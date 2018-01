Ο Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ανακαινίζεται με οδηγό την αίγλη του παρελθόντος

Την αίγλη του παρελθόντος, με την σφραγίδα της Four Seasons φιλοδοξεί να προσδώσει η εκτεταμένη αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, όπου με την πρόσφατη υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που αφορά την έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης του ακινήτου, όλα συνηγορούν ότι την φετινή περίοδο όλα θα είναι έτοιμα να υποδεχτεί ο Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης τους πρώτους πελάτες του, όπως άλλωστε έχει ανακοινώσει εξ αρχής η εταιρεία.Στην περιοχή της Βουλιαγμένης, σε απόσταση μόλις 25 χλμ νότια της Αθήνας και 24 χλμ από τον αερολιμένα Αθηνών, δίπλα στην φυσικής ομορφιάς ακτογραμμή του Αιγαίου, το νέο ξενοδοχείο θα προσφέρει τις υπηρεσίες του με την υπογραφή της Four Seasons, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο εμβληματικός Αστέρας Βουλιαγμένης, προτιμάται, κατεξοχήν από τη διεθνή και παγκόσμια ελίτ. Εκτός από το ξενοδοχείο, η χερσόνησος, που εκτείνεται σε περίπου 300 στρέμματα πευκόφυτης έκτασης, περιλαμβάνει πολυτελή καταστήματα και εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων του Matsuhisa Athens by Nobu, της μαρίνας Βουλιαγμένης, του Astir Beach, ενός καινοτόμου concept παραλίας και πολυτελείς παραθαλάσσιες κατοικίες.Το σχέδιο ανάπλασης περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του ξενοδοχείου, τη σημαντική αναβάθμιση της μαρίνας Βουλιαγμένης, την ανακαίνιση του Astir Beach, την ανάπτυξη έως και 13 πολυτελών κατοικιών και τη δημιουργία πάρκου αναψυχής και στόχος είναι η ανάδειξη του Αστέρα Βουλιαγμένης σε έναν κορυφαίο προορισμό παγκοσμίου κλάσης.Για την ανακαίνιση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου ως Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, θα επενδυθούν πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει, μεταξύ άλλων, περίπου 300 δωμάτια, σουίτες και πολυτελή bungalows, spa και εγκαταστάσεις αναψυχής, υπερσύγχρονους χώρους συνεδρίων και εκδηλώσεων, infinity pools, παραλίες, ένα μοναδικό παραθαλάσσιο χώρο περιπάτου και πολλά ακόμη. Με τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων από τη Meyer Davis Studio, το έργο είναι εμπνευσμένο σε σημαντικό βαθμό από την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος και την τοπική κουλτούρα.Αφομοιώνει δε, ένα σύγχρονο αλλά και, παράλληλα, διαχρονικό ύφος πολυτελούς σχεδίασης, με μοναδική προσήλωση στη λεπτομέρεια, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του Αστέρα Βουλιαγμένης. Επιλεγμένοι χώροι εστίασης, με την υπογραφή του Martin Brudnizki Design Studio, θα εισάγουν νέες εμπειρίες από τοπικές και διεθνείς κουζίνες, ενισχύοντας τη γαστρονομική ταυτότητα του Αστέρα.Η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ (Αστήρ Παλάς) αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στο χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας, με ιστορία άνω των 50 ετών. Η Αστήρ Παλάς μεταβιβάστηκε στην Jermyn Street Real Estate Fund IV LP (Jermyn Street) τον Οκτώβριο 2016, με συνολική αποτίμηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε 444 εκατ. ευρώ. Η Jermyn Street, υπό την καθοδήγηση της εδρεύουσας στο Λονδίνο AGC Equity Partners, αποτελεί επενδυτικό fund, στo οποίo μετέχουν δύο κρατικά κεφάλαια του Abu Dhabi και του Kuwait, Άραβες επενδυτές και η τουρκική Dogus Group.Η Four Seasons Hotels and Resorts ιδρύθηκε το 1960 με στόχο τη παροχή και τη βελτιστοποίηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, μέσω της συνεχούς καινοτομίας και των υψηλότερων ξενοδοχειακών προδιαγραφών. Η Four Seasons που διαχειρίζεται επί του παρόντος 106 ξενοδοχεία, resorts και κατοικίες σε μεγάλα αστικά κέντρα και τουριστικά θέρετρα σε 44 χώρες, και με πάνω από 50 υπό σχεδιασμό ή ανάπτυξη έργα, κατατάσσεται συνεχώς μεταξύ των καλύτερων ξενοδοχείων παγκοσμίως και των πιο διακεκριμένων brands σε ψηφοφορίες αναγνωστών, ταξιδιωτικές κριτικές και βραβεία στο κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας.