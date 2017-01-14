Αυτές οι δαπάνες «χτίζουν» το αφορολόγητο
Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017, 17:41
Μετά από αρκετή καθυστέρηση υπεγράφη από την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις κατηγορίες δαπανών οι οποίες υπολογίζονται στο ελάχιστο ποσό που πρέπει να πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες για το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016.
Εκτός των δαπανών ενοίκια, τέλη κυκλοφορίας, αγορά οχημάτων και λοιπές μη καταναλωτικές δαπάνες (δάνεια, φόροι, αγορά κατοικίας).
Οι αποδείξεις που θα χτίζουν το αφορολόγητο βάσει της υπουργικής απόφασης είναι αναλυτικά οι κάτωθι, εκτός από όσες έχουν επισημανθεί με μαύρο και πλάγια γράμματα:
OMAΔA 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
01 ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
011 ΔΙΑΤΡΟΦΗ
0111 ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
01111 PYZI
01112 ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
01113 ΨΩΜΙ
01114 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
01115 ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ
01116 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
01117 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ
01118 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
0112 KPEATA ΓΕΝΙΚΑ
01121 ΜΟΣΧΑΡΙ
01122 XOIPINO
01123 APNI & KATΣΙΚΙ
01124 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
01125 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
01126 ΕΝΤΟΣΘΙΑ
01127 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
01128 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ
0113 ΨAPIA ΓΕΝΙΚΑ
01131 ΨAPIA NΩΠA
01132 ΨAPIA KATEΨΥΓΜΕΝΑ
01133 ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
01134 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
01135 ΨAPIA ΑΛΙΠΑΣΤΑ
01136 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
0114 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙKA & AYΓA
01141 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ
01142 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ
01143 ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ
01144 ΓIAOYPTI
01145 TYPIA
01146 ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
01147 AYΓA
0115 ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ
01151 BOYTYPO
01152 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ
01153 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
01154 ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ
0116 ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ
01161 ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ
01163 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
01164 ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ
0117 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ
01171 ΛAXANIKA ΝΩΠΑ
01172 ΛAXANIKA KATEΨΥΓΜΕΝΑ
01173 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ
01174 ΠΑΤΑΤΕΣ
01175 ΤΣΙΠΣ
0118 ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ - ΠΑΓΩΤΑ
01181 ZAXAPH
01182 ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΜΕΛΙ
01183 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
01184 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
01185 ΠΑΓΩΤΑ
01186 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
0119 ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
01191 ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ
01192 ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
01193 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
01194 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ
01199 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
012 ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)
0121 ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ
01211 ΚΑΦΕΣ
01212 ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ
01213 KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
0122 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
01221 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ
01222 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
01223 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ
02 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ
021 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)
0211 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ
02111 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ
0212 ΚΡΑΣΙΑ
02121 ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
0213 ΜΠΥΡΕΣ
02131 ΜΠΥΡΕΣ
022 ΚΑΠΝΟΣ
02201 ΤΣΙΓΑΡΑ
02202 ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ
02203 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ
03 ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ
031 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
0311 ΥΦΑΣΜΑΤΑ
0312 ΕΝΔΥΜΑΤΑ
03121 ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03122 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03123 ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
0313 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
03131 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03132 ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ
0314 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
03141 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
03142 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
032 ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
0321 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
03211 ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
03212 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
03213 ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
0322 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ
04 ΣΤΕΓΑΣΗ
041 ENOIKIA (εξαιρείται)
0411 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (εξαιρείται)
043 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
0431 ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
0432 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
04321 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
04322 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
04324 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
044 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
0441 ΥΔΡΕΥΣΗ
0442 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
0443 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
0444 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
04441 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
045 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
0451 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
0452 ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
04521 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
04522 ΥΓPAEPIO
0453 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
0454 ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
04549 ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
05 ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
051 ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
0511 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
05111 ΕΠΙΠΛΑ
05112 ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ
05113 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
05119 ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
0512 ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
05121 ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ
052 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
05201 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
05202 ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ
05203 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
05209 ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
053 OIKIAKEΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
0531 ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Η ΜΗ
05311 ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ
05312 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
05313 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
05314 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
05315 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
0532 ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚEΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
0533 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
054 ΥΑΛΙΚΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
05401 ΥΑΛΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
05402 MAXAIPOΠHPOYNA
05403 ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
055 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
0551 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
05511 ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
0552 ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
05521 ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
05522 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
056 ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
0561 EIΔΗ AMEΣΗΣ KATΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
05611 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
05612 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
0562 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
05621 ΟΙΚΙΑΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ
05622 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
OMAΔA 7: METAΦΟΡΕΣ
Σημ. Εξαιρούνται οι αγορές οχημάτων και τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων
07 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
071 ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
