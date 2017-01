Καναδική εταιρεία νέος μεγαλομέτοχος της Τράπεζας Κύπρου

Η εταιρεία TD Asset Management Inc, που εδρεύει στο Τορόντο του Καναδά κατέχει 446,2 εκ. μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, αντιπροσωπεύοντας το 5,24% του μετοχικού της κεφαλαίου, ανακοινώθηκε στα χρηματιστήρια Λονδίνου και Κύπρου.



Επίσης, η Τράπεζα ανακοίνωσε τέσσερις μεγαλομετόχους της, οι οποίοι κατέχουν πέραν του 3% του μετοχικού της κεφαλαίου ο καθένας, γεγονός που γεννά αισιοδοξία στη διοίκηση αναφορικά με την εισροή νέων κεφαλαίων και συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο.



Συγκεκριμένα, η εταιρεία Lamesa Holding S.A. που είναι εγγεγραμμένη στον Παναμά, κατέχει 41.378.235 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ή ποσοστό 9,2735% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development) κατέχει 22.401.744 μετοχές ή 5,02% του μετοχικού της κεφαλαίου.



Η Osome Investments Limited που είναι εγγεγραμμένη στους Βρετανικούς Παρθένους Νήσους κατέχει 14.809.498 ή ποσοστό 3,3190%, ενώ η Tyrus Capital S.A.M. που είναι εγγεγραμμένη στο Μονακό κατέχει μέσω των εταιρειών Tyrus Capital Event Master Fund Limited και TC Four Limited 15.461.831 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ή 3,465% του μετοχικού της κεφαλαίου.



Επίσης, η τέως Λαϊκή Τράπεζα συμμετέχει στην Τράπεζα Κύπρου με 9,62%.



Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Τζο Πάτρικ Χούρικαν, δήλωσε πως είναι σημαντικό ότι «πλέον ακούγεται το όνομα της Κύπρου στη διεθνή χρηματαγορά και πλέον αποσυνδέεται η κυπριακή οικονομία από την ελληνική».