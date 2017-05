Emirates: Ο γίγαντας σε τυφώνα

Η Μέση Ανατολή φλέγεται κι αυτό επηρεάζει τις… πτήσεις.

Κατά 82% βυθίστηκαν τα κέρδη της Emirates Airlines για το σύνολο της χρήσης, καθώς η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως με βάση τις διεθνείς μεταφορές, αντιμετωπίζει πολλαπλές δυσκολίες.Πρόκειται κυρίως για γεωπολιτικές αναταράξεις, που επιρεάζουν τις πτήσεις της μεγαλύτερης και πιο πολυβραβευμένης αεροπορικής εταιρίας του πλανήτη. Η Μέση Ανατολή φλέγεται κι αυτό επηρεάζει τις… πτήσεις.Η Τουρκία βιώνει τη δική της απομόνωση και στην αεροπορική αγορά κι αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις σε μια εταιρία όπως η Emirates Airlines. Ομοίως η Βόρεια Αφρική έχει χάσει τη δημοφιλία της ως προορισμός. Σε αυτά έρχεται να προστεθούν και πολιτικές, που εφαρμόστηκαν από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση και οι οποίες έχουν επηρεάσει τη ζήτηση.Αν σε αυτό το περιβάλλον προσθέσει κανείς και γραμμές, που δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα ακόμη, όπως αυτή της Αθήνας-Νέα Υόρκη και θέλουν κάποια χρόνια για την πλήρη ανάπτυξή τους, μπορεί να καταλάβει που οφείλεται η εντυπωσιακή «βουτιά» των κερδών του αεροπορικού κολοσσού.Η εταιρία, προφανώς, υποχρεώνεται σε «επιστροφή» του μεγαλύτερου μέρους των κερδών της στους επιβάτες της προκειμένου να κρατήσει στα ίδια περίπου επίπεδα τον τζίρο και τη δεσπόζουσα θέση στην αεροπορική αγορά.Τα καθαρά κέρδη της χρήσης που έληξε στις 31 Μαρτίου, μειώθηκαν στα 340 εκατ. δολάρια σε σχέση με τα 1,04 δισ. δολάρια πριν από ένα έτος, ενώ τα έσοδα ήταν σχεδόν αμετάβλητα στα 23,2 δισ. δολάρια.Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα καταβάλει μέρισμα στον ιδιοκτήτη της, το Investment Corporation of Dubai, για πρώτη φορά από τη χρήση 1995-1996.Αυτή η είδηση φυσικά κάνει και τον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να αγωνιά, καθώς το λογότυπο «Fly Emirates» είναι άρρηκτα συνδεδεμένο χορηγικά μ’ αυτό, έχοντας δαπανήσει πακτωλό εκατομμυρίων στον βασιλιά των σπορ.Πλέον το brand name της συγκεκριμένης εταιρείας είναι αρκετα δημοφιλές και στον χώρο του βασιλιά των σπορ, καθώς αποτελεί βασικό χορηγό σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Ρεαλ Μαδρίτης, η Μίλαν, η Άρσεναλ και η Παρί Σεν Ζερμέν.Η συμφωνία της Emirates με τη «βασίλισσα » του ισπανικού ποδοσφαίρου χρονολογείται από το 2013. Έκτοτε είναι ο κύριος χορηγός της λαοφιλέστερης ομάδας του πλανήτη και εμφανίζεται το λογότυπό της στο μπροστινό μέρος της φανέλας των «μερένχες», την ώρα που αυτό απολαμβάνει εκτενούς παρουσίασης και στο γήπεδό της, το Σαντιάγο Μπερναμπέου.Για να δώσουν βέβαια τα χέρια οι ιθύνοντες της Ρεαλ με τη συγκεκριμένη εταιρεία, χρειάστηκε η τελευταία να της καταβάλει σε βάθος πενταετίας το ποσό των 150 εκατ. ευρώ.Όπως προαναφέραμε ωστόσο η αεροπορική εταιρία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διαθέτει επίσης ένα εξίσου εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο χορηγιών και με άλλες σπουδαίες ποδοσφαιρικές ομάδες.