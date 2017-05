«HR Bedtimes Stories» στο HR Community Conference & Awards 2017

Στο πλαίσιο των δράσεων της HR Community το Skywalker.gr διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το HR Community Conference & Awards, αυτή τη χρονιά με τον τίτλο «HR Bedtime Stories» στο Divani Caravel την Τρίτη 16 Μαΐου 2017.



Το βασικό ερώτημα το οποίο θα τεθεί προς προβληματισμό και συζήτηση στο συνέδριο είναι η αξιοποίηση των ιστοριών για την εξασφάλιση συναίνεσης, τη δημιουργία ταυτότητας και οράματος, την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και συνοχής, επικουρικά ή σε αντικατάσταση των ισχυόντων εταιρικών εργαλείων κανονιστικής συμμόρφωσης.



Ομιλητές από τον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και των επιστημών που τις υποστηρίζουν θα συζητήσουν σχετικά με την κανονιστική συμμόρφωση έναντι της αξιακής συναίνεσης και θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρμογής storytelling εργαλείων και μοντέλων μέσα στο επιχειρηματικό πλαίσιο.



Οι σύνεδροι, σε ομάδες, θα έχουν την ευκαιρία να ζυμωθούν και να δημιουργήσουν ιστορίες σε αντιστοίχιση με εσωτερικούς εταιρικούς κανόνες με τη βοήθεια επαγγελματιών αφηγητών και καθηγητών δημιουργικής γραφής. Οι ιστορίες αυτές θα παρουσιαστούν στην ολομέλεια του συνεδρίου.



Επίσης, στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα παρουσιαστούν αποτελέσματα σχετικής έρευνας που διεξάγει το skywalker.gr, υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες HRM. Στη λήξη του συνεδρίου θα δοθούν βραβεία και τιμητικές διακρίσεις.



Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

• Εισαγωγική ομιλία: HR Bedtime Stories

• Panel I: «Κανονιστική Συμμόρφωση VS Συναινετική Διαμόρφωση»

• Keynote speech: «Η αφήγηση ως μέθοδος εναρμόνισης συμπεριφορών και μέσο εξομάλυνσης της οργανωσιακής συνοχής», Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγητής Management και Ανθρώπινων Πόρων, Διευθυντής Executive MBA, Συν-διευθυντής MSc in Human Resources Management στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Panel II: Time for Stories

• Κόμβοι εμπειρίας HRM: Πες τους Κανόνες με ένα Παραμύθι

• Panel III: HR Bedtime Toolbox



Στο κλείσιμο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η απονομή των HR Community Awards 2017. Στόχος των βραβείων είναι να αναδείξουν εταιρίες και οργανισμούς επιβραβεύοντας την ανάπτυξη και την εφαρμογή επιτυχημένων και καινοτόμων πρακτικών, μεθόδων και στρατηγικών του HRM, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην επιχειρησιακή βιωσιμότητα και στην προσωπική ευημερία του Ανθρώπου, δίνοντας έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα του HRM. Η απονομή των βραβείων συμπληρώνεται από την απόδοση έξι τιμητικών διακρίσεων σε παράγοντες που έχουν συμβάλει στην εξέλιξη, στην υποστήριξη και στον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα.

Η διοργάνωση του HR Community Conference & Awards 2017 πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Yπό την Αιγίδα των:



• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ (ΕΣΥΝΕ)



Χορηγός: NESPRESSO



Υποστηρικτές: CAREER-DESIDN, SHIRTAKI.COM, ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, TABULA RASA EΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ



Χορηγοί Επικοινωνίας: ZOUGLA.GR, INSIDER.GR, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, PALO, INFOCOM.GR, BUSINESS WOMAN, STARTUP.GR, ECOZEN.GR, SIGMA GROUP, MAGDA’S NEWS.GR