείς ότι η Βουλή θύμιζε τους παλιούς καλούς καιρούς. Σήμερα όμως που δεν υπάρχουν περιθώρια, ούτε πίστωση χρόνου από το εκλογικό σώμα ένα λογικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπήρξε νικητής. Πάνω από το πτώμα της οικονομίας όλα αυτά μοιάζουν με φλυαρίες κι όταν τα λόγια τελειώνουν καταφθάνουν οι λογαριασμοί. Πόσοι από όσους κληθούν να πληρώσουν το ρεύμα, το νερό και το τηλέφωνο στις επόμενες ημέρες θα αισθανθούν περισσότερο ανακουφισμένοι, ενθυμούμενοι τι είπαν Τσίπρας και Σαμαράς; Κανένας υποθέτω και φυσικά ούτε ένας πολίτης δεν θα σκεφθεί ότι μία τριήμερη κουβέντα είχε ως μοναδικό αποτέλεσμα τη διαγραφή της… Θεοδώρας Τζάκρη.@ Ένα πρωί μου τηλεφωνεί ο δικηγόρος μου και με ρωτάει εάν διόρισα άλλον - πολύ γνωστό - δικηγόρο, να εκδικάσει μήνυσή μου εναντίον τρίτου δικηγόρου, επίσης πασίγνωστου. Του απαντώ ότι δεν υποβάλω ποτέ μηνύσεις και ότι φυσικά δεν έχω διορίσει κανέναν δικηγόρο να με εκπροσωπήσει.Εκδικαζόταν μήνυσή που είχε υποβάλει εν ονόματι μου και εν αγνοία μου δικηγόρος γνωστού τηλεοπτικού αστέρα, προκειμένου να εκβιάσει τον υποτιθέμενο αντίδικό μου δικηγόρο (είχα μαζί του ένα τηλεοπτικό επεισόδιο) για να αποσύρει μήνυση πελάτισσας του, η οποία με τη σειρά της είχε μηνύσει τον αστέρα λόγω ερωτικής αντιδικίας και μίας κρυφής γκαρσονιέρας που διατηρούσαν!Όπως ήταν φυσικό την έκπληξή μου διαδέχθηκε η οργή και αποφάσισα να τους παραδώσω στη δημόσια χλεύη.Το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται. Έπεσαν επάνω μου όλοι οι ενδιάμεσοι που μπορείτε να φανταστείτε, ζητώντας μου να δώσω τόπο στην οργή με το επιχείρημα της οικογενειακής γαλήνης του… αστέρα και της επαγγελματικής καταστροφής του… δικηγόρου. Με έκαμψαν και η υπόθεση έμεινε στο συρτάρι του γραφείου μου χωρίς να είμαι ακόμα σίγουρος ότι ήταν σωστό να σιωπήσω. Σήμερα που ο ένας πρωταγωνιστεί στο γυαλί και ο άλλος στα δικαστήρια έχω μία …πρωτότυπη ιδέα να τους καλέσω σε εκπομπή.@ Εάν όλα αυτά είχαν γίνει πίσω από την δική μου πλάτη φανταστείτε τι είχαν πάθει άλλοι χριστιανοί από το συγκεκριμένο κύκλωμα@ Μόνο ο κ.Χατζηνικολάου δεν κατάλαβε στο δελτίο του STAR για ποιο λόγο το video της δολοφονίας των χρυσαυγιτών είδε το φως της δημοσιότητας. Μάρα μου δεν καταλαβαίνω, Μάρα μου δεν καταλαβαίνω και άντε πάλι δεν καταλαβαίνω. Ούτε εμείς δε μπορέσαμε να καταλάβουμε τι δεν κατάλαβε ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος παίρνοντας φόρα αγνόησε το βίντεο ντοκουμέντο του zougla.gr αναφερόμενος μόνο στα video της αστυνομίας. Προφανώς είχε το μυαλό του τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπενφίκα και… έχασε την είδηση…@ Τι άλλο να υποθέσουμε δηλαδή αφού θεώρησε μεγάλη επιτυχία, από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, την δημοσιοποίηση του ντοκουμέντου(angry). Τόση αγάπη μπορεί να μην την αντέξουμε ειλικρινά…@ Ότι η Μάρα αδυνατεί να καταλάβει δεν το θεωρούμε είδηση. Ούτε ο Εφραίμ δε μπορεί να κάνει κάποιο θαύμα για να αποκατασταθεί η αντίληψή της…@ Αμήχανος κι ο Ευαγγελάτος ακολούθησε στην απόλυτη σιωπή με συνταγή Θέμου... Θέλει αρετή και τόλμη η ενημέρωση για να μη γίνεσαι εντελώς ρόμπα...@ Υπάρχει offshore εταιρεία πρώην υπουργού που βρίσκεται στα χέρια δημοσιογράφου, ο οποίος πιεζόμενος από τον άμεσα ενδιαφερόμενο (χρηματοδότη) την κρατάει στο συρτάρι του; Τι σχέση είχε κατά το παρελθόν ο δημοσιογράφος με τον χρηματοδότη;@ Πριν την εισβολή των Γερμανών φυσικά…@ «Οι Έλληνες δεν μπορούν να δώσουν περισσότερα. Ό,τι έδωσαν έδωσαν. Και να γνωρίζουν όλοι ότι δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς» τόνισε ο κ. Παπούλιας.@ Σωστά αυτά που τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επιβεβλημένα αρκεί να προσέθετε ότι ταυτόχρονα πρέπει να ανοίξουν και όλοι οι λογαριασμοί των ελλήνων πολιτικών και επιχειρηματιών στην Ελβετία προκειμένου να μάθουμε επιτέλους ποιοι κατέχουν τι και πως.@ Διαφορετικά εκτός από εκείνα που πληρώσαμε στους τροϊκανούς θα πάνε άκλαυτα και όσα κατόρθωσαν τα πάσης φύσεως λαμόγια να βγάλουν από τη χώρα. Κατανοητό κ. Πρόεδρε;@ Οφείλω να ομολογήσω ότι μεταξύ των επίλεκτων αστέρων της δημοσιογραφικής γυφτιάς, που παρέκαμψαν τεχνηέντως την επιτυχία των αποκαλύψεων του zougla.gr, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Γιώργος Παπαδάκης (κάναμε αναφορά στα κανάλια). Από την εκπομπή του στον ΑΝΤ1 όχι μόνον έκανε αναφορά αλλά έπαιξε και το ανάλογο βίντεο.@ Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλών ειδών τσιγγάνοι. Από τα φιτσίρια που λένε οι ίδιοι έως και τους αρχοντόγυφτους. Άκουσα ότι, για κάποιους τιμητές της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης (τηλεοπτικοί γύφτοι) που έστησαν τα τσαντίρια τους εδώ και χρόνια, εκτός από τις φανερές παχυλές αμοιβές τους, έπαιρναν κατά τρόπο προκλητικό και χρήματα κάτω από το τραπέζι. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε καναλάρχης, ο οποίος έσταζε μέλι για έναν από αυτούς, να ξερνάει τώρα χολή, γιατί ο αρχοντόγυφτος της τηλεόρασης αρνείται να παίξει τον ζουρνά του, εάν δεν επαναληφθεί η χαρτούρα του παρελθόντος.@ Νομίζω ότι το ΣΔΟΕ οφείλει να ρίξει μία… κλέφτικη ματιά. Με έναν υποτυπώδη έλεγχο των φορολογικών γυφτοβιβλίων τους και μια γύρα στην κίνηση των λογαριασμών τους μέσα και έξω από τα σύνορα θα βγάλει λαβράκια…@ Άντε μπράβο, πριν αρχίσουν τα όργανα, γιατί τότε θα είναι αργά.@ Όχι ο Παναθηναϊκός δεν είναι μικρή ομάδα. Μεγάλος ήταν ο Πανθρακικός που πήρε τη νίκη…@ Και μία λεπτομέρεια. Ο Αλαφούζος δεν είναι ούτε μεγαλοπαράγοντας, ούτε μεγαλοπρεπής σαν τον Σουλεϊμάν, είναι μεγαλομπελάς!..@ Ο Κουβέλης στο Νοσοκομείο και ο Μητσοτάκης σε γενέθλιο πάρτι. Υπάρχει Θεός σου λένε μετά…@ Εάν φάτε την «Ελιά» το νου σας στο... κουκούτσι!@ Σαν σήμερα το 1944 ξεκουμπίστηκαν από τη χώρα μας οι Γερμανοί κατακτητές. Να πανηγυρίσουμε ή μήπως θεωρηθεί πως βρισκόμαστε εκτός συνταγματικού τόξου;@ Ρε χρυσαυγήτη γιατί μου γ@μ@ς το θέμα;Να μη μπορώ να ρίχνω σφαλιάρες στη σύζυγο επειδή λίγο νωρίτερα συμμετείχα σε σοβαρή κομματική συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα; Να ασφαλίζω μαζί με την επιχείρηση και τον Πακιστανό επειδή το καθορίζει ο κανόνας δικαίου που δε θέλω να έχω μέσα μου; Να συμμετέχω στην πορεία για την προστασία των μεταναστών που κατέβασαν την αξία των ακινήτων στην γειτονιά μου; Δεν ήταν αρκετή η ορθοστασία στην εκδήλωση για την προστασία του περιβάλλοντος και της μεσογειακής φώκιας ; Να μη μπορώ να ξεμαλλιάσω την κόρη μου που βγαίνει με έγχρωμο σεβόμενος την διαφορετικότητα του χρώματος; Δεν φθάνει ότι ο βάζελος με βγάζει από τα όρια;Λυπήσουμε και μη με υποχρεώνεις να σε αποδοκιμάζω επειδή σε έχω μέσα μου από το πρωί μέχρι το βράδυ!Γιατί πρέπει σώνει και καλά να είσαι ο καθρέφτης του εαυτού μου;@ Διαβάζοντας το μανιφέστο της Χρυσής Αυγής, μου έκανε εξαιρετικά καλή εντύπωση πως, παρά το γεγονός ότι στα μέλη της επιτρέπεται να φέρουν σιδηρογροθιές, γκλομπς, πιστόλια, χειροβομβίδες και αντιτορπιλικά, (ως εργαλεία... πολιτικού διαλόγου εννοείται), εν τούτοις δεν τους επιτρέπεται να καπνίζουν στα γραφεία της Οργάνωσης. Δεν μπορώ να μην το εκτιμήσω αυτό, θα ήμουν άδικος.@ Επίσης, κάτι ακόμη που μου έκανε εντύπωση, είναι πως στο σπίτι του Παππά βρέθηκαν αφίσες του Χίτλερ και του Μουσολίνι. Προσωπικά περίμενα να έχει της Ποκαχόντα και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ...@ Mαθήματα ποινικού δικαίου στου Κασιδιάρη το κεφάλι...@ Ο κομιστής τραβάει ένα ζόρι με τα χρέη γι αυτό παίζει φουλ κυβερνητική προπαγάνδα μπας και του κάτσει η ζαριά… Τον καταλαβαίνω γιατί τον ξέρω καλά από πρώτο χέρι… Μόλις τον στενοχωρήσουν λίγο θα ανακαλύψει την αδέσμευτη δημοσιογραφία για να την λησμονήσει αργότερα με την πρώτη ευκαιρία… Ανεμούριο ο… τύπος!@ Το κακό είναι ότι ξεσκίζει τούτες τις ημέρες κι εκείνη την δημοσιογραφική ρόμπα της μαϊμού λίστας Λαγκάρντ, με αποτέλεσμα να υφίσταμαι διπλό εγκεφαλικό με την ιδέα ότι συμφωνούμε πάλι σε κάτι…@ Αφού κόντεψε να πλέξει το εγκώμιο της Χρυσής Αυγής τώρα ανακάλυψε τους ναζί της εγκληματικής οργάνωσης! Σιγά μη σκίσεις το καλσόν Θεμιστοκλή…@ Χειρότερες οι ιέρειες της Δημοκρατίας… Όπως είπε και ο Κασιδιάρης “ Φτού σας ρε λινάτσες” στους δημοσιογράφους. Φτου σας ρε θηρία της πολιτικής να μη σας βασκάνω. Από τη δεκαετία του ΄80 αυτοί οι διεστραμμένοι τύποι της Χρυσής κατακραυγής όργωναν τις γειτονιές και σακάτευαν τον κόσμο στο ξύλο, χρειαζόταν ένα μόνο βράδυ για να τους μπαγλαρώσετε; Το κακό είναι ότι το κάνατε πάλι με λάθος τρόπο όχι στα όρια της νομιμότητας αλλά κάτω από αυτά, με κίνδυνο να επιστρέψουν αύριο δριμύτεροι οι φουσκωτοί, συμπαρασύροντας μαζί τους περισσότερο κόσμο… Αυτή είναι η δική μου η έγνοια και το κακό μάθημα της χειραγωγημένης Δημοκρατίας που δώσατε στους πολίτες. Όποιον δε γουστάρουμε δίκαιά ή άδικα τον εξαφανίζουμε με συνοπτικές διαδικασίες, αφού κάναμε το κορόιδο πάνω από τριάντα χρόνια. Το πόρισμα είναι διάτρητο μου διαμήνυσαν επιφανείς νομικοί, ήτοι μπάζει από παντού και δεν θα μπορέσει να σταθεί. Βεβαίως είχαν γνώση οι φύλακες, ότι δηλαδή η Χρυσή Αυγή δεν διέθετε οπαδούς με ιδεολογική συνείδηση αλλά αγανακτισμένους ψηφοφόρους, που ήθελαν να πάρουν στιγμιαία την εκδίκησή τους και δεν τους καιγόταν καρφί εάν ο Μιχαλολιάκος ήταν ναζί, σατανιστής ή ούφο. Μέχρι εκεί δικαιώθηκαν, γιατί εκείνοι που τους ψήφισαν εξαφανίστηκαν την ημέρα της κρίσης, φοβούμενοι μήπως ταυτοποιηθούν και οι διαμαρτυρίες περιορίστηκαν μεταξύ ολιγάριθμων μισθοφόρων και λοιπών γραφικών…@ Το κακό είναι ότι παρέμεινε η μπόχα της εξαρτημένης δικαιοσύνης, των κατευθυνόμενων δημοσιευμάτων και της χειραγωγημένης Δημοκρατίας κι αυτό με ενοχλεί τρελά γιατί όπως έλεγε η σοφή γιαγιά μου όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι!..@ Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε γιατί επιλέχτηκε η συγκεκριμένη μέρα για το χτύπημα στη Χρυσή Αυγή. Τελικά ήταν απλό: Η 28η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσσας. @ Τελικά ο φασίστας ή θα πάει από πηγάδα ή από ΓΑΔΑ...@ Συνελήφθησαν παρακρατικοί και εγκληματίες δεκαπέντε χρόνια μετά τη δράση τους. «Γιορτή της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας». Ρε ουστ...@ Η "ζούγκλα" βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι εντός των προσεχών ωρών θα έχει στη διάθεσή της το συγκλονιστικό περιεχόμενο των συνομιλιών των κ.κ. Άκη Τσοχατζόπουλου και Ιωάννη Σμπώκου για την διακίνηση των χρημάτων από τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων!..@ Σημειωτέον ότι, κατά την διάρκεια των διαλόγων τους, οι εν λόγω κύριοι αναφέρονται σε πρόσωπα και πράγματα που θα αφήσουν έκπληκτο το πανελλήνιο!!!@ Ταλίτα πες αλεύρι, ο Άκης σε γυρεύει... Εξουσία μηδέν, ευρώ κάτω από το μηδέν, οι λογαριασμοί τρέχουν και ο πρώην υπουργός έχει αρχίσει να χάνει την ψυχραιμία του...@ Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές θα έχουν σε λίγο καιρό προβλήματα με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης; Τον έναν το συνέλαβαν ήδη οι σύμμαχοι στην Γερμανία και τον μετέφεραν σε φυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών! Σχετικό ρεπορτάζ αργότερα στο zougla.gr...@ Εμείς μεγαλώσαμε με Μπαρμπαμυτούση.Τα παιδιά μας μεγαλώνουν με Μπαρμπαρούση.Αναμφισβήτητη η πρόοδος...@ Αλ Κάιντα μπρέικ νιούς: Μπρέιβ μεν οφ ΣΔΟΕ ιν ιμπόσιμπλ μίσσιονς... Κλιμάκιο του ΣΔΟΕ έστησε ολόκληρη επιχείρηση για να πιάσει φούρναρη που πήγαινε ψωμί σε ορεινά χωριά της Καλαμπάκας... Τον παρακολούθησαν και αφού «φόρτωσε το παράνομο εμπόρευμα» στο φορτηγάκι του, του έκαναν «μπλόκο» (sic) και του έκλεισαν τον φούρνο για ένα μήνα! Τι λέτε ωρέ παλληκάρια του ΣΔΟΕ; Τέτοια μαγκιά; Ωρέ πώς και δεν φοβηθήκατε μήπως και πλακώσουν τίποτις μπράβοι με τα καλάσνικοφ από τα αυτοκίνητα συνοδείας του φούρναρη και σας γαζώσουν; Εύγε παιδιά, εύγε... Και άει σιχτίρ ξεφτιλισμένο κράτος...