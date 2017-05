SOS από Bank of America Merrill Lynch για τις τράπεζες

​Οι καθυστερήσεις στο κλείσιμο της αξιολόγησης δεν επηρέασαν σημαντικά την εφαρμογή των σχεδίων μείωσης των NPLs από τις ελληνικές τράπεζες

Χαρακτηριστικός και συνάμα ανησυχητικός είναι ο τίτλος της ενημέρωσης της Bank of America Merrill Lynch προς τους επενδυτές-πελάτες της. «Πλοήγηση σε αχαρτογράφητα νερά», λόγω της αύξησης του κόστους ιδίων κεφαλαίων και της απόφασής της να υποβαθμίσει σημαντικά τις προβλέψεις της για την κερδοφορία των τραπεζών, εξαιτίας των πιο αδύναμων πλέον προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.





Ουσιαστικά η αμερικανική τράπεζα ακολουθεί τις νέες χαμηλότερες προβλέψεις του ΔΝΤ για το ελληνικό ΑΕΠ, ενώ περιλαμβάνει στο σκεπτικό της και κάποιους «πολιτικούς κινδύνους», οι οποίοι μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους πιο γρήγορα από ό,τι κάποιος αναμένει.

«Ο κίνδυνος νέας ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών είναι υπαρκτός» προειδοποιεί με σημερινό της report η Bank of America Merrill Lynch, συνεχίζοντας το σερί αρνητικών προβλέψεων για τις προοπτικές της οικονομίας της Ελλάδας.Έως τώρα οι καθυστερήσεις στο κλείσιμο της αξιολόγησης δεν επηρέασαν σημαντικά την εφαρμογή των σχεδίων μείωσης των NPLs από τις ελληνικές τράπεζες, ωστόσο μακροπρόθεσμα τόσο πολιτικές εξελίξεις όσο και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα είναι καθοριστικοί παράγοντες, όπως σημειώνει η Bank of America Merrill Lynch.Μέχρι στιγμής η μείωση των NPL / NPE διαφέρει μεταξύ των τραπεζών. Οι αναδιαρθρώσεις ήταν υψηλότερης ποιότητας στην Eurobank. Η Alpha Bank ήταν η πιο ενεργή στην αναδιάρθρωση των δανείων. Η Εθνική Τράπεζα έχει απομειώσει τα περισσότερα και η Πειραιώς έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να εκπλήξει θετικά τους επόμενους 12 μήνες.Ωστόσο, είναι ακόμη νωρίς να εκτιμήσει κάποιος την επιτυχία της διαδικασίας, ενώ δεν αποκλείεται να απαιτηθεί πιο επιθετική δράση με ακόμη πιο χαμηλά επιτόκια.Η BofA εκτιμά πως το πραγματικό και μεγάλο εμπόδιο για τη μείωση των NPLs θα έρθει από το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και όλο το 2018, καθώς οι στόχοι είναι πιο απαιτητικοί και αυτό θα επηρεάσει την πορεία των μετοχών τους στο χρηματιστήριο. Ο καταλύτης για το βραχυπρόθεσμο διάστημα είναι η διαδικασία ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Η επόμενη ημερομηνία-κλειδί, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αναλυτές, για την Ελλάδα είναι το Eurogroup στις 22 Μαΐου, όπου αναμένονται κάποιες δηλώσεις σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους. Οι τραπεζικές μετοχές δεν αναμένεται να σημειώσουν σημαντικό ράλι ανακούφισης, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος γύρω από το χρέος.Η νέα τιμή στόχος για την Alpha Bank είναι στα 2,14 ευρώ, από 1,93 ευρώ προηγουμένως με περιθώριο ανόδου 4% και σύσταση neutral, για την Εurobank στα 0,71 ευρώ από 0,60 ευρώ προηγουμένως με περιθώριο πτώσης 14% και σύσταση underweight, για την Εθνική Τράπεζα στα 0,31 ευρώ από 0,26 ευρώ προηγουμένως με περιθώριο ανόδου 1% και σύσταση neutral, και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,19 ευρώ από 0,18 ευρώ προηγουμένως με περιθώριο πτώσης 13% και σύσταση underweight.Οι βασικοί κίνδυνοι που απειλούν τη χώρα και ειδικότερα τις τράπεζες το επόμενο διάστημα είναι οι εξής:1) η επιδείνωση του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα και2) μία νέα ανακεφαλαιοποίηση, εάν επιδεινωθεί περαιτέρω το μακροοικονομικό περιβάλλον ή αν το χρονοδιάγραμμα του «νοικοκυρέματος» των NPLs επισπευσθεί.Το επίσης ανησυχητικό είναι ότι οι οικονομολόγοι της Bank of America Merrill Lynch παραμένουν πολύ πιο απαισιόδοξοι από το ΔΝΤ για τον ρυθμό ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.Με τον τρόπο αυτόν προειδοποιεί πως υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω υποβαθμίσεων.