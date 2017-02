“Become Famous For A Reason”: Ξεχωριστές, καινοτόμες ιδέες αναδεικνύονται στην καμπάνια του "The Famous Grouse"

​Οκτώ projects επιλέχθηκαν για την τελική φάση του διαγωνισμού, με κριτήριο την καινοτομία, την αυθεντικότητα και την αφοσίωση των συμμετεχόντων

Συχνά ακούμε τη φράση «νεοφυείς επιχειρήσεις» και ακόμα συχνότερα το «κάνε την ιδέα σου πραγματικότητα» και «ακολούθησε το όνειρό σου». Αυτό που δεν ακούμε συχνά όμως, είναι μεγάλες εταιρείες ή brands να στηρίζουν στην πράξη ιδέες και όνειρα, και τις ομάδες των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από καινοτόμα και φιλόδοξα εγχειρήματα.Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, το αγαπημένο σκωτσέζικο ουίσκι The Famous Grouse, λάνσαρε την καμπάνια “Become Famous For A Reason” γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό. Να αναδείξει ιδέες και projects που αξίζει να γίνουν Famous For A Reason, και που αναζητούν μια ευκαιρία για να γίνουν ευρύτερα γνωστά σε μία μεγάλη μερίδα κοινού.Καθένας από εμάς μπορούσε να επισκεφθεί την πλατφόρμα famousforareason.gr μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και να καταθέσει τη δική του famous for a reason ιδέα ή project την οποία θα ήθελε να υλοποιήσει. Οκτώ projects επιλέχθηκαν για την τελική φάση του διαγωνισμού, με κριτήριο την καινοτομία, την αυθεντικότητα και την αφοσίωση των συμμετεχόντων και δημιουργήθηκαν αντίστοιχα 8 videos για την παρουσίασή τους. Το κοινό με τη σειρά του, αφού είχε στη διάθεσή του τα videos, ανέδειξε με online ψηφοφορία εκείνο που άξιζε περισσότερο τη στήριξη του The Famous Grouse.Ο μεγάλος νικητής αναδείχτηκε στη γιορτή του The Famous Grouse για την ολοκλήρωση της καμπάνιας, την περασμένη Δευτέρα. Ήταν το project «Self’it», ένα ολοκληρωμένο mobile κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες του να μοιράζονται τις αγαπημένες τους στιγμές, με ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή. Οι δημιουργοί του οι Σωτήρης Κανηράς και Θέμης Δρακωνάκης, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα με τη στήριξη του Famous Grouse, και θα συμμετάσχουν με το project τους στο TEDx Θεσσαλονίκης, κερδίζοντας σπουδαία προβολή.Πρόσωπο της καμπάνιας «Become Famous For A Reason» ήταν ο αγαπημένος ηθοποιός Νίκος Κουρής, ενώ ambassadors και συνοδοιπόροι σε όλο αυτό το ταξίδι δύο πρόσωπα που μέσα από τις πραγματικές ιστορίες και τα επιτεύγματά τους έγιναν «Famous For A Reason» και ενέπνευσαν τους καταναλωτές να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό: ο διευθυντής του Design Lobby και κυνηγός ταλέντων Βασίλης Μπαρτζώκας, και ο διεθνούς φήμης τζαζίστας Δημήτρης Βασιλάκης.Σύμφωνα με τις αξίες του ιδρυτή του The Famous Grouse Matthew Gloag, η φήμη δεν είναι κάτι εφήμερο που επιδιώκεις, αλλά κάτι που έρχεται και σε βρίσκει αν υπηρετείς το όραμά σου με συνέπεια. Έτσι, δεκάδες δημιουργοί και εμπνευστές καινοτόμων projects αφοσιωμένοι στο όνειρό τους έσπευσαν να καταθέσουν τις ιδέες τους, και η ομάδα του The Famous Grouse κλήθηκε να αναδείξει τις καλύτερες.