@ Και άντε, πες ότι γυρίζετε στην υπηρεσία και λέτε ότι κλείσατε για ένα μήνα το μαγαζάκι ενός κακομοίρη που έκανε το φοβερό έγκλημα να πηγαίνει ψωμί σε χωριά που δεν τα επισκέφτονται ούτε κουρούνες. Και να σας πούν και μπράβο δηλαδή γιατί ανάλογου ηθικού αλλά και πνευματικού φυράματος θα είναι κι αυτοί που περιμένουν πίσω τα κατορθώματά σας. Όταν όμως ρε μασκαράδες γυρίσετε στις οικογένειές σας το βράδυ, τι ακριβώς θα τους πείτε; Κι από τι σκατένια υλικά θα είναι φτιαγμένο το ψωμί που θα τους πάτε να φάνε; Δεν έχετε ούτε μια Ερινύα για κατοικίδιο της μαύρης ψυχής σας;@ Και κάτι τελευταίο... Άει σιχτίρ ξεφτιλισμένοι... (δις)@ Η ΕΣΗΕΑ κατήγγειλε την αθλιότητα της φυλλάδας του κομιστή. Οι βιοτέχνες καλσόν πανηγυρίζουν...@ Και κάτω απ' όλον αυτό τον κουρνιαχτό, η γερμανική «Die Zeit» καταγγέλλει ότι ο Έλληνας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης (βλ. Βαγγέλας) είχε ζητήσει από το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Γεργκ Άσμουσεν να «αλλάξει» τα στοιχεία για το έλλειμμα στην Ελλάδα.@ Γι' αυτό «χρειάζονται» τα τραγικά. Για να κρύβονται τα τραγικότερα.@ Η διαφορά του Κασιδιάρη από τον Κασιμάτη είναι η κατάληξη, εφόσον η… ρίζα παραμένει η ίδια…@ Και ο εργοδότης, βεβαίως βεβαίως… Ο πρώτος έχει τον Μιχαλολιάκο, ο δεύτερος τον Αλαφούζο…@ Προς Άρη Πορτοσάλτε: Όταν κάνεις τη μαλακία, δεν προσπαθείς να την μπαλώσεις. Ζητάς συγγνώμη. Όσο για τη στοχοποίηση, αυτή την πετυχαίνεις μόνος σου μια χαρά…@ Από τότε που έκλεισαν τα μπουζούκια άνοιξε η Χρυσή Αυγή! Όλοι οι φουσκωτοί άλλαξαν πόρτα… Πώς αλλιώς να εξηγήσεις τόσα μπράτσα και χοντρούς ανεγκέφαλους σβέρκους σε ένα κόμμα…@ Σαν να ήταν όλοι ίδιοι με τον Βενιζέλο και τον Πάγκαλο στο ΠΑΣΟΚ, σχολή σούμο με λίγα λόγια…@ Τελικά δεν υπάρχουν μεγαλύτερες λέρες από τα πολιτικά κομματόσκυλα. Μόλις έκαναν την αθλιότητα οι χρυσαυγίτες, έσπευσαν οι υπόλοιποι να αρπάξουν την πελατεία! Τόσα χρόνια δεν έβλεπαν τα τάγματα εφόδου, έπρεπε να φάνε τον Φύσσα για να… αφυπνιστούν; Βρε ουστ, που σας έπιασε ο πόνος για το παλληκάρι, απατεώνες… Στο Βέλγιο και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ... Κακούργα μετανάστευση...@ Πώς ν' αντέξει κάποιος τόσο σαξές στόρι; Μήπως ρε παιδιά να κάναμε και καμιά μαλακία μη μας πιάσει το μάτι;@ Ποιος καναλάρχης κρύβεται πίσω από τον νόμο 4083 για να χρωστάει όπου υπάρχει ζωή; Εάν δεν μπορέσετε να απαντήσετε θα αναγκαστούμε να σας το αποκαλύψουμε εμείς…@ Πάνω που γίναμε πλούσιοι με τα λόγια του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, βγήκε το «i-Phone του φτωχού». Όλα ανάποδα ρε γαμώτο… Όλα ανάποδα...@ Τι να την κάνουμε την αμυντική βιομηχανία όταν υπάρχουν τα dislikes;@ Τι χρειάζονται οι πύραυλοι σκουντ όταν υπάρχει το «σκούντημα»;@ Μήνυση για εξύβριση κατά του Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ έχει σκοπό να υποβάλει ο Άδωνις Γεωργιάδης, επειδή σε ανακοίνωσή τους τον αποκάλεσαν «ηλίθιο τηλεπλασιέ».@ «Είναι απαράδεκτος ο χαρακτηρισμός του τηλεπλασιέ», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας.@ Εντάξει ρε κύριε, έκλεισε η κυβέρνηση και μερικούς παιδικούς σταθμούς και αμέσως να πέσουμε να την φάμε...Για το ότι ανοίγει 14 σταθμούς διοδίων γιατί ρε αχάριστε δεν λές μια καλή κουβέντα; Γιατί κύριε;@ Όλο το πρόβλημα είναι οι γαμοεκδότες που λένε κι οι πιτσιρικάδες… Τεράστιο πρόβλημα, εάν σκεφθεί κανείς ότι εκτός από κανάλια, διαθέτουν μία ουρά από εταιρείες οι οποίες πρέπει να εξυπηρετηθούν και καθώς μίκρυνε η πίτα, όταν δεν αρπάξουν το διαφημιστικό κομμάτι που οραματίζονται, δαγκώνουν ο ένας τον άλλον… Δεν είναι μόνοι μη φανταστείτε κάτι τέτοιο. Σέρνουν πολλά ψοφίμια πίσω τους.Από λιμασμένα βουλευτάκια μέχρι δημοσιογραφάρες της οκάς. Βεβαίως οι καιροί είναι δύσκολοι και οι τροϊκανοί μαζί με όλες τις μαλακίες που σκαρφίζονται σε βάρος του κόσμου, ετοιμάζουν και plan b για τους εγχώριους νταβατζήδες. Θέλουν να τους καθαρίσουν όλους για να τοποθετήσουν τους δικούς τους. Ουδέν κακό αμιγές καλού, άλλωστε και η βασιλεία εάν δεν υπήρχε η χούντα μπορεί να μην έπεφτε ποτέ…@ Οι γαμοεκδότες που λένε κι οι πιτσιρικάδες, αλλά που βέβαια ως παλιές πουτάνες, ξέρουν να τους κουλαντρίζουν για τα καλά. Με ένα iphone 5 ή ένα ipad τους φέρνουν βόλτα κι οι μούργοι κάνουν Delete τα πάθη… Όχι όλοι φυσικά γιατί υπάρχουν και πιο ζόρικα παιδιά που δεν μασάνε με προσφορές ή κουπόνια και δαγκώνουν όποιον βρουν μπροστά τους…@ Το πιο τραγικό είναι ότι όταν θέλουν να διαμορφώσουν τηλεοπτικό πρόγραμμα, καταφεύγουν στη διαφημιστική λογική των ηλικιών 18-30 και 25-44. Υποθέτουν ότι οι γενιές αυτές μπορούν ακόμα να καταναλώσουν, ενώ δεν έχουν πλέον ούτε καν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Γιατί πολύ απλά όταν την είχαν, τους έπιαναν τον κώλο και τους πουλούσαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Με ποσοστό ανεργίας έως και 50% στους νέους, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, τα πράγματα γίνονται κάθε μέρα χειρότερα. Μαζί τους αγριεύουν και γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να μαραζώνουν και να ξενιτεύονται.@ Το καλοκαίρι πέρασα από μία πόλη του Κορινθιακού όπου ο μπουζουκομαγαζάτορας μου εκμυστηρεύτηκε ότι η φίρμα που φιλοξενούσε από την Αθήνα το προηγούμενο βράδυ του είχε πάρει 40.000 ευρώ, δηλώνοντας μόνον τα 1.500 στην εφορία. Έβαλε μάλιστα το ποσόν στην τράπεζα για να πείσει τις Αρχές ότι αυτά ήταν όλα κι όλα! Εγώ δεν δυσανασχετώ τόσο γι αυτόν που τα πήρε όσο για τους άλλους που τα έδωσαν! Έτσι και δω κανέναν από δαύτους να κάνει τον αγανακτισμένο σε πλατεία τον δάγκωσα…@ Ούτε που μπορείτε να φανταστείτε τι ετοιμάζει η Ζούγκλα για τον Χειμώνα ή και το… Φθινόπωρο. Γιατί όχι;@ Ένας υπό εκκόλαψη νταβατζίκος μου είπαν ότι έχει χρέη πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο και φιλοδοξεί να γίνει καναλάρχης. Το έψαξα και αύριο θα έχω όλα τα στοιχεία. Δε με εξέπληξε γιατί σε ανύποπτο χρόνο πληροφορήθηκα πως έκλεψε το ταμείο του θείου του κι έτσι το μάθημα θα είναι διπλά παιδαγωγικό…@ Όταν αρχίσουν να σας εύχονται καλό καλοκαίρι κατά τον Οκτώβριο μην εκπλαγείτε. Τα τηλεοπτικά προγράμματα που ετοιμάζονται να προσφέρουν… αφιλοκερδώς οι καλοί άνθρωποι των καναλιών στους εναπομείναντες τηλεθεατές θα θυμίζουν κατακαλόκαιρο… Η οικονομική στενότητα έχει αναλάβει ήδη θέση διευθυντή προγράμματος στο σύνολο του τηλεοπτικού φάσματος…@ Στο ρεπερτόριο των υπευθύνων το ρήμα κόβω κατέχει την πρώτη θέση…@ Όπου ακούσετε τυμπανοκρουσίες ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία υπέροχη σούπα ξαναζεσταμένη.@ Ερωτηματικό παραμένει η ένταξη του γάβρου Μαλέλη στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έμαθα ότι ορίστηκε ειδικό πριμ σιωπής στο κανάλι του Φαλήρου για κάθε γκολ του Ολυμπιακού…@ Κάπως σαν το “παίζουμε μνημονιακά” για το καλό του… επιχειρείν…@ 39 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Άντε σύντροφοι, καλά σαράντα... (άσχετο: το «σύντροφοι» παίζει ακόμη; συγνώμη δεν ήξερα...)@ Στην πρόσκληση του ΙΣΤΑΜΕ πάντως, η 3η Σεπτέμβρη έγινε 3η Σεπτεμβρίου... Λεπτομέρειες θα μου πεις αλλά από τις λεπτομέρειες κρίνεται ο άνθρωπος όπως έλεγε και ο μέγας θεωρητικός του κινήματος αείμνηστος Φάνης Τόμπρας... (τι πάω και θυμάμαι τώρα...) Τέλος πάντων, τέτοιες χρονιάρες μέρες ας είμαστε μεγάθυμοι... Λοιπόν; Τι λέγαμε; Στο σπίτι όλοι καλά;@ Ποιος να φανταζόταν πως το πρώτο θύμα της συμμαχικής επέμβασης θα ήταν ο Κάμερον...@ Πάντως, η Αγγλία με ελαφρά πηδηματάκια την έκανε, ο Ομπάμα άρχισε να μιλάει για «περιορισμένη δράση», να δεις που όλα θα τελειώσουν με ένα ψήφισμα που θα αποκαλεί τον Άσαντ «σαχλό». «Η αύξηση του χρέους είναι παροδική» . Μα τι άλλο θα μπορούσε να είναι από μια κυβέρνηση-παρωδία;Άλλωστε, όλα μια ιδέα είναι, κι εμείς σ' αυτή τη ζωή παροδικοί είμαστε... To μόνο που δεν είναι παροδικό τελικά σ' αυτόν τον τόπο είναι η ξετσιπωσιά...@ Πάντως και ο Κάνιγκ, εκείνες τις 800.000 λίρες, για... «παροδικά» μας τις είχε δώσει. Ακόμη έχουν μείνει νομίζω καμιά δεκαριά γραμμάτια από τότε... Μόλις το ξωφλήσω θα βάλω νέες δόσεις για να πάρω την «έξυπνη σίτα». Μπας και γλυτώσω από τα έρποντα που θα γίνουν πεταλούδες μονάχα όταν χρειαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα ιπτάμενοι... (αλλά ουχί και τζέντλεμαν)@ Μετά το ρεπορτάζ του ερευνητή της «μαϊμού» λίστας Λαγκάρντ κ. Βαξεβάνη για την υπόθεση Γκιόλια, θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο βραβείο για τη συμβολή συμπατριωτών μας στην μοντέρνα ελληνική μυθολογία. Προκειμένου να ενθαρρύνονται και να συνεχίζουν το συγγραφικό τους έργο ευφάνταστες μετριότητες. Ως σεναριογράφος κατά την ταπεινή μου άποψη μέτριος αλλά εξελίξιμος. Ως ρεπόρτερ άθλιος. Στη ζωή δεν μπορείς να είσαι σε όλα τέλειος… Η μικρή αυτή παρέμβασή μου ας εκληφθεί ως πράξη ηθικής στήριξης, λόγω της κραυγαλέας περιφρόνησης του ελληνικού τύπου, προς το συγγραφικό του πόνημα εν μέσω θερινής ραστώνης…@ Οι «τζαμπατζήδες» που πετιούνται από τους 30 πόντους ενός τρόλεϊ χάνουν τη ζωή τους. Οι τζαμπατζήδες που πετιούνται από τα τρεις χιλιάδες πόδια ενός αεροσκάφους... και πάλι «ωραίοι» είναι...@ Περιμένω εναγωνίως το νέο πόνημα της Διβάνη για το δεύτερο κρούσμα «τζαμπατζή» μέσα σε μια βδομάδα. Περιμένω αναλογίες, προβολές, συγκρίσεις κοινωνικών και οικονομικών μεγεθών... Περιμένω και το υπόλοιπο γνωστό νεοφιλελέ παρεάκι των αυταπαγγέλτως ατάλαντων να δω τι θα πει... Κρατάω αρχείο, για μια ώρα ανάγκης... Γιατί κάποτε θα γυρίσει ο τροχός... Και τότε θα «λογοτεχνήσει» κι ο φτωχός...@ Πάντως η αλήθεια είναι ότι μετά από τέτοια «ευδόκιμον υπηρεσία» δεν άξιζε ο άνθρωπος τέτοια συμπεριφορά...«Έπεσε από τα σύννεφα» όπως έμαθα...@ Αλλά και μεις εντυπωσιαστήκαμε από την επίδειξη τέτοιας ευαισθησίας, δεν την περίμεναμε από έναν Έλληνα Υπουργό που έχει ματώσει όλη την κοινωνία... Και ειδικά λίγη ώρα αφότου μας ανακοίνωσε πως θα χάσουμε το σπίτι μας για να σωθούν οι (πολλάκις σωμένες) τράπεζες... Έχει αρχίσει και το μαθαίνει καλά το παιχνίδι της επικοινωνίας... Παλιός Στουρνάρας στο κουρμπέτι... Έκαναν δουλειά βέβαια και τα ιδιαίτερα που του έκαναν οι φίλοι του... Το παιχνίδι της πολιτικής δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο. (τρόπο να φεύγεις τη σωστή στιγμή και από τη σωστή ταράτσα. Σαν τον Μπατίστα. Κι άνεργος δε μένεις. Όλο και κάποιο πανεπιστήμιο θα βρεθεί για να διδάξεις και συ για το πώς σώζεται ένα λαός από την έσχατη απόγνωση).@ Κάτι Έλληνες εφοπλιστές του… επέκεινα του Ατλαντικού Χρηματιστηρίου πόσα κόλπα ήξεραν για να βγάζουν ζεστό χρήμα εξαπατώντας τα αμερικανάκια…@ Διαβάζω μία δικογραφία αμερικανικού δικαστηρίου και έχω φρίξει…@ Τέτοιες κομπίνες ούτε ο Αλ Καπόνε τις είχε φανταστεί…@ Έχωναν όλη την οικογένεια στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών τους, χειραγωγώντας τις μετοχές κατά τρόπο… μεταφυσικό, έπαιρναν τα δολαριάκια των ανυποψίαστων και ηλίθιων (dumbest investors, έτσι τους αποκαλούσαν) και γίνονταν καπνός…@ Ορισμένα από τα ονόματα τα οποία θα αποκαλύψουμε σύντομα, έπαιζαν και στο καταποντισμένο ελληνικό Χρηματιστήριο!..@ Εάν εκεί κατακλέψανε τους αμερικανούς επενδυτές φανταστείτε τι όργια έκαναν εδώ στη χώρα τους, των ανύπαρκτων ελεγκτικών μηχανισμών…@ Τώρα οι αμερικανοί ετοιμάζονται άλλους να τους επικηρύξουν, άλλους να τους μαζέψουν και ορισμένους να τους μεταφέρουν με ίδια μέσα σε δικές τους φυλακές υψίστης ασφαλείας... Όχι Κορυδαλλό με πτέρυγα VIP και σαχλαμάρες…@ Προσεχώς θα σας διηγηθώ περισσότερα άκρως αποκαλυπτικά και πικάντικα…@ Δεν θα μπορούσε ποτέ κάποιος να φανταστεί πως, το εισιτήριο που μπορεί να σε ταξιδέψει πιο μακριά απ' όλα, είναι εκείνο που ποτέ δεν έβγαλες...@ Από το twitter του M.Triantafyllopoulos: Διβάνη ούτε εσύ βγάζεις εισιτήριο. Έχεις κάρτα απεριόριστων διαδρομών για τη μ@λ@κι@!@ «Λαθρεπιβάτης λεωφορείου» σημαίνει και λαθρεπιβάτης της ζωής;@ «Θύμα ρατσισμού» καταγγέλλει πως έπεσε η Όπρα επειδή ένας πωλητής της είχε πει κάποτε «η τσάντα αυτή είναι πολύ ακριβή για σένα»... Μάλλον ετοιμάζεται η διάδοχος του Μαντέλα. Παρ' εμπιμπτόντως σήμερα είναι και η παγκόσμια μέρα ιθαγενών... Δημοσιογραφικά καθρεφτάκια ως δώρα, για τους ανά την υφήλιο εορτάζοντες...@ 902 + ΦΠΑ... Αν αγοράσεις χύτρα στην Αμερική θεωρείσαι ύποπτος . Αν αγοράσεις χύτρα στην Ελλάδα θεωρείσαι υπεραισιόδοξος...

