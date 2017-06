Η Ισπανία θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία της με την Κίνα

Η Ισπανία θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία της με την Κίνα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον νέο δρόμο του μεταξιού (Belt and Road), δήλωσε η υφυπουργός Εμπορίου της χώρας Μαρίζα Πονσέλα. Η διμερής συνεργασία θα επεκτείνεται σε τομείς, όπως η σύνδεση των υποδομών, η διευκόλυνση του εμπορίου και οι επενδύσεις και η χρηματοδότηση, δήλωσε η Πονσέλα στο συνέδριο «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες για Ισπανικές Επιχειρήσεις με την πρωτοβουλία Belt and Road».



Η πρωτοβουλία αυτή συνδέει σχεδόν το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού και προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες, δήλωσε η Ισπανίδα υφυπουργός, προσθέτοντας ότι η Ισπανία έχει 4 εμπορικά γραφεία στην Κίνα που αναλύουν πώς γίνονται τα προγράμματα.



Η Ισπανία, είπε η Πονσέλα, δεν θέλει να έχει μόνο μία σιδηροδρομική σύνδεση με την Κίνα. «Θέλουμε η θαλάσσια σύνδεση της Κίνας με την Ευρώπη να καταλήγει στην Ισπανία, στα λιμάνια μας, τη Βαρκελώνη, τη Βαλένθια, σε όλα τα λιμάνια μας στη Μεσόγειο ή και πέραν αυτής, στη χώρα μας», πρόσθεσε.



Το συνέδριο, που συνδιοργανώθηκε από το Εμπορικό και Επενδυτικό Επιμελητήριο της Κίνας στην Ισπανία και τον Σύνδεσμο Ισπανικών Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE), προσέλκυσε περίπου 200 αντιπροσώπους μεγάλων ιδρυμάτων και επιχειρήσεων της Κίνας και της Ισπανίας.



Ο αντιπρόεδρος του CEOE, Χουάν Πάμπλο Λαζάρο, δήλωσε ότι «η πρωτοβουλία Belt and Road έχει προκαλέσει στα μέλη και τους εταίρους μας αρκετό ενδιαφέρον, λόγω του στόχου και του μεγέθους της». Πρόσθεσε ότι αυτό το δίκτυο των υποδομών και επικοινωνιών, μαζί με την έκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των βιομηχανικών κέντρων του, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την ενοποίηση των ασιατικών αγορών και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρασία, την Κίνα και την ΕΕ.



Ο Λαζάρο είπε ότι οι Ισπανοί επιχειρηματίες «καλωσόρισαν την πρωτοβουλία με μεγάλο ενδιαφέρον, σκεπτόμενοι ότι μπορούμε να συμβάλλουμε με τις διοικητικές δυνατότητες και τις γνώσεις μας σε αυτούς τους τομείς». Η Ισπανία, πρόσθεσε, έχει μία ουσιαστική θέση στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική αναφορικά με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.