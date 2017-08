Ψηφιακό επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων προαναγγέλλει το ΤΕΕ

Πρωτοβουλία για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) προανήγγειλε σήμερα, Πέμπτη 3 Αυγούστου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Prototype.tee.gr. Όπως έγινε γνωστό, τo Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.



Η παρουσίαση της πρωτοβουλίας γίνεται για να υπάρξει διαβούλευση με κάθε ενδιαφερόμενο πάνω στα κείμενα βάσης της, αλλά και για να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να προετοιμαστούν, με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό πριν την καταληκτική ημερομηνία του Αυγούστου 2017, με έμφαση στην επίτευξη μέγιστης δυνατής συμμετοχής στη διαβούλευση.



Κυρίαρχο όραμα του ΤΕΕ, μέσω του τoυ Prototype, είναι να ενδυναμωθούν νέοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το εγχείρημα-project απευθύνεται σε επίδοξους επανεκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού και υλοποιείται καταρχήν με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας-Athens Center for Entrepreneurship and Innovation) καθώς και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιμέρους επιστημονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων.



Σχετικά με το Prototype by TEE, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός, δήλωσε: «Το ελληνικό επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό, και ιδιαίτερα οι Έλληνες μηχανικοί, έχει καταφέρει πολλά μέχρι σήμερα και ανταγωνίζεται στα ίσια κάθε συνάδελφο, όπου γης. Αυτό που λείπει από τη χώρα μας είναι αφενός η κουλτούρα καινοτομίας και αφετέρου οι δομές υποστήριξης, ώστε τα ερευνητικά και επιστημονικά έργα να βρίσκουν γρήγορα και εύκολα τον δρόμο της υλοποίησης και της επιτυχίας -ή της αποτυχίας- στην αγορά. Σε αυτό το κενό απαντά η πρωτοβουλία Prototype by TEE. Με την επιστημονική, διοικητική, οικονομική και αναπτυξιακή γνώση που δίνουν στο ΤΕΕ οι 110.000 μηχανικοί-μέλη του, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε στην πράξη την επόμενη γενιά επιχειρηματικών ιδεών και εφαρμοσμένης έρευνας της χώρας μας».



Η θεματική ταξινόμηση του πρώτου κύκλου υιοθετεί, ως οριζόντια-προσέγγιση, τις εφαρμογές τεχνολογιών ψηφιακής παραγωγής και κατασκευής και επιμερίζεται στις εξής κατηγορίες: Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού, Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Αειφόρες Κατασκευές και Κτίρια, Προηγμένα Υλικά, Νέα Χημικά Υλικά και Νανοτεχνολογία, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων, Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ, αγγλ. IT ή ICT), Καινοτόμες Υπηρεσίες με στόχο την κοινωνική ανταπόδοση (κοινωνική επιχειρηματικότητα).



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