@99 στα 100 μηνύματα που έρχονται είναι όπως αυτό που ακολουθεί κύριοι της εξουσίας. Έχετε καμία ιδέα;



@oti stoixeia xriastite gia to atomo mou mporw na sas ta steilw.....thelw episis an mporeite.....isos einai diskolo to kserw....na me voithisete me to reyma.....an thelete mporw na sas steilw me fax ton logariasmo....kai kati allo ....douleia thelw episis gia gia thema ugeias....eixa texniti odontostoixia stin panw gnatho kai mou epsase



gefyra.....eimai para polous mines etsi



to ika den kaliptei tipote......k.maki....eimai nea gunaika....ntrepomai na vgw ekso...ntrepomai na milisw.....den mporw na faw.....katalabainete? oti dipote gia douleia....oti exei sxesi me kathariotita....se super....opoudipote paw....



an milisete me tin arxisintaktria sas...tha sas pei...an thimatai.....legomai……………. kai tis milisa gia to provlima pou exw me to reyma....



@ Θεέ μου τώρα που άρχισαν να γίνονται γκρι οι κρόταφοι μη μου βγάλεις καμιά τούφα άσπρη πάνω πάνω. Εάν είναι να γίνω σαν την Παναγιωταρέα θα προτιμήσω να τα βάψω...



@ Οι μάγκες επιβάλλονται στον εαυτό τους. Οι τζάμπα μάγκες στους άλλους...



@ Αν φας το σουβλάκι καθιστός, θα το πληρώσεις με 13. Αν το φας όρθιος με 23. Καταραμένες αιμορροΐδες...



@ Και πάντα μου τόλεγε η σχωρεμένη η μάνα μου... «Μην τρως όρθιος παιδάκι μου δεν κάνει»... Πόσο δίκιο είχε...



@ Φιλέ ω πουάβρ στο Χίλτον, 13. Σουβλάκι με τζατζίκι από το Μίλτο, 23. Socialismus ante portas...



@ Όσο για αυτά που ξέρατε, τα «έλα μωρό μου για ένα γρήγορο στα όρθια», να τα ξεχάσετε... Στρώσ΄ το τραπέζι σου για δυό...

@ «Μαμά πάρε με στο σπίτι και δε θα ξαναπεινάσω!» Το διάβασα στο fb του οπερατέρ Περικλή Αγγελόπουλου και τρελάθηκα! Ήταν η φωνή μίας πεντάχρονης μικρής στο νηπιοτροφείο Καλλιθέας, όταν η μητέρα της ετοιμάστηκε να φύγει μετά την καθιερωμένη επίσκεψη. Στα κλάματα και την αγωνία του παιδιού η μητέρα απάντησε «μωρό μου δεν έχει φαγητό στο σπίτι» κι εκείνο σπάραξε στο κλάμα φωνάζοντας «μανούλα, πάρε με σπίτι και δεν θα ξαναπεινάσω»!



@ Λοιπόν, ακούστε γαϊδούρια της εξουσίας. Στο νηπιοτροφείο αυτό διαβιούν μωράκια μετά από εισαγγελική παραγγελία λόγω ανικανότητας ή αδυναμίας τον φυσικών γονέων. Έχετε απόλυτη ευθύνη για τις ψυχές τους. Οι υπάλληλοι του ιδρύματος παραμένουν απλήρωτοι κάτι μήνες τώρα, όσο για τα μικρά, αυτά τρέφονται με τρόφιμα πού κουβαλάνε ευαισθητοποιημένοι πολίτες.



@ Είσαστε άθλιοι, είμαστε άξιοι της μοίρας μας και εάν δεν φροντίσετε άμεσα να αποκαταστήσετε την τάξη -υπάγεται στο υπουργείο εργασίας- οι εικόνες θα ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη μήπως αρχίσετε να ντρέπεστε που αναπνέετε και κυκλοφορείτε στο δρόμο...



@ Ντρο- πή- σας!!!



@ Συνελήφθη για συμμετοχή σε οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης και πασών των ουσιών. Το πιθανότερο είναι να εκδοθεί στην Αγγλία, επειδή οι εκεί διωκτικές αρχές τη θεωρούν βασικό στέλεχος της διακίνησης ουσιών εδώ και χρόνια. Αδυναμία του πάλαι ποτέ κραταιού καναλάρχη, ήταν στα μέσα και στα έξω κάποια εποχή σε βαθμό αδιακρισίας…

@ Οι βλάκες ρωτάνε εάν θα αντέξει η κυβέρνηση. Οι άνθρωποι ρωτάνε εάν θα αντέξει ο κόσμος κι ο κόσμος έπαψε να αναρωτιέται γιατί ξέρει...

@ Περισσότερο κι απ' τον Ρέστη, κλαίνε αυτοί που μείναν ρέστοι...@ Άααχ άτιμη κοινωνία που άλλους τους κατεβάζεις κι άλλους τους κατεβάζεις ακόμη περισσότερο...@ Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση χαρά για ένα μωρό που γεννιέται από δυό γονείς που είναι χρόνια άεργοι και έχει μια θεία Πίπα και μιά γιαγιά Καμήλα...@ Πάντως όταν είδα στην αρχή τα πανηγύρια νόμισα ότι ξαναπέθανε η Θάτσερ...@ Μέχρι και η «The Sun» από την πολλή χαρά έγινε «The Son»! Προσπαθώ να θυμηθώ την αντίστοιχη τροποποίηση που είχε κάνει το «Βήμα» όταν είχε γεννηθεί ο Γιωργάκης... Δεν μούρχεται... Άμα το θυμηθώ θα σας το πω !@ Ελπίζω να μην έχει μπλέξει και σε τέτοιες ιστορίες, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι πραγματικά ζόρικα!...@ Για να απολυθείς χρειάζεσαι ΑΣΕΠ, άντε και κανένα πτυχίο...@ Είκοσι ευρώ την ώρα πληρώνεις αν θέλεις να νοικιάσεις σκύλο από την ΕΛ.ΑΣ. Ένα πράγμα έχω να σου πω κύριε Διευθυντά μου: Γαβ !@ Είκοσι ευρώ την ώρα επί οκτώ ώρες, (λέμε τώρα...) μούμπλε...μούμπλε... μας κάνει 160 ευρώ μεροκάματο. Δεν είναι κι άσχημα για ένα λαμπραντόρ χωρίς στεγαστικά δάνεια γυναίκα, παιδιά και φροντιστήρια... Και φυσικά χωρίς πτυχία και διδακτορικά...@ Κοιμηθήκαμε με Βούλτεψη και ξυπνήσαμε με Ζέτα Μακρή! Pas mal du tout…@ Αντώνη Σαμαρά σε ευχαριστούμε!..@ Στα μεγάλα γεγονότα το zougla.gr πάντοτε πρώτο! Με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα ελληνικά site. Σας ευχαριστούμε για την επιλογή και την εμπιστοσύνη σας...@ Εγώ πάντως είμαι με τον Σαμαρά…@ Πήρε την ΕΡΤ κυβερνητική και την παρέδωσε αντιπολιτευτική…@ Εδώ ΕΡΤοτεχνείο! Εδώ ΕΡΤοτεχνείο…@ Ούτε ΝΕΡΙΤ ούτε ξεΝΕΡΙΤ. Ραδιομέγαρο Μουσικής έγινε με τόσες συναυλίες…@ Καλά τα τραγούδια αλλά χρειάζεται και κάτι ακόμα, όπως είπε ο Μήτσος του Πολυτεχνείου…@ Μέσα στο πλήθος κυκλοφορούν τα λαμόγια των εξωτερικών παραγωγών και των εκατομμυρίων, σωστά;@ Κάτι θλιβεροί τύποι αναρωτιούνται από τις ιστοσελίδες τους γιατί οι αρμόδιοι δεν κόβουν και το σήμα του καναλιού GR!@ Ούστ κοπρίτες που ονειρεύεστε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα! Τελικά η εμπάθεια και η μισαλλοδοξία δεν κόβονται γαμώ την τρέλα μου…@ Κάθε εξέγερση θέλει τα δικά της τραγούδια γι αυτό κόψτε τα άσματα του ’74 μην σκάσει μύτη ο Τσοχατζόπουλος…@ Δηλαδή έπρεπε να κοπούν οι μισθοί για να ακούσουμε τους δημοσιογράφους να λένε την αλήθεια; Μην τους βάζετε ιδέες…@ Επί χούντας Παπαδόπουλου αγοράζαμε τον Ελεύθερο Κόσμο για να κρύψουμε τον Ριζοσπάστη. Επί «δημοκρατίας» Σαμαρά αγοράζουμε τον Ριζοσπάστη για να κρύψουμε την Ραδιοτηλεόραση…@ To κλείσιμο της ΕΡΤ μοιάζει με τη «δικαιοσύνη» των Ταλιμπάν. Πρώτα βιάζουν ομαδικά ένα δωδεκάχρονο κορίτσι και στη συνέχεια οι ίδιοι το καταδικάζουν σε θάνατο γιατί δεν είναι παρθένα. Ταλιμπανική δημοκρατία.@ Το σχέδιο της Κυβέρνησης τελικά όμως είναι απλό: Οι μισοί Έλληνες πίσω από τις μπάρες κι οι άλλοι μισοί μπροστά απ' αυτές. Όλη η χώρα ένα απέραντο κωλόμπαρο... Μας πήραν είδηση «σύντροφοι»...@ Σε κατάσταση ΑΛΕΡΤ…@ Κουράγιο, με τόση πειστικότητα που δήλωσε ο Σίμος ότι κλείνει το μαγαζί, το πιθανότερο είναι να μείνει ανοικτό…@ Απορώ πώς έλειπε από την επανάσταση της Βαστίλης…@ Ντινόπουλος, ο πιο ενημερωμένος βουλευτής της κυβέρνησης; Έλεγε αλήθεια, επειδή την αγνοούσε. Φανταστείτε να έκανε και ρεπορτάζ!...@ Εάν διαλυθεί η ΕΡΤ, ποιος θα πάρει τη Φόρμουλα είναι το ερώτημα, ρε αθεόφοβοι, ή ποιος θα πάρει τη Στάη;@ @ Ποιος θα τη φορτωθεί, φυσικά, εννοώ…@ Τηλεφώνησα στον γνωστό εργατολόγο, σε λογαριασμό του οποίου βρέθηκαν 7 εκατομμύρια αδήλωτα ευρώ για να πληροφορηθώ από πρώτο χέρι( ομολογώ τον αμοραλισμό μου) τι συμβαίνει… Μόλις άκουσε τη φωνή μου (ποιος ξέρει τι του θύμισε) απάντησε σχεδόν ψιθυριστά: “Με όλο το σεβασμό δεν θέλω να συνομιλήσω μαζί σας” κι έκλεισε…@ Άβυσσος η ψυχή του εργατολόγου…@ Κι επειδή ο εργατολόγος ασχολείται κυρίως με πονεμένους εργαζόμενους και άνεργους απορώ ακόμα πως μαζεύτηκαν τόσα χρήματα… Από το περίσσευμα των ανέργων να υποθέσω…@ Μία καλή ιδέα είναι να εξάγουμε ό,τι περισσεύει… Τη φτώχεια!@ Έτσι κι αλλιώς ο πλούτος είναι εισαγόμενος και εικονικός…@ Επί Ξυρού (παρ)ακμής...@ Δηλαδή κύριε Διευθυντά μου, πόσο πιο σκατά θα μπορούσα να τα κάνω εγώ ως υπουργός Οικονομίας, πούχω πτυχίο μανικιούρ-πεντικιούρ από Αμάραντο και μεταπτυχιακό στη χαλάουα?@ «Δεν διορίσθην, προσελήφθην», τόνισε ο αγνώμων Σαμψών, πανέτοιμος να γκρεμίσει τις κολόνες του ναού της διαφθοράς με τις δικαιολογίες-τρίχες που φύτρωσαν την τελευταία στιγμή (μέσα) στο κεφάλι του.@ «Δεν διορίσθην, προσελήφθην». Μετάφραση λόγιος: Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων. (ή μετά των άλλων φίλων). Μετάφραση της πιάτσας: Θα σας πάρω μαζί μου κουφάλες…@ Πώς τόπες το άλλο; «Ο φίλος τον φίλον εν κινδύνοις γιγνώσκει» ; Ρε κοίτα πώς θα σωθούμε εδώ πέρα κι ας τα κουλτουριάρικα…@ Από το κακό στο χειρότερο φαίνεται ότι πηγαίνουν οι σχέσεις του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Γιώργο Κουρή. Αντίθετα οι σχέσεις του παραμένουν άριστες με τον γιό του Γιώργου, Ανδρέα και συνεκδότη στη Real. Ο Κουρής κατηγορεί τον Νίκο ότι δεν τον στήριξε όσο έπρεπε στις δύσκολες ημέρες του Κορυδαλλού, κάτι που ο τελευταίος αντικρούει χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά του παλαιού εκδότη ως υπέρτατη αχαριστία.@ Μεταξύ μας πάλι καλά που κράτησε τόσο το ειδύλλιο, ρεκόρ για τις σχέσεις του Κουρή με έμβιο ον…@ Σαν να μην έφθανε αυτό ήρθε και η επίθεση του Ντινόπουλου ο οποίος μάλλον με μεγάλη προσοχή συμπεριφέρθηκε στον Γιώργο Κουρή. Τυχαίο; Δε νομίζω…@ Λίγο πολύ η αστραφτερή σκέψη του Ντινόπουλου συνέλαβε, ότι ο Γιώργος Κουρής έδωσε στη δημοσιότητα τους υψηλούς μισθούς των δημοσιογράφων εξ’ αιτίας των οποίων αναγκάστηκε να πάει φυλακή! Έρημη Ελλάδα οι τσάτσοι του συστήματος θα σε υπηρετούν μέχρι τέλους…

@ Αλήθεια πότε τελειώνει το κινέζικο μαρτύριο, χρήματα και επενδύσεις με το σταγονόμετρο;







@ Σε συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Λας Βέγκας, συμμετείχε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, καλώντας τους παίκτες από τη θέση …του γκρουπιέρη της ρουλέτας να επενδύσουν στην Ελλάδα…



@ Συγνώμη, αντί να συλλαμβάνετε συνεχώς τον Kολλάτο γιατί δεν μετακινείτε τη Γερμανική Πρεσβεία; Ενδεχομένως και εκτός Ελλάδος...

@ Αυτός δεν ήταν Γιάχος Γιούχας ήταν…@ Γιάννα : «Mατώνει η καρδιά μου για την ανεργία»...@ Κι είχαμε δει κάτι γαλάζιους λεκέδες στη μπουχάρα αλλά δεν πήγε το μυαλό μας...@ Και μεις την πατήσαμε αλλά όχι ακριβώς έτσι...@ Κι αν πατούσαμε με το αμάξι κάθε γυναίκα που μας έδιωχνε, όλο μας το μηνιάτικο θα έφευγε σε βενζίνες...@ Άλλο νάσαι τρελός από αγάπη κι άλλο τρελός σκέτο...@ Εγώ πάλι που δεν τη σκότωσα, την παντρεύτηκα... Ο καθένας τελικά διαλέγει τη φυλακή του...@ Θέλω να δω τι έχετε να πείτε τώρα, όλοι εσείς οι κομπλεξικοί και μίζεροι αντιευρωπαϊστές που αμφισβητούσατε πως μετά από τρία χρόνια θα έρθει η ανάπτυξη. Tώρα μου κρύβεστε έ; Γιατί δεν βγαίνετε να ζητήσετε δημόσια συγγνώμη; Γιατί; Αλλά ποιος έχασε την ντροπή να τη βρείτε εσείς...@ Ζεσταίνομαι... Πολύ... Ουφ...

