Gazprom και Shell συζήτησαν την στρατηγική τους συνεργασία

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom και η αγγλο-ολλανδική Shell συζήτησαν θέματα στρατηγικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αναφέρει στην ανακοίνωση της η ρωσική εταιρεία.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που είχαν μεταξύ τους ο διευθύνων σύμβουλος της Gazprom Αλεξέι Μίλερ με το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Shell Μάαρτεν Βετσελάρ, συζήτησαν την κατασκευή τρίτης γραμμής του εργοστασίου παραγωγής LNG που βρίσκεται στην νήσο Σαχαλίνη καθώς και την πορεία της υλοποίησης της συμφωνίας πλαίσιο που αφορά την εκπόνηση κοινής τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου «LNG Βαλτικής».



Ιδιαίτερη σημασία στις συνομιλίες αυτές δόθηκε επίσης στην κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream-2.



H Gazprom και η Shell συμμετέχουν από κοινού στο έργο Sakhalin-2 , το οποίο είναι το πρώτο και μοναδικό προς το παρόν εργοστάσιο παραγωγής LNG στην Ρωσία. Διαχειριστής του έργου είναι η εταιρεία Sakhalin Energy στην οποία το 50+1 των μετοχών ανήκει στην Gazpromτο 27,5% -1στην Shell , to 12,5% στην Mitsui & Co. Ltd και το 10% στην Mitsubishi Corporation