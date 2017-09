Πιτσιόρλας: Πλεονέκτημα για την Ελλάδα η μετατόπιση του κέντρου βάρους των οικονομικών εξελίξεων

Ως «μεγάλο πλεονέκτημα για την Ελλάδα» χαρακτήρισε ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, το γεγονός ότι το κέντρο βάρους των παγκόσμιων οικονομικών εξελίξεων μετατοπίζεται προς Ανατολάς, στο πλαίσιο και του σχεδιασμού της Κίνας για τον νέο Δρόμο του Μεταξιού (σ.σ. ενός επενδυτικού προγράμματος-μαμούθ προϋπολογισμού 900 δισ. δολ.).



Από την άλλη ωστόσο, πρόσθεσε, οι εξελίξεις βάζουν ταυτόχρονα την Ελλάδα μπροστά σε μεγάλα πολιτικά διλήμματα. "Δηλαδή: είμαστε στην Ευρώπη. Ο δρόμος του μεταξιού σημαίνει ότι θα πρέπει [...]η Ελλάδα, για να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση, να έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, να επιλυθούν τα όποια προβλήματα, γιατί ο διάδρομος είναι ενιαίος. Και βεβαίως, θα πρέπει ώς Ευρώπη να επιλύσουμε τα ζητήματα με τη Ρωσία. Άρα, εκ των πραγμάτων, η συζήτηση (για τον νέο δρόμο του Μεταξιού) θέτει το σύνολο των πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων (στο τραπέζι)" σημείωσε ο κ.Πιτσιόρλας, μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου ελληνοκινεζικής συνεργασίας «One Belt - One Road: China and the balance of European interests», που συνδιοργανώνεται σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ από τη ΔΕΘ-Helexpo και το Balkans and Βlack Sea Forum.



O ίδιος επισήμανε ότι η Ελλάδα ζει έντονα τις εξελίξεις στο πεδίο της εφαρμογής της κινεζικής στρατηγικής, η οποία «μοιάζει να ταιριάζει πάρα πολύ στους στόχους ανάπτυξης που θέτει η χώρα. Διότι η Ελλάδα είναι σε ένα κρίσιμο γεωγραφικό σημείο, άρα στη στρατηγική ανάπτυξης όλων των δικτύων, έχει προφανώς οφέλη και είναι απολύτως λογικό να επιδιώκει να τα αξιοποιήσει. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι η ερώτηση που συχνά μας τίθεται, "γιατί το κάνετε;" είναι αφελής. Το κάνουμε επειδή προφανώς εξυπηρετεί την ανάπτυξη της χώρας. Δημιουργεί προβλήματα αυτή η συνεργασία (με την Κίνα) ευρύτερα; Προφανώς θα μπορούσε να δημιουργήσει, αλλά από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να διευκολύνει πάρα πολύ την Ευρώπη να εφαρμόσει μια πολιτική συνθετότερη και αποδοτικότερη και επομένως η συζήτηση θα πρέπει να τεθεί σε αυτή τη βάση» είπε χαρακτηριστικά.



«Θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και όλα θέλουμε να ενσωματωθούν σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική»



«Θεωρώ ότι όλες οι χώρες θα έκαναν το ίδιο στη θέση μας. Επειδή όμως εμείς έχουμε μια πολύ μακρά -και θα έλεγα πικρή- εμπειρία από το πώς διαμορφώνονται κάθε φορά οι διεθνείς συσχετισμοί και πώς επιδρούν στη θέση της χώρας μας, θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάνω από όλα θέλουμε όλα αυτά να ενσωματωθούν σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική» υπογράμμισε.



Κατά τον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, η συζήτηση που φαίνεται να ξεκινά μετά τις γερμανικές εκλογές σε όλη την Ευρώπη, αφορά την προοπτική της και τη νέα αρχιτεκτονική της ενωμένης Ευρώπης. «Θέλουμε να εντάσσεται η χώρα ενεργά στη συζήτηση για την προοπτική της Ευρώπης από εδώ και μπρος και για τη νέα της αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική είναι το ένα μέρος, το δεύτερο μέρος -και πιο ουσιαστικό- είναι η ουσία της πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη στην παγκόσμια πολιτική και οικονομική σκηνή, και εκεί η δική μας συμβολή εκ των πραγμάτων θα κινείται προς την κατεύθυνση της οικονομικής συνεργασίας, της ειρήνης, της ανάπτυξης του εμπορίου, της φιλίας μεταξύ των λαών και της ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων» τόνισε.