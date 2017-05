«Από τη Συμμόρφωση στη Συναίνεση» στο HR Community Conference & Awards

Με κεντρικό μήνυμα «Από τη Συμμόρφωση στη Συναίνεση», πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά το HR Community Conference & Awards στο Divani Caravel, που διοργανώθηκε από τo Skywalker.gr.



Οι σύνεδροι ακολούθησαν το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συναίνεσης στη διαμόρφωση και την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας.



Η αφηγηματική μέθοδος στον οργανισμό υπογραμμίστηκε ως ισχυρό μέσο για τη μετάβαση από την κανονιστική συμμόρφωση στην αποδοχή κοινών αξιών, στη συναίνεση και στη συνδιαμόρφωση συμπεριφορών.



Τους συνέδρους καλωσόρισε ο κ. Δημήτρης Φυντάνης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Συνέχειας Skywalker.gr, θέτοντας ως βασικούς στόχους του συνεδρίου την ανασύνταξη των ελληνικών παραγωγικών δυνάμεων, την εναρμόνιση της επιχειρηματικότητας με την ανθρώπινη ευτυχία και την παραγωγικότερη αγορά.



Εν συνεχεία ο κ. Ορέστης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς (ΣΒΑΠ), χαιρέτισε τους συνέδρους, υπογραμμίζοντας την ευελιξία και την κριτική ικανότητα ως απαραίτητα χαρακτηριστικά των νέων, προκειμένου να προσαρμοστούν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με τη μεγάλη ταχύτητα των αλλαγών. Ακολούθησε ο κ. Ορέστης Ματσούκας, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ), ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του εστίασε στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τονίζοντας την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και την επιχειρηματική κουλτούρα ως απαραίτητα συστατικά επιτυχίας για έναν εργαζόμενο.



Την εισαγωγική ομιλία του συνεδρίου πραγματοποίησε η κ. Μαρία Γεωργαλά, Κοινωνιολόγος – Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού DEA Επικοινωνίας & Πληροφορίας – Συγγραφέας Παιδικών Βιβλίων, η οποία ανέδειξε το παράδοξο μεταξύ της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της αφήγησης ιστοριών, θέτοντας το ερώτημα «κατά πόσο οι ιστορίες μπορούν να εξασφαλίσουν συναίνεση εκεί όπου οι τυπικοί κανόνες χρειάζονται ενίσχυση για τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και οράματος».



Ιδιαίτερη ήταν η ομιλία της κ. Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Ομότιμης Καθηγήτριας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία υπογράμμισε τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων στα εργασιακά περιβάλλοντα και τη δύναμη της συνδιαμόρφωσης.



Το πρώτο πάνελ «Κανονιστική Συμμόρφωση VS Συναινετική Διαμόρφωση» συντόνισε ο κ. Νίκος Πρατσίδης, Senior HR Professional & Managing Principal της peopleatwork hellas και συμμετείχαν ως ομιλητές ο κ. Ανδρέας Ευαγγελάτος, στέλεχος του Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δι.Π.), Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η κ. Ρόζα Αλχανάτη, Organizational Psychologist, MSc, HellasEAP, ο κ. Δημήτρης Ζαρκαλής, Regional Sales & Operations Director, Trenkwalder HR, η κ. Θεοδώρα Φούντα, Κοινωνιολόγος, Coach & Mentor, και η κ. Κατερίνα Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ευρωπαϊκή Πίστη. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν από κοινού την αφήγηση ιστοριών – storytelling ως ισχυρότατο μέσο επικοινωνίας για την επίτευξη συναίνεσης στις αποφάσεις της διοίκησης ενός οργανισμού και ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη διατήρηση ή την αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας.



