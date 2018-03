Ποιος είναι ο νέος επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ

Ο Λάρι Κάντλοου είναι ο νέος διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου (NEC) των ΗΠΑ, διαδεχόμενος τον Γκάρι Κον, ως ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζει το «Politico», επικαλούμενο τον Λευκό Οίκο.



«Στον Λάρι Κάντλοου προσφέρθηκε κι αυτός αποδέχτηκε τη θέση του βοηθού του πρόεδρου για την οικονομική πολιτική, αλλά και του διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου» επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται «προκειμένου να γίνει μία ομαλή μετάβαση», ενώ σύντομα αναμένεται η δημοσιοποίηση σχετικού χρονοδιαγράμματος.



Ο Αμερικανός πρόεδρος προσέφερε τη θέση στον Κάντλοου, ο οποίος είναι οικονομικός σχολιαστής του δικτύου CNBC, αλλά κι εξωτερικός σύμβουλος του Τραμπ. Η προσφορά της θέσης έγινε τηλεφωνικά το βράδυ της Τρίτης, ενώ ο Κάντλοου βρισκόταν σε δείπνο στο εστιατόριο (Cipriani Restaurant) στο Μανχάταν, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των εξελίξεων. Ο Κάντλοου αποδέχτηκε την πρόταση, όπως αναμενόταν.



Στη διάρκεια του τηλεφωνήματος, ο Τραμπ έβλεπε τη φωτογραφία του Κάντλοου στην τηλεόραση και του είπε: «Δείχνεις ωραίος, Λάρι».



«Ο πρόεδρος έχει υψηλές προσδοκίες από τον Λάρι Κάντλοου. Είχαν μία καλή τηλεφωνική συζήτηση στο τηλέφωνο» δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Ρέιτζ Σαχ στη διάρκεια χθεσινής πτήσης του προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One) από την Καλιφόρνια στο Μιζούρι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αρκετοί άνθρωποι» ήθελαν τη θέση στο NEC, όπως υποστήριζε κι ο πρόεδρος Τραμπ.



Ο Κον, πρώην διοικητικό στέλεχος της Goldman Sachs, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάρτιση του φορολογικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο στα τέλη Δεκεμβρίου, παραιτήθηκε στις 6 Μαρτίου. Αφορμή για την παραίτησή του στάθηκε η απόφαση του Τραμπ για την επιβολή δασμών εισαγωγής στον χάλυβα και το αλουμίνιο.



Από την άλλη μεριά, ο Κάντλοου θα έχει μία δύσκολη αποστολή, προκειμένου να συμβουλεύει και να συγκρατεί τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος θέλει να περνάει τις δικές του απόψεις για την εφαρμογή μιας επιθετικής εμπορικής πολιτικής μέσω της επιβολής δασμών τόσο στους ανταγωνιστές όσο και στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.



Ο νέος διευθυντής του NEC αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι υπέρμαχος του ελεύθερου εμπορίου, πρώην Δημοκρατικός, ενώ έχει υπηρετήσει στην κυβέρνηση του Ρόναλντ Ρίγκαν.



Οι οικονομικοί αναλυτές στην Ουάσινγκτον εκτιμούν ότι από την πρώτη στιγμή θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους υπόλοιπους συμβούλους του Τραμπ που συγκλίνουν προς την επιβολή μέτρων εμπορικού προστατευτισμού. Μεταξύ αυτών, ο σύμβουλος του Τραμπ για θέματα εμπορίου, Πίτερ Ναβάρο, αλλά κι ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπουρ Ρος.



Ο νέος διευθυντής του NEC σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε δηλώσει για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής (NAFTA) ότι το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ θα ήταν «μία καταστροφικά κακή απόφαση».



Έτσι, είναι πιθανόν να κινηθεί στον Λευκό Οίκο, προστατεύοντας την εφαρμογή της συμφωνίας, για την οποία ο πρόεδρος Τραμπ είχε προεκλογικά υποστηρίξει την αναθεώρησή της ή την αποχώρηση των ΗΠΑ. Παρά τις θετικές εξελίξεις στον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση της συμφωνίας, απομένουν πολλά ακόμη κεφάλαια να κλείσουν για την επίτευξη τελικού διαπραγματευτικού αποτελέσματος. Παράλληλα, οι συμμετέχουσες στις διαπραγματεύσεις χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) πιέζονται χρονικά, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με τη διεξαγωγή εκλογών σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ το περιθώριο διαπραγματευτικού αποτελέσματος στενεύει δραματικά.



Η κυβέρνηση Τραμπ επεξεργάζεται την περίοδο αυτή ένα πλαίσιο ενίσχυσης των κυρώσεων κατά της Κίνας, αναφορικά με την τεχνολογία, αλλά και τα πνευματικά δικαιώματα.



Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η τηλεοπτική παρουσία που είχε ο Κάντλοου είχε βαρύτητα στην απόφαση που έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, προκειμένου να τον επιλέξει για τη θέση.



Ο ίδιος έχει παραπονεθεί συχνά ότι δεν έχει ταλαντούχους ανθρώπους, οι οποίοι να μπορούν να προωθήσουν τηλεοπτικά τις πολιτικές του.



Από την άλλη μεριά, η θετική εικόνα του προέδρου Τραμπ για τον Κάντλοου επηρεάστηκε αρνητικά, όταν άσκησε κριτική στην επιβολή των δασμών εισαγωγής για τον χάλυβα και το αλουμίνιο. Όταν όμως στη συνέχεια απορρίφθηκαν άλλοι υποψήφιοι (μεταξύ αυτών και η αναπληρώτρια του Κον, Σαχίρα Νάιτ), η προοπτική επιλογής του Κάντλοου έγινε και πάλι θετική, με τους δύο άνδρες να συνομιλούν το Σαββατοκύριακο.



Ο Κάντλοου δήλωσε στο CNBC χθες το απόγευμα ότι ο πρόεδρος του τηλεφώνησε για πρώτη φορά την Κυριακή, όταν ο ίδιος είχε τελειώσει μία παρτίδα τένις στο Κονέκτικατ.



«Νόμιζα ότι μου τηλεφωνούσε για να μου βάλει τις φωνές για το πρόβλημα που είχα με την επιβολή των δασμών. Ωστόσο, δεν το έκανε. Ο Τραμπ τηλεφώνησε κι άρχισε να μου εξηγεί τη θέση του» είπε ο Κάντλοου.



Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε μία σειρά συζητήσεων με τον πρόεδρο Τραμπ, οι οποίες οδήγησαν στην αποδοχή της προσφοράς για τη θέση.



«Να μιλάω μαζί του για 30, 40 λεπτά τρεις ή τέσσερις συνεχόμενες ημέρες, είναι θαυμάσιο. Θέλω να το πω αυτό. Είναι θαυμάσιο. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας για αρκετά χρόνια» τόνισε ο Κάντλοου.



Μετά την αποδοχή της θέσης ο Κάντλοου μίλησε και πάλι με τον Τραμπ για τρέχοντα θέματα της οικονομικής του ατζέντας.



Ο Κάντλοου έχει εργαστεί ως οικονομολόγος στη Fed της Νέας Υόρκης, αλλά και στο αρμόδιο για τον προϋπολογισμό γραφείο (Office of Management and Budget) υπό τον πρόεδρο Ρίγκαν, πριν από την καριέρα του στη Wall Street, αλλά και την ηγετική θέση οικονομολόγου που είχε στην επενδυτική τράπεζα Bear Stearns, η οποία κατέρρευσε το 2008.



Πηγή: ΑΜΠΕ