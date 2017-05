Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η εκδίκηση του Σαλαζάρ

Ο Johnny Depp επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τον ρόλο του θρυλικού παληκαρά αντι-ήρωα Τζακ Σπάροου στην ολοκαίνουργια ταινία «Οι Πειρατές της Καραιβικής: H Εκδίκηση του Σαλαζάρ».



Ο άτυχος Καπετάνιος Τζακ Σπάροου αυτή τη φορά τα βάζει με ναυτικούς-φαντάσματα, που έχουν αρχηγό τους τον τρομακτικό Καπετάνιο Σαλαζάρ (Javier Bardem) και το σκάνε από το Τρίγωνο του Διαβόλου με σκοπό να σκοτώσουν κάθε πειρατή στη θάλασσα. H μόνη ελπίδα να σωθεί ο Τζακ είναι η θρυλική τρίαινα του Ποσειδώνα. Προκειμένου να τη βρει ο Τζακ θα χρειαστεί να συνεργαστεί με την Carina Smyth (Kaya Scodelario), μια πανέξυπνη αστρονόμο και τον Henry (Brenton Thwaites), έναν ξεροκέφαλο ναυτικό της Βασιλικής Ναυτικής Ακαδημίας.



Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales |



Σκηνοθεσία: Γιοακίμ Ρένινγκ, Έσπεν Σάντμπεργκ



Ηθοποιοί: Τζόνι Ντεπ, Τζέφρι Ρας, Χαβιέ Μπαρδέμ, Ορλάντο Μπλουμ, Κάγια Σκοντελάριο



Είδος ταινίας: Περιπέτεια



Δείτε το τρέιλερ: