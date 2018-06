Στο 23ο "Greek Investment Roadshow in the USA" το ΤΑΙΠΕΔ

Τις επενδυτικές ευκαιρίες της Ελλάδας μέσα και από το πρόγραμμα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ παρουσίασαν στη διεθνή επενδυτική κοινότητα οι επικεφαλής του Ταμείου στο πλαίσιο του 23ου "Greek Investment Roadshow in the USA" που διοργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Enterprise Greece.



Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης Ξενόφος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου, κ. Ριχάρδος Λαμπίρης είχαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις στη Νέα Υόρκη με διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, θεσμικούς επενδυτές και εκπροσώπους του ελληνο-αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου.



Οι επικεφαλής του Ταμείου παρουσίασαν σε B2B συναντήσεις το πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ και την πορεία του μέχρι σήμερα, ενώ έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στους επικείμενους διαγωνισμούς.



Ο κ. Ξενόφος μετείχε ως ομιλητής και στο "7th Greek Investment Forum in New York" που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Roadshow, όπου έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι τα προς αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ περιουσιακά στοιχεία διασυνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας έναν αναπτυξιακό πλέγμα αλληλεπίδρασης σε μια σειρά τομείς όπως το διαμετακομιστικό εμπόριο και τα logistics, ο τουρισμός, η ενέργεια κλπ.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην νέα στρατηγική του ΤΑΙΠΕΔ που θέλει τον άνθρωπο και την κοινωνία στο κέντρο των επιλογών του, ενώ υπογράμμισε ότι ο ρόλος του Ταμείου δεν περιορίζεται απλώς στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση ενός σχεδίου ανάπτυξης.



Ο κ. Ξενόφος υπογράμμισε ότι εξίσου σημαντικό θεωρεί το γεγονός να μπορεί το Ταμείο να είναι "παρών" και κοντά στον επενδυτή και μετά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, επιλύοντας προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσει, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών του και τα κανάλια επικοινωνίας του Ταμείου με κοινωνικούς και διοικητικούς φορείς.