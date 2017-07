Ασφάλεια με το χιλιόμετρο Buy The Mile

Η ασφαλιστική αγορά εξελίσσεται και πιο συγκεκριμένα καινοτομεί στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμα πιο ευέλικτη και οικονομική.Τοαπό τηνείναι ένα πρωτοποριακό ασφαλιστικό προϊόν που ταιριάζει στους χρόνους της κρίσης και αποτελεί την οικονομικότερη λύση στην ασφάλιση αυτοκινήτου σε σχέση με τα παραδοσιακά προγράμματα.που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό περιορισμένα. Έτσι, κάποιος που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για μικρές διαδρομές ή προτιμά να κινείται στην πόλη με μηχανή, είναι δικαιότερο να πληρώνει χαμηλότερα ασφάλιστρα για το αυτοκίνητο που δεν το χρησιμοποιεί. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τη μητέρα που οι μετακινήσεις της περιορίζονται στο super market ή στη μεταφορά του παιδιού στο σχολείο.Πρόκειται δηλαδή για μία ιδιαίτερα συμφέρουσα και οικονομική λύση, καθώς πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα, σύμφωνα με τη χρήση του αυτοκινήτου που κάνετε.ξεκινάνε απόκαι μπορείτε όποτε χρειαστεί να αποκτήσετε επιπλέον 2.000 χιλιόμετρα με €20. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι λειτουργεί αντίστοιχα με το καρτοκινητό συμβόλαιο.απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αυτοκίνητο να έχει ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας από το 2000 και έπειτα και αυτό, γιατί χρειάζεται να τοποθετήσετε μόνιμα μια ειδική συσκευή για τον υπολογισμό των χιλιομέτρων.Πρόκειται για μιαOBD (On Board Diagnostics), που καταγράφει τα χιλιόμετρα, που διανύει το αυτοκίνητο. Έχει, βεβαίως, ενσωματωμένο GPS (σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης) και καταγράφει τον χρόνο έναρξης και λήξης κάθε διαδρομής, καθώς και στοιχεία γεωγραφικής θέσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των χιλιομέτρων.Τα στοιχεία γεωγραφικής θέσης δε διατηρούνται και διαγράφονται άμεσα, αμέσως μετά τον υπολογισμό των διανυθέντων χιλιομέτρων. Η ειδική συσκευή αποστέλλεται με courier, 2 μέρες μετά την πληρωμή του συμβολαίου και είναι εντελώς δωρεάν.Η εγκατάσταση της συσκευής διαρκεί λίγα μόνο λεπτά και μπορεί να πραγματοποιηθεί, γρήγορα και απλά, χωρίς να απαιτούνται γνώσεις ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής. Το μόνο που χρειάζεται για την εγκατάσταση είναι ο εντοπισμός της θύρας OBD στο αυτοκίνητο.Το: Η ιδανική λύση για όσους επιθυμούν την απαραίτητη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη, με φροντίδα ατυχήματος.Το: Σχεδιάστηκε για όσους οδηγούς θέλουν την απαραίτητη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη, σε συνδυασμό με την κάλυψη της πλήρης Οδικής Βοήθειας.ToΗ ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση που απευθύνεται σε οδηγούς που ζητούν την απόλυτη ασφαλιστική προστασία από κινδύνους όπως φωτιά, κλοπή, πλημμύρες, κ.λπ.Σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτουμπορεί να προστεθεί η κάλυψη τηςκαι τηςΓια τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει, αλλά και για το υπόλοιπο των χιλιομέτρων που απομένουν μπορείτε να ενημερώνεστε 24 ώρες το 24ωρο, μέσω της ειδικής online εφαρμογής ή κατεβάζοντας το Buy The Mile app στο κινητό σας.Σε κάθε περίπτωση, η Anytime έχει προβλέψει να στέλνει αυτόματα με sms ή με e-mail όταν έχετε διανύσει το 80% των χιλιομέτρων και μια ακόμη φορά όταν έχει φτάσετε το 95% των χιλιομέτρων.Αν λοιπόν και εσείς χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας λίγο, σκεφτείτε μήπως ήρθε ο καιρός να γλιτώσετε χρήματα από την ασφάλεια αυτοκινήτου σας, επιλέγοντας το καινοτόμο προϊόν Buy The Mile.