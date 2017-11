Γνωστά ονόματα στο ελληνο-πολωνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ

Γνωστά ονόματα του εφοπλισμού, εκπρόσωποι κρατικών και ιδιωτικών φορέων, επιχειρηματίες και στελέχη ομίλων από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας, της βιομηχανίας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών αλλά και των media από την Ελλάδα και την Πολωνία συμμετείχαν στο Φόρουμ Καινοτομίας με τίτλο: Greek Polish Innovation Forum "Green Innovative Technologies: A Powerful Tool for Cooperation” που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη 21 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,



Το φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Πολωνικής Δημοκρατίας, κ. Andrzej Duda στην Ελλάδα, συνδιοργάνωσαν ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.), o ομόλογος πολωνικός Οργανισμός Polish Investment and Trade Agency και το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης της Πολωνικής Δημοκρατίας.



Στο ελληνο- πολωνικό φόρουμ συμμετείχαν από την ελληνική πλευρά:



-Παναγιώτης Τσάκος, Tsakos Group

-Μιχάλης Λεμπιδάκης, CEO πλαστικά Κρήτης-Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ

-Θεόδωρος Κυριακού, Πρόεδρος Ant1 Group

-Κώστας Καραφωτάκης, CEO, Olympia Development Group

-Παναγιώτης Λασκαρίδης, Μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Εφοπλιστών

-Γιάννης Κούστας, Πρόεδρος και Διευθύνων, Δαναός

-Ρεγγίνα Γκολέμη , Πρόεδρος, Goldair Group

-Χάρης Βαφειάς, CEO, Stealthgas Maritime

-Δημήτρης Κοπελούζος, Πρόεδρος, Copelouzos Group

-Θεόδωρος Βενιάμης, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

-Επαμεινώνδας Λογοθέτης Πρόεδρος Karlog Shipping

-Γιώργος Προκοπίου, Πρόεδρος Dynacom

-Κύρος Λαζαρίδης Πρόεδρος του Ελληνο-πολωνικού Συνδέσμου Εμπορίου και Επενδύσεων

-Κυριάκος Μάγειρας, CEO Attica Group

-Δήμητρα Μιχαήλ, Γενική Διευθύντρια "Ποσειδώνια"

-Ξενοφών Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος, Abodeman, Attica Vehicle & Machine industry

-Κατερίνα Πέππα, Διευθύντρια Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

-Ελένη Πολυχρονοπούλου, πρόεδρος HEMEXPO

-Απόστολος Πουλοβασίλης, Επικεφαλής Εμπορικής Ανάπτυξης, Diamonds Shipping and Trading

-Πέτρος Σπιναρης, Director, Export and Aftersales, Solaris bus and Coach

-Λάζαρος Σταθάκης, Member of the Board of directors, ΔΕΗ

-Τάσος Ταστάνης, Πρόεδρος του ΟΑΣΑ

-Αντώνης Ζολώτας , πρόεδρος Eurofin

-Στέφανος Αγγελάκος, Managing Director, Angelakos Hellas S.A

-Γιώργος Αρχοντάκης, Πρόεδρος, D.C.S.I

-Ηλίας Αθανασίου, CEO Enterprise Greece

-Μιχάλης Μποδούρογλου, CEO Allseas Marine

-Δρ. Γράτσος, Πρόεδρος της ελληνική ένωσης προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, μέλος Δ.Σ της ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

-Καλλίνικος Καλλίνικος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Goldair Group

-Μιχάλης Καραγιάννης, Πρόεδρος Roswell Tankers Corp.

-Μιχαήλ Κοκκίνης, CEO, Golden Destiny

-Νικόλαος Κονταξής, Πρόεδρος, Solaris Hellas

-Ιωάννης Κοπανάκης, Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, ΔΕΗ

-Μιχαήλ Λάμπρος, πρόεδρος, Majestic International Cruises



Πολωνοί επιχειρηματίες και εκπρόσωποι



-Jerzy Athanasiadis, Olympia Electronics-Polska

-Pawel Augustyn, Eneris Surowce SA

-Lukasz Brzozka, Tauron Wytwarzanie

-Przemyslaw Dominiczak, E-Engineer

-Krzysztof Juchniewicz, Nauta Shipyard

-Kamil Kaminski, Tauron SA

-Slawomir Latos, Nauta Shipyard

-Jerzy Lopatyniski, TFI MARS

-Zbigniew Palenica, SOLARIS Bus & Coach

-Tomasz Pisula, Polish Agency for Trade and Investment

-Maciej Rek, Enamor

-Michal Romaniszyn, Wiss

-Amerendra Roy, Shipyard Gryfia

-Marek Rozalski, Shipyard Gryfia

-Dariusz Rudzinksi, Polish Registry of Shipping Polish Register of Shipping Joint

Arkadiusz Sekscinski, PGE Energia Odnawialna

-Marcin Seroka, Gdansk Shipyard Remontowa