0711 ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
07111 AYTOKINHTA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
07112 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
0712 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
0713 ΠΟΔΗΛΑΤΑ
072 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
0721 ANTAΛΛΑΚΤΙKA ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
07211 ΕΛΑΣΤΙΚΑ
07212 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
07213 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
0722 KAYΣIMA ΚΑΙ ΛΙΠANTIKA
07221 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
07222 ΒΕΝΖΙΝΗ
07223 ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
07224 ΛΙΠANTIKA
0723 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
0724 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
07241 ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
07242 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ
07243 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
0731 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ
07311 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΕΝΟ
0732 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
07321 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ
07322 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ
0733 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
07331 ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
07332 ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
0734 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
07342 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0735 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
0736 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ
07362 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
OMAΔA 8: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
08 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
081 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
082 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
083 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
08301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
08302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
08303 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET
ΟΜΑΔΑ 9: ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σημ.Εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
09 ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
091 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
0911 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
09111 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ
09112 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
09113 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
0912 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
09121 ΚΑΜΕΡΕΣ
0913 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
09131 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
09132 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
09133 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
0914 ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
0915 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
092 ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
0921 ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
09213 ΣΚΑΦΗ, ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
09215 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
0922 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
09221 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
0923 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
093 ΜΙΚΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΝΘΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
0931 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΜΠΙ
09311 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09312 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
0932 ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ
09321 ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ
09322 ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ
0933 ΚΗΠΟΙ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
09331 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ
09332 ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ
0934 ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
09341 ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
09342 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
0935 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
094 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0941 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
09411 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
09412 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
0942 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
09421 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΘΕΑΤΡΑ-ΚΟΝΣΕΡΤΑ
09422 ΜΟΥΣΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
09423 ΕΙΣΦΟPA ΕΡΤ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09424 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
09425 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
095 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
0951 ΒΙΒΛΙΑ
09511 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
09512 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
09513 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ
0952 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
09521 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
09522 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
0953 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ
0954 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
09541 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
09549 ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
096 ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
09601 ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
09602 ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΟΜΑΔΑ 10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1010 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10101 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10102 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1020 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1030 ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1040 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΜΑΔΑ 11: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
11 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
111 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ
1111 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΑ
11111 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΧΟΡΟΥ
11112 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟ)
1112 ΚΥΛΙΚΕΙΑ
112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
11201 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΟΤΕΛ-ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ
11202 ΞΕΝΩΝΕΣ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
ΟMAΔA 12: ΑΛΛΑ AΓAΘA & YΠΗΡEΣΙΕΣ
12 ΑΛΛΑ AΓAΘA & YΠΗΡEΣΙΕΣ
121 ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
1211 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
12111 ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
12112 ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
12113 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
1212 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
12121 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
1213 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ATOMΙΚΗΣ ΦPONTΙΔΑΣ
12131 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ)
12132 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
123 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ
1231 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΛΟΓΙΑ
12311 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
12312 ΡΟΛΟΓΙΑ
1232 ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ
12321 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
12322 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ
12329 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ
124 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
12401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
12402 ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
12403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
125 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
1252 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1253 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
12532 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
1254 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
12541 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
12542 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
126 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1262 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12621 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
12622 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
127 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12701 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
12702 ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12703 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ
12704 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διευκρινίζεται ακόμη ότι δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω δείκτες. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ).
Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017, 17:52