Ο κ. Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγητής Μάνατζμεντ και Ανθρώπινων Πόρων, Διευθυντής Executive MBA, Συν-διευθυντής MSc in Human Resources Management στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου, στην ομιλία του με θέμα «Η αφήγηση ως μέθοδος εναρμόνισης συμπεριφορών και μέσο εξομάλυνσης της οργανωσιακής συνοχής» προσέγγισε και ανέλυσε την έννοια της κουλτούρας ως «ενός συστήματος αξιών, πιστεύω, σημασιών που καθορίζουν κανόνες οι οποίοι προσδιορίζουν ισχυρώς τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων και των ομάδων» και ανέδειξε τη δύναμη των ιστοριών όσον αφορά στην οργανωσιακή κουλτούρα μέσα από τη διαδικασία της μάθησης, η οποία συντελεί στην αλλαγή τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς.



Το δεύτερο πάνελ «Time for Stories» Κατάθεση Εμπειρίας με Παρουσιάσεις, συντόνισε η κ. Βαρβάρα Ασημακοπούλου, HRM Consultant, ICF Executive Coach, και συμμετείχαν ως ομιλητές ο κ. Αντώνης Γκορτζής, Chairman, One Team S.A., ο κ. Φώτης Ρήγας, CEO, Human Factor, ο κ. Νεκτάριος Χατζάκης, CEO, Biorecycling Ltd, και η κ. Έλενα Νιάρχου, HR Director, Europcar. Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν, ο καθένας από την δική του πλευρά και εμπειρία, την προσωπική τους ιστορία, μέσω της οποίας απεδείχθη η δύναμη της αφήγησης – storytelling στο εταιρικό περιβάλλον.



Το τρίτο πάνελ «HR Bedtime Toolbox, Παρουσίαση Έρευνας και Εργαλείων – Συστημάτων» συντόνισε η κ. Σοφία Πρωτόπαππα, Director of the Career Development Office, Hellenic American College, και συμμετείχαν ως ομιλητές η κ. Ερμίνα Γάκη, Συµβουλευτική Ψυχολόγος (Μ.Α.), voice-mindfulness.gr, η κ. Μαριάννα Αντωνακάκη, NLP Developer, nlpingreece, η κ. Αντιγόνη Πόμμερ, Καθηγήτρια Δημιουργικής Γραφής – Συγγραφέας, TabulaRasa, και ο κ. Ιωάννης Λιάτσος, HR Management Consultant & Co-Owner of Great Escape. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν χρήσιμα εργαλεία και πρακτικές που υποστηρίζουν τις προσπάθειες εφαρμογής των κεντρικών νοημάτων του συνεδρίου.



Η κ. Γάκη μίλησε για τη δύναμη της φωνής κατά την αφήγηση ως εργαλείο συνέργειας ανάμεσα στο σώμα, το νου και το συναίσθημα. Στη μετάδοση των μηνυμάτων η φωνή κατέχει το 38%, η γλώσσα του σώματος το 55% και μόνο το 7% η ίδια η ιστορία. Η φωνή, όταν εναλλάσσεται ανάλογα με το περιεχόμενο, μπορεί να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατή. Η κ. Πόμμερ εστίασε στον διδακτικό τρόπο της αφήγησης που συντελεί στη συναίνεση και έδωσε οδηγίες για τη δημιουργία επιτυχημένων ιστοριών, των οποίων βασικά γνωρίσματα είναι ο προσανατολισμός στο συναίσθημα, η σαφήνεια, η σωστή χρήση του λεξιλογίου και η διαδραστικότητα.



Ο κ. Λιάτσος αποτύπωσε τις ομοιότητες στη λειτουργία ενός οργανισμού και ενός παιχνιδιού, καθώς ο τρόπος που βιώνει μια ομάδα μια ιστορία έχει άμεσο αντίκτυπο στην επίδοσή της. Στις σύγχρονες επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι φτάνουν στο σημείο να ξεχνούν τις δημιουργικές τους ικανότητες. Ο εργαζόμενος θα ακολουθήσει πιστά έναν οργανισμό, όχι γιατί πρέπει αλλά γιατί θέλει να γίνει μέρος του οράματος και της ιστορίας του. Η κ. Αντωνακάκη εστίασε στη σύνδεση μεταξύ του Νευρο – Γλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) και της αφήγησης ιστοριών - storytelling. Οι ιστορίες δημιουργούν συνάψεις, ενεργοποιούν τη νευροπλαστικότητα και γι’ αυτό επιδρούν σημαντικά στον ανθρώπινο εγκέφαλο.