@ Γιατί νομίζουμε ότι βλέπουμε «Ελληνικά Επίκαιρα» της ...«εθνοσωτηρίου»; «Τα πρόχειρα νοσοκομεία τα οποία εγκατεστάθησαν εις τον Άγιον Ευστράτιον και Λήμνον, επεσκέφθησαν οι κύριοι Παττακός και Λαμπίρης και ενεθάρρυναν τους τραυματίας…»



@ Kαι από την άλλη μεριά, όχι πείτε μου δηλαδή τι καταλαβαίνει τώρα ο κ. Δένδιας κοιτώντας την ακτινογραφία... Αν πάλι ξέρει από ακτινογραφίες, να του στείλω μια της θειάς μου να μου δώσει μια δεύτερη γνώμη βρε παιδάκι μου... (Όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα τα ίδια μένουν... (μέχρι κι ο κουρέας..)

Στέλιος Ποτηράκης





@ Ακόμη προσπαθούν οι εταίροι σας να συνέλθουν από το χαστούκι!



@ Όχι ρε γαμώτο…όχι κι έτσι ρε παιδιά… Δε λέγονται τόσο βαριά λόγια…



@ (Πολυ)εξόδιος Ακολουθία@ Όταν λέμε «με εντολή εισαγγελέα», εννοούμε με εντολή που έδωσε ή με εντολή που πήρε;@ Κηδεία Θάτσερ: η πρώτη κηδεία που γίνεται «δημοσία σκαπάνη»...@ Εύστοχος ο Μπογιόπουλος στον σχολιασμό του για τον Λαζόπουλο: «Κρείττον εις κόρακας ή εις κόλακας εμπεσείν. Οι μεν γαρ νεκρούς, οι δε ζώντας εσθίουσιν» (Αντισθένης). Πολύ εύστοχος Λάκη, ξέρεις εσύ…@ Τα καλά νέα: Το κράτος έχει συνέχεια…@ Τα κακά νέα: Η συνέχεια δεν έχει κράτος…@ Διαλύεται!@ Για «προσβολή εθνικού συμβόλου» συνελήφθη ο Δημήτρης Κολλάτος επειδή ανάρτησε μιά ελληνική σημαία αφού πρώτα τη ...φιλοτέχνησε με μιά ναζιστική μπότα. Εκείνο που όμως δεν διευκρινίστηκε είναι αν, μιλώντας για «εθνικό σύμβολο», αναφέρονται στη σημαία ή στη μπότα...@ Τι είναι αθλιότερο από ένα Κατίδη που χαιρετά ναζιστικά στο γήπεδο; Αυτοί που (ορθώς) τον μέμφονται, καθώς έχουν χτίσει την «καριέρα» τους με αποκλειστικό δομικό υλικό τα τούβλα των κερκίδων...@ «Ο Αναστασιάδης έχασεν το αεροπλάνον»... Γιατί βρε ψυχή δεν μ' έπαιρνες εμένα ένα τηλέφωνο να το κανονίσω να σε περιμένει ο πιλότος; Μόλις τους έλεγα πως είμαι ο καφετζής της ζούγκλας, θα τράβαγε χειρόφρενον ο πεζεβέγκης... Βρε κουτό, οι φίλοι για κάτι τέτοιες ώρες δεν είναι;@ Διαβάσαμε την ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ για το θάνατο του Κομαντάντε και υποθέσαμε πως την έκαναν από κοινού με το Λευκό Οίκο.@ Σε επικοινωνία όμως που είχαμε με το Λευκό Οίκο, μας το διέψευσαν κατηγορηματικά, λέγοντάς μας πως δεν θα συνέτασσαν ποτέ ένα τόσο βλακώδες και μικρόψυχο κείμενο για τον Τσάβες. «Και μεις μισήσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι», μας είπαν χαρακτηριστικά…@ «…να βάζεις το καλό σου κουστούμι και να πηγαίνεις στη φυλακή…» Μα ακριβώς αυτό το πάθος για τα «καλά κουστούμια» είναι που μας στέλνει… Υπάρχει και μια παροιμία σχετική… «Καλά τα φαρδυμάνικα μα είναι για δεσποτάδες…» (Υπάρχει και μια άλλη δηλαδή, αυτή που λέει για κάτι μεταξωτά βρακιά, αλλά τέλος πάντων…)@ 1 : Κλέβεις 200.000 €@ 2 : Κλέβεις 17.900.000 €@ Ιπποσιτιζόμεθα...@ Μα και σεις ...«σουηδικά κεφτεδάκια»; Θα αγοράζατε ποτέ Volvo Φαρσάλων;@ Μετά από τόση παρακμή μήπως ήρθε η ώρα να ξαναγίνει της μόδας η εντιμότητα;@ Στη σινιέ επιχειρηματική γλώσσα λέγεται «πώληση συμμετοχής». Στην πιάτσα λέγεται «πάρε τα λεφτά και τρέχα»…@ Πρώτα λεηλατείς την περιουσία σου, μετά φεσώνεις με 730 εκατομμύρια απλήρωτο ΦΠΑ το κράτος, εν συνεχεία ληστεύεις ταμειακά τα αεροδρόμια και τέλος φορτώνεις με χρέη τις τράπεζες.@ Μόλις τα κάνεις όλα αυτά, μετά μπορείς ήσυχος να ξεπουλήσεις το μερίδιό σου.@ Για να επιστρέψεις φυσικά και να τo ξαναγοράσεις μπιρ-παρά, όταν θάχουν καταρρεύσει τα πάντα…@ Επιτέλους οι έλληνες πολίτες άρχισαν να εισβάλουν στη Βουλή από το ταβάνι!!!@ «Να μεταφερθεί η Βουλή επειδή γίνονται διαδηλώσεις…» σκέφτονται οι φωστήρες μας… Σαν εκείνον που επειδή έπιανε κάθε τόσο τη γυναίκα του πάνω στον καναπέ με τον εραστή, σκέφτηκε πως η λύση θα ήταν να πετάξει τον καναπέ !@ Και εν πάση περιπτώσει, μήπως το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο πού …βουλεύεσθε αλλά στο …πώς; (λέμε τώρα…)@ «Και να γίνει το κτίριο Μουσείο της Δημοκρατίας» λέει… Δεν είναι κι άσχημη ιδέα, έτσι κι αλλιώς η δημοκρατία σ’ αυτή τη χώρα αποτελεί μουσειακό είδος πλέον…@ Πάντως, μιά και θέλετε να τη μεταφέρετε, ένα καλό σημείο θα ήταν το υπόγειο πάρκινγκ του Τόμσεν… (εμείς για ευκολία το λέμε, να μην κουράζεται ο άνθρωπος πέρα-δώθε…)@ Τεκμήριο τα γυμναστήρια και οι σχολές χορού…@ Και πολύ σωστή απόφαση θα λέγαμε αφού έτσι κι αλλιώς όλα αυτά πλέον μας παρέχονται δωρεάν… Το ΔΝΤ μας βάζει να τρέχουμε και η Ευρώπη μας χορεύει στο ταψί…@ Και τι τα θέλετε δηλαδή τα γυμναστήρια; Για να ζείτε παραπάνω και να γονατίζετε τα ασφαλιστικά Ταμεία; Δεν σας φτάνουν τόσα βάρη που σας βάζει η κυβέρνηση να σηκώνετε;@ Και τι τις θέλετε δηλαδή τις σχολές χορού; Τόσα «πολιτιστικά κέντρα» στην παραλιακή, τραβάτε και χορέψτε όσο γουστάρετε…@ Κανένας μετεωρίτης δεν Σου περίσσεψε θεούλη μου έ;@ «Δεν μας μένει πλέον η παραμικρή αμφιβολία για το ποιος κρύβεται πίσω από την ιστορία με τον μετεωρίτη DA14. Άλλωστε το επιβεβαιώνουν και επίσημα στοιχεία της NASA που λένε πως θα περάσει ΣΥΡΙΖΑ !».@ Έτοιμη την είχε την ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος…Στο τσακ τον προλάβανε…@ Πάντως, και σύμφωνα πάντα με τα ίδια επίσημα στοιχεία, δεν θα πλήξει τη γη. (με εντολή Σαμαρά φυσικά…)@ «Η ΔΗΜΑΡ δεν συμφωνεί με τους μετεωρίτες που πέφτουν πάνω στα κεφάλια σας αλλά έχει πλάκα τελικά…» δήλωσε συντετριμμένος ο Φώτης Κουβέλης. (απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό).@ Και μετά μου λες γιατί μετεωρίζομαι...@ Τώρα που μπατιρίσαμε θα πάρει σύνταξη κι ο Πάπας…@ Ο Πάπας παραιτείται, οι παπατζήδες ποτέ.@ Δεν μας έφτανε ο καπνός απ' τα δικά μας τζάκια, τώρα θα πρέπει να περιμένουμε και τη φουφού του Βατικανού...@ Είναι σαφές πως αντιγράφουν τα αναπτυξιακά σχέδια της χώρας μας...@ Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παροχή στους αγρότες με το φθηνό νυχτερινό ρεύμα… Προβλέπεται μεγάλη στροφή στην καλλιέργεια νυχτολούλουδου… (Ανέκαθεν άλλωστε διψούσε η παγκόσμια αγορά για νυχτολούλουδο…) Νάξερα ποιανού κούτρα κατεβάζει αυτές τις ιδέες κι ας πέθαινα…@ «Και πώς επεξεργαζόσαστε τα στοιχεία της λίστας αφού δεν γνωρίζετε γαλλικά»; Τον ρώτησε ο αφελής.@ «Τα περνούσα μέσα από το google translator» του απάντησε ο φωστήρας και γέλασε και ο κάθε πικραμένος. (κι ο κάθε παπαδήμος επίσης)@ Πάντως εμείς το ερευνήσαμε το θέμα και δοκιμάσαμε το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μεταφραστήρι να δούμε πώς θα μας δουλέψει…@ Βάλαμε μια φράση που μ’ όλα αυτά μας ήρθε στο μυαλό και μας έβγαλε το…@ ...«venir chattes a votre lieu» !@ Μια χαρά μας δουλεύει… (το μεταφραστήρι εννοούμε)@ Μου το έστειλε ο Καρτέσιος στο e-mail μου και αισθάνομαι την υποχρέωση να το κοινοποιήσω πάραυτα…ΔΕ ΓΑΜΙΕΣΑΙ ΡΕ ΚΡΑΤΟΣ!December 8th, 2012 | Author: kartesiosΔηλαδή πόσο έξυπνοι είναι οι μηχανισμοί σου, ρε Κράτος, που θέλουν να με βάλουν να πλακωθώ με τους φαρμακοποιούς επειδή μου ζητάνε να πληρώσω τα φάρμακά μου; Πλήρωσα ποτέ ασφαλιστικές εισφορές στο φαρμακοποιό; Τίποτα δε μου χρωστάει εκείνος. Εσύ μου τα χρωστάς, Κράτος απατεώνα. Πόσο έξυπνο είσαι, ρε Κράτος, που βάζεις τους μηχανισμούς σου να με πείσουν ότι «Κράτος είμαστε όλοι»; Εγώ είμαι πολίτης. Εσύ έχεις υποχρέωση να με υπηρετείς.Εγώ σε πληρώνω χρόνια ολόκληρα. Κι εσύ με κλέβεις χρόνια ολόκληρα. Αν είναι να μπει κάποιος φυλακή επειδή χρωστάει στον άλλον, είσαι εσύ κι όχι εγώ. Δεν είσαι ανώνυμο κράτος. Έχεις το πρόσωπο του κάθε κόμματος που υποσχέθηκε να με υπηρετεί και το ονοματεπώνυμο του κάθε πρωθυπουργού. Πόσο γαλαζοαίματο είσαι, ρε Κράτος καθώς όλοι όσοι μπερδεύονται με τα της διαχείρισής σου αποτελούν μια τεράστια οικογενειακή συγκέντρωση; Ο Γιάννος Παπαντωνίου βάφτισε την κόρη του Στουρνάρα.Η σύζυγος του Παπαντωνίου, δεν έχει δηλώσει τα χρήματα που είχε καταθέσει σε υποκαταστήματα της HSBC στη Γενεύη, ύψους άνω των 2 εκατ. δολαρίων και τώρα «ελέγχεται». Από ποιους ελέγχεται; Από υπηρεσίες των οποίων o Στουρνάρας είναι πολιτικός προϊστάμενος. Θες να με τρελάνεις ρε Κράτος, και να πειστώ ότι μέσα σ’ ένα τεράστιο σόι πολιτικο-επιχειρηματιών ελέγχεστε μεταξύ σας; Για πόσο μάγκας περνιέσαι ρε Κράτος που αρνήθηκες να χρησιμοποιήσεις την έστω πειραγμένη λίστα Λαγκάρντ με το επιχείρημα ότι δεν προερχόταν από νόμιμη πηγή; Εδώ ρε Κράτος γελοίο έχεις δημιουργήσει τετραψήφιο αριθμό για να ρουφιανευόμαστε ανώνυμα οι πολίτες μεταξύ μας έστω και για «περίεργα πολυτελή βίο», κι όταν πέσει ανώνυμη ρουφιανιά, πας και κάνεις έλεγχο. Αυτό είναι νόμιμο δηλαδή, αλλά η λίστα Λαγκάρντ που ήξερες ποιος σου την έδωσε, δεν είναι;Πόσο απίστευτος καραγκιόζης είσαι ρε Κράτος που θες να με πείσεις ότι κυνηγάς τη φοροδιαφυγή, την ώρα που για ακόμη μια φορά τη νομιμοποιείς παρέχοντας μια ντουζίνα φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές; Αυτό δεν είναι νόμιμη φοροδιαφυγή δηλαδή; Αλλά επειδή συνήθισες κάθε μέρα να δίνεις στη δημοσιότητα ονόματα συλληφθέντων για χρέη εκατομμυρίων στο Δημόσιο και θες να σου λέμε «μπράβο» και «ζήτω», για πες μας πόσα μάζεψες απ’ όλους αυτούς; Για εκατοντάδες εκατομμύρια έκανες συλλήψεις. Γιατί δε μας λες πόσα πήρες; Μήπως επειδή δεν πήρες τίποτα; Μήπως επειδή τους ήθελες μόνο για πυροτέχνημα; Μήπως επειδή η νομοθεσία σου που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή, σ’ έκανε να πάρεις μόνο τ’ αρχίδια σου; Πόσο κωλοκράτος είσαι ρε Κράτος που ενώ ομολογείς ότι δε μπορείς ή το πιθανότερο δε θες να ελέγξεις τα τέσσερα όλα κι όλα διυλιστήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα, έρχεσαι και φορτώνεις σ’ εμένα την ποινή για λαθρεμπόριο καυσίμων; Δεν πήρα φέτος πετρέλαιο. Κυκλοφορώ στο σπίτι με 5 μπλούζες, 2 παλτά και 3 σώβρακα από μέσα εξ αιτίας των ελέγχων που δε θες να κάνεις και ζητάς να σε σεβαστώ; Πόσο ξεφτιλισμένο είσαι ρε Κράτος την ώρα που κάνεις τα πάντα για να ενισχύσεις τη φοροδιαφυγή σε κάθε κοινωνικό στρώμα;Εμένα, Κράτος τρισάθλιο, αν έρθει η ιδιοκτήτρια και μου προτείνει να δηλώνω ότι πληρώνω μικρότερο ενοίκιο επειδή της έχεις αυξήσει το φόρο αλλά τον μείωσες σε όσους νοικιάζουν ολόκληρα κτίρια και παίρνουν ενοίκια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, γιατί να της το αρνηθώ; Ούτως ή άλλως Κράτος σάπιο, μου αφαίρεσες το δικαίωμα να δικαιολογώ το ενοίκιό μου στη φορολογική δήλωση, ενώ η ιδιοκτήτρια του σπιτιού θα μου κόψει 30 ευρώ που τα έχω ανάγκη. Αυτό γουστάρεις ανώμαλο Κράτος, να με κάνεις για 30 ευρώ τον μήνα συμμέτοχο στη φοροδιαφυγή κι ύστερα να βάζεις τον κάθε σκατοκουβά σου να δηλώνει ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Κράτος, δεν τα πηγαίναμε ποτέ καλά εμείς οι δύο. Χαίρομαι που βλέπω όλο και περισσότερους να μην τα πηγαίνουν καλά μαζί σου. Νιώθω ωραία που βλέπω χτεσινούς νοικοκυραίους να σε σιχαίνονται και να σε βρίζουν.Κράτος, κάθε μέρα που ξυπνάω μου ζητάς λεφτά. Δε σε νοιάζει πού θα τα βρω, αλλά μου ζητάς λεφτά για να καλύψεις τις τρύπες που αφήνουν οι πολιτικοί και οι κολλητοί τους επιχειρηματίες. Μου κόβεις κάθε φοροαπαλλαγή, αλλά διατηρείς όλες τις φοροαπαλλαγές στους βουλευτές. Κοροϊδεύεις ότι δε θα κόψεις τις φοροαπαλλαγές για τα παιδιά – λες και κάνεις χάρη – αλλά τα παίρνεις από το τέλος επιτηδεύματος και τα χαράτσια. Κράτος ασυγκράτητης μαλακίας, μόνο δύο επιλογές μου αφήνεις. Ή να σαλτάρω ή να σε στείλω να γαμηθείς. Σε πληροφορώ μετά λύπης σου ότι δεν έχω κανένα σκοπό να σαλτάρω.