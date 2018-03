Τη δική του εκδοχή για την εμπορική "ανισορροπία" Κίνας-ΗΠΑ παρουσιάζει το κινεζικό πρακτορείο Xinhua

Ένα "τεράστιο" εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα είναι υποτίθεται ο λόγος για το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης να επιβάλει δασμούς σε κινεζικές εισαγωγές ύψους έως 60 δισεκ. δολαρίων και να περιορίσει τις κινεζικές επενδύσεις.



Ωστόσο, όπως αναφέρει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua κάποιες φορές τα στοιχεία μπορεί να μην είναι ορθά και να διαστρεβλώνουν την γενικότερη εικόνα.



Διαστρεβλωμένα στοιχεία



Αυτό που οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι είναι "εμπορικό έλλειμμα ρεκόρ" με την Κίνα βασίζεται σε 'φουσκωμένα' στοιχεία.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής υπηρεσίας απογραφής, το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα ανήλθε πέρυσι στο επίπεδο ρεκόρ των 375 δισεκ. δολαρίων, ενώ τα τελωνειακά στοιχεία της Κίνας δείχνουν ότι το πλεόνασμα της χώρας με τις ΗΠΑ ανέρχεται στο 1,87 δισεκ. γιουάν ή περίπου στα 298 δισεκ. δολάρια.



Η διαφορά είναι κυρίως αποτέλεσμα των διαφορετικών στατιστικών προσεγγίσεων, όπως για παράδειγμα εάν οι υπολογισμοί θα περιλαμβάνουν ή όχι το διαμετακομιστικό εμπόριο, σύμφωνα με την Τζανγκ Μονάν, ερευνήτρια στο Κέντρο Διεθνών Οικονομικών Ανταλλαγών της Κίνας.



Τέτοιου είδους αποκλίσεις φουσκώνουν τους αμερικανικούς υπολογισμούς για το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα κατά 20% περίπου κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον υπουργό Εμπορίου Τζονγκ Σαν.



Στις ΗΠΑ εδρεύουν πολλές πολυεθνικές εταιρίες που έχουν μια παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά η ισχύουσα στατιστική μέθοδος της συνολικής αξίας έχει διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, υποστηρίζουν αναλυτές.



Ένα iPhone, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί εξαρτήματα που έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο και συναρμολογείται και κατασκευάζεται στην Κίνα, ωστόσο ο υπολογισμός των εμπορικών στατιστικών στοιχείων αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος της αξίας στην Κίνα.



«Σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη άλλων πέφτει στην Κίνα», δήλωσε η Τζανγκ.



Πρόσθεσε ότι τα περισσότερα από τα κέρδη πηγαίνουν στην πραγματικότητα σε αμερικανικές εταιρίες, αλλά η αξία των προϊόντων αντανακλάται στις κινεζικές εξαγωγές, με αποτέλεσμα τα στατιστικά στοιχεία να είναι ανακριβή.



Επιπλέον, μιλώντας για το έλλειμμα με την Κίνα, οι ΗΠΑ ανέκαθεν υποβάθμιζαν το εμπόριο υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Του Σιντσουάν, καθηγητή στο University of International Business and Economics.



Τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας έδειξαν ότι η χώρα έχει ένα τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών με τις ΗΠΑ και η διαφορά διευρύνεται.



Από το 2006 έως το 2016, το έλλειμμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών της Κίνας με τις ΗΠΑ αυξήθηκε περισσότερο από 30 φορές, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πέρυσι έφθασε πέρυσι τα 255,4 δισεκ. δολάρια.



Έλλειμμα made in US



Εκτός των στατιστικών διαφορών, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εμπορικό έλλειμμα μόνο με την Κίνα, αλλά και με πολλές άλλες χώρες σημαίνει ότι η βασική αιτία της ανισορροπίας είναι η οικονομική δομή των ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή εξοικονόμηση και υψηλή κατανάλωση.



Τις περασμένες δεκαετίες, οι αμερικανικές επιχειρήσεις μετέφεραν τις μεταποιητικές τους βάσεις σε χώρες με φθηνά εργατικά χέρια και χαμηλό κόστος, κάτι που τις βοήθησε να αυξήσουν τα κέρδη τους και ευνόησε τους καταναλωτές.



Σε έναν κόσμο, του οποίου η ευημερία χτίσθηκε στην ελεύθερη ροή εμπορίου και επενδύσεων, οι καταναλωτές – ευαίσθητοι προς τις τιμές – σε μεγάλο βαθμό καθόριζαν τις κατευθύνσεις του εμπορίου, είτε για εξαγωγές είτε για τις εισαγωγές.



«Η Κίνα υπήρξε μια σημαντική αγορά στην οποία οι ΗΠΑ βίωσαν την ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών τους και μια σημαντική αιτία της ανισορροπίας στο εμπόριο είναι το γεγονός ότι πολλά αμερικανικά προϊόντα είναι λιγότερο ανταγωνιστικά στην κινεζική αγορά», δήλωσε ο Λονγκ Γκουοτσιάνγκ, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Αναπτυξιακής Έρευνας του Κρατικού Συμβουλίου.



