Η διαχείριση κόκκινων δανείων 19 δισ. ευρώ

Θα ξεπεράσει κατά πολύ το ποσό των 10 δισ. ευρώ, το εγχείρημα διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων που έχουν προετοιμάσει οι τράπεζες και τα οποία αφορούν χαρτοφυλάκια με διασφαλίσεις και χωρίς.



Η επαναφορά των δεικτών μη ενήμερων δανείων σε χαμηλότερα επίπεδα είναι ένα σημαντικό στοίχημα για τα πιστωτικά ιδρύματα που δίνουν μάχη με τον χρόνο.



Οι τράπεζες προχωρούν σε παντός τύπου αναδιαρθρώσεις, πωλήσεις, διαχείριση «κόκκινων» δανείων ύψους 19 δισ. ευρώ.



Με στοιχεία Δεκεμβρίου 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε κατά 4,8% και 10,0%, συγκριτικά με το τέλος του Σεπτεμβρίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα, αγγίζοντας τα 95,7 δισ. ευρώ ή το 43,1% των συνολικών ανοιγμάτων. Tα NPL αντιστοίχως διαμορφώνονται στα 66 δισ. ευρώ.



Η αποτελεσματικότητα με την οποία οι τράπεζες διαχειρίζονται τα «κόκκινα» δάνεια είναι αυτό που θα κρίνει και την επανάκαμψη ή μη της οικονομίας το αμέσως προσεχές διάστημα. Τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας προχωρούν σε:



Πωλήσεις «κόκκινων» δανείων

Διαγραφές

Ρυθμίσεις - Αναδιαρθρώσεις.



Το κατ’ αρχήν πλάνο που έχουν στείλει οι συστημικές τράπεζες στους θεσμούς μιλά για «κόκκινα» δάνεια 10 δισ. ευρώ, τα οποία θα «καθαρθούν» με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους από τα χαρτοφυλάκιά τους.



Στην πραγματικότητα, όμως, οι συστημικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε ενέργειες που αφορούν δάνεια ύψους 17 δισ. ευρώ και συνεχίζουν.



Ιδιαίτερη επιμονή έχουν επιδείξει στο συγκεκριμένο θέμα οι θεσμοί, οι οποίοι και εκτιμούν πως η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων θα κρίνει εν πολλοίς και τις κεφαλαιακές ανάγκες των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις τρέχουσες και τις μελλοντικές.



Εφόσον οι τράπεζες δεν καταφέρουν να καθάρουν επαρκώς τα χαρτοφυλάκιά τους θα είναι περίπου αδύνατον να χρηματοδοτήσουν την οικονομία με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και στις ίδιες νέα προβλήματα. Αυτός άλλωστε είναι ο φαύλος κύκλος στη δίνη του οποίου βρίσκονται τα πιστωτικά ιδρύματα αδιάλειπτα από το 2010.



Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον των ειδικών για «κόκκινα» δάνεια είναι μεγάλο και δημιουργεί μία σημαντική νέα αγορά.



Μη διασφαλισμένα δάνεια



Την έναρξη στις πωλήσεις μεγάλων χαρτοφυλακίων «κόκκινων» δανείων άνοιξε η Eurobank, με τη μεταβίβαση στη σουηδική Intrum μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις -unsecured loans- (220.000 καταναλωτικά και κάρτες), συνολικής αξίας 2,8 δισ. ευρώ μαζί με τους τόκους.



Το τίμημα πώλησης διαμορφώθηκε στο 3%, δηλαδή στα 45 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον όφελος αναμένεται να προκύψει για την τράπεζα από τη διαχείριση του σχετικού χαρτοφυλακίου, την οποία αναλαμβάνει η θυγατρική της Eurobank Financial Planning Services (FPS).



Πρόκειται για την εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχει συστήσει η τράπεζα και η οποία έλαβε πρόσφατα άδεια από την ΤτΕ.



Τη σκυτάλη έλαβε η Εθνική Τράπεζα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια άνευ διασφαλίσεων ύψους 5,2 δισ. ευρώ, το επονομαζόμενο και ως project Earth.



To χαρτοφυλάκιο αφορά περίπου 200.000 δανειολήπτες και δάνεια τα οποία δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις.

Από την αρχική (πριν τους τόκους) ύψους 2 δισ. ευρώ οφειλή, στον ισολογισμό της τράπεζας βρίσκονται λιγότερα από 1 δισ. ευρώ δάνεια για τα οποία ήδη έχουν ληφθεί οι αναγκαίες προβλέψεις.



Τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με τον επενδυτικό όμιλο B2Holding για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής άνευ εξασφαλίσεων ύψους 3,7 δισ. ευρώ ανακοίνωσε τον Μάρτιο η Alpha Bank.



To τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε στα 90 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο περίπου 4,5% του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου που ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ.



Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου την είχε αναλάβει η Cepal, η εταιρεία διαχείρισης «κόκκινων» δανείων που έχει ιδρύσει η Alpha Bank μαζί με την ισπανική Aktua.



Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς αυτή τρέχει τη διαδικασία για την πώληση χαρτοφυλακίου 200.000 μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής αξίας 2,3 δισ. ευρώ, τα οποία είχαν χορηγηθεί, χωρίς εξασφαλίσεις, σε 130.000 δανειολήπτες.



Η ονομαστική αξία των δανείων είναι 1,1 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα 1,2 δισ. ευρώ προήλθαν από τόκους. Το χαρτοφυλάκιο των «κόκκινων» δανείων έχει την κωδικοί ονομασία «Arctos» και περιλαμβάνει ανεξόφλητες οφειλές από καταναλωτικά δάνεια (σε ποσοστό 70%) και πιστωτικές κάρτες (σε ποσοστό 30%) που είχαν χορηγηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς αλλά και άλλες Τράπεζες που απορρίφθηκαν από την ίδια τα τελευταία χρόνια. (ΑΤΕ, Λαϊκή, Κύπρου κ.λπ.).



Σε ό,τι αφορά τα μη διασφαλισμένα δάνεια, αξίζει να σημειωθεί πως έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για μεταβολή του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου πριν από την πώληση του δανείου σε κάποιο fund να είναι δυνατή η πρόταση πώλησης στον ίδιο τον δανειολήπτη με πιθανότατα τους ίδιους όρους.