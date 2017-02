Συνέδριο για την πρόληψη, διαχείριση και καταπολέμηση της απάτης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης διοργανώνει το “2017 Hellenic ACFE Anti Fraud Symposium”, τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής. Στο συνέδριο θα συζητηθούν επίκαιρα θέματα πρόληψης, διαχείρισης και καταπολέμησης της απάτης, υπό το πρίσμα διαφόρων επιχειρηματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, σκιαγραφώντας τις τάσεις και του αύριο.



Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν θέματα που αφορούν σε κρούσματα απάτης στην ιδιωτική ασφάλιση, στις τηλεπικοινωνίες, στον χώρο της υγείας αλλά και στο πεδίο του αθλητισμού, με στόχο την ανάδειξη καλών anti-fraud management & prevention πρακτικών με cross-industry εφαρμογή.



Ο αντίκτυπος των νέων κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία των δεδομένων και το οικονομικό έγκλημα έχει επίσης εξέχουσα θέση στην ατζέντα του συνεδρίου, όπως αυτός του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Ο Tim Harvey, Director of U.K. Operations του Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) θα πραγματοποιήσει keynote παρουσίαση σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις που επηρεάζουν την εκδήλωση των κρουσμάτων απάτης, δίνοντας έμφαση στα crypto-currencies και τα mobile transfers. Ο Tim Harvey είναι ένας από τους πλέον καταξιωμένους fraud examiners διεθνώς, με θητεία σε Scotland Yard και την αστυνομία της Πόλης του Λονδίνου. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Boussias Communications.



Ως keynote ομιλητής συμμετέχει στο Συνέδριο 2017 Hellenic ACFE Anti Fraud Symposium ο Tim Harvey, CFE, Director of U.K. Operations, Association of Certified Fraud Examiners.



Περισσότερες πληροφορίες για τον keynote speaker



Πρόκειται για έναν από τους πλέον καταξιωμένους fraud consultants διεθνώς, διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εντάχθηκε στο δυναμικό του Metropolitan Police του Λονδίνου το 1979 ως επιθεωρητής • διατέλεσε το ένα τρίτο του ενεργού χρόνου του στο Fraud Squad της Scotland Yard ενώ, ως Επικεφαλής Επιθεωρητής του τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος διοικούσε περισσότερους από 120 ερευνητές. Από το 2004 συνέχισε την καριέρα του στην αστυνομία της πόλης του Λονδίνου (City of London Police), όταν το σώμα απέκτησε αρμοδιότητες επί της καταπολέμησης της απάτης. Μετά τη συνταξιοδότησή του από το Σώμα, απέκτησε τη θέση του Director of UK Operations για το Association of Certified Fraud Examiners, καθώς και το αξίωμα του Ειρηνοδίκη στο Northamptonshire Magistrates Court.



Στην keynote παρουσίασή του στο 2017 Hellenic ACFE Anti-Fraud Conference, ο Tim Harvey θα μιλήσει για τις τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν το πλαίσιο πρόληψης, διαχείρισης και καταπολέμησης της απάτης, με έμφαση στα crypto-currencies και τα mobile transfers.



Web site Συνεδρίου: www.antifraudsymposium.gr