Οπότε, άντε και γαμήσου.@ Βελβε-ντού@ Καταρ… αμένοι, Κατά…ραμένοι ή Κατάρα…μένει;@ Καταρ…αμένοι επισήμως…@ Σαουδάραβας και Έλληνας κατασκευαστής πέρασαν προ ημερών διακριτικά την πύλη του Μαξίμου…@ Ο γνωστός αρχιτέκτων – κατασκευαστής συνοδευόμενος από τον Σαουδάραβα Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θανί, επισκέφθηκαν τον πρωθυπουργό…@ Μάλιστα, ο δικός μας (πασίγνωστος) είχε μεταμφιεστεί με… περούκα! Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ στη συνάντηση ήταν παρών και ο Μπούρας.@ Υπενθυμίζεται ότι Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θανί - αγαπημένος σεΐχης του Κατάρ - είχε επισκεφτεί τη χώρα μας για τουρισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το όνομά του βρίσκεται πίσω από την αγορά του νησιού Οξυά στο Ιόνιο, καθώς και σε άλλες επενδυτικές κινήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στη χώρα μας.@Είπαμε ότι είμαστε ενημερωμένοι και δεν δεχόμαστε διαψεύσεις. Απορίες έχουμε μόνο για την… περούκα του Στέλιου!@ Ιστορική φωτογραφία του 1965. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος καταθέτουν στεφάνι στο πέρασμα από τη Σέλμα στο Μοντγκόμερι διαμαρτυρόμενοι ενάντια στον ρατσισμό…@ Μου την έστειλε φίλος και τη δημοσιεύω…@ Ακούς εκεί να κάνουν απεργία στο Μετρό, να μη μπορώ να πάω στη δουλειά μου!Το σκέφτηκα και έτσι, το σκέφτηκα και αλλιώς και τελικά κατέληξα...Οι παλιοαπεργοί του Μετρό είναι αυτοί που φταίνε για την κατάντια της Ελλάδας μου!...Για την κατάντια τη δικιά μου...Τους μισώ και θέλω να τους δω να σέρνονται σα σκουλήκια, άμισθοι και ταπεινωμένοι να με παρακαλάνε για έλεος.Ακούς εκεί να κάνουν απεργία διαρκείας... Παλιόπαιδα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Προκλητικοί.Δε με νοιάζει αν στο σπίτι μου έχουμε τρεις ανέργους.Δε με νοιάζει που παίρνω τα μισά από όσα έπαιρνα πρόπερσι.Δε με νοιάζει που ο γέρος μου, μετράει τα ευρώ στο τέλος κάθε μήνα για να πάει λαϊκή και δε του βγαίνουν.Δε με νοιάζει που κυκλοφορώ με μπουφάν στο σαλόνι γιατί δε βάλαμε πετρέλαιο.Δε με νοιάζει που το μέλλον του παιδιού μου είναι να δουλεύει σε... ΕΟΖ με αλυσίδες.Δε με νοιάζει που ξεπουλάνε την πατρίδα μου.Δε με νοιάζει που χθες αυτοκτόνησε ένας δύο τετράγωνα πιο κάτω.Δε με νοιάζει που δεν έχει φάρμακα η μάνα μου.Δε με νοιάζει η κακομοιριά μου. Με νοιάζει να μπορώ να περιφέρω την κακομοιριά μου από τη Νερατζιώτισα στο Σύνταγμα.Δεν πάμε καλά, αγαπημένε μου, δεν πάμε καλά.Οι τρόικες, τα ΔΝΤ, οι αυταρχικές κυβερνήσεις πονοκεφαλιάζουν για ένα πράγμα: πώς θα περάσουν τα απάνθρωπα μέτρα τους με τη λιγότερη το δυνατόν κοινωνική αντίδραση.Ένα από τα βασικά τους κολπάκια; Να στρέφουν τη μία κοινωνική ομάδα κατά της άλλης. Μόνο στην Ελλάδα, δεν είχαν τέτοια προβλήματα.Ο νεοελληνάρας τα καταφέρνει σε αυτόν τον τομέα χωρίς κυβερνητική προπαγάνδα...Φωνές διαμαρτυρίας από απλούς πολίτες: «οι προκλητικά αμειβόμενοι εργαζόμενοι του Μετρό κάνουν απεργίες για να πίνουν καφεδάκια αραχτοί και στρέφονται κατά του κοινωνικού συνόλου που ταλαιπωρείται και δεν έχει να πάει στη δουλειά του» λένε πολλοί και παράλληλα ηδονίζονται όταν ακούν ότι θα πέσει νέο τσεκούρωμα στους μισθούς των εργαζομένων.«Καλά να πάθουν»...Μα ρε ταλαίπωρε νεοελληναρά, το θέμα δεν είναι να πάρει λιγότερα ο άλλος όπως κι εσύ.Είναι να βρεις τρόπο να ξαναπάρεις περισσότερα. Να πάρεις πίσω τα μισθολογικά σου κεκτημένα. Να ανακτήσεις τα χαμένα και βιασμένα εργασιακά σου δικαιώματα... Όχι να τα χάσει και ο άλλος..Και το θέμα δεν είναι να λήξει η απεργία για να μπορείς να πηγαίνεις στη δουλειά σου.Είναι να πας δίπλα σε αυτούς που τόλμησαν να κατεβάσουν επιτέλους τα χειρόφρενα (με κόστος ξέρεις: χαμένα μεροκάματα σε καιρούς δύσκολους, απειλές απόλυσης, ασκούμενη ψυχολογική βία) και να κάνεις κι εσύ τη δική σου αντίσταση. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.Μας βίασαν τη ζωή, μας τσάκισαν τα δικαιώματα, μας γύρισαν δεκαετίες πίσω και η μόνη μας αντίδραση είναι κάποιες... 24ωρες απεργίες, σκόρπιες κι αυτές.Γελάει μαζί μας ο κόσμος όλος, γελάνε και οι τροϊκανοί.Αντέχουν αυτοί, σκέφτονται. Κόψε κι άλλο. Και θα κόψουν. Να είστε βέβαιοι. Ειδικά όσο η κοινωνία βράζει που δε βρίσκει μετρό να πάει στη δουλίτσα.Εσύ που γκρινιάζεις, έρμε, σκέφτηκες ότι ένας στους τέσσερις νέους αδιαφορεί για την απεργία στο Μετρό γιατί πολύ απλά δεν έχει δουλειά;Σκέφτηκες ότι το πρόβλημα είναι ότι σου ζητάνε ένα χιλιάρικο παλιές δραχμούλες για να σε πάνε και να σε φέρουν;Σκέφτηκες, διάολε, ότι αύριο μπορεί να μην έχεις εσύ δουλειά. Γιατί πρέπει να χτυπήσει η μοίρα το δικό σου μικρόκοσμο για να αντιδράσεις;Αν δεν είχαμε χάσει την υπερηφάνεια μας, το σθένος μας, την ελληνική μας ψυχή; Θα ήμασταν τρία εκατομμύρια έξω από το μετρό. Και ας έρχονταν να κάνουν επιστράτευση οι Σαμαράδες.Αντ' αυτού, τι κάνουμε; Έχουμε αφήσει κάποιους εκατοντάδες εργαζόμενους να δίνουν τον αγώνα τους και περιμένουμε με αγωνία πότε θα τους ξεσχίσουν, πότε θα τους δείρουν, πότε θα τους απολύσουν, για να μπορέσουμε - λέει - να πάμε στη δουλίτσα μας.Ε, βέβαια... Να μην έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τα χαράτσια μας; Ρε σεις. Μήπως είμαστε άξιοι της μοίρας μας;Αναρτήθηκε στιςΑποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείουBlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο Facebook@ Τελείως αναίσθητοι αυτοί οι απεργοί των ΜΜΜ. Απεργούν χωρίς να νοιάζονται για το κοινωνικό σύνολο. Και ερωτώ: δύο εκατομμύρια άνεργοι πώς θα πάνε στις δουλειές τους;@ «Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται». Νάσαι καλά βρε Σίμο… Πάντα χωρατατζής…@ Αμ το άλλο; To «έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη»; Σε καλό μας βρε παιδάκι μου να μας βγουν τα γέλια…@ Γερμανοί, στάσεις πληρωμών, άνθρωποι που τρώνε απ' τα σκουπίδια, οικογένειες που κρυώνουν και πεινάνε, ερημωμένα μαγαζιά, συσσίτια, γλωσσομαθείς μαυραγορίτες (γουι μπάι γκόλντ), ανεργία… Τώρα και τρένα με επίστρατους…@ Μόνο ο Μεταξάς λείπει… Βέβαια οι Μεταξοσκώληκες είναι εδώ.@ Εμένα όμως δεν με τρομοκρατεί τίποτε απ' όλα αυτά. (αυτή την εντολή έχω).@ Εμένα με τρομοκρατεί μονάχα ο κρότος απ' τη χύτρα.Μήπως να φταίει που ΄ναι άδεια;@ Και το ερώτημα είναι, αν η χύτρα είχε μέσα φαΐ, θα «χωρούσαν» τα εκρηκτικά;@ Δεν παίρνω πολλά... Πενήντα σεντς για κάθε δήλωση-κόλαφο...@ Το ξέρω ότι σας βγαίνει κάπως μεγάλο το τελικό κονδύλι αλλά τι να κάνουμε; H επανάσταση δεν έχει μόνο αδιέξοδα, έχει κι έξοδα...@ Βενιζέλος : «Ήταν η πιο ήπια λύση η επίταξη».@ Μα τι λέτε μον ζενεράλ; Υπάρχει και ο ανασκωλοπισμός… Πώς και σας διέφυγε εσάς σοσιαλιστής άνθρωπος…@ Πολύ μαλθακό σας βρίσκω τελευταίως… Πού εκείνο το μπρουτάλ του Ζαππείου… Αααχ εκείνα ήταν χρόνια…@ Έμπνευση είχε τελικά ο κ. Ανδρέας Γεωργίου να προσλάβει μουσικό στην ΕΛΣΤΑΤ.@ Θα του φανεί απίστευτα χρήσιμος τώρα που άρχισαν τα όργανα…@ Υπάρχουν και χειρότερα άλλωστε από το να προσλάβεις μουσικό σε στατιστική υπηρεσία.@ Πχ. να προσλάβεις νοητικά υπολειπόμενο για διευθυντή ειδήσεων - παιδί για τα θελήματα...@ Φυσική βλακεία συν αήθεια… Εκρηκτικό μείγμα… (Ακόμη και εκτός χύτρας…)@ Εξαιρετικά εύλογη και η «απορία-σχόλιο» της δημοσιογράφου που έβγαινε σε ...απεχθείας σύνδεση: «Γιατί απεργούν οι εργαζόμενοι του μετρό αφού έχουν δουλειά»;@ Κάνουν δουλειά τελικά τα γεννόσημα, ειδικά όταν τα παίρνεις με τις χούφτες… (Κι ο αέρας της θάλασσας που μπαίνει απ’ τα παράθυρα, τελικά δεν κάνει τίποτε…)@ Pas Mall... pas Mall...@ Μωρά τότε, ταΐζαμε τα περιστέρια που ήταν έξω απ' τη Βουλή. Μωροί και σήμερα, ταΐζουμε τα περιστέρια που είναι μέσα.@ Πώς αντέχεται όμως μια τόσο μαζική αθωότητα; Πώς δεν πλήττεις μέσα σ' ένα τέτοιο παράδεισο;@ Και τα προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους τέλος. Παίρνεις το Μετρό, κατεβαίνεις Σύνταγμα και ρίχνεις και πέντε μετάνοιες…(και ό,τι άλλο σούρχεται πρόχειρο...)@ Αν θέλεις και τίμιο ξύλο, υπάρχουν κάτι καλόπαιδα που θα σε εξυπηρετήσουν. Μπορεί να το φας λίγο ανορθόγραφα αλλά χού κέιρς…@ Να και η ευκαιρία για την Υπουργό Τουρισμού κ. Κεφαλογιάννη που θέλει να τονώσει τον θρησκευτικό τουρισμό στη χώρα μας…@ Απ’ την άλλη, δεν κατάλαβα… Γιατί την πέσατε όλοι πάνω στον Ευάγγελο; Aντί να του πείτε και μπράβο που ανέκαθεν ήτανε φιλόπονος κι έπαιρνε δουλειά στο σπίτι;@ Στο κάτω-κάτω ήταν και συναισθηματικά δεμένος με το Υπουργείο και ήθελε να ΄χει κάτι να το θυμάται…@ Βέβαια θα μπορούσε να πάρει κανένα μπρελόκ με το Αίεν Αριστεύειν…@ Αλλά από το μπρελόκ προτίμησε τα κλειδιά… (της χώρας βεβαίως-βεβαίως…)@ Στο κάτω-κάτω δικό του δεν είναι το μαγαζί που λέγεται Ελλάδα; Ό,τι θέλει κάνει. Έτσι δεν είναι;@ Α=Το κόμμα είναι δικό μου. Β=Το κόμμα μου κυβερνά τη χώρα. Γ=Άρα η χώρα μου ανήκει. Απλά μαθηματικά δηλαδή… Τι δεν καταλαβαίνεις;@ Α+Β συνεπάγεται το Γάμα δηλαδή. (γενικώς…)@ Καλά κρασ(ι)ά...@ Μικρογεύματα για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων αποφάσισε λέει το Υπουργείο Παιδείας. «ΜΙΚΡΟγεύματα;» Και τα Μεγαλογεύματα, «Κύριε»; Για ποιους είναι; Δεν είναι για εμάς; Γιατί; «Γιατί, Κύριε»;@ Διαρρέουν τα περί επικείμενης συμφωνίας για την πώληση του 902 στο Real Group, φιλικά προσκείμενα blogs στον γνωστό για τις καλές δημόσιες σχέσεις του με το σύμπαν Νίκο και για συμμετοχή –όχι φιλική- στο σχήμα, του… νεόκοπου εκδότη Μαρινάκη…@ Μάλλον δεν έχουν καλή πληροφόρηση…@ Εκτός και αν πρόκειται για εσκεμμένη παραπληροφόρηση…@ Πώς να πάρει ο Αντρέας Κουρής στα στιβαρά του χέρια μετά το τηλεοπτικό ναυάγιο του ALTER τον 902;@ Τον 666 ίσως;@ Ελάτε τώρα αστειεύομαι, όλα μπορούν να συμβούν εκτός από αυτό γιατί κάτι ξέρω κι ας είμαι βρέφος…@ Άλλωστε από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια…@ Είναι απολύτως λογικό να εξεπλάγησαν στη Νέα Δημοκρατία με τη σημερινή ενέργεια αφού σ' αυτό το κτήριο τα βλήματα μπαίνουν πάντα από την κεντρική είσοδο.Aπό το f/b του Παύλου Κιρκασίδη@ Οι δράστες των πυροβολισμών στα γραφεία της ΝΔ:@ Στην προανάκριση ο ένας από τους κατηγορούμενους, Σήφης Μανουσάκης, περιέγραψε αμετανόητος το συμβάν: «Κει που πίναμε ρακές με το κουνιαδάκι πλάι στην παρασιά, αναστορούσαμε τσι πρωτοχρονιές στα Σφακιά. Από δω το φέραμε, από κει το φέραμε, αρπάζουμε τσι τσιφτέδες και βγαίνουμε στο δρομαλάκι να παίξουμε τσι παραδοσιακές μπαλωθιές -για το καλό του έτους γιατί δεν εκάμαμε μαζί πρωτοχρονιά εφέτο. Παίξαμε καμιά δεκαριά στον αέρα αλλά επειδή το κουνιαδάκι είναι λίγο χούρδος του ξέφυγε η μία και βρήκε το κτήριο. Δεν κατέχαμε ότι το κτήριο είναι τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, αν το κατέχαμε μοναχά απάνω του θα μπαλωτοκοπούσαμε!@ Το βρήκα στο f/b και μου άρεσε…@ Οι προληπτικοί μπορούν να κρυφτούν. Από δίσεκτο πήγαμε σε 13άρι Χ 2000! Αίσιον και ευτυχές το 2013 όπως θα έλεγαν οι παππούδες μας…@ Είδα ένα θεματάκι με γνωστή φιγούρα των media που κατασκεύασε ολόκληρη βίλα από τον σπόνσορα-χορηγό και ξέφυγαν κάποιες επιταγές από τα τσιμέντα μέχρι τα κεραμίδια που λέει ο λόγος…@ Για να δούμε…@ Είδα κι άλλο ένα (έλειψε λίγες ημέρες το αφεντικό κι έριξα μια ματιά στο γραφείο του) με γνωστή φιγούρα του επιχειρείν που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω κατά την άντληση λαθραίου πετρελαίου και το γνωρίζουν μόνο οι εντός των τειχών (τυχαίο;) δίχως να έχει προχωρήσει το θέμα ποινικά και διοικητικά!..@ Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι κάποιο “μαγικό” χέρι εκτός Ελλάδος, τακτοποιεί όλες τις… εκκρεμείς υποθέσεις των διαπλεκόμενων στέλνοντάς τους, εκτός από το χρονοντούλαπο της ιστορίας και στη γνωστή πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού;@ Σαρωτικό θέλει ο πρωθυπουργός τον ανασχηματισμό με πρόσωπα έκπληξη, που εάν δεχθούν μπορεί να γλυτώσουμε από μαθητευόμενους μάγους. Υπεράνω κομμάτων και πολιτικής, εγγυημένο αυτό που σας λέω, γιατί το πουλάκι που μου το σφύριξε είναι ιέραξ…@ Έσπασε η γκίνια μαζί με το ισχίο του Μητσοτάκη (απίστευτο) γι αυτό του εύχομαι περαστικά μέσα από την καρδιά μου. Αυτή τη φορά πήρε κυριολεκτικά όλη τη γκαντεμιά επάνω του…@ Ήταν το καλύτερο που άκουσα κατά τη διάρκεια των εορτών:“ -Τι θα μου πάρεις τις γιορτές μπαμπά;”“ -Τα λεφτά από τα κάλαντα παιδί μου…”@ Το κακό είναι ότι δεν ήρθε το τέλος του κόσμου και στο τέλος του μήνα θα έρθουν όλοι οι λογαριασμοί! Του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και του κινητού…@ Συμπέρασμα: Από τους λογαριασμούς ούτε οι Μάγια δε μπορούν να με σώσουν…@ Κούτες με τσιγάρα, κουβαλάει φέτος ο Άγιος Βασίλης…@Πολλά τσιγάρα, όλων των ειδών...@ Είπαμε η δικαιοσύνη πρέπει να ανακτήσει την χαμένη της αξιοπιστία…@ Οι τελευταίες διώξεις - προφυλακίσεις είναι μόνον η αρχή…@ Ακολουθούν κι άλλες αυτό είναι σίγουρο (καρατσεκαρισμένο), οπότε ετοιμαστείτε για έντονες συγκινήσεις…@ Κάποιοι έχουν τρελή αγωνία εάν ήρθε η σειρά τους…@ Επειδή συμπάσχω και δεν θέλω να αγωνιούν (δύσκολη υπόθεση η αναμονή), τους διαβεβαιώνω ότι ήρθε…@ Koridallos suites εγγυημένα οι πιο ενδιαφέρουσες!..@ Ψωμιάδης, Τσοχατζόπουλος, Γαβαλάς, Γιαννίκος, Λαυρεντιάδης λίγοι είναι; Ούτε στο da capo δε μπορείς να τους δεις πια…@ Η δεύτερη φουρνιά είναι πιο εντυπωσιακή… Έρχεται η σειρά του αγαπημένου, του εκλεκτού, του μοναδικού, του (δε μπορώ να πω ούτε το όνομά του), λόγω ειλικρινών φορολογικών δηλώσεων…@ Τελικά οι βόλτες το βράδυ κάνουν καλό… Μαθαίνεις πράγματα που νόμιζες ότι δε θα μάθεις ποτέ κι ανοίγει η όρεξή σου για νέες περιπέτειες…@ Έτσι δεν είναι λαμόγια της ενημέρωσης, ή κάνω λάθος;@ Τελικά οι πωλήσεις αυτοκινήτων έπεσαν μαζί με την αυτοεκτίμηση σου φιλαράκο και δε σου φαινόταν…@ Τα φαινόμενα όμως συχνά απατούν…@ Τελικά όλα εδώ πληρώνονται και τα μαύρα και τα… άσπρα…@ Με τον εκδότη που δε θέλει να βλέπει τις φωτογραφίες του δημοσιευμένες θα τα πούμε σύντομα…@ Του ετοιμάζουμε τρισδιάστατη (χριστουγεννιάτικη) κατάσταση…@ Τελικά εκείνα τα 5 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να ήταν στοιχειωμένα, για να τους ταλαιπωρούν ακόμα…@ Το κακό είναι ότι εκτός από τον κομιστή αρχίζουν να βασανίζουν και τον …σύντροφο Τάσο…@ Σαν σκιά πλανώνται πάνω από την εφημερίδα λόγω των μετώπων που ανοίγει μέσα στον πανικό του ο κομιστής...@ Ο πικρίες και οι αλόγιστες αντιπαραθέσεις έκαναν τα στόματα να ανοίξουν ακόμα και για την προέλευση των εκατομμυρίων…@ Ένα πουλάκι μάλιστα μου σφύριξε ότι εκείνη την εποχή δόθηκε ολόκληρο εκατομμύριο για ψυχική οδύνη!..@ Μία επιστολή ετοιμάζεται να σκάσει μύτη αυτή την εβδομάδα και είναι σίγουρο ότι θα ανάψει φωτιές…@ Λέγεται μάλιστα ότι πρόκειται να ακολουθήσουν και αποκαλύψεις για τις μυστικές συναντήσεις στο σπίτι του… ποιητή προκειμένου να φαγωθεί ο ένας από τους δύο…@ Κι επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη πολύ φοβάμαι ότι θα απολαύσετε τον απόλυτο κανιβαλισμό όπου ο ένας θα δαγκώνει τον άλλον μέχρι τελικής πτώσεως…@ Ο χαλίφης φυσικά μπορεί να είχε μέχρι σήμερα το πάνω χέρι αλλά κι ο Ιζνογκούντ δεν έκρυψε ποτέ ότι θα ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη…@ Πολύ περισσότερο τώρα που το πάνω χέρι είναι έτοιμο να διαβεί τις γκρίζες πόρτες…@ Διάβασα τη απάντηση του κ. Αναστασιάδη μετά την ποινική δίωξη, των πόσων ένας Θεός γνωρίζει κακουργημάτων, για τα 5 μαύρα εκατομμυριάκια που βρέθηκαν στον λογαριασμό του…@ Αγανάκτησα με την αχαριστία των ελληνικών αρχών να μην κατανοούν τον καημό του: «όλες μου οι φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ότι τα τελευταία δέκα χρόνια είμαι μεταξύ των ελάχιστων Ελλήνων, που πληρώνουν ετησίως από 200.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ φόρο προσωπικού εισοδήματος, πέραν των εκατομμυρίων ευρώ φόρου, που καταβάλλουμε από τις εταιρείες που δημιουργήσαμε ως δημοσιογράφοι και απασχολούν 300 εργαζομένους» κι αμέσως μετά κόντεψα να βάλω τα κλάματα: «Αναφέρω μόνο τα εισοδήματά μου τα τελευταία δέκα χρόνια, από τα τριάντα συνολικά που εργάζομαι και φορολογούμαι, γιατί αυθαιρέτως το ΣΔΟΕ του κυρίου Παπακωνσταντίνου δεν μου έχει αναγνωρίσει όλα τα προηγούμενα έτη πριν το 1992, επειδή όπως μου είπαν είχαν καταστραφεί τα αρχεία τους. Τόσο σοβαρό ήταν το πόρισμα που έβγαλαν».@ Συγχαρητήρια ρε Θέμο να σε έχει καλά το ΣΔΟΕ (Θεός) χρόνια είχα να συγκινηθώ τόσο πολύ…@ Εκτός από τη λίστα Λαγκάρντ υπάρχει και η λίστα της καρδιάς μας. Εκεί μέσα δεν βλέπω κανέναν από όλους αυτούς...@ Τ(σ)ατσόπουλε ελπίδα μας, πήδα μας!@ Σιγά τον επιβήτορα! Λυσσάξατε για το πήδημα της μισής Αθήνας! Μισές δουλειές. Μονογαμικό τον κόβω…@ Όταν… καβαλήσει την εξουσία έχουμε ελπίδα να δούμε το άλλο μισό.@ Θυμηθείτε! Η Δήμητρα με την περιβόητη εκπομπή “μισό μισό” μπήκε στη ζωή μας…@Σκάνδαλο: Οτιδήποτε θίγει το κοινό αίσθημα περί ηθικής και προκαλεί αγανάκτηση. Κοινωνικό, αθλητικό, ροζ- ερωτικό.Από το λεξικό Μπαμπινιώτη…@ Είπαμε, ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν, είναι και θα παραμείνει συνεπής. Δεσμεύτηκε ότι θα κρατήσει τον Φερέιρα και τον έστειλε…@ Γι’ αυτό, όταν ακούσετε ότι σας απέλυσε, μην πανικοβληθείτε. Το πιθανότερο είναι να σας ξαναπροσλάβει…@ Θα εμπιστευόσασταν ποτέ έναν… στουρνάρα για τη διάσωσή σας;@ Δεν θέλω να ξανακούσω κουβέντα για την κυβέρνηση. Ο λαός φταίει για όλα. Αυτός ο αχάριστος λαός που του έλεγαν ότι είναι στην εξουσία και δεν έκανε τίποτα προκειμένου να σωθεί η οικονομία.@ Οι ηγέτες ήταν απλοί υπηρέτες του λαού. Το δήλωναν από το πρωί μέχρι το βράδυ.@Τι θέλετε δηλαδή τώρα, να αφήσουμε τον εξουσιαστή λαό ανέγγιχτο για να τα βάλουμε με το ηγετικό υπηρετικό προσωπικό; Μάλλον δεν πάτε καλά…@ Παρακαλούνται κλέφτες και αστυνόμοι να σταματήσουν τις οργανωμένες επιθέσεις εναντίον του ερευνητή δημοσιογράφου. Μόνος του τις ενορχηστρώνει καλύτερα…@ Ανοίγω την τηλεόραση, πέφτω στον Κουβέλη. Ανοίγω το ραδιόφωνο ακούω τον Κουβέλη. Μπαίνω στο ίντερνετ βλέπω τον Κουβέλη. Από το πρωί φοβάμαι να σηκώσω το θυροτηλέφωνο...@Το καημένο το Πρώτο Θέμα πως κατάντησε έτσι, να γράφουν τη μεγέθυνση …μεγένθυση.@Πατήστε στις φωτογραφίες για μεγένθυση@ Είναι αποδεδειγμένο! Εκείνοι που ξυπνάνε νωρίς νομίζουν ότι θα πληρωθούν. Οι άλλοι που σηκώνονται αργά γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν…@ Κύριοι, μετά τη βάσανον της ανακρίσεως την οποίαν υπέστη από την βουλευτή Κωνσταντοπούλου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος τάσσομαι αναφανδόν στο πλευρό του και δηλώνω αλληλέγγυα!@ Παικταρά μου εσύ, του χρόνου θα σε φέρω από τον Κορυδαλλό στην premier league...@ Παρακαλώ μηνύσεις, αγωγές, εξώδικα και διαμαρτυρίες δεκτές, διαψεύσεις ποτέ. Ούτε γι’ αστείο…@Τι είπε ο Γιαννάκης όταν έμαθε για το 3-1 του Ολυμπιακού από την Άρσεναλ; Έλα ρε τα θηρία έπαιξαν τόσο ωραία μπάλα;@ Έβαλε Τριανταφυλλόπουλο ο Αλαφούζος στην ομάδα και ήθελε να πάρει νίκη; Ε, δεν πάμε καθόλου καλά!..@ Όλα όσα διαδίδονται ότι εμπλέκομαι είναι τρίχες!..@ Ο τέλειος συνδυασμός, Ηρώδειο και Κορκολής συναυλία για το παιδί…@ Ευτυχώς ο Τιβέριος Κλαύδιος Ηρώδης που διέθεσε τους πόρους για την κατασκευή του Ηρώδειου τον 2ο αιώνα μ.Χ. δεν είχε σχέση με τον αιμοβόρο Ηρώδη, ο οποίος δεν φημιζόταν για την… αφοσίωσή του στα παιδιά γενικότερα!@ Πανάθες η ομάδα περνάει κρίση γι’ αυτό πάρτε μέτρα πριν παίξετε την παραμονή στην κατηγορία…@ Στο επόμενο ματς βάλτε αλλαγή τον Αλαφούζο. Είναι πεισματάρης- ξέρω εγώ τι σας λέω-και θα παίξει καλύτερα από τα «παλτά»…@ Απλά ρίξτε του έναν τερματοφύλακα από πίσω να τον φυλάει, είναι μανούλα στα αυτογκόλ…@ Οι μεταγραφές του μπορούν άνετα να κάνουν εκπομπές στον ΣΚΑΙ…@ Στο χορτάρι- για να μην ποτίζεται άδικα- θα γυρίζονται ντοκιμαντέρ για τις σαύρες και τους κροκόδειλους…@ Κάνετε έρωτα όχι πόλεμο. Είμαι υποχρεωμένος να τον διαβάζω στην ιστορία…@ Βαρέθηκα να ακούω ότι θέλει μεγάλα @ρχ..@ για να κάνεις αυτό ή το άλλο. Με μικρότερα θα εξοικονομούσαμε και χώρο...@ O Σεπτέμβριος έχει «μι», ο Οκτώβριος δεν έχει. Αρχίζουμε με γραμματική τη σεζόν. Πολιτική οικονομία και αγωγή του πολίτη αργότερα…@ Εάν ακούσετε στα κανάλια να βάζουν «μι» στον Οκτώβριο μη δίνετε σημασία, δεν πρόκειται να πάρετε αύξηση…@ Γιατί ρε Σεπτέμβριε έδιωξες τον Αύγουστο;@ Κάθε φορά που άρχιζε το σχολείο ήταν η χειρότερή μου. Όλοι κοίταζαν σε ποιο θρανίο θα καθίσουν κι εγώ- από το παράθυρο- τον Αύγουστο που έφευγε…@ Τον αγαπούσα πολύ αυτόν τον μήνα κι όσο σκεφτόμουν ότι κάθε άνθρωπος στη ζωή του –εάν δεν τον πάρει σβάρνα κανένας προφυλακτήρας- έχει 70 με 80 Αύγουστους, τον ήθελα ακόμα περισσότερο…@ Σας αφιερώνω τον Αύγουστο του Παπάζογλου…@ Η Λένα Κιτσοπούλου δεν είχε ίσως την απαιτούμενη φαντασία για έναν σκηνοθέτη που θέλει να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα…@ Κανονικά (κλεμμένο από το blog της «Ζούγκλας») όφειλε να επιλέξει έναν σύγχρονο ήρωα-κλέφτη τον κομιστή με τίτλο: Πώς να τα αρπάξετε αεριτζίδικα δίχως να σας σουβλίσουν…@ Το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Οι Άνοιξες παίρνουν δρόμο…@ Προφυλακτικά με γεύση φρούτων. Μετά το κυρίως γεύμα, όταν οι σχέσεις φθάνουν στο τέλος τους…@ Δημοσιογράφος απατεώνας! Σιγά την είδηση…@ Συρία, η αντίσταση των μισθοφόρων απέναντι στους μισθωτούς…@ Οι Αμερικανοί ψηφίζουν για τον ηγέτη του κόσμου… Οι Έλληνες για τον υπηρέτη του…@ Εκείνοι που την κοπανάνε από τις σχέσεις πού διάβολο πηγαίνουν;@ Για να ερωτευτείς, χρειάζονται λόγια, για να αγαπήσεις, χρειάζονται αρχίδια…@ Ψέματα παγκοσμίως γνωστά@ 1) Δεν ήπια πολύ. 2) Δεν ήθελα να σε πληγώσω. 3) Να μείνουμε φίλοι. 