Έρευνα του Skywalker



Πριν την έναρξη του τρίτου πάνελ παρουσιάστηκε έρευνα του Skywalker.gr με θέμα την εταιρική κουλτούρα. O κ. Στράτος Πάττας, Διευθυντής Παρατηρητηρίου του Skywalker.gr, και η κ. Σοφία Διαμάντη, Υπεύθυνη Ερευνών του Skywalker.gr, παρουσιάζοντας την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε CEOs, επικεφαλής επιχειρήσεων, HR Managers και HR Directors ανέφεραν ότι το 43% καλείται συχνά να διαχειριστεί οργανωσιακές αλλαγές στην επιχείρησή του.



Η ανάλυση έδειξε ότι 1 στους 2 άντρες καλείται πολύ συχνά να διαχειριστεί οργανωσιακές αλλαγές. Στην πράξη η εταιρική κουλτούρα αποτελεί εργαλείο υποστήριξης για αποδοτικότερο οργανισμό σύμφωνα με το 65%.



Στη συνεχεία πρόσθεσαν ότι το 57% των ερωτηθέντων θεωρούν ως καταλληλότερο μέσο διαχείρισης της εταιρικής κουλτούρας τη βιωματική εκπαίδευση των εργαζομένων. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, ανέφεραν ότι το storytelling, σύμφωνα με το 29% αποτελεί ένα μέσο το οποίο μπορεί να ενισχύσει την ταυτότητα και το όραμα και να διαμορφώσει εταιρική κουλτούρα.



Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν κόμβοι εμπειρίας HRM «Πες τους κανόνες με ένα παραμύθι».



Οι συμμετέχοντες μέσα από τη δημιουργία και την αφήγηση ιστοριών προσέγγισαν βιωματικά πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αφηγηματική μέθοδος στην επαναδιατύπωση του εταιρικού κανονιστικού πλαισίου. Tους κόμβους υποστήριξαν οι facilitators: η κ. Βασιλεία Βαξεβάνη, Επαγγελματίας Αφηγήτρια, Παραμυθοκόρες, ο κ. Παναγιώτης Καποδίστριας, Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής - Σεναριογράφος, TabulaRasa, ο κ. Ταξιάρχης Μπεληγιάννης, Αφηγητής – Παραμυθάς, η κ. Αντιγόνη Πόμμερ, Καθηγήτρια Δημιουργικής Γραφής - Συγγραφέας, TabulaRasa, η κ. Αλεξάνδρα Χειμώνα, Καθηγήτρια Δημιουργικής Γραφής - Φιλόλογος, TabulaRasa, η κ. Παναγιώτα Δημοπούλου, Ψυχολόγος, Συστημική Θεραπεύτρια, η κ. Μαρία Ζαρωτιάδου, Business Coach/Mentor, η κ. Πέπη Μαριόλη, Career Coach - Εμψυχώτρια Θεάτρου, η κ. Εύα Σταυρινάκη, Business Coach & Mentor, Human Breeze, ο κ. Σπύρος Κοττώρης, Senior Learning Professional, Certified Trainer, Certified Career & Executive Coach, Solidarity Mission. Τα αποτελέσματα αυτής της διεργασίας θα συμπεριληφθούν στο «HR Community Report».



Ο κ. Μιχάλης Μαθιουδάκης, Ηθοποιός, Stand-up Comedian, πλαισίωσε το συνέδριο κατά τη λήξη του ψυχαγωγώντας τους συνέδρους.



Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η τελετή απονομής βραβείων και τιμητικών διακρίσεων «HR Community Awards 2017».

Η 6μελής επιτροπή απαρτίστηκε από την κ. Ερμίνα Γάκη, Συµβουλευτική Ψυχολόγο (Μ.Α.), τον κ. Ιωάννη Κώτη, Σύμβουλο Επιχειρήσεων & Executive Master Coach, τον κ. Δημήτριο Μιχαηλίδη, Δημοσιογράφο ΑγροΝέα, την κ. Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Ομότιμη Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Δρ. Πρωτόπαπα Σοφία, Director of the Career Development Office, Hellenic American College, και την κ. Θεοδώρα Φούντα, Κοινωνιολόγο, Coach & Mentor.

Απονεμήθηκαν:

• Το Χρυσό Βραβείο Ανάπτυξης Θέσεων Εργασίας από την κ. Δώρα Φούντα στην εταιρία Guru Aromas, στον κ. Δημήτριο Τεγογιάννη, Εxport Manager.



• To Χρυσό Βραβείο Ανθρώπινων Σχέσεων από την κ. Ερμίνα Γάκη, στην εταιρία Public, στον κ. Δημήτριο Σταυρόπουλο, Talent Acquisition & Development Manager, και την κ. Ιωάννα Ψωματάκη, HR Executive.



Η τελετή έκλεισε με τις έξι τιμητικές διακρίσεις από το Skywalker.gr.

Η πρώτη τιμητική διάκριση «HeRa»: HR Community 2017 ανήκε στον κ. Πέτρο Πολυχρόνη, Διευθυντή του Α.Κ.Μ.Α., Θεραπευτή Ομάδας & Οικογένειας, Παιδοψυχίατρο. Ο κ. Δημήτρης Φυντάνης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Συνέχειας του Skywalker.gr, απένειμε το βραβείο στην εκπρόσωπο του κ. Πολυχρόνη, την κ. Άννα Καρατζά.

Η τιμητική διάκριση «HeRa»: HRM Υπηρεσία 2017 δόθηκε στην εταιρία Edenred για την Υπηρεσία Ticket Restaurant. Η κ. Τάνια Καρατζή, Διευθύντρια Προγραμμάτων Απασχολησιμότητας του Skywalker.gr, απένειμε το βραβείο στην κ. Μαρία Βερούχη, Marketing & Communications Manager, Edenred Greece.



Στη συνέχεια απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση «HeRa»: HRM Εκπαίδευση 2017 στον εκπαιδευτικό οργανισμό ALBA για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «MSc in Strategic HRM». Ο κ. Σωτήρης Χατζηιωαννίδης, Εμπορικός Διευθυντής, Skywalker.gr, απένειμε το βραβείο στο ωΔρ. Διονύσιο Διονυσίου Αναπληρωτή Καθηγητή Οργάνωσης και Διοίκησης, Ακαδημαϊκό Διευθυντή του Προγράμματος «MSc in Strategic HRM».



Η τιμητική διάκριση «HeRa»: HRM Εργαλείο 2017 δόθηκε στην εταιρία ISON για τα τεστ επιλογής, αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η απονομή έγινε στον κ. Νίκο Σταθόπουλο, Managing Partner, ISON Psychometrica από τον κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη, Δημοσιογράφο στα Αγρονέα.



Η τιμητική διάκριση «HeRa» : Κοινωνικό έργο 2017 ανήκε στη MKO Praksis. Η κ. Μαγδαληνή Ζουπαντή, Διευθύντρια Προγραμμάτων Εθελοντισμού της Skywalker.gr, απένειμε το βραβείο στην κ. Λευκή Παπαδημητρίου, εκπρόσωπο του Τμήματος Ανεύρεσης Πόρων της Οργάνωσης.



Η τελευταία τιμητική διάκριση «HeRa»: HR Διάσωση Θέσεων Εργασίας 2017 δόθηκε στην εταιρία Metro για τη διάσωση θέσεων εργασίας. Η κ. Γιάννα Μίχου, HR Manager της Skywalker.gr, απένειμε το βραβείο στον κ. Γιάννη Δρίτσα, Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και στον κ. Γεράσιμο Παλούμπη, Προϊστάμενος του Τμήματος Αμοιβών και Παροχών .



