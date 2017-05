X Factor, So You Think You Can Dance και MasterChef: Τι νούμερα τηλεθέασης έκαναν;

Το βράδυ της Πέμπτης, το X Factor, το So You Think You Can Dance και το MasterChef διασταύρωσαν τα ξίφη τους και το αποτέλεσμα της μάχης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Στο γενικό σύνολο, τα ποσοστά για τα τρία show διαμορφώθηκαν ως εξής:The X Factor: 17,5%MasterChef: 14%Sο You Think You Can Dance: 13%Στο δυναμικό κοινό:The X Factor: 20,8%MasterChef: 20,4%So You Think You Can Dance: 13,4%.Πηγή: govastileto.gr