4) Έχασα τον αριθμό του τηλεφώνου σου. 5) Χρειάζομαι χρόνο για τον εαυτό μου. 6) Αύριο αρχίζω δίαιτα…@ Στην Ελλάδα όσοι αναζητούνται πάνε μπροστά, όσοι αναζητούν ψάχνονται…@ Είμαι εκτός εαυτού, γιατί, όταν μένω μέσα, πλήττω…@ Μου άφησε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σημείωμα: «Δεν πάει άλλο, φεύγω τρέχοντας». Έβαλα μπροστά και πήγαινε μια χαρά! Τι να εννοούσε άραγε;@ Ούτε τον μαλάκα δεν μπορείς να κάνεις σήμερα, υπάρχει απίστευτος ανταγωνισμός…@ Οι επιστήμονες επιμένουν ότι το σύμπαν αποτελείται από ηλεκτρόνια, πρωτόνια και ουδετερόνια. Τους διαφεύγουν τα «κανόνια»…@ Στο Τέξας εκτέλεσαν άτομο με νοητική υστέρηση! Στην Ελλάδα ο Βενιζέλος παραμένει αρχηγός κόμματος…@ Όσο βαθαίνουν τα ντεκολτέ στις ειδήσεις της ΝΕΤ, τόσο πολλαπλασιάζονται η αμηχανία και τα σαρδάμ. Στο απογευματινό δελτίο (8/8/12), η ξανθή- εντυπωσιακή παρουσιάστρια μαζί με το κείμενο έχασε τα πάντα εκτός από τα κάλλη βεβαίως…@ Φυσικά την ευθύνη έχουν οι πίσω που άφησαν εκτεθειμένο το πλάσμα του Θεού…@ Όταν οι άλλοι τρελαίνονται με την φανέλα του Μέσι ή του Ρονάλντο εμείς φοράμε του Πίου…@ Ελλαδάρα ατελείωτη…@ 50χρονος πολιτικός συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο! Λέτε;@ Όλο επιχειρηματίες συλλαμβάνουν, κατάντησε ρουτίνα…@ Ο χρυσός γερμανός δισκοβόλος Χάρτινγκ όταν του προσέφεραν μία γερμανική σημαία την πέταξε στο ταρτάν για να συνεχίσει τους τρελούς πανηγυρισμούς! Ευτυχώς που δεν το έκανε Έλληνας. Θα είχε πάρει γερμανική υπηκοότητα…@ Οι Αμερικανοί προσεδαφίζουν το Curiosity στον Άρη, όταν οι δικοί μας αδυνατούν να απογειώσουν την οικονομία της χώρας…@ Ποιο από τα δύο είναι άραγε ευκολότερο;@ Ο μαυρούλης δρομέας Τζέιμς Κιράνι από τη Γρενάδα, νικητής των 400 μέτρων, τοποθετεί μετά τη λήξη της κούρσας το όνομά του στη φανέλα του λευκού Πιστόριους που έτρεξε με τεχνητά μέλη…@ Η αποθέωση του Ολυμπιακού πνεύματος, απάντηση στον άγριο ρατσισμό της πολιτισμένης Ευρώπης…@ Τι γίνεται Δήμαρχε Περιστερίου με την αστυνομία της περιοχής; Παρουσία μας έκοψε κλήσεις σε ιδιοκτήτες μπαρ με το ντεσιμπελόμετρο να καταγράφει 81, 82 και 84 ντεσιμπέλ… Είναι δυνατόν οι μικρές επιχειρήσεις να μην προστατεύονται όταν γύρω μας καταστρέφονται τα πάντα;@ Ο διοικητής του τμήματος και οι υφιστάμενοί του δεν έχουν κρίση πότε η μουσική ενοχλεί και πότε όχι;@ Παρόντες εκεί με το ζόρι ακούγαμε τη μουσική…@ Εκτός και αν παίζονται άλλα παιχνίδια απαγορευμένα…@ Άιντε από εδώ ρε είναι πλέον η προσφιλής έκφραση του υποτιθέμενου ηγέτη, όταν αναφέρεται σε στελέχη του κόμματος που διαφωνούν μαζί του…@ Αυτή ήταν η φράση που επέλεξε ο Βενιζέλος απευθυνόμενος στον Χρυσοχοΐδη, ο οποίος παρά την βαρύτατη προσβολή που υπέστη επέλεξε τον πληθυντικό (κύριε πρόεδρε)…@ Γιατί άραγε;@ Προφανώς για να προσδώσει μεγαλύτερη επισημότητα στη δεξίωση (πάρτι) που του ετοιμάζει …@ Βεβαίως το “άιντε από εδώ ρε” δεν το ψέλλισε τυχαία ο Μπένυ. Το έμαθε ( κακές συναναστροφές) κατά την διάρκεια των πρόσφατων εκλογών, όταν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ απάντησαν με την ίδια φρασεολογία και με ένα “άιντε από εδώ ρε” τον έστειλαν στο 12%...@ Σε επόμενες εκλογές θεωρώ ότι η φράση που θα επικρατήσει είναι το “έλα ρε”. Όταν από το 12% θα έχει απομείνει περίπου το μισό…@ Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίσσονται στις Φυλακές Κορυδαλλού…@ Μάκης Ψωμιάδης, Άκης Τσοχατζόπουλος, Λάκης Γαβαλάς και Κώστας Γιαννίκος αποτελούν την αφρόκρεμα…@ Υποψιάζομαι ότι εκείνος που δεν μπορεί να συνέλθει από την έκπληξη της συνεύρεσης είναι ο Χριστόδουλος Ξηρός…@ Σίγουρα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα βρισκόταν συγκρατούμενος με τέτοιο vip club… @ Το ρεπορτάζ μου λέει ότι ο Ψωμιάδης κερνάει καφέ τον Χριστόδουλο στο κελί του, ενώ ο Τσοχατζόπουλος ζητάει επίμονα από τον Μάκαρο να του συστήσει τον Χριστόδουλο!..@ Υπήρξε μάλιστα και μία στιγμή έντασης στο αρχιφυλακείο όταν ο Άκης ζήτησε από τον Ψωμιάδη να του συστήσει τον Ξηρό. Η απάντηση του Μάκη δεν σήκωνε αντιρρήσεις… «άσε ρε Άκη, πρώτα τους χώνετε μέσα και μετά θέλετε δημόσιες σχέσεις»…@ Εάν μάλιστα σε όλα αυτά προσθέσετε και τις τσιρίδες του Λάκη, για τις κρέμες προσώπου που άργησαν να φθάσουν στην ώρα τους, μπορείτε να αντιληφθείτε την… σοβαρότητα της κατάστασης…@ Έθνος ανάδελφον… Μεγάλη κουβέντα από Πρόεδρο με Π κεφαλαίο επειδή το απαιτούσε αλλά δεν μπόρεσε να το εμπνεύσει ποτέ.@ Παρ’ όλα αυτά, με δύο λέξεις περιέγραψε την απόλυτη πραγματικότητα…@ Λαός ανάδελφος που δεν χαίρεται ποτέ την επιτυχία του άλλου. Αφήνεται στη ζήλια και τον φθόνο πετώντας τη θετική του ενέργεια στο πουθενά…@ Ένας δημιουργεί και δέκα γκρεμίζουν… Ένας ονειρεύεται όταν οι υπόλοιποι μετατρέπουν το όνειρο σε εφιάλτη…@ Ζητείται επειγόντως εκείνος που μπορεί να εμπνεύσει την αλληλεγγύη, τη συνέπεια και τον σεβασμό στους δημιουργούς…@ Τους εραστές και τους μερακλήδες του καθημερινού γίγνεσθαι…Σοφό λεξικό μου…@ στουρνάρας το [sturnári] Ο44 : 1. (λαϊκότρ.) α. τσακμακόπετρα. β. κάθε πέτρα σκληρή και αιχμηρή. || (επέκτ.) τόπος όλο στουρνάρια και αγκάθια. 2. (μτφ., οικ., μειωτ.) για άνθρωπο αμόρφωτο, άξεστο ή κουτό: Είναι ~, ο τελευταίος μαθητής στην τάξη. Tέτοιο ~ που είναι, πώς περιμένεις να καταλάβει![ίσως < *στορυνάριον υποκορ. του ελνστ. στορύνη `νυστέρι΄, με επέκτ. της σημ. για κοφτερές πέτρες, συγκ. του άτ. [i] και τροπή [o > u] από επίδρ. του συμπλ. [rn] ;]@ Κύριοι της αιμοδοσίας γιατί ζητήσατε να αγοραστούν με απ΄ ευθείας ανάθεση ανιχνευτές του Ιού του Νείλου και δεν φροντίσατε από το χειμώνα, πού ούτως ή άλλως γνωρίζατε το πρόβλημα, να γίνει διαγωνισμός;@ Με ανάθεση λόγω αδιαφορίας; Με ανάθεση για την εξυπηρέτηση κάποιων εταιρειών;@ Οι απ’ ευθείας αναθέσεις μας έφεραν σ’ αυτό το χάλι και όχι μόνον δεν πρέπει να σας το επιτρέψουν αλλά εφ’ όσον αποδειχθεί ότι πρόκειται πάλι για το ίδιο Αβραμοπουλικό πανηγυράκι, που στοίχισε τόσα εκατομμύρια στον ελληνικό λαό να σας καθίσουν στο σκαμνί…@ Αρκετά έφαγαν οι φαρμακοτρίφτες και οι ενδιάμεσοί τους σ’ αυτόν τον τόπο!..@ Συνελήφθη ο Τριανταφυλλόπουλος! Δυστυχώς δεν ήταν αλήθεια απλά το έγραψε ο Μπαξεβάνης…@ Οφείλω ωστόσο να τον ευχαριστήσω δημόσια που με έκανε χαρούμενη για λίγα έστω λεπτά της ώρας, αφήνοντάς με να ελπίζω ότι το αιμοβόρο αφεντικό θα έμενε μέσα κάνοντας ρεπορτάζ με τον Γιαννίκο τον Τσοχατζόπουλο και τους υπόλοιπους αστέρες του Κορυδαλλού…@ Ατυχώς πάνω που το διάβαζα και είχα αρχίσει εκστασιασμένη να μπαίνω σε πνεύμα πρόωρων διακοπών, άκουσα την αγριοφωνάρα του στο βάθος για να επιστρέψω στη θέση μου και την σκληρή πραγματικότητα…@ Τι ωραία που θα ήταν μια ζωή φανταστικών σεναρίων…@ Ο Μπαξεβάνης ερευνητής και ο Ταρζάν κρατούμενος…@ Αχ αλμπάνη Μπαξεβάνη!..@ Νικολάκη πες στα τσακάλια σου να μην αλλάζουν τους χρόνους των αναρτήσεων στο site σου γιατί έχει καταντήσει (ως αστείο) ενοχλητικό...@ Πρώτον αποτελεί απρέπεια προς τους συντάκτες των άλλων μέσων, οι οποίοι ιδρώνουν για την πρωτιά των ειδήσεων. Δεύτερον το ψέμα έχει πόδια κοντά κι επομένως αργά ή γρήγορα θα γίνεις βούκινο. Τρίτον έχουμε σε copy paste τις αλλαγές χρόνου των αναρτήσεων, όποτε το ζητήσεις θα σου αποσταλούν και τέταρτον- το τελευταίο πρόσεξέ το- εάν δημοσιοποιηθούν απλά θα γίνεις ρόμπα κι επειδή υπάρχει ένα παρελθόν από το οποίο το πάθημα δεν έγινε μάθημα φρόντισε να φρεσκάρεις τη μνήμη σου…@ μπαξεβάνης ο [baksevánis] Ο11 : (λαϊκότρ.) κηπουρός, περιβολάρης.[τουρκ. bahçιvan, bağçevan -ης με αποβ. του [t] για απλοπ. του συμφ. συμπλ. και ανομ. τρόπου άρθρ. [xs > ks] ] …@ Από το λεξικό στο λουλουδάκι του μπαχτσέ…@ Άλλα ήθη… Οι υπουργοί παράτησαν τις λιμουζίνες. Κυκλοφορούν μόνο με ασθενοφόρα…@ Γέμισαν κυβερνητικά στελέχη τα νοσοκομεία…@ Καλή ανάρρωση…@ Το επόμενο υπουργικό συμβούλιο στο αμφιθέατρο της ιατρικής σχολής, για κάθε ενδεχόμενο…@ Η Μέρκελ πάει στο Γκντανσκ, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση Ελλάδας - Γερμανίας!...@ Αγγέλα Αγγέλα να κρατάς ομπρέλα…@ «Έτσι περνάνε αυτοί που σας χρωστάνε» είναι το πιο ήπιο που θα ακουστεί, γιατί τα άλλα τα αφήνω στην έμπνευση της κερκίδας και η κερκίδα είναι αθυρόστομη και σκληρή…@ Στην προκειμένη περίπτωση θα είναι και γερμανόφωνη, εξαιτίας των Ελλήνων που κατοικούν εκεί, οπότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να ακούσει…@ Ανιστόρητη η άποψη ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει σχέση με την πολιτική. Οι νεόκοποι αναλυτές του αθλητισμού αγνοούν προφανώς τα χιτλερικά καπρίτσια και τις αντιδράσεις των αθλητών ή τις πρώτες επιθέσεις στη χούντα του ’67 που άρχισαν από τις κερκίδες των γηπέδων… Αυτά τα ολίγα για τους μνημονιακούς του ποδοσφαίρου…@ Μέχρι σήμερα πολεμούσαν να αυξήσουν τις ψήφους τους. Από σήμερα αγωνίζονται να μειώσουν τις ευθύνες τους…@ Περίεργη η φυλή των πολιτικών στ’ αλήθεια…@ Μοίρασε λίστα στους εργαζόμενους (!) ο νεόκοπος επιχειρηματίας, προκειμένου να κατευθύνει τα (δημοσιογραφικά;) πυρά των μέσων (ενημέρωσης;) που νομίζει ότι έχει…@ Χώρισε τα πρόσωπα-στόχους σε δύο κατηγορίες: «αγαπάμε» δεν «αγαπάμε» και έδωσε εντολή να αρχίσουν τα δημοσιεύματα…@ Προς τον συγγραφέα (νούμερο) λοιπόν της λίστας «αγαπάμε δεν αγαπάμε»: Κι εμείς… δεν αγαπήσαμε, αλλά δεν κάναμε κι έτσι…@ Πού να σφίξουν κι οι ζέστες…@ κασιδιάρης -α -ικο [kasiδjáris] Ε9 : (οικ.) 1. που έχει κασίδα. || για ζώο που έχει χάσει το τρίχωμά του: Kασιδιάρικο γατί. || (ως ουσ.). 2. (μτφ., για πρόσ.) ψωροπερήφανος. || (ως ουσ.): Mακριά από αυτόν τον κασιδιάρη…@ Όποιος μπαίνει με μπουνιές στην πολιτική βγαίνει με κλωτσιές. (νεοελληνική παροιμία)…@ Όπου και να πάνε, ό,τι και να κάνουν, έναν στόχο έχουν, το καλό της πατρίδας…@ Μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο και από τη μία θέση στην επόμενη, πάντοτε για τον κοινό στόχο, το καλό της πατρίδας…@ Έχω την αίσθηση ότι κάποιος πρέπει να τους μάθει σκοποβολή…@ Το ιερό δικαίωμα της απεργίας έχει νόημα, όταν διεκδικείς το μερίδιό σου από την παραγωγή. Όταν η παραγωγή τα τινάξει, η απεργία χάνει το νόημά της, γιατί από τα πτώματα το μόνο που μπορείς να διεκδικήσεις είναι το παρελθόν τους…@ Μπήκε στο στούντιο της «Ζούγκλας» και συνέβησαν όλα… Ο οικοδεσπότης, που δεν είναι προληπτικός, έχασε το χαμόγελό του, όταν κάηκε η συσκευή ζεύξης με τον δορυφόρο, η εφεδρική δεν λειτούργησε, η εκπομπή καθυστέρησε ένα τέταρτο και, όταν όλα ήταν έτοιμα για την έναρξη, έσπασαν τα γυαλιά του οικοδεσπότη στα χέρια του…@ Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν να σας πω ότι στο στούντιο προσκεκλημένη ήταν η Ντόρα…@ Η πληροφορία ότι ο Τριανταφυλλόπουλος την παρεκάλεσε να ζητήσει από τον πατέρα της να κλείσει την τηλεόραση στο σπίτι ελέγχεται ως ανακριβής…@ Ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, ο λαός στους δρόμους…@ Το έχετε σκεφθεί και έτσι;@ Ουτοπία θα μου πείτε, γιατί και με τους άλλους πάλι στον δρόμο θα βρίσκεται…@ Όπως λέμε, δουλειές του ποδαριού…@ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, αλλά δε φαίνεται!..@ Επιτέλους έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να μας πάρει τα σπίτια… Θα γλυτώσουμε το χαράτσι…@ Χώρια που θα βγάλει στον πλειστηριασμό τις τηλεοπτικές άδειες. Να αποκτήσουμε το ΜΕGA με την Τρέμη και τον Πρετεντέρη πακέτο…@ Είναι υπόθεση να έχεις τον Πρετεντεράκο στη δούλεψή σου για τα θελήματα…@ Έπειτα όλοι αυτοί οι μεγαλοσχήμονες που απειλούν να αποχωρήσουν εάν βγει ο Τσίπρας κάτι θα αφήσουν πίσω φεύγοντας. Καμιά λιμουζίνα κανένα σκαφάκι άντε και μια βίλα στη Φιλοθέη μια χαρά μας βλέπω…@ Τέτοια λέω μπας και τους τρομάξω αλλά τους βλέπω πολύ ψύχραιμους. Λέτε να ξέρουν κάτι παραπάνω που δεν ανησυχούν;@ Σιγά το δίλημμα ευρώ η δραχμή! Όταν δεν έχεις μία στην τσέπη γιατί να σε νοιάξει…@ Κανονικά το δίλημμα πρέπει να τίθεται διαφορετικά: «χωρίς ευρώ ή χωρίς δραχμή;»@ Είναι όμως δίλημμα αυτό κύριοι;@ Να μου το θυμηθείτε ότι η Μέρκελ δεν θα έχει καλό τέλος…@ Ζήτησε δημοψήφισμα σαν το Γιωργάκη…@ Να αποφασίσουμε λέει εάν θέλουμε παραμονή ή όχι στην ευρωζώνη…@ Δηλαδή εάν πούμε «όχι» τι επιδιώκει, να μην ζει με τύψεις για το κακό που θα μας κάνει;@ Do you like fraeulein(φροϊλάιν) the Greece?@ Ιδανικός πρωθυπουργός για πικραμένους…@ Αρκεί να μην μεταλλαχθεί σε Πικρο…καμένο.