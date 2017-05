Η αξιοποίηση των Ελλήνων της διασποράς προς όφελος της ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τις τεράστιες ευκαιρίες που παρουσιάζονται λόγω των μεγάλων επιτευγμάτων της διασποράς της. Με βάση την πολύτιμη διεθνή εμπειρία, χρειάζεται να σχεδιάσει κατάλληλες πολιτικές για να κινητοποιήσει αποτελεσματικά τα τμήματα και τα άτομα της διασποράς που μπορούν με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις επαφές και τους πόρους τους, να προσφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.



Αυτό σημειώνεται στην έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) με τίτλο The Emigration of Greeks and Diaspora Engagement Policies for Economic Development (σχετικά με τη μετανάστευση των Ελλήνων και τη χάραξη πολιτικών αναφορικά με τη διασπορά για οικονομική ανάπτυξη) της ερευνήτριας του ΚΕΠΕ, Τζένιφερ Καβουνίδη.



Ακόμη, όπως σημειώνεται στην έκθεση, από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν φύγει από την πατρίδα τους σε αναζήτηση απασχόλησης στο εξωτερικό. Αντίθετα με παλαιότερα κύματα μετανάστευσης από την Ελλάδα, οι σημερινοί μετανάστες είναι κυρίως νέοι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, οι πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες των οποίων αξιοποιούνται προς όφελος άλλων χωρών. Με την έξοδό τους τίθενται δύο μεγάλες προκλήσεις χάραξης πολιτικής: πρώτον, πώς να περιοριστεί ο αριθμός των νέων που μεταναστεύουν και να χρησιμοποιηθούν τα προσόντα τους μέσα στη χώρα και, δεύτερον, πώς να αξιοποιηθούν οι τεράστιες ευκαιρίες που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία με την παρουσία ταλαντούχων Ελλήνων στο εξωτερικό, με την κινητοποίηση της διασποράς ώστε να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και τους πόρους της όπως και τα επιστημονικά, επιχειρηματικά, και κοινωνικά της δίκτυα, με τρόπους που θα προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. .



Δεδομένα του ΟΟΣΑ για τους μετανάστες που ζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου τεκμηριώνουν το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο των Ελλήνων που έχουν φύγει την τελευταία δεκαετία, σε σύγκριση με εκείνους που έφυγαν παλαιότερα. Ανάμεσα στους Έλληνες της διασποράς συγκαταλέγονται διακεκριμένοι επιστήμονες και επιχειρηματίες, ενώ η δεξαμενή του ταλέντου της μεγαλώνει συνέχεια. .



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