Σεντένο: «Μετά το μνημόνιο, εργαλείο ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα»

Εργαλείο «ενισχυμένης εποπτείας» για τη χώρα μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Eurogroup της Σόφιας όπως αναφέρει ο Μάριο Σεντένο στην καθιερωμένη απολογιστική επιστολή του για τη συνεδρίαση του Απριλίου.Ο επικεφαλής του Eurogroup στην επιστολή του για τη συνεδρίαση Σόφιας που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, επισημαίνει: «Το Eurogroup έλαβε υπόψη το λεγόμενο εργαλείο ''ενισχυμένης εποπτείας'' όπως προτάθηκε από την Κομισιόν» («Τhe Eurogroup took note of the so-called 'enhanced surveillance' tool, as proposed by the Commission»).Στην ίδια επιστολή τονίζεται μεταξύ άλλων ο στόχος που έχουν θέσει οι θεσμοί και η Αθήνα είναι να υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών αποστολών (Staff Level Agreement) έως το επόμενο Eurogroup στις 24 Μαΐου.Παράλληλα υπογραμμίζεται πως πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας από τον υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας και συζητήθηκε η μελλοντική παρακολούθηση του προγράμματος.«Πραγματοποιήσαμε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ορισμένα βασικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Ο Έλληνας Υπουργός παρουσίασε την αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση την αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας και στην ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος» τονίζεται στην επιστολή.