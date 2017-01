Το Πρόγραμμα egg - enter•grow•go ταξιδεύει στη Βοστώνη

Με μία σειρά νέων δυναμικών κινήσεων και δράσεων το Πρόγραμμα egg εγκαινίασε τη νέα χρονιά με στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις εταιρείες που συμμετέχουν στον 4ο κύκλο του Προγράμματος στηρίζοντας την εξωστρέφεια των νεοφυών επιχειρήσεων και τη δημιουργία επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής των εταιρειών αυτών στις αγορές του εξωτερικού.Στο πλαίσιο αυτό, δέκα (10) εταιρείες από τις τριάντα (30) που συμμετέχουν στον 4o κύκλο του Προγράμματος egg ταξίδεψαν στη Βοστώνη για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα εξωστρέφειας διάρκειας 15 ημερών (9-23 Ιανουαρίου 2017) που περιλαμβάνει:1. Εκπαίδευση στο StartMIT, με την υποστήριξη mentoring από εξέχοντες καθηγητές, επιχειρηματίες και επιχειρηματικούς αγγέλους,2. Διασύνδεση και συνεργασία με την ελληνική διασπορά της Βοστώνης.3. Συναντήσεις με εταιρείες τεχνολογίας του κλάδου δραστηριότητας των 10 startup εταιρειών.Οι εταιρείες του 4ου κύκλου που ταξίδεψαν στην Αμερική καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, όπως ο Τουρισμός, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, οι Aναδυόμενες Tεχνολογίες & Eφαρμογές Internet of Things (IoT), οι Τεχνολογίες και Εναλλακτικές Μορφές Γεωργίας και Καλλιέργιας, η Πολιτιστική Bιομηχανία, οι Yπηρεσίες Υγείας και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εξωστρέφειας egg είναι οι: Agile Agriculture Technologies, Artimelia, Ex Machina, Fraud Line, Greeking.me, Mentor, Messinian Hub, Πάρκο Χαράς, Tooristas, Woof Club,Σημαντική υποστήριξη στις εταιρείες της αποστολής παρείχε το Ελληνικό Προξενείο στη Βοστώνη που διοργάνωσε ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην άφιξη της ελληνικής αποστολής του egg και των δέκα (10) νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων.Η Πρόξενος στη Βοστώνη κα Ιφιγένεια Καναρά καλωσόρισε την ελληνική αποστολή και σημείωσε ότι η Βοστώνη, ως παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας και έρευνας, είναι ένας ελκυστικός όμως παράλληλα ιδιαίτερα ανταγωνιστικός προορισμός. Η κα Καναρά επεσήμανε ότι η καινοτόμος νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαίρει της εκτίμησης και της υποστήριξης της ελληνικής κοινότητας στη Βοστώνη και κάλεσε όλους τους παρευρισκόμενους να υποστηρίξουν με κάθε τρόπο το πρόγραμμα εξωστρέφειας του egg, αλλά και κάθε άλλης πρωτοβουλίας προς αυτή την κατεύθυνση.Σημαντική στην υποστήριξη της αποστολής ήταν η συμβολή της κας Μαρίνας Χατζοπούλου, επιχειρηματία μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής και angel investor του egg η οποία εξήγησε στους συμμετέχοντες επιχειρηματίες και επαγγελματίες από την ελληνική ομογένεια της Βοστώνης αλλά και τοπικούς παράγοντες, τη φιλοσοφία και την προσπάθεια της Eurobank που σε συνεργασία με το Corallia αποφάσισαν να επενδύσουν στη νεανική καινοτόμο επιχειρηματικότητα, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ευρύτερα.Το Πρόγραμμα egg και τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής της Eurobank, παρουσίασε αναλυτικά η διευθύντρια του Προγράμματος egg, κα Σταυρούλα Μπαχταλιά η οποία ανέπτυξε επίσης τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός επιταχυντής, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των προσκεκλημένων επιχειρηματιών οι οποίοι εστιάζουν στις τάσεις της τεχνολογίας και τις επιχειρηματικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.Για την υλοποίηση του προγράμματος εξωστρέφειας egg και της ελληνικής αποστολής, εξαιρετική ήταν επίσης η βοήθεια του κ. Μιχάλη Μπλέτσα μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής του egg και διευθυντή Πληροφορικής του ΜΙΤ Media Lab ο οποίος με την πολύτιμη εμπειρία του συμβούλευσε τους συντελεστές του egg σχετικά με τους στόχους του προγράμματος εξωστρέφειας egg, ενώ υποδέχτηκε την αποστολή στο Media Lab του ΜΙΤ και τους καθοδήγησε σε θέματα που αφορούν τους νέους επιχειρηματίες σήμερα.Με βάση την εμπειρία από τους 4 κύκλους του egg, τα βασικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και το μέλλον μιας νεοφυούς επιχείρησης, είναι ο σωστός προγραμματισμός, οι σαφείς στόχοι, η επίπονη και συνεχής προσπάθεια καθώς και ο συστηματικός και αυστηρός έλεγχος στην εφαρμογή του business plan. Ωστόσο η καινοτομία, η εύρεση πόρων χρηματοδότησης και η διάχυση της νέας ιδέας στην αγορά παρέχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και βελτιώνουν σημαντικά τις επιδόσεις ενός νεοφυούς οργανισμού. Σκοπός του Προγράμματος egg είναι να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις αυτές και να υποστηρίζει τις εταιρείες του με πρωτοβουλίες και ενέργειες που βοηθούν στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξή τους.To egg-enter•grow•go, μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank που σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με το Corallia, αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματικούς επιταχυντές στην Ελλάδα, ο οποίος στοχεύει στη στήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα των νέων.Το Πρόγραμμα παρέχει σε νεανικές επιχειρηματικές ομάδες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working), προσφέροντάς τους μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία, που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να επιταχύνουν τη μετατροπή του επιχειρηματικού τους σχεδίου, μιας αρχικής ιδέας ή ενός πρωτόλειου πρωτοτύπου, σε ένα ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία.Απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, 18-44 ετών, οι οποίοι διαθέτουν μια πρωτότυπη ιδέα και επιδιώκουν να καλύψουν μια ανάγκη της αγοράς, μετατρέποντας την επιχειρηματική τους «ιδέα» σε «πράξη». Στο Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρηματικά σχέδια από όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους της οικονομίας.Σήμερα το egg είναι ένα δυναμικό οικοσύστημα όπου πάνω από 200 συμμετέχοντες στο egg νέοι επιχειρηματίες (18-44 ετών) προσέλαβαν περισσότερους από 150 νέους και νέες, ενώ δημιουργήθηκαν συνολικά 99 επιχειρηματικές ομάδες. Σήμερα πάνω από 80 επιχειρήσεις είναι επιχειρηματικά ενεργείς και δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το σύνολο των εταιρειών που δημιουργήθηκαν με την υποστήριξη του Προγράμματος egg, 16 από αυτές έχουν χρηματοδοτηθεί από επιχειρηματικούς αγγέλους και VCs, περισσότερες από 15 εταιρείες έχουν χρηματοδοτηθεί από την Eurobank με στόχο να καλύψουν ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις σε πάγια, και πάνω από 10 εταιρείες έχουν υποστηριχθεί ως μέλη των Clusters και των Innohubs του Corallia με στόχο την περαιτέρω στήριξη, δικτύωση και ωρίμανση των επιχειρηματικών τους σχεδίων στη φάση GO του egg.Περισσότερες πληροφορίες στο: www.theegg.gr