Οι λύσεις για το εμπορικό έλλειμμα ΗΠΑ-Κίνας δεν προέρχονται από τη μείωση των εξαγωγών από την Κίνα, αλλά από το να καταστήσουν οι αμερικανικές εταιρίες τα προϊόντα τους πιο ανταγωνιστικά, δήλωσε.



Ο Τζο Κέζερ, διευθύνων σύμβουλος της Siemens AG, είχε την ίδια άποψη.



«Πιστεύω ότι οι κόσμος δεν θα πρέπει να συγχέει την έλλειψη ανταγωνιστικότητας με το αθέμιτο εμπόριο.

Εάν οι εταιρίες δεν είναι ανταγωνιστικές, χρειάζεται να επενδύσουν στην καινοτομία και στην εξέλιξη του κόσμου προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο China Development Forum στο Πεκίνο.



Όπως έχει κατ’ επανάληψη τονίσει η Κίνα, η εμπορική ανισορροπία μεταξύ των δύο χωρών είναι κυρίως αποτέλεσμα των διαφορετικών οικονομικών δομών, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και στις διαφορές που υπάρχουν διεθνώς στην εργασία και η Κίνα ποτέ δεν επεδίωξε ένα εμπορικό πλεόνασμα καθώς η ροή του εμπορίου καθορίζεται από την αγορά.



Ένας άλλος παράγοντας που συχνά παραγνωρίζεται είναι ότι το γεγονός πως οι ΗΠΑ ασκούν έλεγχο στις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας στην Κίνα συνέβαλε πολύ στο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Τζονγκ Σαν νωρίτερα αυτό το μήνα, επικαλούμενος μια αμερικανική έκθεση που εκτιμά ότι θα υπάρξει μια μείωση κατά 35% στο εμπορικό έλλειμμα την Κίνα εάν οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τους εξαγωγικούς περιορισμούς.



Αμετακίνητη στο μεγαλύτερο άνοιγμα



Σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς της δεσμούς με άλλες χώρες, ένα εμπορικό πλεόνασμα δεν είναι αυτό που επιδιώκει η Κίνα. Αντιμέτωπη με εμπόδια στην οικονομική παγκοσμιοποίηση και το ελεύθερο εμπόριο, η Κίνα συνεχίζει να είναι αμετακίνητη στο άνοιγμα της οικονομίας της.



Πάρτε για παράδειγμα το άνοιγμα του τομέα υπηρεσιών. Παρόλο που η Κίνα έχει μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών με τις ΗΠΑ, ήδη λαμβάνει σημαντικά μέτρα για να ανοίξει περαιτέρω τον κλάδο, και αναμένονται περαιτέρω κινήσεις.



Ο υφυπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Σοουγουέν δήλωσε την Κυριακή ότι η Κίνα θα διευρύνει την πρόσβαση των ξένων επενδυτών στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, της φροντίδας υγείας, της εκπαίδευσης και της φροντίδας ηλικιωμένων και θα χαλαρώσει τους περιορισμούς για τις συμμετοχές ξένων εταιριών σε χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.



"Θα παρουσιάσουμε χρονοδιαγράμματα και οδικούς χάρτες για να ανοίξουμε κλάδους, όπως τον χρηματοπιστωτικό, τα νέα ενεργειακά οχήματα, και πρατήρια βενζίνης", δήλωσε ο Γουάνγκ στο China Development Forum στο Πεκίνο.



Η δέσμευση για άνοιγμα της αγοράς έρχεται σε αντίθεση με το έλλειμμα της χώρας ύψους 255,4 δισεκ. δολαρίων στο ισοζύγιο υπηρεσιών πέρυσι.



«Ανέκαθεν υποστηρίζαμε το ελεύθερο, θεμιτό εμπόριο», δήλωσε ο Γουάνγκ.



Η Κίνα έχει ανοίξει 120 κλάδους που σχετίζονται με το εμπόριο υπηρεσιών σε ξένους επενδυτές, ξεπερνώντας τον στόχο των 100 κλάδων που τέθηκε όταν η Κίνα προσχώρησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου σχεδόν πριν από δύο δεκαετίες.



Στις ζώνες ελεύθερου εμπορίου, η κυβέρνηση έχει απελευθερώσει πλήρως πολλούς τομείς που παρακολουθούν στενά οι ξένοι επενδυτές, όπως των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, λογιστικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικού εμπορίου, ανέφερε ο Γουάνγκ.



Η Κίνα έχει επίσης μειώσει τη γραφειοκρατία για τις ξένες επενδύσεις, απλοποιώντας ή καταργώντας πολλές διαδικασίες έγκρισης, ενώ αναμένονται ακόμα πιο ευνοϊκές πολιτικές, σύμφωνα με τον υφυπουργό.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