Τα πορίσματα έρευνας από τον ελληνικό εργασιακό χώρο θα παρουσιαστούν την Τετάρτη 17 Μαΐου

Τα πορίσματα έρευνας από τον ελληνικό εργασιακό χώρο, για τη διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία, θα παρουσιαστούν στο 5ο ΕΑΡ Forum - "EAP & ROI: Proven Workplace Outcomes" την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, 09:00 - 17:00, στο Royal Olympic Hotel, Athens.



Το 5o ΕΑΡ Forum θα εστιάσει στη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην υλοποίηση των ΕΑΡ (Employee Assistance Programs) προγραμμάτων στον εργασιακό χώρο με μετρήσιμα ποιοτικά, αλλά κυρίως οικονομικά θετικά αποτελέσματα σε δείκτες απόδοσης, όπως ενίσχυση της υγείας και ευεξίας, αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των στελεχών.



Στο forum θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά τα συνολικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του P.R.I.W.A. (Psychosocial Risks & Impacts in the Workplace Assessment) στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο μέτρησης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και των επιπτώσεών τους στον εργασιακό χώρο που ανέπτυξε η εταιρεία Hellas EAP, που διοργανώνει το forum, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το εργαλείο έχει εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε μεγάλο δείγμα εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τα συνολικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο forum από τον επ. Καθηγητή Γνωστικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Πέτρο Ρούσσο.



To forum θα κλείσει με συζήτηση πάνελ, στο οποίο θα συμμετάσχουν η CEO και ιδρύτρια της Hellas EAP, Αναστασία Π. Rush, Lou A. Servizio (εμπνευστής και εκτελεστικός διευθυντής του Wellcast ROI & Product Innovation), η διευθύντρια του τομέα ανθρώπινου δυναμικού του ΣΕΒ, Ρένα Μπαρδάνη, η ανώτερη γενική διευθύντρια του Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς, Ευτυχία Κασελάκη, η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της Celestyal Cruises, Tallen Tchalikian και η υπεύθυνη τομέα υποστήριξης συνεργατών της Lidl Hellas, Ευαγγελία Παπαδημητρίου. Θα αναλύσουν σύγχρονες ανθρωποκεντρικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και θα παρουσιάσουν επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής προγραμμάτων υποστήριξης και ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου με σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα σε ατομικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο.



Το forum απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων ανώτερων στελεχών: γενικούς διευθυντές και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού, ευρύτερου δημόσιου και δημόσιου τομέα, διευθυντικά στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών τμημάτων και τμημάτων παροχών και προμηθειών, στελέχη του τομέα της υγιεινής και ασφάλειας, ακαδημαϊκούς στον τομέα προαγωγής υγείας στον εργασιακό χώρο, επαγγελματίες κοινωνικών και συμπεριφοριστικών επιστημών, κ.α.



