Citigroup και Deutsche Bank έστησαν καρτέλ καταγγέλλει η Αυστραλία

Η ρυθμιστική αρχή της Αυστραλίας για θέματα ανταγωνισμού ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες ποινικού χαρακτήρα σε βάρος του τραπεζικού ομίλου Australia and New Zealand Banking Group Ltd, μιας τοπικής μονάδας της Citigroup και της Deutsche Bank AG, για πρακτικές καρτέλ αναφορικά με μια έκδοση μετοχών ύψους 2,3 δισεκ. δολαρίων, σε μια από τις μεγαλύτερες στη χώρα υποθέσεις αδικημάτων από διευθυντικά στελέχη.



Κατηγορίες απαγγέλθηκαν και σε βάρος πολλών υψηλόβαθμων στελεχών, μεταξύ των οποίων του Ρικ Μοσκάτι από την ANZ και των Τζον ΜακΛιν και Ίταϊ Τάκμαν από τη Citigroup. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αυστραλιανής Επιτροπής Καταναλωτών και Ανταγωνισμού (ACCC), απαγγέλθηκαν κατηγορίες και σε βάρος πρώην ανώτατων στελεχών, περιλαμβανομένων των Στίβεν Ρόμπερτς της Citigroup και των Μάικλ Ορμίτσια και Μάικλ Ρίτσαρντσον της Deutsche Bank.



Η αγορά ανέμενε λεπτομέρειες για τις κατηγορίες σε βάρος της ANZ και των Deutsche Bank και Citigroup, ύστερα από ανακοίνωση της ACCC την Παρασκευή με την οποία προανήγγειλε την κίνηση αυτή.



Και οι τρεις τράπεζες την Παρασκευή αρνήθηκαν την όποια παρατυπία. Η Citigroup ανακοίνωσε ότι η ρυθμιστική αρχή ουσιαστικά ποινικοποιεί πρακτικές που θεωρούνταν συνηθισμένες στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Οι κατηγορίες, που επισείουν από την επιβολή υψηλών προστίμων έως και ποινές 10ετούς κάθειρξης, μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των αυξήσεων κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές και να πλήξουν περαιτέρω τη φήμη των αυστραλιανών τραπεζών.