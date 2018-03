AS Company: Ολοκληρώθηκε η ίδρυση της θυγατρικής στη Ρουμανία

Ολοκληρώθηκε η ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρίας της AS Company, στη Ρουμανία, με την επωνυμία "AS KIDS TOYS S.R.L.".



Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση θυγατρική έχει έδρα στο Βουκουρέστι Ρουμανίας και μετοχικό κεφάλαιο 400.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε κατά 100% από τη μοναδική μέτοχό της, μητρική εταιρεία.



Με την ίδρυση της θυγατρικής στη Ρουμανία, η AS COMPANY A.Ε. στοχεύει στην διεύρυνση και ισχυροποίηση της παρουσίας της στη ρουμανική αγορά, μέσω της αύξησης των πωλήσεων και των σημείων πώλησης των προϊόντων της.