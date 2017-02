Προκήρυξη 5ου κύκλου Προγράμματος Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας "egg - enter•grow•go"

Mε στόχο τη στήριξη της Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, η Eurobank σε συνεργασία με το Corallia συνεχίζουν δυναμικά για 5η χρονιά να προσφέρουν τη δυνατότητα σε φιλόδοξους νέους και νέες να υλοποιήσουν τα καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδιά τους, μέσω του Προγράμματος «egg - enter•grow•go».



Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα (20.02.2017) ανακοινώθηκε η έναρξη του 5ου κατά σειρά κύκλου του egg 12μηνης συνολικής διάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό, νέοι και νέες 18-49 ετών, που έχουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα και επιθυμούν να τη μετατρέψουν σε επιτυχημένη επιχείρηση, έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για συμμετοχή στο πιο αναγνωρισμένο Πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα μέχρι τις 10 Απριλίου 2017, στις 15:00.



Βασική καινοτομία του 5ου κύκλου του egg είναι η διεθνοποίησή του με την υποδοχή προτάσεων είτε από Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών έχοντες δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα και νόμιμης συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η θετική αλληλεπίδραση, οι νέες προσλαμβάνουσες παραστάσεις και η δυναμική όλων των στελεχών μίας νεοφυούς καινοτόμου επιχείρησης είναι οδηγός για την αλλαγή νοοτροπίας και την ανάγκη για εξωστρέφεια που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα.



Οι ομάδες που θα επιλεγούν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία θα έχουν στη διάθεσή τους, για 12 μήνες συνολικά, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working) που περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία.



Στον 5ο κύκλο του egg μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας οι οποίες πληρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία συμβαδίζουν με τις τρέχουσες και αναδυόμενες επιχειρηματικές τάσεις της οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές), κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών και διακρίνονται από σημαντικής έκτασης εφαρμογή στην καθημερινή ζωή (π.χ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Βιοτεχνολογία - ΙοΤ), ή/και συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας (π.χ. Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού).



O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Σταύρος Ιωάννου δήλωσε: «Η χώρα μας αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια πλέον διαρροή των πιο ικανών και ταλαντούχων νέων μας στο εξωτερικό. Αυτό επιβεβαιώνεται από πολλές διεθνείς και εγχώριες μελέτες ως μία από τις πλέον αρνητικές συνέπειες της κρίσης, αλλά και ως βασικός παράγοντας μείωσης των ευκαιριών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο κοντινό μέλλον. Η αναχαίτιση της φυγής ικανού ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό θα πρέπει να αποτελεί διαρκή και πρωταρχικό στόχο για όλους μας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Για τη Eurobank, η ανάδειξη και ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας είναι επιλογή, προτεραιότητα και κύριο μέλημα και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Τράπεζάς μας. Στόχος μας είναι, με ένα πλέγμα πρωτοβουλιών, βασικό μέρος του οποίου είναι το EGG, να ενθαρρύνουμε τους νέους ανθρώπους να συμμετάσχουν ενεργά, να αναπτύξουν τις ιδέες τους στην Ελλάδα και με την υλοποίηση των δικών τους σχεδίων να συμβάλλουν αποφασιστικά και ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Είμαστε υπερήφανοι που η νέα γενιά ανταποκρίνεται κάθε χρόνο με ολοένα και περισσότερες συμμετοχές. Αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον της χώρας.»



Στην ομιλία του, ο Γενικός Διευθυντής & Group Chief Digital & Technology Officer της Eurobank κ. Σωτήρης Συρμακέζης, τόνισε μεταξύ άλλων «Για 5η συνεχή χρονιά το egg ανοίγει τις πύλες του και υποδέχεται τις καινοτόμες ιδέες ομάδων που έχουν ως στόχο να κάνουν τη διαφορά. Παράλληλα όμως φιλοδοξεί να μετουσιώσει μέσα από την «εκκόλαψή» τους τις τρέχουσες και αναδυόμενες τάσεις της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να συμβάλλει έμπρακτα τόσο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας όσο και στην εξωστρέφειά της. Φέτος εισάγουμε σημαντικές αλλαγές, από τη μια ανοιγόμαστε σε ομάδες εκτός Ελλάδας και από την άλλη, αναγνωρίζοντας την υπεραξία που δημιουργείται μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία, δίνουμε έμφαση στο χώρο του fintech καθώς φέρνουμε πιο κοντά στο egg το δεύτερο Eurobank Beyond Hackathon. Έχουμε ως στόχο να δώσουμε σε ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας τη δυνατότητα να έρθουν κοντά μας καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία ομάδων με διαφορετικές προσεγγίσεις, εμπειρίες και επίπεδο τεχνογνωσίας θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια «πραγματική» καινοτομία με τη δημιουργία ενός ακόμα πιο ισχυρού και πολύπλευρου επιχειρηματικού οικοσυστήματος το οποίο θα μπορέσει να ταξιδέψει την ελληνική επιχειρηματικότητα και τεχνογνωσία διεθνώς.»



