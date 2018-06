Ποσειδώνια: Στα καθαρά καύσιμα στρέφεται η παγκόσμια ναυτιλία

Τα καθαρά καύσιμα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της παγκόσμιας ναυτιλίας μόλις δύο χρόνια πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει δώσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) για εφαρμογή από 1/1/2020 ανώτατου ορίου 0,5% στην περιεκτικότητα σε θείο στα ναυτιλιακά καύσιμα.



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενικές εκπομπές ρύπων από τις μεταφορές έως το 2050 (Vision of Zero Emissions) αναφέρθηκε και η Ευρωπαία Επίτροπος Μεταφορών κα Violeta Bulc, με το χαιρετισμό της στα χθεσινά επίσημα εγκαίνια των Ποσειδωνίων 2018, του πιο σημαντικού ναυτιλιακού γεγονότος στον κόσμο:



«Η θέσπιση ανώτατου ορίου περιεκτικότητας σε θείο παγκοσμίως δημιουργεί νέες, σημαντικές ευκαιρίες για την ναυπηγική βιομηχανία, με την ΕΕ να ηγείται του τομέα της ανάπτυξης του LNG ως καυσίμου για τη ναυτιλία, μια καινοτομία η οποία προσελκύει έντονο ενδιαφέρον και από άλλες περιοχές του κόσμου».



Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη.



Γι’ αυτό το λόγο η υιοθέτηση μιας παγκόσμιας προσέγγισης για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα αποτελεί τόσο επίκαιρο ζήτημα στα Ποσειδώνια 2018, όπου ναυπηγοί, κατασκευαστές μηχανών και πάροχοι συστημάτων καθαρισμού (scrubber) παρουσιάζουν τα σχέδιά τους στον τομέα των καθαρών καυσίμων και τις στρατηγικές τους σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πλοιοκτητών.



Πώς όμως προετοιμάζονται οι μεγάλοι παίκτες από την Άπω Ανατολή για τις επερχόμενες αλλαγές στον τομέα της εκπομπής ρύπων και των καθαρών καυσίμων;



Η Κίνα, η Ιαπωνία και η Κορέα παρουσιάζουν στα εντυπωσιακά τους περίπτερα τις κορυφαίες ναυπηγικές εταιρείες τους, οι οποίες έχουν ήδη δεχθεί σημαντικές παραγγελίες για ναυπηγήσεις πλοίων από Ευρωπαίους και Έλληνες πλοιοκτήτες, και το ζήτημα αυτό αποτελεί προτεραιότητα τους.



Ο κ. Tohru Kitamura, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Mitsubishi Shipbuilding Company, δήλωσε:



«Από τη μεριά μας, είμαστε ήδη έτοιμοι για την εγκατάσταση καύσιμου LNG σε διαφόρους τύπους πλοίων, ωστόσο στην Ιαπωνία οι Ιάπωνες πλοιοκτήτες δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποιον δρόμο θα ακολουθήσουν –το καύσιμο LNG, το αργό πετρέλαιο ή άλλους τύπους καυσίμου.



Τουλάχιστον 4.500 πλοία ανήκουν σε Ιάπωνες πλοιοκτήτες ενώ, από τις συνολικές παραγγελίες που έχει δεχθεί η Mitsubishi για ναυπηγήσεις πλοίων, οι ξένοι πλοιοκτήτες αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το μισό της παραγωγής της εταιρείας.



Στην Mitsubishi έχουμε διάφορα είδη τεχνολογιών σχετικών με το καύσιμο, όπως για παράδειγμα την αιθανόλη και το καύσιμο LPG.



Στην Ιαπωνία, η ναυτιλιακή κοινότητα συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο την επιτακτική ανάγκη προσαρμογής στο νέο πλαίσιο του ΙΜΟ μέχρι το 2020. Ένας μεγάλος αριθμός πλοιοκτητών θα εφαρμόσουν το δικό τους σύστημα καθαρισμού (scrubber), ενώ άλλοι θα επιλέξουν σύστημα με καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.



Επίσης, στην ιαπωνική αγορά υπάρχουν πολλοί τύποι μικρών φορτηγών πλοίων με μικρή μεικτή χωρητικότητα και πλοιοκτήτες που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει τι είδους καύσιμο θα χρησιμοποιούν στα πλοία τους, καταλήγει ο κ. Kitamura.



Ήδη από την πρώτη ημέρα της Έκθεσης Ποσειδώνια 2018 ο κ. Kitamura υπέγραψε επιστολή πρόθεσης (Letter of Intent) για συνεργασία με την κινεζική εταιρεία Cosco Shipping στην κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης για δοκιμή scrubber (demo test facility).



Ο κ. Steven Zhang, Διευθυντής του Τμήματος Επισκευών και Μετατροπών της COSCO Shipping, δήλωσε:



«Το LNG είναι το μέλλον και αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κίνας. Η κυβέρνησή μας είναι πολύ αυστηρή με την προστασία του περιβάλλοντος και γι’ αυτό εφαρμόζει ιδιαίτερα αυστηρούς κανονισμούς.



Διαθέτουμε κεντρικές εγκαταστάσεις για τη διάλυση του πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία καθαρισμού του πλοίου. Διενεργούμε έρευνες σχετικά με τον τρόπο ανακατασκευής της κύριας μηχανής ώστε να δέχεται δεξαμενές καυσίμων LNG και επενδύουμε σε μια σύμπραξη με την GTT, έναν Γάλλο πάροχο λύσεων LNG, στο πλαίσιο του έργου ανακατασκευής των πλοίων. Πλέον όλο και περισσότερα πλοία με καύσιμο LNG υφίστανται εργασίες καθαρισμού και ελλιμενίζουν στην Κίνα».



Επίσης, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων εγκαινιάστηκε σήμερα ένα νέο και φιλόδοξο project, η probunkers, για τον ανεφοδιασμό πλοίων με LNG.



Το παγκόσμιας εμβέλειας έργο, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, προσφέρει την ευκαιρία για επένδυση σε δύο κυρίαρχες και δυναμικές βιομηχανίες: την ναυτιλία και την ενέργεια.



Η probunkers έχει ως στόχο να σχεδιάσει, να ναυπηγήσει και να διαχειρίζεται ένα στόλο από μοντέρνα και φιλικά προς το περιβάλλον σκάφη για ανεφοδιασμό πλοίων με καύσιμο LNG, που θα καλύψει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ενεργειακές ανάγκες της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας.



Το project περιλαμβάνει Σχεδιασμό, Χρηματοδότηση, Εφαρμογή, Λειτουργία και Πωλήσεις.



H probunkers θα έχει ρόλο σε τρία επίπεδα: ως Φυσικός Προμηθευτής, ως Έμπορος LNG και ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής πλοίων ανεφοδιασμού.



Αυτή η "τριπλή στόχευση" και η πολυεπίπεδη ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου δημιουργεί αυξημένες ανάγκες επενδύσεων, εμπορικής και λειτουργικής διαχείρισης, αγοράς και πώλησης LNG, logistics αλλά και μάρκετινγκ.



Η Έκθεση Ποσειδώνια τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου.