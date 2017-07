Νάουσα: Ημερίδα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία

«Η γυναικεία επιχειρηματικότητα μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας», είναι ο τίτλος ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, που διοργανώνει η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Νάουσας την Τρίτη 12 Ιουλίου ώρα 18.00 στον Πoλυχώρο Πολιτισμού «ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ» (ΒΕΤΛΑΝΣ).



Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών και η προώθηση της ισότητας των φύλων στη βιομηχανική ανάπτυξη, αποτελεί στόχο του εξειδικευμένου τμήματος του Ο.Η.Ε. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιομηχανική ανάπτυξη «UNIDO».



Με τις συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της ένταξης των γυναικών, με ίσους όρους στον τομέα αυτό, ο Ο.Η.Ε αποσκοπεί στη μείωση της φτώχειας, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, χωρίς αποκλεισμούς και την αειφορία του περιβάλλοντος.



Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά τα τελευταία 31 χρόνια, υιοθετήθηκε ψήφισμα με τίτλο «UNIDO, Ισότητα των Φύλων και Ενδυνάμωση των Γυναικών», ενώ εκπονήθηκε και στρατηγική για την επίτευξη του στόχου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2016 – 2019.



ΟΜΙΛΙΕΣ



Επιχειρηματικό σχέδιο για ίδρυση επιχείρησης (Βusiness plan) Μπιτέρνας Δημήτριος



Τα βασικά βήματα μιας START UP επιχείρησης Παπαδοπούλου Δήμητρα



Χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ 2017 Μπιτέρνας Δημήτριος



-Παρουσίαση προγράμματος ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης



-Παρουσίαση προγράμματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας



-Ενημέρωση πρόγραμμα LEADER



ΟΜΙΛΗΤΕΣ



Μπιτέρνας Δημήτριος



Σύμβουλος –Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Εξέλιξης ΤEAM)



Παπαδοπούλου Δήμητρα



Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΜSc in Product innovation and development (Μεταπτυχιακό στην καινοτομία και ανάπτυξη προϊόντων) Specialist in technology transfer (Eιδικός στην μεταφορά τεχνολογίας)