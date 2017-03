Οι κρίσεις πλήττουν τις ετικέτες «Made in…»

Στην κορυφή τα Made in Germany







Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιτεθεί επανειλημμένως στη Γερμανία για τα υπέρμετρα εμπορικά της πλεονάσματα. Το Βερολίνο σ’ αυτό πως «τα γερμανικά προϊόντα έχουν απλώς πολύ μεγάλη ζήτηση λόγω της εξαιρετικής τους ποιότητας».Η αμερικανική είναι η μεγαλύτερη αγορά για γερμανικά προϊόντα. Πέρσι οι γερμανοί κατασκευαστές εξήγαγαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού προϊόντα συνολικής αξίας 107 δις ευρώ. Την ίδια ώρα οι εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων στη Γερμανία δεν ξεπέρασαν τα 50 δις ευρώ. Ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει την κατάσταση αυτή «άδικη» και απειλεί με την επιβολή δασμών.Είναι όμως όντως τόσο άδικοι οι Γερμανοί; Ή παράγουν απλώς καλά και ποιοτικά προϊόντα;Μια πρώτη απάντηση επιχειρεί να δώσει έρευνα του πόρταλ στατιστικών στοιχείων Statista. Σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών αγοράς Dalia Research διερεύνησαν τη θέση που έχει παγκοσμίως η ετικέτα Made in Germany. Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν 43.000 καταναλωτές από 52 χώρες του κόσμου.Το αποτέλεσμα; Η ετικέτα Made in Germany βρίσκεται σαφέστατα στην κορυφή των προτιμήσεων. Ακολουθεί η Ελβετία και το Made in EU.O σχετικός δείκτης υπολογίστηκε στη βάση του μέσου όρου των θετικών αξιολογήσεων που πέτυχε κάθε χώρα. Ενώ λοιπόν η Γερμανία έλαβε ως πρώτη της κατάταξης τον δείκτη 100, η Ελβετία 98 και η ΕΕ 92, οι ΗΠΑ έλαβαν μόλις 81 ενώ η Κίνα 28.Σε 13 χώρες οι καταναλωτές εκτίμησαν ότι η μάρκα Made in Germany είναι η καλύτερη. Σε 10 χώρες αντίθετα, προτιμώνται περισσότερo τα αμερικανικά προϊόντα. Την ίδια ώρα το 84% των Αμερικανών αξιολογεί θετικά τα προϊόντα Made in USA ενώ μόλις το 62% κρίνει ως καλά τα προϊόντα από τη Γερμανία και τον Καναδά.Τα αποτελέσματα της έρευνας αντικατοπτρίζουν πολλά γνωστά στερεότυπα: τα ελβετικά προϊόντα αξιολογούνται θετικά ως «σύμβολα στάτους», οι Ιταλοί είναι γνωστοί για το ντιζάιν των προϊόντων τους ενώ τα ιαπωνικά για την υψηλή τεχνολογία. Η δε Κίνα μπορεί να υπολείπεται ακόμη σημαντικά των ανταγωνιστών της στη συνολική αξιολόγηση, εντούτοις τα Made in China αποκτούν όλο και περισσότερο τη φήμη προϊόντων με ικανοποιητική σχέση τιμής-ποιότητας.Την έρευνα απασχόλησαν και οι διακυμάνσεις στην αξιολόγηση της ετικέτας «Made in…» τους τελευταίους 12 μήνες. «Μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές και αναταραχές έχουν άμεσο αντίκτυπο στο ίματζ των παραγωγών χωρών», συμπεραίνει ο επικεφαλής της έρευνας Νίκολας Λούζε.Ανάμεσα στις χώρες των οποίων η ετικέτα «Made in…» συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές αξιολογήσεις βρίσκονται η Ελλάδα, η Ουκρανία, η Τουρκία και η Ρωσία. Στον κύκλο αυτό των 10 χωρών συγκαταλέγονται όμως και οι ΗΠΑ.Αξιοσημείωτη είναι η αξιολόγηση της ετικέτας Made in EU που εισήχθη από την Κομισιόν το 2003 και η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης. Στην Αλγερία θεωρείται η καλύτερη μάρκα ενώ σε άλλες οκτώ χώρες το προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί στην ΕΕ συγκαταλέγονται στα τρία δημοφιλέστερα. «Το Made in EU δεν θεωρείται πια ως τεχνητή ανατίμηση», εξηγεί ο Λούζε. Το σήμα συνδέεται με καλή ποιότητα, υψηλή τεχνολογία και υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας, όπως λέει.Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ακόμη εύρημα: πόσο μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση ενός σήματος οι σχέσεις με μια γειτονική χώρα. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα: σε καμία άλλη χώρα τα γαλλικά προϊόντα δεν αξιολογούνται τόσο αρνητικά όσο στις γειτονικές Γερμανία και Ολλανδία.