Αίγυπτος: Η αγορά με τις καλύτερες επιδόσεις στον χώρο της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής

Η Αίγυπτος αποτελεί την αγορά με τις καλύτερες επιδόσεις στη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική το 2018. Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας μεταξύ διεθνών επενδυτικών ομίλων που διεξήγαγε η αιγυπτιακή περιφερειακή επενδυτική τράπεζα EFG Hermes στο πλαίσιο διεθνούς επενδυτικού συνεδρίου το οποίο έλαβε χώρα στο Ντουμπάι στις αρχές Μαρτίου («14th Annual One on One Conference: Shifting Benchmarks»), η Αίγυπτος ανακηρύχθηκε ως η αγορά με τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στον ευρύτερο χώρο της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής (MENA) για το 2018, ακολουθούμενη από τις Σ. Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ και Κουβέιτ.



Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, που παρουσιάζει και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο, φάνηκε ότι η Αίγυπτος πραγματοποιεί σταδιακά βήματα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, που αποκαθιστούν σταδιακά την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στη χώρα.



Στο εν λόγω φετινό συνέδριο, συμμετείχαν 173 διεθνείς επενδυτικοί όμιλοι και 518 διαχειριστές χαρτοφυλακίων από 255 επενδυτικούς οργανισμούς, που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 8 τρις δολαρίων.