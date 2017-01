Οι 10 προκλήσεις του 2017

Χρονιά μεγάλων ανακατατάξεων για τις αγορές και τις επιχειρήσεις προμηνύεται το 2017, με την παγκόσμια οικονομία να επηρεάζεται από 10 παράγοντες που μπορούν υπό προϋποθέσεις να προκαλέσουν ντόμινο εξελίξεων με απρόβλεπτες συνέπειες.



Βασική διαφοροποίηση που αναμένεται το τρέχον έτος σε σχέση με το παρελθόν είναι η μείωση της επιρροής που ασκούν οι κεντρικές τράπεζες στις αγορές μέσω της υπερ-χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ημερησία», καταλυτικό ρόλο σε αυτήν τη στροφή είναι η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Στην ατζέντα του Αμερικανού μεγιστάνα περιλαμβάνεται η αύξηση των επιτοκίων του δολαρίου από τη Fed. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δεσμευτεί διά στόματος Ντράγκι για συνέχιση του Προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE) για ολόκληρο το 2017, ωστόσο ο κίνδυνος του πληθωρισμού καραδοκεί, προμηνύοντας την έντονη αντίδραση του Βερολίνου.



Αναλυτικά οι 10 γρίφοι της παγκόσμιας οικονομίας :



Τράπεζες

Ερώτημα παραμένει αν το 2017 θα είναι έτος ενίσχυσης του τραπεζικού κλάδου. Με αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ταλανίζονται από έλλειψη ρευστότητας και ορισμένα άλλα να βρίσκονται αντιμέτωπα με δικαστικές διαμάχες, πολλοί είναι οι επενδυτές που διστάζουν να τοποθετήσουν κεφάλαια σε μετοχές τραπεζών που προ κρίσης θεωρούνταν «βαριά» χαρτιά με πολύ καλές αποδόσεις. Τα μηνύματα, πάντως, είναι θετικά. Στο β’ εξάμηνο του έτους, ο κλάδος κατέγραψε εντυπωσιακο ράλι, με διψήφια ποσοστά ανόδου για τις τράπεζες σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία, με τη θετική δυναμική να ενισχύεται μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Για τις ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές, εκτιμάται ότι το δ’ τρίμηνο του 2016 θα είναι το καλύτερο από το 2009 (όταν οι αγορές άρχισαν να ανακάμπτουν από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση). Θετική εξέλιξη αποτελούν και οι «διαχειρίσιμοι» συμβιβασμοί στους οποίους κατέληξαν οι Deutsche Bank και Credit Suisse με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, για τις καταχρηστικές πωλήσεις «τοξικών» ενυπόθηκων τίτλων προ της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Υπάρχει η προσδοκία ότι στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθούν και οι Barclays και Royal Bank of Scotland που έχουν ακόμα «ανοιχτούς λογαριασμούς» με την Ουάσιγκτον...



Εξαγορές-συγχωνεύσεις

Το 2016 έκλεισε με συμφωνίες συγχώνευσης και εξαγοράς, συνολικής αξίας 3,7 τρισ. δολαρίων, διεθνώς, ποσό μειωμένο κατά 15% σε σχέση με το ιστορικό ρεκόρ του 2015 (4,4 τρισ. δολ.). Η χρηματιστηριακή ευφορία και οι ελπίδες για χαλάρωση του κλοιού της εποπτείας και μείωση των φορολογικών βαρών για τις αμερικανικές εταιρείες επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ δημιουργούν ελπίδες για περισσότερες συμφωνίες που δεν θα εξαγγελθούν απλώς, αλλά και θα ολοκληρωθούν.



Πετρέλαιο

Την 1η Ιανουαρίου 2017 τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία μεταξύ των μελών του ΟΠΕΚ (και των μεγαλύτερων πετρελαιοπαραγωγών χωρών εκτός καρτέλ, όπως η Ρωσία) για μείωση των ποσοστώσεων παραγωγής μαύρου χρυσού. Στόχος είναι να «ροκανιστεί» βαθμιαία η πλεονάζουσα προσφορά στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου (που εκτιμάται στο 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως) που οδήγησε τις τιμές κάτω από τα 30 δολ./βαρέλι ένα χρόνο πριν και να σταθεροποιηθούν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα των 55-60 δολ./βαρέλι. Σύμφωνα με έρευνα της Wall Street Journal σε 14 ξένους οίκους, η μέση τιμή του brent για φέτος εκτιμάται στα 56 δολ./βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 54 δολ./βαρέλι.



Βitcoin

Πολλοί προβλέπουν ότι το 2017 θα αποδειχθεί «χρονιά του bitcoin»: Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου έτους, το ψηφιακό νόμισμα έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 1.000 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2013, κίνηση που επισφράγισε τις εντυπωσιακές του επιδόσεις εντός του 2016, όπου «έγραψε» κέρδη 120%, ξεπερνώντας μακράν τις mainstream επενδυτικές επιλογές. Ορισμένοι παράγοντες της αγοράς θεωρούν θέμα χρόνου να ξεπεράσει το bitcoin το ιστορικό ρεκό των 1.163 δολαρίων (που σημείωσε στο τέλος του 2013), ενώ οι πιο αισιόδοξοι πιθανολογούν ακόμα και άνοδό του στα... 3.000 δολάρια εντός του 2017, σημειώνοντας ότι παράγοντες όπως η αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια, ο «πόλεμος» στα μετρητά και οι κεφαλαιακοί έλεγχοι στην Κϊνα ευνοούν την αυξημένη χρήση του ψηφιακού νομίσματος.



Πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2013 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το Δεκέμβριο του 2016, με άλμα στο 1,1% από 0,6% τον Νοέμβριο. Παρότι η ταχεία άνοδος οφείλεται εν πολλοίς στην αύξηση των τιμών των καυσίμων, εντούτοις πρόκειται για ευπρόσδεκτη εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μπορεί να υποστηρίξει ότι οι προσπάθειές της για επαναφορά του πληθωρισμού στα συμβατά με τη σταθερότητα των τιμών επίπεδα αποδίδουν καρπούς. Είχε προηγηθεί η άνοδος του γερμανικού πληθωρισμού στο 1,7% τον ίδιο μήνα, που έδωσε έναυμα στα «γεράκια» της νομισματικής πολιτικής να ζητήσουν τη διακοπή του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων τον Μάρτιο! Αυτό δεν θα συμβεί, καθώς ο Μάριο Ντράγκι δεσμεύτηκε τον Δεκέμβριο ότι θα τυπώνει χρήμα τουλάχιστον έως τον Δεκέμβριο του 2017, επιβραδύνοντας όμως τον μηνιαίο ρυθμό αγορών τίτλων από 80 δισ. ευρώ σήμερα στα 60 δισ. ευρώ, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο.



Brexit

Ενα από τα ερωτήματα που «αιωρούνται» πάνω από τον ορίζοντα και των αγορών φέτος είναι τι επιπτώσεις θα έχει το Brexit. Η βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να ενεργοποιήσει έως το τέλος Μαρτίου το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας και να εκκινήσει επισήμως την διαδικασία εξόδου από την Ε.Ε. Το σενάριο του «hard Brexit» (με το Λονδίνο να απεμπολεί τα προνόμια της Ενιαίας Αγοράς προς χάριν του πλήρους ελέγχου των συνόρων του) έχει πλήξει την ισοτιμία της στερλίνας έναντι ευρώ και δολαρίου και έχει εγείρει φόβους για υπονόμευση του ρόλου του City ως κορυφαίου χρηματοοικονομικού κέντρου διεθνώς. Μέχρι στιγμής, πάντως, όλα αυτά παραμένουν σε επίπεδο φημολογίας. Οι οικονομικές επιπτώσεις του Brexit είναι αμελητέες, ο δείκτης FTSE-100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου σημείωσε την Τρίτη νέο ιστορικό υψηλό ξεπερνώντας τις 7.200 μονάδες και όλα κινούνται στη σφαίρα του business as usual-μέχρι νεωτέρας...

Τα 10 μεγάλα ερωτήματα του 2017 για αγορές και επιχειρήσεις



Ηλεκτρονικό αυτοκίνητο Tesla

Η φετινή χρονιά είναι ορόσημο για την προσπάθεια της Tesla, της εταιρείας του οραματιστή δισεκατομμυριούχου Ελον Μασκ, να «λανσάρει» ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που να απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Η Tesla έχει δεσμευθεί να ξεκινήσει την διάθεση του Model 3 έως τα μέσα του 2017, και στοχεύει σε πωλήσεις 500.000 οχημάτων εντός του έτους, αριθμός που αντιστοιχεί στις συνολικές πωλήσεις ηλεκτροκίνητων ΙΧ παγκοσμίως το 2015. Ο Ελον Μασκ έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη των προσδοκιών, έχοντας ήδη συγκεντρώσει προκαταβολές άνω των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Model 3. Πλην όμως, η Tesla έχει βεβαρημένο «μητρώο» μεγάλων καθυστερήσεων στην παραγωγή και μη τήρησης των «υπεσχημένων» χρονοδιαγραμμάτων, κάτι που σημαίνει ότι οι πιστοί του Μασκ (και είναι πολλοί...) ίσως θα χρειαστεί να περιμένουν έως το 2018 για να οδηγήσουν το Model 3.

Τα 10 μεγάλα ερωτήματα του 2017 για αγορές και επιχειρήσεις



Δολάριο



Apple

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην «Ημερησία», το μεγάλο γεγονός του 2017 δεν είναι η κυκλοφορία κάποιου νέου πρωτοποριακού προϊόντος, αλλά η εγκατάστασή της στα νέα της κεντρικά γραφεία στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια. To project της μετεγκατάστασης στο... διαστημόπλοιο, όπως είναι γνωστό στους παροικούντες της Silicon Valley το εμβληματικό κυκλικό κτίριο, «μετρά» περισσότερα χρόνια ζωής από ό,τι το iPhone !



Τραμπ και χρηματιστήρια

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο για το ράλι των χρηματιστηρίων, εν μέσω προσδοκιών ότι η οικονομική του ατζέντα (λιγότεροι φόροι, χαλαρότερη εποπτεία, περισσότερες κρατικές δαπάνες για έργα υποδομής) θα δώσουν πρόσθετη ώθηση στην οικονομία και τα εταιρικά κέρδη. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, το «Trumpflation», δηλαδή οι προβλέψεις για αναζωπύρωση του πληθωρισμού λειτούργησε ανασταλτικά για τα ομόλογα. Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν οι τάσεις αυτές θα διατηρηθούν και εντός του 2017 -επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις- για τη «Μεγάλη Μετακίνηση» (Great Rotation) κεφαλαίων από τα ομόλογα προς τις μετοχές ή εάν η υλοποίηση της ατζέντας του Τραμπ προσγειώσει τους επενδυτές σε μια πιο σκληρή πραγματικότητα. Ηδη, η Ford και η General Motors (αλλά και το Μεξικό...) πήραν μια πρώτη -πικρή- γεύση για το τι σημαίνει η επιστροφή του οικονομικού προστατευτισμού που ευαγγελίζεται ο Τραμπ, ενώ και η περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου απειλεί να αποδειχθεί «μπούμερανγκ» για τις αμερικανικές πολυεθνικές, αλλά και να προκαλέσει νέο γύρο ισχυρών αναταράξεων στις αναδυόμενες αγορές.