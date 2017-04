Your Face Sounds Familiar vs Survivor: Ποιο από τα δύο show προτίμησαν να δουν οι τηλεθεατές;

Το Your Face Sounds Familiar (YFSF) επέστρεψε με τον 4ο κύκλο στον ΑΝΤ1. Η Μαρία Μπεκατώρου και η κριτική επιτροπή υποδέχτηκαν τους δέκα διαγωνιζόμενους καλλιτέχνες σε μια βραδιά που τα είχε όλα.Το show μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1 μετά τις 9 το βράδυ βρέθηκε απέναντι από τον τυφώνα Survivor που μέχρι σήμερα κανείς δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει. Τι έδειξαν οι μετρήσεις τηλεθέασης για τους δύο μονομάχους;Σύμφωνα με τις μετρήσεις τηλεθέασης της Nielsen, το Survivor δεν έχασε την πρωτιά -αν και είχε μικρές απώλειες- και συγκέντρωσε το 39,8% των τηλεθεατών στο γενικό και το 52,9% στο δυναμικό κοινό. To reality επιβίωσης του ΣΚΑΪ κατάφερε να φτάσει σε τέταρτο έως το 60,9%.Το Your Face Sounds Familiar έδωσε τη μάχη του και στο «κλείσιμο» σημείωσε μέσο όρο 20,4% στο σύνολο και 17,2% στο δυναμικό. Το show μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1 πέτυχε τις καλύτερες επιδόσεις στα πρώτα 90 λεπτά προβολής του, πριν αρχίσει το Survivor, φτάνοντας και στο 28,7%.ΠΗΓΗ: govastileto.gr