Το μπάσιμο της στον χώρο του ποδοσφαίρου έγινε το 2004, όταν η Emirates και η Άρσεναλ υπέγραψαν την ακριβότερη σύμβαση χορηγίας στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.Η σύμβαση περιλάμβανε δικαιώματα επί της ονομασίας μέχρι το 2021 του νέου σταδίου της ομάδας, γνωστού ως Σταδίου Emirates, η κατασκευή του οποίου «άγγιξε» 500 εκατ. ευρώ.Οι «κανονιέρηδες» εκείνο το διάστημα, αναζητώντας οικονομικούς πόρους για την κατασκευή του νέου τους «σπιτιού», έκαναν ένα σπουδαίο «deal» με τη συγκεκριμένη εταιρεία που προέβλεπε το αστρονομικό ποσό των 130 εκατ. ευρώ (από το 2006 δηλαδή) για να πάρει η νέα τους έδρα το όνομα της συγκεκριμένης εταιρείας.Παράλληλα το 2014 οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη χορηγική τους συμφωνία, αναφορικά με το λογότυπο της φανέλας των «κανονιέρηδων», αντί του ποσού των 186 εκατ. ευρώ συνολικά.Δηλαδή με τις δύο συμφωνίες που έχει κάνει η ομάδα του Βενγκέρ με τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία έχει αποσβέσει τα 2/3 των χρημάτων που απαιτούνταν για να φτιάξει το νέο της γήπεδο-«στολίδι», στο Λονδίνο.Από εκεί και πέρα η Emirates καταβάλει ετησίως 26 εκατ ευρώ ετησίως στην Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια και χορηγός του Ολυμπιακού, ώστε το λογότυπό της να βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο «Καραϊσκάκη».Πέραν του ποδοσφαίρου πάντως η Emirates έχει επεκταθεί και σε άλλα σπορ, καθώς έχει προσφέρει ισχυρές χορηγίες σε προβεβλημένες διοργανώσεις του παγκόσμιου τένις.Την ίδια ώρα βρίσκεται σε ισχύ η πενταετούς διάρκειας χορηγικής συνεργασίας της με την η Emirates και το Formula One (F1) Group, ήτοι το πιο λαοφιλές άθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.Όπως γίνεται συνεπώς αντιληπτό αν συνεχιστεί η δραματική μείωση κερδών για την εταιρεία-κολοσσό δεν αποκλείται να κλείσει την χορηγική «κάνουλα», που τροφοδοτεί με υπέρογκα ποσά τον χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού.Αυτό το ενδεχόμενο σαφέστατα θα επηρέαζε το οικονομικό status quo στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου-και όχι μόνο-και θα άλλαζε κατά πολύ τα οικονομικά δεδομένα που επικρατούν σ'αυτό.Η Emirates είναι η πιο πολυβραβευμένη αεροπορική εταιρία, έχοντας αποσπάσει 5 βραβεία: Καλύτερη Αεροπορική Εταιρία Παγκοσμίως, Κορυφαία Αεροπορική Εταιρία για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Καλύτερη Οικονομική Θέση, Καλύτερη Πρώτη Θέση, ενώ έχει αναδειχθεί στο Top 10 των Καλύτερων Αεροπορικών Εταιριών του ΚόσμουΗ Emirates αναγνωρίστηκε ως η καλύτερη αεροπορική του κόσμου στα πρώτα Travelers’ Choice® Awards for Airlines του TripAdvisor. Η εταιρία σάρωσε τα βραβεία, αφού κατέκτησε, εκτός από το μεγάλο βραβείο, τέσσερις ακόμη διακρίσεις:Αυτή της κορυφαίας μεγάλης αεροπορικής εταιρίας για τη Μέση Ανατολή και Αφρική, αυτή για την καλύτερη οικονομική αλλά και για την Καλύτερη Πρώτη Θέση, ενώ βρίσκεται και ανάμεσα στο Top 10 των καλύτερων αεροπορικών εταιριών του κόσμου.Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που, στο πλαίσιο των εμβληματικών Travelers’ Choice Awards το TripAdvisor παρουσίασε μια κατηγορία ειδικά αφιερωμένη στις αεροπορικές εταιρίες. Τα βραβεία σκοπό έχουν να αναδείξουν τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου, βάσει της ποσότητας και της ποιότητας των βαθμολογιών που έχουν λάβει από τους χρήστες της πλατφόρμας ανά τον κόσμο, εντός μιας περιόδου 12 μηνών.Ο Sir Tim Clark, πρόεδρος της Emirates Airline, δήλωσε σχετικά:«Είναι μεγάλη μας τιμή που βραβευθήκαμε ως η καλύτερη αεροπορική εταιρία στον κόσμο από, στα Travelers’ Choice Awards for Airlines 2017 στο TripAdvisor. Το γεγονός ότι τα βραβεία αυτά προέρχονται από αμερόληπτες κριτικές και αξιολογήσεις, αποτυπώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ανώτερης ποιότητας ταξιδιωτικές εμπειρίες στους επιβάτες μας. Θέλουμε η Emirates να συνεχίσει να αποτελεί την πρώτη επιλογή των ταξιδιωτών. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε σε προϊόντα και υπηρεσίες σε όλες τις θέσεις, γι’ αυτό οι άνθρωποί μας δουλεύουν σκληρά και με την καρδιά τους, ώστε να παρέχουν άριστες υπηρεσίες στους πελάτες μας τόσο στον αέρα, όσο και στο έδαφος, κάθε μέρα».«Είμαστε περήφανοι που για πρώτη φορά παρουσιάζουμε τα Travelers’ Choice® Awards για αεροπορικές εταιρίες, ώστε να βοηθήσουμε τους επιβάτες να ενημερωθούν με το σωστότερο και πληρέστερο τρόπο πριν αποφασίσουν για το πώς και με ποια εταιρία θα πετάξουν, ανατρέχοντας στις εμπειρίες της κοινότητας του TripAdvisor", τόνισε ο Bryan Saltzburg, Γενικός Διευθυντής του TripAdvisor Flights. "Η βράβευση της Emirates ως κορυφαίας αεροπορικής εταιρίας στον κόσμο από την κοινότητα του TripAdvisor τιμά ιδιαιτέρως την εταιρία και έρχεται ως αποτέλεσμα της αφοσίωσης της στο να προσφέρει φανταστικές εμπειρίες στους επιβάτες της».Η Emirates είναι η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρία παγκοσμίως, με ένα δίκτυο που έχει επεκταθεί τόσο, που πλέον προσφέρει στους επιβάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε 155 προορισμούς σε 83 χώρες, ανά τις έξι ηπείρους.Ο στόλος της είναι ένας από τους νεότερους στόλους αεροσκαφών ευρείας ατράκτου στον κόσμο, ενώ είναι η μόνη εταιρία της οποίας ο στόλος αποτελείται αποκλειστικά από Airbus Α380 και Boeing 777.Η εταιρία πρόσφατα ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων των αεροσκαφών, καθώς και για την ενίσχυση του Onboard Lounge της ναυαρχίδας της εταιρίας, του Airbus A380, που θα κάνει το ντεμπούτο του τον Ιούλιο.Ακόμη, η Emirates πρόσφατα παρουσίασε μια σειρά από νέα, αποκλειστικά προϊόντα και υπηρεσίες για την Business και την Πρώτη Θέση.Οι νέες προσθήκες περιλαμβάνουν τα πρώτα - παγκοσμίως - είδη χαλαρής ένδυσης με ενυδατικές ιδιότητες, αποκλειστικά για τους επιβάτες της Πρώτης Θέσης, πολυτελείς κουβέρτες, βιολογικά είδη περιποίησης δέρματος VOYA και σετ που περιλαμβάνουν μια νέα γκάμα από πολυτελή είδη Bulgari.Τον τελευταίο χρόνο, η Emirates έχει παρουσιάσει μια σειρά από νέα προϊόντα για επιβάτες της οικονομικής θέσης, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων διαδραστικών σετ προσωπικών ειδών, καθώς και οικολογικές κουβέρτες, φτιαγμένες από 100% ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.