Ας τις γνωρίσουμε:Το SELF’IT είναι ένα ολοκληρωμένο mobile κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες του να μοιράζονται τις αγαπημένες τους στιγμές και φωτογραφίες με άτομα γνωστά ή άγνωστα, με την εξής πρωτότυπη για τα κοινωνικά δίκτυα προϋπόθεση: να βρίσκονται στο ίδιο μέρος, την ίδια στιγμή. Εμπνευστές του ο Σωτήρης Κανηράς και ο Θέμης Δρακωνάκης.O Πέτρος P. Hatillari μας σύστησε μια επαναστατική δωρεάν εφαρμογή που έχει ως στόχο την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων με προβλήματα όρασης στους δρόμους της Αθήνας και την ενθάρρυνσή τους να εξερευνήσουν με αυτοπεποίθηση την πόλη τους.H Δάφνη Τσεβρένη, ο Ανδρέας Φατούρος και ο Γιάννης Νικολόπουλος παρουσίασαν την υπηρεσία “CLIO MUSE” που συνδέει την τέχνη με την τεχνολoγία, μια πλατφόρμα ολοκληρωμένης ξενάγησης πολιτιστικών διαδρομών, για μουσεία, γκαλερί, tour operators, επαγγελματίες ιστορικούς, αρχαιολόγους, ξεναγούς, αλλά και απλούς ταξιδιώτες.H Ναστάζια Σπυροπούλου και η ομάδα αρχιτεκτόνων COCOON MODULE παρουσίασαν μια καινοτόμο ιδέα που αφορά στη χρήση κοντέινερ ως το κύριο δομικό στοιχείο για να δημιουργήσουν οικονομικούς, αντισεισμικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον χώρους στέγασης.O Γεώργιος Βαρβαρέλης και ο Δημήτρης Ευαγγελόπουλος έκαναν focus στη γεωργία και έφτιαξαν ένα ολοκληρωμένο ρομποτικό σύστημα που εφαρμόζεται στα τρακτέρ και τους λιπασματοδιανομείς των αγροτών και τους επιτρέπει να κάνουν διαφοροποιημένη λίπανση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ξεχωριστού φυτού δημητριακών.Το FOLLOW THE SUN LINES αποτελεί το πρωτοποριακό project της Αναστασίας και της Άννας Σαπουνάκη. Πρόκειται για ένα παγκάκι που μας έρχεται από το μέλλον, αφού τροφοδοτείται με ηλιακή ενέργεια και τοποθετείται σε μια σειρά από επιλεγμένα “σημεία στάσης” στην πόλη, προσφέροντας καθημερινές λύσεις. Αποτελεί από σημείο ξεκούρασης, μέχρι wi-fi spot και σημείο φόρτισης φορητών συσκευών.H Θεανώ Πετρίδου και ο Σέργιος Φωτιάδης παρουσίασαν το GREECE REVISITED, ένα project για τη δημιουργία τουριστικών προϊόντων, βασισμένα στην ελληνική ιστορία, τη φύση της και τη σύγχρονη Ελλάδα, κρατώντας ως βασικό άξονα τη χιουμοριστική διάθεση. Έτσι, μετατρέπουν καθημερινά & χρηστικά αντικείμενα, σε αντικείμενα που θυμίζουν Ελλάδα.H MEZOURA των Γιάννη Στεφανίδη και Νίκου Πουλόπουλου κατάφερε να επαναφέρει στη μόδα το tailor made πουκάμισο για το ανδρικό κοινό, μέσα από το πρώτο διαδικτυακό (και φυσικό) κατάστημα που αξιοποιεί τη χρήση της 3D τεχνολογίας για να δημιουργήσει ποιοτικά ανδρικά πουκάμισα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του κάθε πελάτη.Οκτώ ομάδες, οκτώ διαφορετικές μεταξύ τους ιδέες, μια κοινή παραδοχή: είναι όλες άξιες για να γίνουν Famous For A Reason και αποδεικνύουν πως αν έχεις ένα όνειρο και το κυνηγάς με αφοσίωση, η αναγνώριση θα έρθει!