@ Η διαδικτυακή ψηφοφορία της “ζούγκλας” βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πρώτες ενδείξεις είναι για γερές καρδιές και σιδερένια στομάχια…@ Ναι είναι αλήθεια, ο Πρίντεζης φορούσε το νανοβιονικό t-shirt στον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας…@ Όχι παίζουμε…@ Ειλικρινά δε μπορώ να καταλάβω τι μου συμβαίνει…@ Βλέπω στον ύπνο μου τον Αντώνη Τσίπρα, με τον Αλέξη Σαμαρά και τον Γιώργο Βενιζέλο…@ Λέτε να δω και τον Κάρολο Καραμανλή με τον Βαγγέλη Παπανδρέου;@ Πήρε εντολή ο Σαμαράς και δεν μπόρεσε να την εκτελέσει! Περίεργα πράγματα…@ Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πλέον εδώ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Πολύ απλά και οι δύο είναι αλλού…@ Το μήνυμα ήταν σαφές. Μαζέψτε τα και δρόμο. Τόπο σε νέα πρόσωπα, νέα ήθη, έθιμα, προτάσεις και νοοτροπία κυρίως…@ Μόνο που οι αποδέκτες πάλι δεν πήραν το μήνυμα…@ Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Όταν χτυπάς το κουδούνι και δε σου ανοίγουν δύο λύσεις υπάρχουν. Ή να σπάσεις την πόρτα ή να σηκωθείς και να φύγεις…@ Τις επαναληπτικές εκλογές τις αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι…@ Γνωρίζουν πολύ καλά ότι όποιος οδηγήσει τη χώρα πάλι σε εκλογές, θα εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη σαν την Ατλαντίδα… Αδιαλλαξία και αλαζονεία εδώ πληρώνονται…@Μια ψυχή που 'ναι να βγει, ας βγει μια ώρα αρχύτερα…@Γιατί, εάν δεν βγει ούτε αυτή τη φορά και αποδειχθεί εφτάψυχη, θα σφίξουν οι κ… για τα καλά…@ Είναι γνωστό ότι η νύχτα βγάζει επίσκοπο κι η αυγή μητροπολίτη…@ Φοβερή προεκλογική πρωτοτυπία να πάρει η Έλλη Στάη συνέντευξη από τον Βενιζέλο…@ Άντε μετά να πείσεις τους κοινούς θνητούς ότι ξεκίνησε η μεταρρύθμιση…@ Πάλι καλά που δεν υπέγραψε την σκηνοθεσία ο Τάσος Μπιρσίμ…@ Τα ίδια χρώματα, τα ίδια συνθήματα, οι ίδιες υποσχέσεις, οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια χάλια…@ Η πολιτική δεν είναι Παρθενώνας να παραμένει διατηρητέα…@ Θέλει τσαμπουκά, προτάσεις και λύσεις. Ούτε φληναφήματα, ούτε φιλοφρονήσεις…@ Το είπε σωστά ο Λαζόπουλος: «όταν πηγαίνεις στην πουτάνα δεν ζητάς αγκαλίτσες»…@Τι πιο φυσικό από την υποψηφιότητα του Πύρρου Δήμα με το ΠΑΣΟΚ…@Ποιος άλλος μπορούσε να σηκώσει τέτοια ήττα;@ Χρειαζόταν ένα μνημόνιο για να καθαρίσει η πολιτική ζωή του τόπου…@ Θα μπορούσε να συμβεί δίχως να διαλυθεί η οικονομία, με την ψήφο των πολιτών αλλά…@ Τελικά, η δημοκρατία μας απεδείχθη πανάκριβη…@ Η δική τους δημοκρατία δηλαδή, γιατί η δική μας παραμένει φτωχή…@ Λέτε να αρχίσουν τις περικοπές;@ Το ΛΑΟΣ δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά… Το γράφει με σπρέι ο Καρατζαφέρης στους δρόμους…@ Μεταξύ μας άτυχος ο Σαμαράς. Πήρε την αντιπροσωπεία, όταν έκλεισε το εργοστάσιο…@ Μετά μου λέτε για επενδύσεις και ανάπτυξη…@ Αλήθεια μετά τις εκλογές πώς θα τη βγάζουν οι σημερινοί αρχηγοί;@ Η ζωή σκληρή, η ανεργία μεγάλη και τα μεροκάματα χαμηλά…@ Ποιος θα τους εμπιστευόταν άραγε στην επιχείρησή του με συστατική επιστολή του Σόιμπλε;@ Κατήγγειλε πρώην φίλο του στις αμερικανικές διωκτικές αρχές, προκειμένου να πάρει το αίμα του πίσω από μία κόντρα που εξελίχθηκε σε βεντέτα…@ Όχι ότι ο δεύτερος φέρθηκε καλύτερα στον καταδότη…@ Κάθε άλλο μάλιστα… Χρηματοδότησε λεχριτοεκδότες υψηλού επιπέδου, προκειμένου να δημοσιοποιήσουν την υπόθεση της κρυφής του συντρόφου…@ Ο πρώτος λέγεται ότι είναι κακό παιδί, ενώ ο δεύτερος -παρά την εμπειρία του- ότι πιάνεται εύκολα κορόιδο…@ Την πάτησε στο ποδόσφαιρο, την πάτησε στον χώρο του Τύπου, την ξαναπάτησε σε επίπεδο επιχειρηματικό, αλλά μυαλό δεν έβαλε…@ Προς το παρόν αναμένεται δίωξη από τις αμερικανικές Αρχές, εφόσον το θέμα του εμφανίστηκε ήδη σε ειδικά ξενόγλωσσα περιοδικά…@ Όταν ξεμείνει εντελώς από λεφτά, θα πάρει το μεγάλο μάθημα - μέσα ή έξω δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω- ότι οι φίλοι γίνονται, δεν ενοικιάζονται…@ Η πιο τρελή ουτοπία μου είναι ο σημαντικότερος ρεαλισμός!@ Κλεάνθης Γρίβας, σωστός…@ Είμαι παράξενο ζώο δήλωσε στο γαλλογερμανικό κανάλι ΑRΤΕ ο Πάγκαλος…@ Μετά από τέτοια δήλωση, είσαστε σίγουροι ότι παραμένετε φιλόζωοι;@ Η Πρωτομαγιά καθοριστική ημέρα για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Εκεί στρέφει την προσοχή του το σύστημα για να έχει το κεφάλι του ήσυχο…@Πώς θαεπιτευχθεί η παραμονή Παπαδήμου στο τιμόνι της εξουσίας μετά τις εκλογές;@ Όποιος βρει τη λύση κερδίζει όλα τα προεκλογικά συστήματα…@ Η χούντα δεν τελείωσε το '73…@ Ούτε οι παρελάσεις…@ Προτείνουμε εναλλακτική λύση. Αντί να γιαουρτώνουν τους επισήμους, να τους υποχρεώσουν να παρελάσουν…@ Είναι λίγο σουρεαλιστικό, αλλά θα έχει ενδιαφέρον…@ Στις εξέδρες να κάθονται όσοι εκσφενδονίζουν γιαούρτια, νεράντζια, απειλές και αιτήματα…@ Φαντάζεστε τον Γιώργο επικεφαλής της ταξιαρχίας των γκαφατζήδων, τον Αντώνη του τάγματος της κωλοτούμπας και τον Καρατζαφέρη με τον λόχο της διπλής κωλοτούμπας κάθετης πτώσης;@ Επόμενη παρέλαση στις 32 του μηνός. Σίγουρο ραντεβού…@ Τελικά, αποδείχθηκε περίτρανα ότι μοναδικός σοβαρός και επικίνδυνος αντίπαλος του Βενιζέλου ήταν ο εαυτός του…@ Μαύρα τα μαντάτα των πραγματικών δημοσκοπήσεων για τους μεγάλους…@ Τους πρώην μεγάλους εννοώ φυσικά…@ Τα άκρα κερδίζουν εκατέρωθεν…@ Είπαμε είμαστε λαός των άκρων που μας κυβερνάει το Κέντρο… ή τα κέντρα τέλος πάντων…@ Ήμασταν και λαός των κέντρων (πολιτιστικών) πριν κατεβάσουν τα ρολά…@ Θα είναι μία μεγάλη Βουλή με μικρά κόμματα…@ Φοβούνται να το ομολογήσουν μπας και πιάσουν στον ύπνο κανένα κορόιδο παραπάνω, αλλά τα κορόιδα τσιμπιούνται πλέον για να παραμείνουν ξύπνια μέχρι την κάλπη…@ Τυχερός ο Βενιζέλος, θα εκλεγεί πανηγυρικά με αντίπαλο τον εαυτό του…@ Μεταξύ μας δεν είναι λίγο να έχεις αντίπαλο τον Βαγγέλη ακόμα κι εάν πρόκειται για τον εαυτό σου…@ Κινδυνεύεις να βγει στο Ζάππειο και να σε κάνει ρόμπα!..@ Ο Ολυμπιακός θα είναι στον τελικό του Europa League. Έβγαλε εισιτήρια ο Μαρινάκης…@ Εμείς του ευχόμαστε έτσι κι αλλιώς καλό ταξίδι…@ Γιατί έναν μοναδικό υποψήφιο για την προεδρία του κόμματος σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ;@ Πρωτοτυπήστε επιτέλους να χαμογελάσει ο κόσμος…@ Κανέναν!..@Σύντροφοι θερμή παράκληση: Όλοι δαγκωτό στον υποψήφιο Βαγγέλη Βενιζέλο, να γλυτώσουμε από το ΠΑΣΟΚ…@Το μήνυμα ήρθε στη φόρμα της ζούγκλας για την παραγγελία πατάτας…@ Τι παραθέτω αυτούσιο και το αφιερώνω εξαιρετικά στους φωστήρες του ΚΚΕ που ανακάλυψαν τον εχθρό στο κίνημα των «καρτόφεν»…@ΚΥΡΙΕ ΜΑΚΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ (ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΩ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ-ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ......)ΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ 1,20 ΕΥΡΩ (ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ.-ΒΛΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΚΟ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ)ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ .....,ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ....,ΑΝΙΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ..... ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΑΛΛΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ(ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΙΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ).Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΜΕΝΕΙ (ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ).ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΔΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΑΠΛΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ;(ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΑ ΔΕΝ ΕΠΙΖΗΤΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΛΛΑ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΔΩ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ)Δημήτρης Χάσκας Σύμη@ Η πατάτα δίχασε την Αριστερά…@ Το ΚΚΕ μόνο του, απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, που έσπευσαν να υιοθετήσουν τις πρωτοβουλίες αυτοδιαχείρισης των πολιτών εις βάρος της αισχροκέρδειας…@ Δεν είναι η μόνη… βραστή πατάτα στις μασχάλες του κόμματος…@ Η συμμετοχή των πολιτών στην οργανωμένη προσπάθεια διάθεσης του προϊόντος έξω απο τα γραφεία μας, με την στήριξη των Δήμων Κηφισιάς και Νευροκοπίου, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξεπέρασε κάθε προσδοκία…@ Οι παραγγελίες ξεπέρασαν τους 35 τόνους την πρώτη ημέρα!...@ Ένα μεγάλο μπράβο στον λαχειοπώλη της πλατείας Κολωνακίου. Λεφτά υπάρχουν φώναζε διαλαλώντας την πραμάτεια του κι ήταν ο μόνος που έλεγε αλήθεια…@ Ο άλλος το φώναξε μόνο και μόνο για να την κάνουμε… λαχείο!..@ Συγχαρητήρια στον Αμπντ Ράμπο Μασούρ Χάντι. Εάν το όνομα δεν σας θυμίζει κάτι, πρόκειται για τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Υεμένης, ο οποίος κατατρόπωσε προσφάτως τον Γιώργο Παπανδρέου. Ως μοναδικός υποψήφιος πήρε το 99%! Κάτι περισσότερο από τον δικό μας όταν είχε την… τιμή του μοναδικού υποψηφίου για την προεδρία του Πασοκ…@ Επιτέλους- μια φορά -δεύτερος ο Γιώργος…@ 299 βουλευτές ψάχνουν έναν για ένα εκατομμύριο και δέκα εκατομμύρια τους 299 για τα υπόλοιπα…@ 135 προσαγωγές και 6 συλλήψεις…@ Οι 300 θα γίνουν ποτέ;@ Πολλοί φοβούνται μη χάσουν το σπίτι τους από τους Γερμανούς εκτός από έναν...@ Το έφτιαξε από Γερμανό και τρέμει μην το μάθουν οι άλλοι…@ Περιήλθε σε γνώση μου και δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει στο συρτάρι με γκρίζες… επιταγές!..@ Υπάρχουν ντοκουμέντα που όταν δουν το φως της δημοσιότητας θα βουίξουν τα βόρεια προάστια…@ Βρήκε ευκαιρία στη χαλαρή πρωινή ζώνη του Αντέννα κι έλεγε τα δικά του ο χωρίς Μπουμπούκο αρχηγός…@ Μεταξύ μας έκανε τη χειρότερη κωλοτούμπα κι έχασε τον κόσμο κάτω από τα πόδια του…@ Οπότε δικαιολογείται να περιφέρεται στην πρωινή φλύαρη ζώνη, ακόμα και στη μεσημεριανή…@ Παντρεμένοι οι άνθρωποι, είπαν να ξεδώσουν λίγο εκεί κάτω στο λιμάνι με -είναι αλήθεια- ιδιόρρυθμη παρέα και την πάτησαν άγρια…@ Τους φωτογράφησε ο ρουφιάνος κι έστειλε τις φωτογραφίες…@ Μιλάμε για πολύ (παντόφλα) ξύλο…@ Τι είπε ο γίγαντας αστυνομικοσυνδικαλιστής Κρικέτος! Τόσα χρόνια 300 αληταράδες καταστρέφουν την Ελλάδα -υπονοώντας τους κουκουλοφόρους – ρημάζοντας τον τόπο!...@ Μέχρι που μας μπέρδεψε και νομίσαμε ότι αναφέρεται στους άλλους 300 καθ’ όσον πολλοί εξ’ αυτών πρωταγωνίστησαν στην μεγάλη ληστεία του κράτους…@ Την επόμενη φορά ελπίζουμε να γίνει περισσότερος σαφής και συγκεκριμένος…@ …και να θυμάστε, τα ρέστα μας τα χάσαμε με υπουργούς Γεωργιάδηδες και Καψήδες…@ Οι τελευταίοι της συμφοράς… όταν ο Παπαδήμος αποφάσισε να πει το μεγάλο ΝΑΙ για να επιτελέσει το καθήκον του, αρνούμενος να ρωτήσει εκείνους που θα έσωζε…@ Θυμηθείτε μόνο τον εκνευρισμό των νταβατζήδων όταν -έστω για πλάκα- ο Γιώργος αποφάσισε να απευθυνθεί δια δημοψηφίσματος στον λαό…@ Πως ολοφύρονταν οι βουλευτές των payroll…@ Του ΠΑΣΟΚ και της εθνοσωτηρίου ΝΔ παρέα, αντιδρώντας στην ανοησία του Παπανδρέου να ζητήσει την ετυμηγορία του… ανώριμου ελληνικού λαού για πιθανή επιστροφή στην καταστροφική δραχμή…@ Λες και η αιτία τέτοιας της καταστροφής ήταν η ψήφος του κόσμου και όχι η πολιτική