Το πρώτο κατάστημα της Forever 21 στην Αθήνα

Το Σάββατο, 1η Απριλίου 2017, το fashion brand, η Forever 21, εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα στην Αθήνα, στην Ερμού 46. Περισσότεροι από 2.000 καταναλωτές περιμέναν με ανυπομονησία να ανοίξει τις πόρτες του το κατάστημα, ενώ περισσότεροι από 11.000 καταναλωτές επισκέφτηκαν το κατάστημα την ημέρα των εγκαινίων.Στο πλαίσιο των εγκαινίων, η Forever 21 είχε προγραμματίσει μία σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων για να υποδεχθεί το κοινό της πόλης. In store happenings, DJ sets και live μετάδοση από το Mad Radio 106,2 ήταν ορισμένες από αυτές.Η Άννα Μαρία Βέλλη υποδέχτηκε το κοινό που περίμενε στην ουρά, το οποίο είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα μοναδικό live από τον Άρη Μακρή, τον Mike και τον Jimmy Gian. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι καταναλωτές του καταστήματος είχαν τη δυνατότητα να κερδίσουν branded δώρα μέσα από ένα διασκεδαστικό και engaging διαγωνισμό.Μέσα από την απίστευτη ποικιλία συλλογών σε Γυναικεία, Αντρικά, Active, Plus, Εσώρουχα, Aξεσουάρ και Παπούτσια, σε ανταγωνιστικές τιμές, οι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μία αξέχαστη εμπειρία shopping και να ανακαλύψουν τις τελευταίες τάσεις της μόδας στις καλύτερες δυνατές τιμές.Το Grand Opening της Forever 21 αποτελεί μέρος του σχεδίου ανάπτυξης της Teren Management Europe, αποκλειστικού franchisee της Forever 21 σε 16 χώρες της Ευρώπης.Με περισσότερα από 815 καταστήματα σε 57 χώρες, η Forever 21 βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες 5 θέσεις των μεγαλύτερων εταιριών λιανεμπορίου των ΗΠΑ, στο χώρο της μόδας. Ιδρύθηκε το 1984 και έχει την έδρα της στο Λος Άντζελες. Βασίζει τις συλλογές της στην καινοτομία, διαμορφώνει τις νέες τάσεις στη βιομηχανία του χώρου της μόδας και προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Συμπληρωματικά στο brand «Forever 21», λειτουργούν τα brands Forever 21 Men (ανδρικά), Forever 21 Active (σπορ), Forever 21 Plus (μεγάλα μεγέθη), αξεσουάρ, εσώρουχα και υποδήματα.H Teren Management Europe είναι αποκλειστικός κάτοχος των δικαιωμάτων δικαιόχρησης (exclusive franchisee) της αλυσίδας ένδυσης «Forever 21» και αποκλειστικά υπεύθυνη για την επέκταση και ανάπτυξη του brand σε 16 χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα στις: Βουλγαρία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Τσεχία, κι ως Sub- Franchisee στις Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Σκόπια και την Κύπρο.