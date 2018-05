Αγοράζει την ARMO Biosciences η Eli Lilly & Co

Η Eli Lilly & Co πρόκειται να αγοράσει την ARMO Biosciences Inc, εταιρεία ανοσό-ογκολογίας, έναντι 1,6 δισ. δολαρίων.

Η μετοχή της ARMO Biosciences εκτινάσσεται 77,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές μετά από την ανακοίνωση.



Η συμφωνία αποτιμά την εταιρεία στα 50 δολάρια ανά μετοχή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του β΄ τριμήνου.



Η εξαγορά δεν αναμένεται να αλλάξει τις εκτιμήσεις της Eli Lilly για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του 2018.



Η Eli Lilly δήλωσε πως μια νέα θεραπεία της ARMO, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο κλινικών δοκιμών για την καταπολέμηση του καρκίνου στο πάγκρεας.



Η εν λόγω θεραπεία πρόκειται να ενισχύσει το πρόγραμμα ανοσό-ογκολογίας της Eli Lilly & Co.