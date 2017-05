Συμπόσιο για την ελληνική κρίση από το Πανεπιστήμιο Webster της Βιέννης

Η αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους ανακόπτει την έξοδο από την κρίση και τις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης. Από τον δημόσιο διάλογο απουσιάζει η αντιπαράθεση μεταξύ των επιλογών του προγράμματος και άλλων εναλλακτικών προσεγγίσεων.



Με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών, εμπειρογνωμόνων και αξιωματούχων σκοπός του Συμποσίου «Hellas – Out of the Crisis: Debt-End or Dead-End» στη Βιέννη είναι η θετική συνεισφορά σ’ έναν διάλογο μεταξύ ριζοσπαστικών και ορθόδοξων προτάσεων εξόδου από την κρίση.



Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου στο «Sofitel Vienna Stephansdom».



Λίγα λόγια για το Συμπόσιο



Από το 2010 που ξεκίνησαν τα προγράμματα διάσωσης της Ελλάδας, υποστηριζόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η χώρα έχει βιώσει μια ιστορικά άνευ προηγουμένου οικονομική ύφεση και κοινωνική κρίση. Τη συνεχή προσπάθεια απόδρασης από τη Δαμόκλειο σπάθη της πτώχευσης που επικρέμεται πάνω από την ελληνική οικονομία ακολουθεί, μετά από κάθε τρέχουσα αξιολόγηση, ένα νέο πρόγραμμα διάσωσης σ’ έναν αυτοτροφοδοτούμενο φαύλο κύκλο με το τίμημα να βαίνει αυξανόμενο. Η επί επτά συναπτά έτη εσωτερική υποτίμηση, η ταυτόχρονη απομόχλευση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθιστούν ατελέσφορη κάθε προσπάθεια εξόδου από το καθοδικό σπιράλ ύφεσης και αποπληθωρισμού. Μακροπρόθεσμα το τίμημα θα βαίνει αυξανόμενο καθώς θα διαφανούν οι επιπτώσεις της επιλογής της νέας γενιάς να αναζητήσει διέξοδο στη μετανάστευση, προκειμένου να αποφύγει τη φτώχεια και την εξαθλίωση.



Το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Webster της Βιέννης προσκάλεσε οικονομολόγους από όλο τον κόσμο να συναντηθούν σε ένα Συμπόσιο, με κύριο σκοπό να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις συμβατές με την ελληνική κρίση. Το υπόβαθρο της ελληνικής οικονομικής κρίσης θα αξιολογηθεί, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα από τα μεμονωμένα σενάρια που προέκυψαν στην συγκεκριμένη περίοδο. Διοργανωτής του Συμποσίου στη Βιέννη είναι ο επικεφαλής του Τμήματος Επιχειρήσεων και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Webster, Δρ Νικόλαος Αντωνακάκης, ένας από τους πρωτοπόρους ευρωπαίους οικονομολόγους της εποχής μας.



Κορυφαίοι οικονομολόγοι και νομισματικοί εμπειρογνώμονες στην Βιέννη



Το Πανεπιστήμιο Webster της Βιέννης προσκάλεσε τους πιο καταξιωμένους εμπειρογνώμονες του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, όπως άλλωστε φαίνεται από τον κατάλογο των συμμετεχόντων. Ο καθηγητής Steve Keen, ένας από τους κορυφαίους οικονομολόγους σήμερα παγκοσμίως και επικεφαλής στο Kingston University του Λονδίνου, ο Richard Werner, Καθηγητής Τραπεζικής στο Southampton Business School και επινοητής του όρου «Ποσοτική Χαλάρωση», ο καθηγητής Bernard Lietaer, υποστηρικτής της εισαγωγής σε κυκλοφορία συμπληρωματικών νομισμάτων που συμμετείχε στη διαμόρφωση της αρχικής αρχιτεκτονικής του ECU από την πλευρά της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου άλλοι αναγνωρισμένου κύρους ειδικοί όπως, ο Paul Kazarian, Πρόεδρος &Διευθύνων Σύμβουλος της Japonica Partners από τις ΗΠΑ, o Dr. Wolfgang Richter από τη Γερμανία, o Robert Parenteau από τις ΗΠΑ, o Καθηγητής Κώστας Λαπαβίτσας, ο Dr. Kaoru Yamaguchi από την Ιαπωνία, θα προσέρθουν στη Βιέννη προκειμένου να συμμετάσχουν.



Στο Συμπόσιο θα παρευρεθούν και οι πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου Κος Δημήτρης Μάρδας καθώς και ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής Καθηγητής Οικονομικών Κος Παναγιώτης Λιαργκόβας, ενώ μέσω ζωντανής σύνδεσης θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους οι Καθηγητές Αιμίλιος Αυγουλέας, Albrecht Ritschl και Michael Hudson. Το πλήρες πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε on-line εδώ.



Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Webster της Βιέννης



Τα τελευταία 35 χρόνια, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Webster της Βιέννης υπήρξε το μοναδικό πανεπιστήμιο της Αυστρίας που προσέφερε διεθνείς εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην καρδιά της Ευρώπης, έχοντας αμερικάνικες διαπιστεύσεις εκτός από αυστριακές. Οι σπουδές Bachelor, Master και MBA του ιδιωτικού πανεπιστημίου Webster της Βιέννης αναγνωρίζονται επίσης από το ACBSP (Συμβούλιο Διαπίστευσης για Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων & Προγραμμάτων).



Το Πανεπιστήμιο Webster λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και παρέχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Σχέσεων, Ψυχολογίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Περισσότεροι από 500 φοιτητές καταγόμενοι από τουλάχιστον 70 διαφορετικές χώρες επισκέπτονται το πιο σύγχρονο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Βιέννης, στο Palais Wenkheim, κοντά στην πλατεία Schwedenplatz.