Ο Γενικός Διευθυντής του Corallia, καθηγητής Βασίλειος Μακιός, τόνισε: «Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τον 5ο βελτιωμένο κύκλο του egg και καλούμε όλους τους υποψήφιους με νέες και καινοτόμες ιδέες και με όρεξη να τις πραγματοποιήσουν, βάζοντας όλη την προσπάθεια, τη φαντασία και την αφοσίωση τους για να τις «εκκολάψουν», να καταθέσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. To Corallia μέσα από τις δράσεις που υλοποιεί όλα αυτά τα χρόνια, από τα clusters και τα θεματικά InnoHubs μέχρι τις διεθνείς συνεργασίες και τα προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποδεικνύει έμπρακτα ότι μόνο μέσα από συνεργασία επιτυγχάνεται η καινοτομία και η αριστεία. Το Πρόγραμμα egg, ο πιο αποτελεσματικός επιταχυντής της χώρας, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με στόχο την ανάδειξη της χώρας.»



Το Πρόγραμμα egg



Το Πρόγραμμα egg, αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υπό την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας, το οποίο, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για αντίστοιχα προγράμματα, υπάγεται και στη Διεύθυνση Digital Banking του Ομίλου Eurobank, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή διασύνδεση των εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τον κόσμο της υψηλής τεχνολογίας, πολλαπλασιάζοντας τις προοπτικές ανάπτυξής τους σε διεθνές επίπεδο.



Το Πρόγραμμα egg έχει μέχρι σήμερα επιτύχει σημαντικά επιτεύγματα που ξεπερνούν κάθε προσδοκία, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας:

• 200 επιχειρηματίες σε 98 επιχειρηματικές ομάδες έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα egg

• 60 καινοτόμες ιδέες είναι σήμερα ενεργείς επιχειρήσεις

• 151 προσλήψεις νέων συνεργατών από τις εταιρείες του egg

• 6 υποβολές αιτήσεων ευρεσιτεχνίας

• 7 υποβολές εμπορικού σήματος (trademark)

• 16 εταιρείες έχουν βρει επενδυτές

• 10 εταιρείες έχουν λάβει από τη Eurobank χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους και 7 εταιρείες βρίσκονται στη διαδικασία ενεργοποίησης/έγκρισης

• 24 γυναίκες επιχειρηματίες σε θέση ευθύνης (co-founders).



Σημειώνεται ότι την Τετάρτη 1 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στo κτήριο του egg, Λ. Συγγρού 190, Open Day (ώρα έναρξης 17:00), προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με το Πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων.



Πληροφορίες, οι όροι συμμετοχής και η φόρμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.theegg.gr.



Στοιχεία του Προγράμματος



Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τη Eurobank και το Corallia, εποπτεύεται από Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) με την υποστήριξη Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες και επιχειρηματίες.



Επιπλέον, μια σειρά κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς συμμετέχουν ως χορηγοί και υποστηρικτές, παρέχοντας δωρεάν κρίσιμες υπηρεσίες και υποδομές υψηλού επιπέδου στις συμμετέχουσες επιχειρηματικές ομάδες. Χορηγοί είναι οι ALBA, The Hellenic Initiative (THI), Cisco, COSMΟΤΕ, Microsoft, PwC και Xerox, ενώ Yποστηρικτές οι ΕΕΔΕ, ImageFlow/Polycom, CEO Clubs, Critical Path, ImageFlow/Polycom, ΚΕΜΕΛ, Λέσχη Επιχειρηματικότητας, Odyssey, MPLegal, ΣΕΠΕ, S. Trivolis & Associates, Tribe και TUV Hellas.



Οι υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία του Προγράμματος περιλαμβάνουν:



• Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) από διακεκριμένα, καταξιωμένα πρόσωπα από όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας και της επιστήμης.

• Κτηριακή υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους στο κέντρο της Αθήνας (Λ. Συγγρού 190, Καλλιθέα).

• Υποστηρικτικές υπηρεσίες «μίας στάσης» (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα εκκίνησης και λειτουργίας μιας επιχείρησης (όπως υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης και τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής).

• Επιχειρηματική κατάρτιση μέσω προκαθορισμένου 3μηνου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης (business bootcamp) με στόχο να εφοδιαστούν οι συμμετέχοντες με τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για τη μετέπειτα πορεία τους.

• Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση για τη στήριξη της επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων ομάδων και την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους κατά τα στάδια «εκκόλαψης» εντός του Προγράμματος.