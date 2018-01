Δέκα χρόνια μετά τη Μεγάλη Οικονομική Κατάρρευση: «Επιτέλους αφήστε την Επανάσταση να αρχίσει»

«Ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε μελλοντικές οικονομικές συγκρούσεις είναι η επανάσταση στα οικονομικά, διότι η καταστροφική αναταραχή ενσωματώνεται στο σημερινό σύστημα» (Steve Keen). (*)



Έχουν γραφεί χιλιάδες σελίδες για τις θεωρίες συνωμοσίας που προκάλεσαν την οικονομική κρίση του 2008. Πολλές την αποδίδουν στην Federal Reserve, άλλες στον George Soros άλλοι στα Hedge Funds υποστηρίζοντας πως ο καθένας κάτι κέρδισε απ΄αυτην.



Κι όμως παρ΄ όλο που έχουν περάσει δέκα χρόνια τα πράγματα δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει. Σίγουρο είναι πως τα hedge funds δημιούργησαν σαπουνόφουσκες και πολλές θεωρίες ακούστηκαν για τον τρόπο με τον οποίο το οικονομικό σύστημα λειτούργησε. Όπως όταν ο Σόρος είχε κάνει την επίθεση εναντίον της στερλίνας, πριν μερικές δεκαετίες.



Επέλεξα από διάφορα «επετειακά» δημοσιεύματα το άρθρο του Steve Keen, επειδή με είχε εντυπωσιάσει συνέντευξη που είναι ανηρτημένη και στο Υoutube στην οποία είχε χαρακτηρίσει τους πολιτικούς που προωθούν την οικονομία της λιτότητας ότι «φέρονται με αφέλεια».







Την πολιτική ακριβώς αυτή που «πληρώνει ακριβά», η Άγκελα Μέρκελ.



Επίσης, το BBC τον είχε προσκαλέσει σε συνεντεύξεις του έξι φορές για να μιλήσει για τις φιλικές σχέσεις του με τον Γιάνη Βαρουφάκη, όσο ο δεύτερος διατελούσε υπουργός Οικονομικών στην Ελλάδα.



Στην πιο πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC, στις 14 του περασμένου Σεπτεμβρίου, θέλησε να μιλήσει για την κατάρρευση της τράπεζας Northern Rock, την οποία χαρακτηρίζει «από τα σημαντικότερα οικονομικά γεγονότα στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και ογδόντα χρόνια - μετά την οικονομική καταστροφή». Κι όμως ο παρουσιαστής δεν τον άφησε να εκφραστεί πλέον των δύο λεπτών.



Αναρωτιέται μετά από αυτό, «γιατί άραγε αποκαλούνται ‘οικονομικές αναλύσεις σε βάθος’, όταν κάποια ζητήματα περνούν τροχάδην στα σόου του BBC». Κατηγορεί ακόμη τα δυτικά Μέσα ότι ενδιαφέρονται περισσότερο με την ‘ενημερωδιασκέδαση ‘(infotainment) παρά με την ανάλυση.



Τι σχέση μπορεί να έχει ο Κοπέρνικος, η Μετεωρολογία και η σύγχρονη Οικονομία; Την απάντηση στα πλέον χαρακτηριστικά σημεία του άρθρου «How I sold out to the Putin-Soros-Murdoch conspiracy to destroy Western civilizationτου Steve Keen».



Το μέλλον είναι το παρελθόν



«Έχουν περάσει περί τα 500 χρόνια από τότε που ο Μάρτιν Λούθηρος πυροδότησε την Μεταρρύθμιση, θυροκολώντας τα ‘95 Θέματα του’ στην πόρτα της Εκκλησίας όλων των Αγίων στο Wittenberg. Πολύ αργότερα, ορισμένοι φοιτητές πρότειναν να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επέτειο ως γάντζο για να ζητήσετε την «Μεταρρύθμιση των Οικονομικών».



Αυτό όπως ήταν φυσικό προκάλεσε αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου άρθρου του Ben Chu στην The Independent, σύμφωνα με το οποίο «το επάγγελμα του οικονομολόγου δεν χρειάζεται «αναμόρφωση».



«Θα εκπλήξω τον Ben συμφωνώντας μαζί του. Τα οικονομικά δεν χρειάζονται Μεταρρύθμιση: Χρειάζεται επιστημονική επανάσταση, παρόμοια με αυτή που προκάλεσε η δημοσίευση του Κοπέρνικου «για τις επαναστάσεις των ουράνιων σφαιρών» το 1543. Αυτή η ‘αστρονομική ορθοδοξία’, ήταν όταν ο Κοπέρνικος δημοσίευσε τις επαναστατικές του απόψεις πως το μοντέλο του Πτολεμαίου, το οποίο έβαλε τη Γη στο κέντρο του Σύμπαντος, με τον Ήλιο, τη Σελήνη, τους πλανήτες και τα αστέρια να περιστρέφονται γύρω από αυτό σε τέλειες σφαίρες. Υπήρχε όμως ένα μόνο πρόβλημα: αυτό το μοντέλο του Σύμπαντος ήταν ριζικά λανθασμένο.



«Ακολούθως ήρθε ο Κοπέρνικος, αρχικά λιγότερο ακριβής (επειδή πίστευε ακόμα ότι οι πλανήτες είχαν κυκλικές τροχιές), αλλά βασικά σωστό μοντέλο, που έβαλε τον Ήλιο και όχι τη Γη στο κέντρο του Ηλιακού Συστήματος.



«Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη επιστημονική επανάσταση και αντιστρέψαμε την κατανόησή μας για το Σύμπαν: Αντί του Ήλιου που περιστρέφεται γύρω από τη Γη, η Γη περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο. Αντί να είναι κοντά τα αστέρια, ήταν μακριά. και η βαρύτητα, και όχι ο Θεός, είπε στους "Ουράνιους Φορείς" πώς να κινηθούν.



«Αυτή η επανάσταση δεν ήρθε ειρηνικά και δεν οδηγήθηκε από τους ίδιους τους Πτολεμαίους αστρονόμους αλλά από τους νεοεισερχόμενους στο πεδίο και κυρίως, τον Isaac Newton, των οποίων οι εξισώσεις κίνησης παρείχαν μαθηματική εξήγηση εξηγώντας το γιατί οι τροχιές των πλανητών ήταν ελλειπτικές κι όχι κυκλικές.



«Ελπίζω ότι η επανάσταση που χρειαζόμαστε στα οικονομικά να διαρκέσει λιγότερο από έναν αιώνα, αλλά αν αφεθεί στους σημερινούς νεοκλασικούς οικονομολόγους, δεν θα συμβεί καθόλου. Αυτή η επανάσταση λέει ότι η οικονομία δεν βρίσκεται μέσα ή ακόμη και κοντά στην ισορροπία της, αλλά μακριά από την ισορροπία:



# ότι οι κύκλοι δεν προκαλούνται από εξωγενείς διαταραχές σε ένα σταθερό σύστημα αλλά από την εγγενή κυκλικότητα ενός σύνθετου συστήματος, όπου το σύνολο είναι πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμα των τμημάτων του, και



# ότι τα χρήματα, δεν αποτελούν απλώς ένα "βέλος πάνω από την ανταλλαγή" που μπορεί να αγνοηθεί στο μακροοικονομικό μοντελοποίηση.



Εδώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι κύριοι οικονομολόγοι δεν περιλαμβάνουν τις τράπεζες, το χρέος και τα χρήματα στα μοντέλα τους.



Αντ 'αυτού, όπως και οι Πτολεμαίοι αστρονόμοι που έρχονται αντιμέτωποι με την ύπαρξη των φεγγαριών του Δία, είναι απασχολημένοι με την προσθήκη των «οικονομικών τριβών» με τα μοντέλα ισορροπίας τους και με την αποτροπή των κριτικών, πιστεύοντας ότι το πλαίσιο τους είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί κάποιος να κάνει μακροοικονομικά μοντέλα.



«Διασταυρούμενοι στόχοι. Ανοησίες. Αυτό που εικονογραφούν είναι το πόσο λίγα ξέρουν για εναλλακτικές προσεγγίσεις μοντελοποίησης που κυριαρχούν στις γνήσιες επιστήμες σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που οι φοιτητές επέλεξαν να τοποθετήσουν τις Θέσεις τους στην πόρτα της Σχολής Οικονομικών του Λονδίνου, επειδή το πιο πρόσφατο παράδειγμα των οικονομολόγων που έδειξαν άγνοια, θεωρώντας ότι ήταν σοφό κάτι που ήρθε από τον καθηγητή Reis του LSE.



Υπάρχει πραγματικά, κάτι κακό στη μακροοικονομία: «Στην υπεράσπιση των οικονομικών από την κριτική που δεν πρόβλεψαν την κρίση του 2007, υποστήριξε ότι αυτό δεν φαινόταν τόσο κακό, όταν συγκρίνατε τις οικονομικές προβλέψεις με τις προβλέψεις καιρού στον ίδιο χρονικό ορίζοντα: Συγκρίνοντας τις μακροοικονομικές προβλέψεις με τις προβλέψεις μέσης θερμοκρασίας ή βροχόπτωσης για τα επόμενα 1-5 χρόνια, σε αντίθεση με τις επόμενες ημέρες, δεν είναι καθόλου σαφές ότι οι οικονομικές προβλέψεις δεν προβλέπουν τόσο σωστά. (Reis 2017).



«Αυτή η «σύγκριση δολοφόνων» δείχνει στην πραγματικότητα πως οι άπληστοι κύριοι οικονομολόγοι παραβλέπουν τις σύγχρονες σύνθετες τεχνικές που έχουν κάνει την μετεωρολογία πολύ ακριβέστερη από ό, τι πριν από πενήντα χρόνια».



«Όταν τα αποτελέσματά μας σχετικά με την αστάθεια της μη περιοδικής ροής εφαρμόζονται στην ατμόσφαιρα ... η πρόβλεψη του επαρκώς απομακρυσμένου μέλλοντος είναι αδύνατη με οποιαδήποτε μέθοδο, εκτός εάν οι σημερινές συνθήκες είναι γνωστές με ακρίβεια (Lorenz 1963, "Deterministic Nonperiodic Flow").



Οι μετεωρολόγοι δικαιολογημένα θα γελούσαν από τη σύγκριση του Ρέις - και θα ξέρουν αμέσως ότι δεν γνώριζαν τίποτα για την πολύπλοκη μοντελοποίηση συστημάτων. Είναι μια άγνοια που μοιράζεται με την επικρατούσα τάξη του επαγγέλματος των οικονομικών.



Επιτέλους, αφήστε την επανάσταση να αρχίσει».



---



(*) Ο Steve Keen είναι Αυστραλός οικονομολόγος και συγγραφέας. Είναι καθηγητής και επικεφαλής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Kingston του Λονδίνου και θεωρείται από τους αιρετικούς οικονομολόγους που επικρίνει τους υπάκουους «νεοκλασικούς» οικονομολόγους στο σύστημα, στους οποίους αποδίδει ευθύνες για την η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007.



(RT.com)



Σύνταξη Κώστας Μπετινάκης