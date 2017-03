Εκδήλωση για θέματα ανάπτυξης εξαγωγών από τον ΣΕΒΕ και το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο της 26ης Διεθνούς Έκθεσης “DETROP”

Στο πλαίσιο της 26ης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας “Detrop”, την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017, από τις 17:00 έως τις 20:00, στην Αίθουσα Β, του Συνεδριακού Κέντρου "Νικ. Γερμανός" (Περίπτερο 8, 1ος όροφος) - Helexpo-ΔΕΘ, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) διοργανώνουν την ενημερωτική εκδήλωση (οpen workshop) :«Boost up your Exports, Boost up your Business!»Στην εκδήλωση οι επιχειρήσεις και όσοι επίσης δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων-ποτών, θα έχουν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να ενημερωθούν από τους εισηγητές, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη των εξαγωγών μίας μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης, τις σύγχρονες τάσεις στο διεθνές ψηφιακό (digital) marketing για επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, τις εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα και τις προϋποθέσεις για την επιτυχή ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα ακολουθήσει συζήτηση.Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ΚΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη (κα. Αγνή Παγούνη, τηλ. 2310-274033 pagounia@microstars.gr,www.e-kepa.gr/www.microstarsproject.eu) και στο ΣΕΒΕ (τηλ. 2310-535333, info@seve.gr, www.seve.gr).Δείτε το πρόγραμμα εδώ